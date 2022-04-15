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Freerunning

Фрираннинг: прокатись на американских горках с Джейсоном Полом

Что произойдет, если мастер по фрирану Джейсон Пол встретится с Кристианом Ковалевски и Силке Золлфранк в парке развлечений в Германии? Появится невероятно крутая сессия паркура!
Автор Айжан Нурпеисова/Henner Thies
Читать 2 минОпубликовано
Джейсон Пол известен во всем мире своими захватывающими дух трюками и видеороликами по фрираннингу, и его последний проект не стал исключением.
В проекте Jason Paul's Wild Ride немецкий фрираннер объединился с соотечественницей Силке Золлфранк и поляком Кристианом Ковалевски, чтобы продемонстрировать свои навыки паркура в тематическом парке Tripsdrill в Клибронне, Германия.
Жми кнопку Play, чтобы увидеть, как трио испытывает свои способности к фрираннингу, как никогда раньше, превращая каркас знаменитых американских горок Mammut в свою собственную площадку для паркура. А еще тебя ждет специальный backstage-выпуск!
Freerunning-Profi Jason Paul, Krystian Kowalewski und Silke Sollfrank performen während der Dreharbeiten zu Jason Paul's Wild Ride im Erlebnispark Tripsdrill.
Vergnügungspark mal anders – Freerunning Style!
© Jaanus Ree / Red Bull Content Pool
Для многих людей парки развлечений ассоциируются с семейным отдыхом, но тематический парк Tripsdrill предлагает Джейсону Полу и его команде идеальные условия для первоклассной сессии паркура.
Трое друзей-фрираннеров находятся в своей стихии, проходя невиданные ранее испытания. От искусного лазания по деревянным американским горкам до преодоления больших пропастей на экстремальной высоте и выполнения рискованных прыжков — очевидно, что название видео Jason Paul's Wild Ride полностью соответствует его содержанию.
Фрираннинг -- это в основном одиночное занятие, но Джейсон Пол считает, что этот проект привносит в него элемент командной работы.
"В конце концов, ты сам делаешь прыжок, и, конечно, паркур -- это не командный вид спорта, -- говорит Пол, который снимал множество подобных трюков фрираннеров для своего собственного сериала на Red Bull TV. -- Но для нас все равно очень весело работать вместе как команда, потому что каждый привносит свою индивидуальность!"
Silke Sollfrank performt während der Dreharbeiten zu Jason Paul's Wild Ride in Tripsdrill
Die Race Drone ist den Freerunnern immer auf den Fersen...
© Jaanus Ree / Red Bull Content Pool
Freerunning-Profi Jason Paul performt während der Dreharbeiten zu Jason Paul's Wild Ride in Tripsdrill.
Wenn Jason Paul unterwegs ist, steht die Welt Kopf!
© Jaanus Ree / Red Bull Content Pool
Что делает Jason Paul's Wild Ride особенным? Вдобавок к головокружительному фрираннингу, конечно, -- это постоянная смена ракурсов съемки между POV и кадрами с FPV -- поэтому большое спасибо мюнхенскому видеографу Полу Куну, который отвечал за полет дронов с камерами для этого проекта.
Ты можешь увидеть дополнительные кадры с необычных ракурсов в нашем специальном backstage-выпуске: смотри видео, чтобы насладиться невероятным экшеном.

5 мин.

Action pur: Jason Paul's Wild Ride

Freerunner Jason Paul steuert Deutschlands ersten Freizeitpark an und wagt einen wilden Ritt der anderen Art

Jason Paul
Freerunning
Parkour