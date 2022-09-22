Забудь о справочнике форм, не обращай внимания на таблицу очков: Гран-при Италии стал для Макса Ферстаппена самым серьезным испытанием в сезоне.

Звезда Oracle Red Bull Racing приехал в Монцу после четырех побед подряд, одержал 10 побед за сезон и лидировал в чемпионате мира “Формулы-1” со 109 очками.

До воскресенья Ферстаппен проехал в Монце в общей сложности один круг (в прошлом году), никогда не финишировал лучше пятого места в семи гонках на знаменитой итальянской трассе и даже не видел клетчатого флага в последние два года. Голландец исправил эти ошибки в ярком стиле, захватив лидерство на 12-м круге, когда поул-ситтер Шарль Леклер (Ferrari) сошел с дистанции, а затем отразил все скоростные и стратегические вызовы, брошенные ему Ferrari, и впервые увидел окрестности с самого знакового подиума в этом виде спорта.

Ферстаппен наконец-то увидел вид с лучшего подиума Ф1 © Getty Images/Red Bull Content Pool

В отличие от предыдущего странного рекорда Ферстаппена в Монце, когда гонка закончилась ползком за машиной безопасности после того, как из-за позднего схода Даниэля Риккардо McLaren австралийца остался на трассе. Это, конечно, не были те эмоции на полной скорости гонки, которые хотел испытать Ферстаппен, но, тем не менее, это 25 очков чемпионата мира.

Победа стала первой для Red Bull в Монце с 2013 года и 12-й для команды в этом сезоне; осталось шесть гонок, и рекорд 2013 года (13 побед) находится в дразнящей близости.

Для Ферстаппена, который перед следующей гонкой лидирует в чемпионате со 116 очками и может математически завоевать второй подряд титул чемпиона мира в Сингапуре, его 11-я победа в этом году, можно сказать, равна 10 победам прошлого сезона. Так как 31-я победа в общем зачете позволила ему сравняться с британским великим гонщиком Найджелом Мэнселлом и занять седьмое место в истории “Формулы-1”.

Леклер, который сделал два пит-стопа против одного у Ферстаппена, пытаясь отыграться на фоне неукротимого пилота Red Bull, финишировал вторым перед шумными тифози Ferrari. Джордж Рассел провел еще один сильный заезд в этом первом сезоне Mercedes, вернувшись домой на третьем месте.

Напарник Ферстаппена по команде Серхио Перес провел более сложную гонку с 13-го места на стартовой решетке, но она закончилась заработанными очками и похвалой: он вернулся домой шестым и заработал дополнительное очко чемпионата мира, проехав быстрее всех на 46-м круге из 53.

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Решающий старт привел Макса к счастливому финишу

В связи с предыдущим неудачным выступлением в Монце и беспорядочной сеткой Ферстаппен был вправе опасаться за свои шансы в воскресной гонке. Три тренировочные сессии показали, что у него есть хороший темп, но Гран-при Италии, как правило, диктуется субботней квалификацией, и ему предстояло работать с седьмого места на решетке после того, как штраф за двигатель отбросил его с первого ряда.

До воскресенья 15 из последних 22 победителей стартовали с поул-позиции, и Монца имеет свойство преподносить неожиданные результаты. В 2019 году Леклер выиграл свой второй Гран-при, а Пьер Гасли одержал свою первую (и пока единственную) победу в “Формуле-1” за Scuderia AlphaTauri 12 месяцев спустя. В прошлом году Риккардо выиграл свой первый Гран-при с 2018 года и первый Гран-при McLaren за девять лет.

Множество штрафов, связанных с двигателями и коробками передач, которые коснулись девяти из 20 гонщиков, означали, что результаты квалификации не имели большого значения для состава решетки воскресной гонки на 53 круга. Только поул-ситтер Леклер начал гонку с того места, где он квалифицировался. Ситуация была настолько запутанной, что решение о стартовой решетке было принято только через три часа после часовой квалификационной сессии.

