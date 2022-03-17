Лори Гринланд знает толк в гонках по скоростному спуску
Как идет физическая подготовка к Кубку мира?
Последние три года мой процесс подготовки довольно схож с предыдущими годами. Она начинается с базовой силовой и фитнес-работы – поднятия чуть большего веса и более длительных поездок. Затем мы много работаем над балансом: подъемы на одной ноге и приседания, чтобы прокачать основные мышцы и ягодицы.
После этого мы продолжаем силовую работу, но переходим к плиометрике – прыжкам по лестницам и стенам, а также множеству быстрых движений. Это мои основные тренировки. Кроме того, я делаю интервальные тренировки, во время которых проезжаю путь в форме "S" на велосипеде. У нас есть несколько трасс, и мы используем записи с камер на шлеме, чтобы проанализировать мои результаты. Мы пытаемся воспроизвести, например, заезд в Форт-Уильям, чтобы я знал, что могу быть на высоте на нижних трамплинах.
Сколько дней в неделю ты тренируешься?
Каждую неделю по-разному. Зимой мы ориентируемся на погоду. Если погода неблагоприятная, я могу пойти в зал 4 раза в неделю. Если с погодой все хорошо, я использую это по максимуму и хожу в зал только один раз.
Как бы это ни было неприятно для моего тренера, я не могу просто сидеть на месте – я всегда чем-то занят. Если на побережье есть прибой, я буду на побережье; если грунтовые трамплины сухие, я буду на трамплинах. Заставить меня сидеть и ничего не делать практически невозможно.
Какой велосипед ты чаще всего используешь в межсезонье?
Я использую свой электровелосипед всю зиму. Он действительно помогает пережить зимнюю трясину и холод. Не нужно организовывать и оплачивать подъемник или все делать по высшему разряду. Можно просто выйти из дома, спокойно покататься и получить удовольствие. Для меня очень важно, чтобы процесс подготовки был веселым.
Зимой электровелосипеды намного легче, чем другие варианты. Многие подъемы настолько крутые, что на не электровелосипеде их можно преодолевать только на легких передачах, чтобы не повредить спину. Прошлой зимой я много тренировался на электронном байке на таких подъемах, переключаясь на более тяжелые передачи. Когда наступила весна, я стал больше ездить на своем эндуро-байке и был очень удивлен тому, как много сил я экономлю.
Чем отличаются твои тренировки после начала сезона?
Когда я в Европе, большая часть тренировок проходит на велосипеде, крутить педали – это приоритет между гонками. В сезон я не хожу в спортзал. Я делаю в основном упражнения на пресс и ягодицы с отягощениями, и обычно это можно делать в номере отеля. В основном это коррекция тела для проработки основных мышц. Главное – поддерживать базовую физическую форму, а затем крутить педали, кататься и получать максимум удовольствия от лета.
Я не могу просто сидеть на месте – я всегда чем-то занят
Есть ли у тебя любимая тренировка или упражнение?
У моего тренера есть занятие, а точнее, комплексная тренировка, с которой ты уходишь с ощущением всего тела. У нее плиометрическая основа, но в ней есть и скакалки, и мячи. Для этого не нужен тренажерный зал – нужно только пространство на улице – и это мой любимый вид.
А какая у тебя наименее любимая тренировка или упражнение?
Меньше всего мне нравятся интервальные тренировки на велотренажере, особенно когда они переходят к более длительным нагрузкам.
Что ты еще делаешь, что повысить свою скорость реакции?
Я люблю серфинг, и мне кажется, он отлично прокачивает скорость реакции. Каждая волна отличается от другой. Поэтому нужно быстро реагировать и не упасть. Я думаю, это очень помогает, поскольку ты находишься в совершенно другом положении, чем езда на велосипеде.
Что ты любишь делать в свободное время?
Между катанием, тренировками, серфингом и скейтбордингом у меня не так много времени на отдых, но все это время я посвящаю своей девушке, друзьям и семье.