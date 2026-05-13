© Premier Padel/Red Bull Content Pool
Падел жұлдызы Хуан Леброн сияқты падел ойнаудың сыры
Ол оң қапталда ойнап, бірақ сол жақтан смэш жасайтын ойыншы. Жыртқыштың инстинкті мен шахматшының ойлау қабілетін біріктірген спортшы. Хуан Лебронның ойын стилінің басты қырларымен танысыңыз.
Хуан Леброн паделді өзгеше стильде ойнайды: оның ойынын тамашалау кейде дарынды скрипкашының жеке орындауын тыңдағандай әсер қалдырады.
Үш маусым бойы Алехандро Галанмен бірге «El Lobo» («Қасқыр») атанған Хуан Леброн әлемдік рейтингтің шыңында болды және падел тарихындағы ең үздік командалардың бірін құрды. Леброн — ойын тарихындағы ең дарынды әрі физикалық, техникалық және тактикалық тұрғыдан жан-жақты ойыншылардың бірі. Оның жетістігі жеке-жеке алғанда-ақ элиталық деңгейге жеткізетін қасиеттерге негізделген. Ал бәрі бірге қосылғанда, әлі оған ешкім толығымен шешімін таба алмаған күрделі қарсыласқа айналады.
Егер сен оның стиліне жақындағың келсе, назар аударатын бес негізгі бағыт осы:
01
Дәлдік: орналасу күштен әлдеқайда маңызды болатын сәт
Бір сәтке күш туралы әңгімені ұмыта тұрайық. Иә, Хуан Леброн турдағы ең қуатты соққы жасайтын ойыншылардың бірі, бірақ оның ойыны тек күшке ғана негізделмеген. Басқа ойыншылардың да күші соған тең немесе одан да жоғары болуы мүмкін.
Лебронды өзгелерден ерекше ететін нәрсе қарсыластар үшін әлдеқайда ыңғайсыз қасиет: ол допты дәл қарсылас жете алмайтын жерге жібереді. Ол доптың жылдамдығын, айналуын және биіктігін басқару өнерін бәрінен жақсы меңгерген.
Мысалы, торға қарай көтеріліп келе жатқан қарсыластың аяғына баяу әрі төмен түсетін доп соққысын (чикита) қарастырайық. Ол таза воллей соққысын жасауға мүмкіндік бермейді және қарсыласты ыңғайсыз жартылай воллейге мәжбүрлейді. Мұндай соққы бірден ұпай әкелмеуі мүмкін, бірақ кейінгі ойынның бағытын толық бақылауға алып, жеңіске жол ашады.
Қорғаныстағы ойыншыларды шығарып жіберетін диагональ соққылар, артқы әйнек пен бүйір қабырға түйіскен жерге дәл бағытталған воллейлер, артқы қабырғадан екі метр қашықтықта түсіп, бірден бәсеңдейтін vibora соққысы — мұның бәрі қарсыласты амалсыз лоб жасауға итермелейді де, нәтижесінде оңай смэшке мүмкіндік береді.
Лебронның соққылар арсеналы шексіз деп айтуға болады.
Жақында оның әлеуметтік желілеріне жүктелген видеосында Хуан Леброн қателікке мүлде орын қалдырмайтын, өте жылдам вибора соққыларын орындайды. Доп қабырғадан бір метрге де жетпейтін қашықтықта секіреді, мұндай дәлдік көпшілік ойыншылар үшін қолжетпес деңгейде. Леброн паделдің негізі геометрия мен бұрыштарда екенін бәрінен жақсы түсінген, оның бүкіл ойыны дәл осы қағидаға құрылған.
02
Өтпелі ойын: қорғаныстан толық үстемдікке дейін
Паделде өзгермейтін бір шындық бар: тор жанындағы команда жеңеді. Демек, тактикалық тұрғыдан бүкіл ойын торға жақын шабуыл позициялары үшін күреске айналады. Ал бұл күресте Хуан Леброн сияқты шебер ойнайтындар өте аз.
