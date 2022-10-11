Двойная доза: Макс Ферстаппен стал чемпионом мира Формулы-1 во второй раз

Макс Ферстаппен был предельно точен. На вопрос перед Гран-при Японии, что нужно сделать, чтобы выиграть второй титул чемпиона мира Формулы-1 на заднем дворе Honda в Сузуке, звезда Oracle Red Bull Racing ответил лаконично.

"Нам нужен идеальный уик-энд", -- сказал он, зная, что корона будет его, если он сможет покинуть Японию с отрывом в 112 или более очков от ближайших соперников Шарля Леклера (Ferrari) и партнера по команде Серхио Переса. Звучит просто, верно? Но, конечно, воскресная гонка на 53 круга была совсем не простой.

Победа Ферстаппена стала для него 12-й в рекордном сезоне, но ее достижение было затяжным, несколько запутанным и сопровождалось непредвиденным поворотом в конце гонки. Из-за проливного дождя гонка продлилась всего два круга, после чего был показан красный флаг, и казалось, что гонка вообще не состоится, так как из-за стоячей воды на трассе рестарт был отложен более чем на два часа, а под свинцовым небом Сузуки стремительно наступали сумерки.

Когда гонка возобновилась, сначала за машиной безопасности, пока Ферстаппен не вывел поле на 6-м круге, голландец так разогнался, что интрига относительно того, кто выиграет гонку, была минимальной. Однако позади него напарник по команде Перес собирался сыграть свою роль.

Ферстаппен был в своем классе в самых сложных условиях © Getty Images/Red Bull Content Pool

На последнем круге усеченной 28-круговой гонки Леклер настиг Переса, когда закончилось трехчасовое время, разрешенное для проведения гонки. В последнем повороте Леклер выехал с трассы и получил преимущество, чтобы удержать Переса позади себя, за что получил пятисекундный послегоночный штраф, который вывел мексиканца на второе место, что стало пятым результатом Red Bull в этом сезоне.

Затем произошел еще один поворот: после завершения 28 кругов были начислены полные очки чемпионата мира, поскольку гонка прошла на 50 процентов от запланированного количества кругов. Это вместе со штрафом Леклера означало, что Ферстаппен имел 113 очков в чемпионате, где 112 было достаточно, чтобы завоевать свой второй титул: в интервью после гонки перед подиумом Ферстаппену сказали, что не только победа, но и титул принадлежит ему.

12-я победа в году! © Getty Images/Red Bull Content Pool

Завоевав второй титул чемпиона мира через год после первого, Ферстаппен присоединился к элитной группе из шести других гонщиков, которые попали на вершину мира и остались там, получив свой первый титул и завоевав второй в следующем сезоне.

Только Альберто Аскари (1952-53), Джек Брэбхэм (1959-60), Ален Прост (1985-86), Михаэль Шумахер (1994-95), Мика Хаккинен (1998-99) и Себастьян Феттель (2010-11) добились того же, что 25-летний голландец сделал в 2021 и 2022 годах. То, что его достижение произошло на заднем дворе Honda в Сузуке и установило новую планку для Red Bull, сделало эту победу еще более приятной.

Победа Ферстаппена стала для него 12-й в этом году и 14-й, одержанной Red Bull в 2022 году, сместив 2013 год (13 побед) как самый успешный сезон в истории команды, а его 32-я победа в Формуле-1 позволила ему присоединиться к двукратному чемпиону мира Фернандо Алонсо и занять шестое место в книге рекордов всех времен.

Если вид Red Bull, расплескивающего чемпионское шампанское в Сузуке, кажется знакомым, то так и должно быть: в последний раз Япония принимала решающую гонку сезона в 2011 году -- вторую из четырех подряд мировых титулов Феттеля.

В выходные, когда Oracle Red Bull Racing и Scuderia AlphaTauri объявили о ряде новых соглашений с Honda для укрепления альянса между организациями, в частности о возвращении отличительного логотипа Honda на оба автомобиля, – это было достойное завершение гонки, о которой будут говорить еще долгие годы.

Вот как Ферстаппен присоединился к числу великих спортсменов, став двукратным чемпионом мира.

Что они сказали…

Учитывая хаотичное завершение гонки, вполне понятно, что Ферстаппен не имел представления о драме в последнем повороте, которая произошла позади него с Леклером и Пересом, и был еще более шокирован, когда узнал, что с полным набором очков чемпионата мира титул номер два принадлежит ему.

