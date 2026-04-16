24 часа Нюрбургринга 2026: как посмотреть первую гонку Макса Ферстаппена

В 2026 году четырехкратный чемпион мира Формулы-1 Макс Ферстаппен дебютирует в легендарной гонке на выносливость ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Подчеркивая свою страсть к гонкам и постоянное стремление к новым испытаниям, голландский ас сразится с невероятной трассой в составе команды Verstappen Racing.

Вместе с тремя своими напарниками по команде Pro GT - Дани Юнкаделлой, Жюлем Гуноном и Лукасом Ауэром - Ферстаппен примет участие в серии квалификаций в апреле и мае, а затем 16 мая состоится главное событие, где команда будет гоняться 24 часа подряд на трассе, известной своими поворотами, перепадами высот и постоянно меняющимися условиями, которые могут в одно мгновение смениться с ясного неба на дождь или туман.

Поклонники смогут наблюдать за гонкой в прямом эфире на Red Bull TV и YouTube-канале Red Bull Motorsports .

Макс Ферстаппен на Нюрбургринге © Gruppe C GmbH/Red Bull Content Pool Quotation 24 часа Нюрбургринга - это гонка, которая давно была в моем списке желаний. Макс Ферстаппен

01 Что такое 24 часа Нюрбургринга?

Премьера состоялась в 1970 году

Длина трассы 25,378 км

До 190 автомобилей-участников

Около 280 тысяч зрителей в прямом эфире (2025 год).

Уникальный, открытый регламент

Дата проведения в 2026 году: 14-17 мая

Nürburgring 24h - это знаменитая гонка на выносливость, которая ежегодно проводится в Германии на легендарной трассе Nürburgring Nordschleife. Концепция проста, но требовательна: команды непрерывно гоняются в течение 24 часов, разделяя обязанности водителя между тремя или четырьмя гонщиками, с целью пройти наибольшее количество кругов.

ABT Sportsline на 24 часах Нюрбургринга 2025 года © ABT Sportsline

Известный как один из самых жестких тестов на выносливость в автогонках, этот этап использует комбинированную схему Нордшляйфе и современной трассы GP, создавая круг длиной около 25 км — один из самых длинных в автоспорте. Более 150 поворотов, резкие перепады высот и узкие участки с маленьким пространством для ошибок. Трасса сама по себе достаточно сложная, но гонщикам также приходится бороться с меняющимися погодными условиями в течение дня и ночи, часто включающими дождь, туман и перепады температур, иногда все это происходит в течение одного круга.

Как будто этого недостаточно, огромное количество автомобилей на трассе одновременно обеспечивает еще один уникальный аспект этой культовой гонки. Высокопроизводительные автомобили GT3 (Ферстаппен будет пилотировать Mercedes AMG GT3) соревнуются с гораздо более медленными, почти серийными машинами, а это значит, что гонщикам постоянно приходится ориентироваться в трафике и большой разнице скоростей. Все это создает хаотичную, но захватывающую обстановку, где осведомленность и умение вести гонку так же важны, как и скорость.

На Нордшляйфе царит неповторимая атмосфера, особенно ночью © Sebastian Kraft/Red Bull Content Pool

02 Как проходит мероприятие

Апрельские отборочные соревнования (18-19 апреля)

Выходная "генеральная репетиция" за месяц до мероприятия состоит из двух четырехчасовых гонок, где лучшие команды могут протестировать себя перед главной гонкой в мае. В субботу, 18 апреля, Гонка 1, примерно четырехчасовая гонка на выносливость, длится до самого вечера, давая командам ценный опыт в меняющихся условиях освещения и трассы, а также проверяя стратегию и надежность.

В воскресенье состоится Top Qualifying — гонка, которая определяет первую часть решетки, которая обычно проводится днем. Эта гонка позволяет командам отточить характеристики, используя данные, полученные в субботу, что делает уик-энд важнейшим этапом подготовки к главному событию.

Майские квалификации (14-15 мая)

Гоночный уик-энд начинается в четверг, 14 мая, когда в нескольких сессиях на полной трассе определяются позиции на стартовой решетке и команды получают возможность отточить настройки, включая важнейшие ночные заезды. В пятницу начинается Топ-квалификация, где самые быстрые машины определяют поул-позицию и первые ряды.

Финальная гонка (16-17 мая)

После финальной проверки систем на разминке Ферстаппен и его товарищи по команде выйдут на трассу Нюрбургринг Нордшляйфе для участия в основной 24-часовой гонке, где присоединятся к многочисленным представителям разных классов. Гонка начнется в 13:00 UTC (15:00 CEST), а болельщики смогут наблюдать за ней в прямом эфире на Red Bull TV и YouTube-канале Red Bull Motorsports .

Машина Макса Ферстаппена для гонки 24 часа Нюрбургринга 2026 © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

03 Как смотреть в прямом эфире

Апрельские и майские квалификации, а также финальная гонка 16-17 мая будут транслироваться в прямом эфире на Red Bull TV и YouTube-канале Red Bull Motorsports . Вот подробное расписание:

Дата Сессия Время Суббота, 18 апреля Квалификация, Гонка 1 15.00 UTC (17.00 CEST) Воскресенье, 19 апреля Toп-квалификация 8.30 UTC (10.30 CEST) Квалификация, Гонка 2 10.30 UTC (12.30 CEST) Четверг, 14 мая Квалификация 1 11.10 – 13.30 UTC (13.10pm – 15.30pm CEST) Квалификация 2 17.55pm – 21.45pm UTC (19.55pm – 23.45 CEST) Пятница, 15 мая Toп-квалификация 1 6.45 – 7.25 UTC (8.45 – 9:25 CEST) Toп-квалификация 2 7.40 – 8.25 UTC (9.40 – 10.25 CEST) Квалификация 3 8.30 – 10.05 UTC (10.30 – 12.05 CEST) Toп-квалификация 3 11.30 – 12.45 UTC (13.30 – 14.45 CEST) Суббота, 16 мая Разогрев 8.00 – 9.30 UTC (10.00 – 11.30 CEST) Гонка 12.30 – 13.45 +1 UTC (14.30 – 15.45 +1 CEST)