Қысымға түскен сәтте ол абыржымайды және асықпайды. Керісінше, шабуылға біртіндеп өтеді. Оның соққыларды өзгерте білу қабілеті теңдессіз: өзіне уақыт ұту үшін жасалатын сабырлы лобтар; доптың биіктігін жоғалтпай, алға екі қадам жасауға мүмкіндік беретін кесілген бандеха соққылары; қарсыластың алға жылжуына кедергі келтіретін өткір вибора соққылары. Содан кейін ол төмен қалыпта жылдам жүгіріп, доп траекториясын аяқтамай тұрып-ақ торды бақылауға алады. Ойын сол жерге жеткен соң Лебронды тоқтату өте қиын.
Оның тор жанындағы ойыны қарсыласқа қысым жасайды. Ол лобтарды алдын ала сезіп, оларды көтеріліп келе жатқан сәтінде бандеха арқылы шабуылдайды, қарсыластарды артқа ығыстырып, корт геометриясын өз пайдасына өзгертеді.
Көптеген оң қаптал ойыншылары торда тек қорғанып, шабуылды серіктесіне қалдырады. Ал Леброн корттың кез келген аймағында өзін еркін сезінеді әрі үстемдік жүргізеді.
03
Болжай алмайтын ойын: Леброн қарсыластарын қалай алдайды
Дәл осы қасиет Хуан Леброн қарсыластарын таң қалдырады. «El Lobo» бәрін жасырып ойнайды. Денесі диагональ бағыттағы соққыға дайындалғандай көрінеді, бірақ доп түзу сызық бойымен кетеді. Иықтары смэшке ашылғандай болады, ал соңғы сәтте білегі жұмсақ дроп-шотқа ауысады. Ол корттың бір бұрышына қарап тұрып, допты қарама-қарсы жаққа жібереді.
Мұның қорғаушыға әсері қандай? Ол кәсіби паделде шешуші рөл атқаратын жарты секундтық алдын ала болжау мүмкіндігін жояды. Ал ондай сезім болмаса, қарсылас кеш әрекет етеді, бұл бірден ұпай жоғалтумен тең.
Оған қоса жылдамдығында да өзгерістер бар: бірнеше қатарынан жасалған вибора соққыларынан кейін кенеттен чикита немесе дроп-шот, не болмаса бірнеше рет торға қысым жасап келіп, аяқ астынан өткір воллей орындайды. Мұндай жағдайда оның ойынын болжау мүмкін емес.
Сен Лебронның ойын үлгілеріне немесе әлсіз тұстарына шабуыл жасай алмайсың, өйткені ол оларды көрсетпейді.
04
Күш: оң қапталдағы ерекше құбылыс
Әдетте оң қаптал ойыншылары (Леброн мансабының көп бөлігінде дәл солай ойнады, бірақ бірнеше жыл сол жақта да өнер көрсетті) ұпайды аяқтайтын негізгі ойыншылар емес. Әдетте сол қаптал ойыншысы әуедегі соққыларды, x3 смэштерді және шешуші шабуылдарды орындайды, ал оң қапталдағы ойыншы ұпайды құрып, қорғаныста ойнап, қарсыластың қысымын қабылдайды.
Бірақ Хуан Леброн басқа ойыншы. Ол корттың екі жағынан да матч тағдырын шешуге қабілетті және оң қаптал ойыншысы үшін өте сирек кездесетін зор күшке ие.
Оның смэші корттың қай жерінен жасалса да, ойын ішіндегі ең қауіпті соққылардың бірі болып табылады. Аяқтарын қоюы, иығын дайындауы, арқасын иіп, допты ең жоғары нүктесінде жойқын күшпен ұруы, содан кейін доптың корттан шығып кетуі немесе қарсыластың басынан асып өз жағына қайта түсуі — көрермендерді таң қалдыратын сәттердің бірі.
Оң қапталдан мұндай соққыларды көру өте сирек. Сол жақ ойыншының арсеналына ие оң қаптал ойыншысы — қарсыластар алдын ала жоспар құра алмайтын ерекше жағдай.
