Бориса Климова называют волшебником, который превращает картон в произведение искусства. Его работы завораживают, вызывая массу восторга и удивления: как такое можно сотворить из обычной коробки!

Борис приехал в Алматы на пару месяцев и вот уже 15 лет живет и творит здесь. Он родом из Томска, где окончил Государственный архитектурно-строительный университет по специальности “дизайнер архитектурной среды”. Но еще во время учебы понял, что работать по профессии не будет.

Многогранная творческая натура

– Мой путь в Алматы был долгим, – рассказывает Борис. – Все началось с рассказов друга, у которого здесь жили родственники и он часто бывал у них в гостях. Конечно, я хотел побывать в городе гор и яблок. После университета у меня было два варианта, куда поехать работать: Алматы или Москва. Выбор пал на Белокаменную, потому что там мне сразу предложили место в компании по разработке компьютерных игр. И я буквально с выпускного вечера отправился в аэропорт. Прожил полтора года в Москве, но все это время мне было некомфортно в огромной столице. Однажды взял билет и прилетел в Алматы. Думал, пару месяцев поживу, и вот в ноябре будет 15 лет, как я остался на время. Приехал осенью, город утопал в зелени, было тепло и много фруктов, но самое главное, я окунулся в особую душевную атмосферу.

Рисовать Борис любил с детства, но о стезе художника не думал.

Мечтал быть летчиком, занимался фотографией, хотел поступать на хирургический факультет, но у судьбы был свой план.

– Знаете, я только недавно стал обращаться к себе маленькому. Что мне было интересно в детстве? Мне всегда нравилось что-то мастерить своими руками и придумывать персонажей, – продолжает он. – Когда я ходил в детский сад, наша семья полетела к родственникам в Южно-Сахалинск. Меня впечатлил момент взлета и посадки. Большие дома, машины превращались в игрушечные. Визуально это было такое волшебство. Тогда я подумал, что хочу видеть эту магию наяву, и захотел стать пилотом. В последних классах школы я активно рисовал мультяшных героев. Мне нравилось смотреть, как на листке бумаги появляется персонаж, который я видел в телевизоре. Я не ходил в художественную школу, но посещал разные творческие кружки. В одном из таких кружков к педагогу приходили на консультацию бывшие ученики, которые учились в архитектурном. Помню, как они аккуратно медицинским скальпелем вырезали тонкие полоски и приклеивали их на макеты домов. Это была такая ювелирная работа, что я завороженно наблюдал за этим процессом. Даже думал пойти учиться на хирурга.

– Но в итоге выбрал архитектурный. Почему? – Я родился в студенческом городе, и там был хороший выбор вузов. Родители у меня радиоинженеры, и, конечно, им хотелось, чтобы я пошел по их стопам. Но они всегда поддерживали меня и уважали мой выбор. Рисовать у меня получалось лучше всего, к тому же мне нравилось черчение, поэтому я выбрал архитектурный.

– Но по профессии так и не работал? – Нет. Во время учебы понял, что мне интересно придумывать что-то, но когда дело доходило до воплощения, то было неинтересно заниматься рутиной. А в нашей профессии ее немало.

– А что с мечтой стать летчиком? – К ней я вернулся сейчас в зрелом возрасте. Планирую получить лицензию пилота.

Гофрированное искусство

Хобби переросло в любимое дело © Red Bull Kazakhstan

Семь лет назад друзья подкинули Борису картинку головы оленя из картона. Идея такого искусства ему понравилась, а вот воплощение не очень.

– И я решил создать такую голову сам. Без компьютерного моделирования, без знаний, как это делается, я взялся за дело. И через четыре дня закончил свою первую картонную голову, – вспоминает Борис. – Результат всем понравился. Стал пробовать творить в этом направлении, и вскоре хобби переросло в любимое дело. Пошли заказы, и я понял, что картон может приносить деньги.

