Лори Гринланд знает толк в гонках по скоростному спуску

Один из тех, кому хорошо знакомо это чувство, –

. У райдера из Бристоля (Англия) на счету одна победа в

в

в Италии в 2019 году и постоянное попадание в десятку лучших на протяжении последних трех сезонов. Но подготовка организма к достижению таких результатов – нелегкое дело, и

она задолго до начала первой гонки сезона.