“Какой год мы провели... Это было невероятно, и я даже представить себе не мог, что это произойдет после того, как в прошлом году мы боролись до конца, а в этом году у нас снова такая хорошая машина, – сказал он. – Я так благодарен всем, кто внес свой вклад в этот успех. Вся команда, которая находится здесь, а также на заводе, который постоянно работает на износ. Они никогда не теряют мотивации, чтобы попытаться сделать машину быстрее. Кроме того, работа, которую мы проделали вместе с Honda, каждый год улучшается. Победить дважды вместе с ними – это очень волнительно, к тому же здесь (в Японии), когда все смотрят. Я очень горжусь тем, что мы смогли сделать это именно здесь. Первая победа немного более эмоциональная, но вторая – еще более прекрасна: сезон, который мы провели, победы, отличные гонки, командная работа и обе победы. Кроме того, мы лидируем в чемпионате конструкторов. Это был особенный год”.

Момент: Макс понимает, что титул номер два принадлежит ему © Getty Images/Red Bull Content Pool

Учитывая, что большую часть воскресенья условия больше подходили для лодок, чем для RB18, Ферстаппен испытал облегчение от того, что гонка вообще состоялась.

“Уехать отсюда без гонки было бы ужасно... Я просто очень рад, что в итоге мы смогли принять в ней участие, – сказал Ферстаппен. – Шел сильный дождь, и нам было очень трудно ехать. К счастью, мы проехали достаточно большое количество кругов. Машина летала… Я рад победе здесь, видеть всех болельщиков и то, что они не остались в стороне, – очень радостно”.

По виду директора команды Oracle Red Bull Racing Кристиана Хорнера можно было понять, что он испытывает и восторг, и замешательство, и усталость после того, как победа в чемпионате завершилась сумасшедшей развязкой.

“Мы думали, что очки будут начислены не полностью, мы думали, что нам не хватает одного очка, – сказал Хорнер. – Это за пределами всех наших мечтаний. Макс действительно доминировал – это наша 14-я победа, рекорд для нас как команды. То, как он вел машину... Мы вернулись после некоторых трудностей в первых двух гонках, но, честно говоря, он и команда подняли все на новый уровень. Одержать победу в Японии вместе с Honda... Это действительно нечто особенное. Это было феноменальное выступление всех участников”.

Чеко – знаменитые навыки управления шинами

Хорнер и команда не упустили из виду, что второе место Переса после того, как Леклер был наказан, позволило мексиканцу выйти на второе место в чемпионате пилотов, опередив пилота Ferrari на одно очко, и что Oracle Red Bull Racing теперь находится в дразнящей близости к завоеванию титула конструкторов, который команда не выигрывала с 2013 года.

Сейчас Red Bull опережает Ferrari на 165 очков за четыре гонки; если они выйдут на следующую гонку в Остине (США) с преимуществом в 147 или более очков, то двойная корона, к которой так стремится команда, будет завоевана.

Вторая воскресная гонка Переса была прямо из учебника: начиная с четвертого места на решетке, у него не было такого темпа, чтобы побороться с Ферстаппеном и Леклером в самом начале, но после того, как с седьмого круга поле отказалось от своих шин для мокрой погоды и стало скользить на промежуточных, Перес сделал свой ход, и его знаменитые навыки управления шинами засияли во мраке.

Перес не сдавался, и его наградой стала последняя секунда © Getty Images/Red Bull Content Pool

В то время как шины Леклера боролись за производительность, когда он отстал от Ферстаппена, Перес медленно, но верно настигал его, и к началу последнего круга был полностью накрыт монегасским гонщиком. Время казалось главным врагом Переса, но его давление окупилось и позволило Ферстаппену получить дополнительные два очка преимущества над пилотом Ferrari и достичь титула.

Второе место Переса стало его лучшим результатом на Сузуке – за девять предыдущих поездок в Японию он ни разу не финишировал выше седьмого места, а его девятый подиум в этом году еще больше утверждает, что 12-й сезон “Формулы-1” – лучший.

Гасли и Цунода не набирают очки

Финишные позиции Юки Цуноды из AlphaTauri (на его первом домашнем Гран-при) и Пьера Гасли не принесли очков в чемпионате мира: Цунода был 13-м, а Гасли - 17-м из 18 классифицированных финишеров. Но Гасли был на высоте для многих после воскресного инцидента в начале гонки, который оставил гонщиков в замешательстве и гневе.