– Помнишь первую работу, которую продал? – Конечно. Это был проект для детской игровой комнаты. Фигуры до сих пор висят и радуют детишек. Помню, как первый раз подписывал договор и не знал, во сколько оценить свой труд. Мне дали совет, и я назвал цену. Она оказалась в три раза больше, чем я думал. Сейчас я понимаю, что тогда даже та сумма была маленькой. Но в то время был восторг, что я за картон получил такие деньги. Это сейчас пришло осознание, что я не картон продаю, а свои знания и талант.

– Можно сказать, что сейчас у тебя выработался свой стиль и техника в гофрированном искусстве? – Думаю, да, но нет предела совершенству. Свои первые работы я делал из коробок для кукол. Приходил во двор Детского мира и набирал картон. Вырезал каждую деталь на глаз, и если она не подходила, то снова вырезал. Много картона попортил. Сейчас я сотрудничаю со многими поставщиками и уже научился разбираться в картоне. Он разный по фактуре, структуре, по количеству клея в нем. От того, как его везли, хранили, зависит его качество.

– Можно ли сказать, что энергетика картона совпала с твоей энергетикой? – Это философский вопрос. Мне нравится картон тем, что он сочетает в себе крепость, легкость в использовании и хранении, экологичность, универсальность. Первые свои творения делал с помощью обычного канцелярского ножа и клея. Потом познакомился с ребятами из Аргентины, они подсказали компьютерную программу, которая позволяет делать развертку с 3D. Это мне помогло выйти на более коммерческую историю. Сейчас все детали вырезают на специальных станках, а я потом на площадке собираю. Сегодня основной инструмент – компьютер и мои мысли.

"Сегодня основной инструмент – компьютер и мои мысли" © Red Bull Kazakhstan

– Есть дорогие сердцу работы? – Это как детей оценивать. Каждый ребенок дорог, так и в творчестве. Есть коммерческие, а есть творческие заказы. С каждой работой связаны свои воспоминания и ассоциации. К примеру, у меня есть голова гориллы. В тот момент жизни я настолько устал от рекламы, от ежедневной однообразной работы, что подумал: “Если бы я был поваром или врачом, то что за товар выдавал бы?” Это было бы опасно. Я осознал, что выгораю на своей работе. В этот момент родилась горилла как символ усталости от любимого дела. Причем над этой головой работал дольше всего, почти полгода, мне было тяжело выкроить на нее время. Есть еще сова. Она сидит возле дупла. Когда я приехал в Алматы, то жил на съемной квартире, она была небольшая и мне напоминала дупло. Но при этом была уютная, и я чувствовал себя в ней комфортно. Вот этот уют я передал в этой сове. Во время пандемии, когда мы все сидели по домам, появился Доктор Корвус, олицетворяющий ковид, тревогу, но при этом веру в мудрость жизни и природы – они точно все расставят на свои места. Когда в моей жизни была тяжелая пора и нужно было сражаться, отстаивать свои интересы, я создал кенгуру. Она стала олицетворением борьбы.

Горилла © Red Bull Kazakhstan Сова © Red Bull Kazakhstan Доктор Корвус © Red Bull Kazakhstan

– Какая самая маленькая скульптура и самая большая? – Миниатюрная работа – маленькие шахматные фигуры, которые я делал для журнала “Этаж”. Они снимали ролик с ними. Объемных скульптур много. Во многих торговых центрах можно увидеть мои работы. Интересные проекты были у меня в Санкт-Петербурге. Здание бывшего коровника переоборудовали под ресторан, при этом архитектор захотел в деталях рассказать историю строения. Меня пригласили сделать двух коров из гофрокартона в реальном размере, которые сейчас стоят внутри как скульптуры. Еще есть огромная швейная машинка в магазине “У Красного моста”. Там тоже когда-то была швейная фабрика. Я решил совместить образ швейной машинки и фабрики, создав здание, где трудятся некие маленькие существа. Скульптура напичкана маленькими элементами, которые посетители с удовольствием разглядывают. Причем все я делал на глаз, без моделирования.

