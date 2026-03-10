Макс Ферстаппен выступит на легендарной гонке «24 часа Нюрбургринга»

Несмотря на четыре титула чемпиона мира Формулы-1 и множество рекордов, Макс Ферстаппен всегда ищет новые вызовы. Его новое приключение может стать самым сложным. После того как 28-летний гонщик подтвердил участие в гонке «24 часа Нюрбургринга» 2026 года, автомобиль, на котором он выступит, и специальную командную ливрею представили с помощью зрелищного B.A.S.E.-прыжка.

Немецкий спортсмен Макс Маноу совершил прыжок с высоты 131 метр в градирню в Меппене (Германия), эффектно представив новую яркую ливрею Red Bull на Mercedes-AMG GT3.

Смотрите видео ниже, чтобы впервые увидеть GT3 Ферстаппена на легендарной трассе в Германии.

Хорошая новость: наблюдать за выступлением Ферстаппена в 24-часовой гонке можно будет в прямом эфире на Red Bull TV и YouTube-канале Red Bull Motorsports .

01 Макс Ферстаппен в классе GT3

Когда Ферстаппен садится за руль, он всегда выкладывается на максимум — в этом можно не сомневаться. Это подтверждает не только его впечатляющая карьера в высшем классе автоспорта, но и всё, за что берётся нидерландский гонщик.

Всего меньше года назад Ферстаппен получил гоночную лицензию для популярного класса GT3. И уже его первая гонка стала впечатляющей демонстрацией его бесспорного таланта за рулём.

Эффектная презентация ливреи автомобиля от Макса Маноу. © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

В середине сентября 2025 года, во время двухнедельного перерыва в календаре Формулы-1 и сразу после победы на Гран-при Азербайджана, Ферстаппен сел за руль Ferrari 296 GT3 в рамках серии Nürburgring Endurance Series (NLS). Несмотря на дебют, он не проявил ни малейшего волнения и одержал победу.

Теперь Ферстаппена ждёт новое приключение: он выйдет на старт за рулём Mercedes-AMG GT3 под знаменем команды Verstappen Racing и будет соперничать с одними из самых известных имён и команд в автоспорте, включая Manthey Porsche и ABT Sportsline.

02 Макс Ферстаппен на гонке «24 часа Нюрбургринга» 2026

С момента своего дебюта в 1970 году 24-часовая гонка на Нюрбургринге стала одним из самых впечатляющих и масштабных событий в автоспорте. Каждый год сотни тысяч зрителей приезжают в регион Айфель, чтобы увидеть эту легендарную гонку на выносливость. До 190 автомобилей разных классов выходят на старт, чтобы бросить вызов «Зелёному аду» — так называют знаменитую трассу длиной 25,378 км.

В 2025 году победу в классе GT3 одержали Келвин ван дер Линде и команда ROWE Racing. Однако в этом году южноафриканскому гонщику предстоит новое испытание — соперничество с Ферстаппеном.

Участие Ферстаппена в гонке NLS2 и в «24 часах Нюрбургринга» 2026 года отражает страсть нидерландского гонщика к автоспорту и его постоянное стремление к новым вызовам.

До самой 24-часовой гонки в середине мая команда примет участие в нескольких этапах: NLS1, NLS2 и квалификационных гонках «24 часа Нюрбургринга». Автомобиль будет выступать под номером 3, а в состав пилотов входят Макс Ферстаппен, Дани Хункаделья, Жюль Гунон и Лукас Ауэр.

The four-time F1 champion will race under the banner of Verstappen Racing

«Нюрбургринг — особенное место. Нет другой трассы, похожей на неё. Гонка „24 часа Нюрбургринга“ уже давно была в моём списке мечт, поэтому я очень рад, что теперь мы можем воплотить это в жизнь», — сказал Ферстаппен.

«В прошлом году я получил лицензию DMSB для трассы Нордшляйфе и смог принять участие в гонке NLS9, которую мы выиграли. Эта подготовка оказалась очень ценной — мы многому научились и сможем использовать этот опыт в нашей программе в этом году, включая NLS2 и 24-часовую гонку».

Ферстаппен впервые примет участие в гонке NLS2 21 марта и использует этот этап как подготовку к 24-часовой гонке на Нюрбургринге, параллельно продолжая выступать в сезоне Формулы-1.

03 Когда Макс Ферстаппен выйдет на старт «24 часов Нюрбургринга»?

Гонка ADAC Ravenol 24h Nürburgring пройдёт на трассе Nürburgring Nordschleife с 14 по 17 мая 2026 года. Событие стартует 14 мая с первой квалификации, а 24-часовая гонка начнётся в субботу, 16 мая.

Я давно мечтал выступить в гонке „24 часа Нюрбургринга", поэтому очень рад, что теперь это станет реальностью Макс Ферстаппен

04 Всё, что нужно знать о гонке «24 часа Нюрбургринга»

Наряду с легендарными марафонами на выносливость в Ле-Мане и Спа-Франкоршам, «24 часа Нюрбургринга» считается одним из главных событий гоночного календаря. Эта гонка в регионе Айфель впервые прошла в 1970 году, а первым победителем стал BMW 2002 TI.

Смотрите в видео ниже, как бывшие гонщики Формулы-1 Себастьян Феттель и Дэвид Култхард проезжают легендарный Нюрбургринг.

Длина трассы Nürburgring-Nordschleife превышает 25 км, что делает её самой длинной постоянной гоночной трассой в мире. В 24-часовой гонке участники выступают на комбинированной конфигурации Nordschleife и GP-трассы. В результате длина круга составляет около 25,4 км и включает впечатляющие 73 поворота.

Особенность Nordschleife — перепад высот примерно в 300 метров между самой высокой точкой на Hohe Acht (около 620 м над уровнем моря) и самой низкой точкой в Breidscheid (около 320 м над уровнем моря). Для постоянной гоночной трассы это по-настоящему уникально.

Стартовая решётка «24 часов Нюрбургринга» более разнообразна, чем почти в любой другой гонке на выносливость. Помимо заводских команд GT3, более 130 автомобилей выступают в более чем 20 классах. Именно этот открытый формат делает гонку по-настоящему уникальной в мире автоспорта.

Ферстаппен за рулём Mercedes-AMG GT3 в Нюрбурге. © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Чтобы принять участие в гонке, всем пилотам необходим так называемый DMSB Permit Nordschleife — специальное разрешение, которое выдаётся в трёх уровнях (A–C) и подтверждает базовые знания трассы и гоночных правил.

В 2025 году гонка «24 часа Нюрбургринга» установила рекорд по числу зрителей: около 280 000 поклонников автоспорта приехали на Nordschleife.