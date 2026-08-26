Почему Макс Ферстаппен пошел на шаг, которого избегали все гонщики F1

Четырехкратный чемпион мира Формулы-1 Макс Ферстаппен подписал долгосрочный контракт, по которому он останется в Oracle Red Bull Racing как минимум до 2030 года. Это значит, что одно из самых успешных сотрудничеств в истории F1 будет продолжаться и дальше.

Объявление, сделанное перед домашним Гран-при Верстаппена в Зандворте , положило конец месяцам спекуляций. В сезоне 2026 года команды с трудом справлялись с новыми сложными правилами вождения , и Верстаппен открыто говорил о том, что может уйти из серии, а в прессе ходили слухи о его переходе в McLaren и Mercedes.

Макс Ферстаппен останется в Red Bull Racing как минимум до 2030 года © Getty Images/Red Bull Content Pool

01 Почему Ферстаппену стоило бы менять команду?

Примеров, когда чемпионы мира меняют команды, гораздо больше, чем тех, когда они продлевают контракты. В 1994 и 1995 годах Михаэль Шумахер — напарник отца Ферстаппена, Йоса — два года подряд выигрывал чемпионат мира за «Бенеттон» (теперь «Альпин»), опередив непобедимую команду «Уильямс».

Но немца заманил переход в Ferrari, чтобы принять новый вызов. «Скудерия» не выигрывала титул с 1983 года, но на трассе дела шли все лучше, у них были амбиции и финансирование. Кроме того, они были готовы платить Шумахеру 60 млн евро в год и строить команду вокруг него. Он подписал контракт в 1996 году. В 1997 году он пригласил технического директора «Бенеттона» Росса Брауна и конструктора Рори Бирна присоединиться к нему в Маранелло, и уже к 1999 году они стали чемпионами мира среди конструкторов, а в 2000–2004 годах Шумахер выиграл подряд пять титулов чемпиона мира среди гонщиков.

У Ферстаппена четыре титула — на три меньше, чем у Шумахера и Хэмилтона © Getty Images/Red Bull Content Pool

Эти семь титулов сделали Шумахера самым успешным гонщиком в истории Формулы-1, но в 2010 году его уговорили вернуться из отставки, чтобы присоединиться к только что созданной команде Mercedes, где немец заложил основу для ее будущих побед в чемпионате. Когда Шумахер ушел на пенсию во второй раз, у Mercedes уже был готов естественный преемник. Льюис Хэмилтон выиграл титул с Маклареном в 2008 году, но с тех пор испытывал разочарования. Он заменил Шумахера в Mercedes, и вскоре после этого последовало восемь титулов конструкторов подряд с 2014 по 2021 год и шесть титулов для самого Хэмилтона.

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Есть прецедент и в Red Bull Racing. Себастьян Феттель выиграл четыре титула чемпиона мира с командой из Милтон-Кейнса, но решил перейти в Ferrari, а позже — в Aston Martin.

Феттель выиграл четыре титула в составе Red Bull, а потом перешeл в Ferrari © Getty Images/Red Bull Content Pool

Так что для успешного гонщика Формулы-1 характерно отправляться в поисках новых триумфов в новую команду. Не то чтобы гонщики были непостоянны: у Хэмилтона рекорд по количеству Гран-при в составе одной команды — 246 за 12 сезонов в Mercedes.

Если говорить о рекордах, то Гран-при Нидерландов стал для Ферстаппена 222-м за Oracle Red Bull Racing за 11 сезонов. Новый контракт позволит ему провести в команде как минимум 15 сезонов и установить новые рекорды серии.

02 Ушел бы Ферстаппен из Формулы-1?

Quotation Думаю, я был ближе к тому, чтобы завершить карьеру, чем сменить команду

Многие предполагали, что Ферстаппен вообще уйдет из Формулы-1. Он сам об этом говорил. Голландец успешно проявил себя в гонках на выносливость: в 2025 году он выиграл свой дебютный заезд в классе GT3 на трассе Нюрбургринг-Нордшляйфе, а в 2026 году был близок к победе в «24 часах Нюрбургринга . На пресс-конференции в Зандворте он даже пошутил перед собравшимися журналистами: «Думаю, я был ближе к тому, чтобы уйти из спорта, чем к смене команды».