Образ швейной машинки и фабрики © Red Bull Kazakhstan Детали скульптуры © Red Bull Kazakhstan Детали скульптуры © Red Bull Kazakhstan Детали скульптуры © Red Bull Kazakhstan

В 2019 году в столице Казахстана прошел Международный фестиваль Comic Con Astana. Я там оформлял с командой пять зон. Это был один из самых масштабных проектов. К примеру, мы создали гигантскую перчатку Таноса (4,5 метра высотой). При виде сверху на эту скульптуру было ощущение удара перчатки о землю. Был там и молот Тора высотой 4 метра, и огромная голова дракона, и персонажи из мультфильма “Время приключений”.

На Международном фестивале Comic Con Astana 2019 © Red Bull Kazakhstan Финн и Джейк © Red Bull Kazakhstan Comic Con Astana 2019 © Red Bull Kazakhstan

– Где еще в мире живут твои фигуры? – Созданные мной, в Нур-Султане, Алматы, Томске. А так, много работ по всему миру, сделанных по моим выкройкам-схемам.

– Есть работы, которые ждут своего часа? – Есть скульптуры, которые на рисунке выглядят хорошо, но в готовом варианте мне не нравятся. Какие-то переделываю, а некоторые пакую и прячу до лучших времен.

– Не уничтожаешь? – Нет. Они лежат в шкафу стопкой. Бывает, что приходят знакомые и говорят, что им что-нибудь нужно. Я достаю фигуру, доделываю, как нужно заказчику, и отдаю.

– Часто даришь работы? – Только если понимаю, что эта фигура очень понравилась человеку, но у него нет возможности заплатить.

Мост между реальностью и параллельным миром

Борис человек многогранный. Старается экспериментировать с материалами, техникой и новыми цифровыми технологиями. Каждая его новая работа – это мост между реальностью и параллельным миром.

– Через свое творчество я транслирую идею, мысль, и важно, чтобы зритель это считал, – говорит скульптор. – Я постоянно экспериментирую, ищу новые формы творческой реализации. Сейчас мне интересно поработать с разными брендами. Одна из целей – расширить свой портфолио.

– Есть скульптура мечты? – Скорее, давняя мечта. Воссоздать сцену из сказки “Волшебник Изумрудного города”, когда Элли, Страшила, Железный Дровосек и Лев зашли в зал, чтобы озвучить свои желания Гудвину.

– Когда поклонникам твоего творчества ждать персональную выставку? – Пока эта мечта на стадии воплощения. Работы есть, но мне важно, как подать зрителям материал. Хочу про каждого персонажа сделать ролик, а это кропотливая работа. Но сейчас я изучаю метавселенную и думаю, что именно там проведу выставку. Нет никаких правил, да и больше людей увидит мое творчество.

– Но здорово, когда можно сфотографироваться возле работы, пообщаться с автором вживую… – Согласен. Мне тоже нужна обратная связь, обмен энергетикой со зрителями, поэтому офлайн-выставка тоже будет, но позже.

– Можно ли сказать, что сейчас ты занимаешься работой мечты? – Я получаю удовольствие от процесса, и за результат работы люди готовы платить. Мне нравится работать с клиентами, решая их маркетинговые задачи, особенно приятно, когда человек точно знает, что ему нужно.

– Не боишься, что наступит момент, когда ты снова решишь все поменять. Чем бы хотел заняться? – У меня постоянно появляются новые проекты. Например, сейчас параллельно с картоном я занят в детском проекте, где папы учат детей правилам в походе на природу. В марте мы выпустили первую книгу и уже обсуждаем выпуск пилотной серии мультфильма.

– Как ты проводишь досуг вне творчества? – Плаваю, катаюсь на горном велосипеде и сноуборде. Сейчас постигаю новые технологии, в том числе метавселенную, азы криптовалюты.

Идей у Бориса много. Каждый его день наполнен новыми образами и фантазией, которые трансформируются в реальные персонажи и скульптуры. Окунуться в волшебный картонный мир можно, заглянув в Instagram на страницу @borisklimov .

В волшебном картонном мире оживают любые фантазии © Red Bull Kazakhstan Оформление торгового центра © Red Bull Kazakhstan Оформление торгового центра © Red Bull Kazakhstan Работа Бориса Климова на Red Bull Curates: Canvas Cooler © Red Bull Kazakhstan