Карлос Сайнс из Ferrari, квалифицировавшийся третьим, разбил машину на первом круге, а Гасли, не разглядев ничего в брызгах, собрал большой кусок вывески, вылетевшей на трассу, и был вынужден заехать на пит-лейн для ремонта через один круг.

Когда француз догонял пелотон, гонка была уже остановлена красным флагом, и он был возмущен, увидев на трассе эвакуатор, который выехал, чтобы забрать сломанную Ferrari Сайнса. Подобная ситуация была на трассе Сузука в 2014 году, когда монегасский гонщик Жюль Бьянки выехал на трассу в таких же влажных условиях и зацепил трактор, который находился внутри барьеров, получив травмы головы, которые привели к его смерти в 2015 году.

“Я не понимаю, как такое могло произойти, – сказал Гасли. – Можно было подождать еще одну минуту, чтобы вернуться на пит-лейн, а затем вывести трактор на трассу. Я проехал в двух метрах от крана. Я забочусь о своих коллегах и о том, чтобы в будущем мы не столкнулись с такой ситуацией”.

Гасли почувствовал облегчение, увидев, что финишировал на 17-м месте © Getty Images/Red Bull Content Pool

Новости о AlphaTauri появились задолго до того, как в воскресенье на Сузуке погас свет: перед квалификацией было объявлено, что Ник де Врис присоединится к Цуноде в команде в 2023 году вместо Гасли.

27-летний де Врис присоединился к AlphaTauri после того, как он сыграл главную роль в качестве запасного пилота, заменив Алекса Албона в Williams на Гран-при Италии в прошлом месяце. Голландец получил блестящее резюме до “Формулы-1”, включающее титулы Формулы E (2020-21) и “Формулы-2” (2019).

Гасли заменит Фернандо Алонсо в Alpine в следующем сезоне, создав полностью французский состав команды вместе с Эстебаном Оконом. Все 104 старта Гасли в “Формуле-1” прошли в составе команд AlphaTauri, Toro Rosso или Red Bull, а его звездный час пришелся на Гран-при Италии 2020 года, когда он одержал свою единственную победу на сегодняшний день.

Время – наше все

Поскольку все участники начали воскресную отложенную гонку на шинах для мокрой погоды и в условиях ограниченной видимости, фортуна была благосклонна к смельчакам, которые перешли на промежуточные шины раньше, чем это было нужно сделать – и два гонщика, оказавшиеся сзади, воспользовались этой авантюрой, чтобы заработать очки.

В своей последней гонке на Сузуке перед сходом с дистанции Феттель оказался сзади на своем Aston Martin после того, как на старте его вытеснил с трассы Фернандо Алонсо из Alpine, а пилот Williams Николас Латифи квалифицировался последним и решил, что терять ему нечего. Как только автомобиль безопасности выехал на трассу, они заехали на пит-лейн, и после добились огромных успехов, прежде чем их соперники успели среагировать.

По мере старения шин и приближения клетчатого флага Феттель и Латифи теряли темп, но держались стойко, финишировав шестым (Феттель) и девятым (Латифи) соответственно, причем для Латифи два очка чемпионата мира стали первыми в этом году.

Пауза перед финальным рывком

После недельного перерыва после Японии “Формула-1” возвращается в Штаты на трассу Circuit of the Americas в Остине на Гран-при США (23 октября), который предшествует Гран-при Мехико 30 октября.

Это двойная гонка, которая вызвала резонанс у Ферстаппена год назад: голландец набрал идеальные 50 очков, чтобы увеличить свое лидерство в чемпионате на пути к первому титулу чемпиона мира, а его последние три визита в Остин закончились тем, что он надел Стетсон на подиум и забрал домой трофей (второе место в 2018 году и третье в 2019 году перед прошлогодней победой).

До того как в 2015 году у него появилась настоящая домашняя гонка, Перес называл ежегодный визит “Формулы-1” в США своей домашней гонкой, и не без оснований, поскольку тысячи его поклонников стекались через границу, чтобы поболеть за своего героя. Прошлогоднее третье место – как одно из нескольких в Турции и Мексике – на сегодняшний день является лучшим результатом Чеко в Остине за девять выступлений на техасской трассе.