Но есть масса прецедентов, когда гонщики временно уходили из спорта. Чемпионы мира Кими Райкконен и Фернандо Алонсо оба брали перерыв в Формуле-1: финский индивидуалист в 2010–2011 годах участвовал в WRC за Red Bull и Citroën, а также в NASCAR. Алонсо дважды выиграл «24 часа Ле-Мана» и чемпионат мира по гонкам на выносливость, а также участвовал в гонке «Инди 500».

03 Осваиваем болиды F1 нового поколения

После сложного старта сезона 2026 года Ферстаппен и Oracle Red Bull Racing набирают обороты, несмотря на неудачную аварию на родной трассе. Первый двигатель от Red Bull Powertrains оказался самым мощным среди всех участников, а RB22 тоже выглядит все более конкурентоспособным: в трех последних гонках перед Зандвортом Ферстаппен каждый раз забирал место на подиуме.

Ферстаппен вместе с командой после Гран-при Венгрии © Getty Images/Red Bull Content Pool

«Команда для меня — как вторая семья, и я чувствую себя здесь как дома, - добавил Ферстаппен. - Мы пережили много невероятных моментов и выиграли четыре чемпионата мира. Продолжить этот путь с той же командой, с которой я был на протяжении всей своей карьеры — это действительно особенное событие и то, о чем я всегда мечтал».

«Лучший гонщик на стартовой решетке решил остаться в команде», - сказал руководитель Oracle Red Bull Racing Лоран Мекис. - Мы воспринимаем это как невероятное проявление доверия к нашим людям, к нашему видению и к нашей культуре».

Он добавил: «То, что Макс останется с нами и мы сохраним лучшего гонщика на стартовой решетке — это фантастическая новость для всех в Oracle Red Bull Racing, а также для Формулы-1 и автоспорта в целом».

04 На волне успеха

Ферстаппен входит в состав Red Bull с 2014 года, и именно это сотрудничество привело его из подготовительных серий на вершину величайшего чемпионата в этом виде спорта.

Ферстаппен присоединился к Red Bull, когда ему было 16 лет © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Именно эта система помогла ему обрести лучшего напарника, который поможет принести Милтон-Кейнсу еще больше титулов. Исак Хаджар впечатлил в своем первом сезоне в команде, а Лиам Лоусон вернул уверенность в себе и показывает отличные результаты в Racing Bulls. Кроме того, в боксах Racing Bulls Арвид Линдблад выглядит настоящим талантом.

Программа Red Bull Junior Team и гоночная школа Visa Cash App RB Team — это настоящий конвейер, выводящий лучших гонщиков на первые стартовые позиции. Примечательно, что конкуренты Red Bull пытаются повторить этот успех и подготовить идеального гонщика для своих команд. Кими Антонелли лидирует в гонке за титул, и Mercedes ревностно охраняет его.

Red Bull Racing в надежных руках с Ферстаппеном и Хаджаром © Getty Images/Red Bull Content Pool

Команда вывела Джорджа Расселла на стартовую решетку по похожему пути. Шарль Леклер уже седьмой сезон выступает за Ferrari: он прошел обучение в их академии пилотов и отбыл стажировку в Sauber. Ландо Норрис в McLaren уже девять лет, из них семь — в гоночном сиденье.

05 Смешанные эмоции после прощания с Зандвортом

Всего через несколько дней после того, как Ферстаппен связал свое будущее с Red Bull Racin, он занял седьмое место на стартовой решетке на своем последнем домашнем Гран-при в Зандвоорте. «Надеюсь, мы сможем устроить болельщикам особенное прощание в финальной гонке», — сказал голландец перед уик-эндом.

Дождь перед стартом давал надежду, что Ферстаппен сможет пробиться вперед и подарить болельщикам еще один незабываемый момент, но в итоге именно погода сыграла с ним злую шутку: на первом же круге он врезался в ограждение. «У меня смешанные чувства: с одной стороны, было приятно увидеть здесь столько болельщиков в последний раз, но с другой — очень жаль, что не удалось доехать до финиша», — сказал он после гонки.

Макс Ферстаппен на Гран-при Нидерландов 2026 года © Getty Images/Red Bull Content Pool

Что касается будущего, у Ферстаппена уже четыре титула чемпиона мира Формулы-1, и он занимает третье место в списке самых титулованных гонщиков Формулы-1 за всю историю — а ему еще не исполнилось и 30 лет. Кто знает, каких новых вершин он достигнет в ближайшие четыре года.