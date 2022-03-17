Лори Гринланд ждет своей очереди на спуск в Snowshoe
© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool
MTB

Лори Гринланд знает толк в гонках по скоростному спуску

Как подготовиться к адреналиновой гонке на горном велосипеде? Звезда даунхилла расскажет, как он готовится к целому сезону гонок Кубка мира.
Автор Айжан Нурпеисова/Charlie Allenby
Читать 5 минОпубликовано
Гонки на горных велосипедах – один из самых сложных видов спорта на планете с психологической и физической точки зрения. Трассы Кубка мира по даунхиллу сложнее, чем трассы любого байк-парка высокого уровня, и заставят напрячься даже самых опытных гонщиков. Огромные пропасти, невероятно технически сложные дороги и опасные повороты заставляют прилагать сверхчеловеческие усилия, чтобы просто добраться от стартовых ворот до финиша целым и невредимым.
Однако для лучших недостаточно просто выжить. Разгоняясь до скорости более 65 км/ч, они преодолевают все препятствия на своем пути в мгновение ока, мчатся к финишу, и все ради того, чтобы занять первое место на подиуме.
Один из тех, кому хорошо знакомо это чувство, – Лори Гринланд. У райдера из Бристоля (Англия) на счету одна победа в Mercedes-Benz UCI Mountainbike World Cup в Валь-ди-Соле в Италии в 2019 году и постоянное попадание в десятку лучших на протяжении последних трех сезонов. Но подготовка организма к достижению таких результатов – нелегкое дело, и начинается она задолго до начала первой гонки сезона.
Что бы он ни делал, он делает все с улыбкой
Что бы он ни делал, он делает все с улыбкой
© Dan Griffiths/Red Bull Content Pool
Лори рассказал нам о том, как готовится к самым сложным гонкам на горных велосипедах. Читай ниже.

Как идет физическая подготовка к Кубку мира?

Laurie Greenland: Последние три года мой процесс подготовки довольно схож с предыдущими годами. Она начинается с базовой силовой и фитнес-работы – поднятия чуть большего веса и более длительных поездок. Затем мы много работаем над балансом: подъемы на одной ноге и приседания, чтобы прокачать основные мышцы и ягодицы.

После этого мы продолжаем силовую работу, но переходим к плиометрике – прыжкам по лестницам и стенам, а также множеству быстрых движений. Это мои основные тренировки. Кроме того, я делаю интервальные тренировки, во время которых проезжаю путь в форме "S" на велосипеде. У нас есть несколько трасс, и мы используем записи с камер на шлеме, чтобы проанализировать мои результаты. Мы пытаемся воспроизвести, например, заезд в Форт-Уильям, чтобы я знал, что могу быть на высоте на нижних трамплинах.

Тренировка в форме "S" на велосипеде
Тренировка в форме "S" на велосипеде
© Trail Creatives Ltd./Red Bull Content Pool

Сколько дней в неделю ты тренируешься?

Каждую неделю по-разному. Зимой мы ориентируемся на погоду. Если погода неблагоприятная, я могу пойти в зал 4 раза в неделю. Если с погодой все хорошо, я использую это по максимуму и хожу в зал только один раз.

Как бы это ни было неприятно для моего тренера, я не могу просто сидеть на месте – я всегда чем-то занят. Если на побережье есть прибой, я буду на побережье; если грунтовые трамплины сухие, я буду на трамплинах. Заставить меня сидеть и ничего не делать практически невозможно.

Лори во время тренировки
Лори во время тренировки
© BikePark Wales

Какой велосипед ты чаще всего используешь в межсезонье?

Я использую свой электровелосипед всю зиму. Он действительно помогает пережить зимнюю трясину и холод. Не нужно организовывать и оплачивать подъемник или все делать по высшему разряду. Можно просто выйти из дома, спокойно покататься и получить удовольствие. Для меня очень важно, чтобы процесс подготовки был веселым.

Зимой электровелосипеды намного легче, чем другие варианты. Многие подъемы настолько крутые, что на не электровелосипеде их можно преодолевать только на легких передачах, чтобы не повредить спину. Прошлой зимой я много тренировался на электронном байке на таких подъемах, переключаясь на более тяжелые передачи. Когда наступила весна, я стал больше ездить на своем эндуро-байке и был очень удивлен тому, как много сил я экономлю.

Лори Гринланд сочетает тренировки в тренажерном зале с кросс-тренингом
Лори Гринланд сочетает тренировки в тренажерном зале с кросс-тренингом
© Trail Creatives Ltd./Red Bull Content Pool

Чем отличаются твои тренировки после начала сезона?

Когда я в Европе, большая часть тренировок проходит на велосипеде, крутить педали – это приоритет между гонками. В сезон я не хожу в спортзал. Я делаю в основном упражнения на пресс и ягодицы с отягощениями, и обычно это можно делать в номере отеля. В основном это коррекция тела для проработки основных мышц. Главное – поддерживать базовую физическую форму, а затем крутить педали, кататься и получать максимум удовольствия от лета.

Когда нет дождя, Лори не любит ничего больше, чем тренироваться на улице
Когда нет дождя, Лори не любит ничего больше, чем тренироваться на улице
© Trail Creatives Ltd/Red Bull Content Pool
Я не могу просто сидеть на месте – я всегда чем-то занят
Laurie Greenland

Есть ли у тебя любимая тренировка или упражнение?

У моего тренера есть занятие, а точнее, комплексная тренировка, с которой ты уходишь с ощущением всего тела. У нее плиометрическая основа, но в ней есть и скакалки, и мячи. Для этого не нужен тренажерный зал – нужно только пространство на улице – и это мой любимый вид.

А какая у тебя наименее любимая тренировка или упражнение?

Меньше всего мне нравятся интервальные тренировки на велотренажере, особенно когда они переходят к более длительным нагрузкам.

Гренланд должен подготовить свое тело к резким и силовым нагрузкам в гонках
Гренланд должен подготовить свое тело к резким и силовым нагрузкам в гонках
© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Что ты еще делаешь, что повысить свою скорость реакции?

Я люблю серфинг, и мне кажется, он отлично прокачивает скорость реакции. Каждая волна отличается от другой. Поэтому нужно быстро реагировать и не упасть. Я думаю, это очень помогает, поскольку ты находишься в совершенно другом положении, чем езда на велосипеде.

Что ты любишь делать в свободное время?

Между катанием, тренировками, серфингом и скейтбордингом у меня не так много времени на отдых, но все это время я посвящаю своей девушке, друзьям и семье.

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