В результате Ферстаппен стартовал с седьмого места, хотя после квалификации был вторым, Перес – с 13-го, после четвертого места в Q3, а самые быстрые лидеры Карлос Сайнс (Ferrari) и Льюис Хэмилтон (Mercedes) стартовали с самых последних мест.

В борьбе за победу отрыв и первые круги стали ключевыми для Ферстаппена. Став пятым в первом повороте, Ферстаппен оказался в тройке лидеров уже через два круга, имея в запасе темп и ресурс шин. Леклер остановился на 12-м круге под виртуальной машиной безопасности, когда Aston Martin Себастьяна Феттеля вышел из строя, но Ферстаппен оставался на трассе до 25-го круга, отрываясь от монегаска с неумолимой легкостью.

Ferrari снова остановила Леклера, чтобы сменить шины на более свежие и мягкие на последние 20 кругов, но Ферстаппен и глазом не моргнул, сохранив лидерство до позднего схода Риккардо.

Ферстаппен в Монце © Getty Images/Red Bull Content Pool

"Мы провели отличную гонку, – радовался Ферстаппен после гонки. – На всех составах шин мы были быстрее всех, а деградация была хорошей, так что у нас был действительно хороший болид. В конце мы контролировали отрыв, но потом выехала машина безопасности... К сожалению, мы не смогли провести рестарт, но в целом провели очень хороший день. Старт был очень хорошим, у меня была чистая шикана, а затем я смог быстро вернуться в свой ритм и занять второе место. Сегодня было очень приятно ехать, даже несмотря на жару, так что день для нас удался. Потребовалось немного времени, чтобы оказаться на таком большом подиуме, как этот, но, наконец-то, мы здесь".

Чеко переходит в режим восстановления

Перес показал себя как гонщик, которого нелегко остановить на протяжении всей его долгой карьеры в “Формуле-1”, и в воскресенье он вновь продемонстрировал этот боевой дух после многочисленных препятствий на пути к очкам.

Четвертый на решетке после квалификации, мексиканец был понижен до 13-го места на решетке после того, как взял новые компоненты двигателя сверх разрешенной на сезон нормы, и был отброшен назад во время суматошных стартовых обменов. Пит-стоп для установки жестких шин, проведенный раньше запланированного срока, на 7-м круге, в результате которого он вернулся на трассу с дымом из правых передних тормозов, заставил его опуститься на последнее место, и возникла угроза возможного схода с дистанции.

После этого Перес стал играть в долгую игру, отсеивая соперников во время пит-стопов и почти не ошибаясь. Он продержался на жестких шинах 35 кругов, перешел на мягкую резину на последних 11 кругах до клетчатого флага и установил самый быстрый круг гонки четыре круга спустя, когда вырвался вперед за Mercedes Хэмилтона, настигнув семикратного чемпиона мира прежде, чем автомобиль безопасности остановил дальнейшее продвижение.

Шестое место стало 11-м подряд финишем Переса в Монце: он не сходил с дистанции там с сезона новичка 2011 года, и остался на третьем месте в чемпионате пилотов, на девять очков отставая от Леклера и на семь опережая Рассела в борьбе за статус лучшего гонщика из всех после Ферстаппена.

Перес продолжал, и девять очков стали его наградой. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Директор команды Oracle Red Bull Racing Кристиан Хорнер высоко оценил настойчивость Переса.

"Мы вынуждены были отправить его на пит-лейн раньше, потому что у него было огромное плоское пятно (на шинах) и возникла вибрация, которая становилась критичной для безопасности, – объяснил Хорнер. – В один из тормозных каналов попало немного мусора, и вы могли видеть, как это привело к пожару, но он отлично восстановился после этого. Быстрейший круг, важные очки для него и команды".