05
Падел IQ: әрдайым бір қадам алда
Хуан Лебронның тактикалық ойыны элиталық деңгейде, ол қай кезде бәсеңдеу керек екенін жақсы біледі: кейде дроп-шот немесе жұмсақ воллей қажет болса, енді бір сәтте бәрін жойқын смэшпен аяқтау керек болады. Леброн ойын өрнектерін үш-төрт соққы бұрын оқиды. Ол қарсыластың салмағын қалай ауыстырғанын немесе ұзақ ойыннан кейін жарты қадамға кешігіп қалғанды бірден байқайды. Әлсіздікті көрсе, аяусыз пайдаланады.
Қарсыластары мүмкіндік туғандай болып, торға қарай жүгірген сәтте, Леброн терең әрі айналмалы лоб жасап, оларды қайтадан қорғанысқа шегінуге мәжбүрлейді. Егер қарсылас бэкхенд жағындағы лобтарды қабылдауда қиналса, әр екінші доп сол бағытқа кетеді. Ал тор алдындағы ойыншы ұпайды тез аяқтауға тырысса, Леброн күтпеген әрекет жасап, орнын тартып алып, шабуылға көшеді.
Ол серіктесін де өте ақылды пайдаланады. Қазір ол әлемдегі ең мықты смэш орындаушылардың бірі саналатын Лео Аугсбургермен бірге ойнауда. Леброн қорғаушыларды тартып, сол қапталдағы серіктесіне орталықтан смэш немесе воллеймен шабуылды аяқтауға мүмкіндік береді. Кейде өзі қысымды қабылдап, серіктесіне ойынды қайта құруға жағдай жасайды.
Падел — жұптық спорт. Ұлы жұптар екі ойыншының ойы бір ырғақта жұмыс істегенде жеңіске жетеді. Ал Леброн көпшіліктен жылдамырақ ойлайды.
06
Бонус: жеңімпаздың менталитеті
Паделдегі техникалық қырлардың көбін үйренуге болады, ал физикалық қасиеттерді жаттықтырып дамытуға мүмкіндік бар. Бірақ тартысты матчтың үшінші сетіне Хуан Леброн алып шығатын менталитетті үйрету мүмкін емес. Оның жеңіске деген көзқарасы теңдессіз. Қарсыласын кез келген сәтте жеңуге деген қарапайым, бірақ мықты құлшынысы бар. «Әрине, мен бәрін жеңгім келеді және бәрін жеңе алатыныма сенемін», — дейді ол.
Мұндай ойлау жүйесі корттағы сансыз сағаттар мен өз шеберлігін үздіксіз жетілдірудің нәтижесі. Лебронның еңбекқорлығы ерекше, ал мақсаты әрдайым айқын: «Әр күнді соңғы күніңдей өткізіп, жарыс кезінде әрдайым 100% күшіңді салуға тырыс», — деп кеңес береді Леброн.
«Мен өте тәртіптімін. Бірінші нөмір болу мақсатының қаншалықты қиын екенін білемін, бірақ оның мүмкін екенін де түсінемін», — дейді ол. Дәл осы менталитет Лебронды падел әлеміндегі ең мықты спортшылардың бірін қалыптастыруға жетелейді. Бойы 1,85 метр болса да, ол таңғаларлықтай жылдам. Қамту аймағы кең, жылдамдығы жоғары, сондықтан кортты тамаша бақылауда ұстайды.
Оның арық дене бітімі алдамшы болуы мүмкін: шын мәнінде, ол икемділігі мен күшінің арқасында үлкен қуатқа ие.
07
Хуан Леброн ойынын қай жерден көруге болады?
Хуан Леброн ойынын және барлық Premier Padel матчтарын тікелей эфирде Red Bull TV платформасынан көруге болады. Турнир кестелері, нәтижелер және ойыншылар туралы жаңалықтарды the Premier Padel ресми сайтынан табуға болады.
В этой статье