Freerunning
Фрираннинг: прокатись на американских горках с Джейсоном Полом
Что произойдет, если мастер по фрирану Джейсон Пол встретится с Кристианом Ковалевски и Силке Золлфранк в парке развлечений в Германии? Появится невероятно крутая сессия паркура!
Джейсон Пол известен во всем мире своими захватывающими дух трюками и видеороликами по фрираннингу, и его последний проект не стал исключением.
В проекте Jason Paul's Wild Ride немецкий фрираннер объединился с соотечественницей Силке Золлфранк и поляком Кристианом Ковалевски, чтобы продемонстрировать свои навыки паркура в тематическом парке Tripsdrill в Клибронне, Германия.
Жми кнопку Play, чтобы увидеть, как трио испытывает свои способности к фрираннингу, как никогда раньше, превращая каркас знаменитых американских горок Mammut в свою собственную площадку для паркура. А еще тебя ждет специальный backstage-выпуск!
Для многих людей парки развлечений ассоциируются с семейным отдыхом, но тематический парк Tripsdrill предлагает Джейсону Полу и его команде идеальные условия для первоклассной сессии паркура.
Трое друзей-фрираннеров находятся в своей стихии, проходя невиданные ранее испытания. От искусного лазания по деревянным американским горкам до преодоления больших пропастей на экстремальной высоте и выполнения рискованных прыжков — очевидно, что название видео Jason Paul's Wild Ride полностью соответствует его содержанию.
Фрираннинг -- это в основном одиночное занятие, но Джейсон Пол считает, что этот проект привносит в него элемент командной работы.
"В конце концов, ты сам делаешь прыжок, и, конечно, паркур -- это не командный вид спорта, -- говорит Пол, который снимал множество подобных трюков фрираннеров для своего собственного сериала на Red Bull TV. -- Но для нас все равно очень весело работать вместе как команда, потому что каждый привносит свою индивидуальность!"
Что делает Jason Paul's Wild Ride особенным? Вдобавок к головокружительному фрираннингу, конечно, -- это постоянная смена ракурсов съемки между POV и кадрами с FPV -- поэтому большое спасибо мюнхенскому видеографу Полу Куну, который отвечал за полет дронов с камерами для этого проекта.
Ты можешь увидеть дополнительные кадры с необычных ракурсов в нашем специальном backstage-выпуске: смотри видео, чтобы насладиться невероятным экшеном.
5 мин.
Action pur: Jason Paul's Wild Ride
Freerunner Jason Paul steuert Deutschlands ersten Freizeitpark an und wagt einen wilden Ritt der anderen Art