Гасли помогает AlphaTauri сократить отставание

Scuderia AlphaTauri провела свою самую сильную гонку с восьмого раунда сезона в Баку. Восьмое место Гасли позволило команде приблизиться на расстояние одного очка к седьмому месту Haas в чемпионате конструкторов в день, когда у преследующего соперника Aston Martin оба пилота (Феттель и Лэнс Стролл) сошли с дистанции.

Гасли квалифицировался девятым, стартовал пятым после применения штрафов к соперникам. В этот раз победитель Гран-при Италии 2020 года провел всю гонку, преследуя Риккардо, пока двигатель McLaren не заглох, переместив австралийца на 11-е место в зачете пилотов.

Гасли всю гонку входил в топ-10, и занял восьмое место. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Монца оказалась более сложной для напарника Гасли по команде Юки Цуноды, японского гонщика, впервые стартовавшего на Гран-при Италии после того, как 12 месяцев назад из-за проблем с тормозами он даже не вышел на старт.

Цунода стартовал с самого последнего места из-за множества штрафов: 10 мест за пять выговоров от стюардов за сезон, три места за отсутствие торможения перед желтыми флагами на практике и еще 10 мест в качестве штрафа за замену компонентов двигателя, и вернулся домой 14-м после того, как на протяжении 53 кругов ни разу не поднимался выше 12-го места.

Голландец де Врис дебютирует в "Формуле-1"

В субботу, перед финальной практикой, когда Алекс Албон выбыл из гонки из-за аппендицита, в последний момент в составе Williams появился Ник де Врис. Долгожданный дебют 27-летнего гонщика в “Формуле-1” состоялся при весьма странных обстоятельствах.

Де Врис, чемпион F2 2019 года и чемпион “Формулы E” 2020-21 годов, сел за руль Aston Martin Себастьяна Феттеля во время первой тренировки в Монце в рамках программы, направленной на то, чтобы дать возможность пилотам, выступающим на внешних трассах, поработать в гоночный уик-энд. Затем гонщик, принадлежащий Mercedes, провел вторую тренировку в качестве наблюдателя в гараже "Серебряных стрел", и только за 90 минут до начала финальной часовой тренировки, попивая капучино в палатке гостеприимства Mercedes, узнал, что будет выступать за Williams.

Williams спешно внесла изменения в свою машину FW44, чтобы приспособить ее для де Вриса, рост которого 167 см – на 19 см ниже Албона, а некоторые гоночные комбинезоны были изготовлены в рекордно короткие сроки. К вечеру субботы голландец квалифицировался 13-м, опередив постоянного пилота Williams Николаса Латифи. Он начал гонку восьмым вместе с соотечественником Ферстаппеном после того, как были применены штрафные санкции к другим пилотам, находившимся дальше по решетке.

Затем де Врис финишировал девятым в воскресной гонке, получив звание лучшего гонщика дня в дебютный уик-энд, который он вряд ли забудет в ближайшее время.

Не забывайте пить, Сингапур на очереди

После двух лет “скомпрометированных” календарей “Формула-1” возвращается к нормальной жизни, проводя следующие две гонки после долгожданного двухнедельного перерыва – в Сингапуре (2 октября) и Японии (9 октября), и прощается с Европой до очередного сезона.

Уличная трасса Марина Бэй медленнее, чем Баку, и имеет меньше истории, чем Монако, но она настолько сложная, насколько могут быть сложными трассы “Формулы-1”. 5,063-километровая трасса змеится вокруг самых известных достопримечательностей Города льва, и 61 круг по 23 поворотам ночью в условиях удушающей влажности, с которой гонщики не сталкивались с 2019 года, наверняка сделает эту гонку выживанием сильнейших, а не только быстрейших.

На счету Ферстаппена второе место (2018) и третье (2019) в Сингапуре – логическая прогрессия позволяет предположить, что будет дальше. В то время как Перес не набирал очков в этом городе-государстве с 2017 года, когда он показал свой лучший результат за девять стартов, заняв боевое пятое место за Force India.