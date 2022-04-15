Фрираннинг: прокатись на американских горках с Джейсоном Полом

"В конце концов, ты сам делаешь прыжок, и, конечно, паркур -- это не командный вид спорта, -- говорит Пол, который снимал множество подобных трюков фрираннеров для своего собственного сериала на

. -- Но для нас все равно очень весело работать вместе как команда, потому что каждый привносит свою индивидуальность!"