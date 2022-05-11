Уик-энд Гран-при Майами стал для Макса Ферстаппена контрастом крайностей: он был не в настроении после пятничного заезда: из-за неполадок в коробке передач ему удалось проехать всего один круг на второй тренировке. В субботу после третьей квалификации он был спокоен. А в воскресенье Макс был просто великолепен – действующий чемпион мира одержал свою вторую победу подряд и третью в сезоне.

Первый визит “Формулы-1” на международный автодром Майами вызвал ажиотаж, который может обеспечить только гигантское американское спортивное событие, и хотя гонка на 57 кругов была в основном более спокойной, чем предыдущие, Ферстаппен и Oracle Red Bull Racing ничуть не возражали. Став третьим на стартовой решетке, Ферстаппен был вторым уже в первом повороте и первым на 9-м круге, и с тех пор для голландца на трассе, расположенной вдоль северной Атлантики, все шло как по маслу.

23-я победа Ферстаппена в карьере сократила его отставание от лидера Ferrari Леклера до 19 очков в турнирной таблице чемпионата, Леклер финишировал на втором месте с отставанием 3,786 секунды.

Трофеи Макса © Getty Images/Red Bull Content Pool

Поскольку пара Ferrari, Леклер и Карлос Сайнс, заняла первый ряд (впервые для итальянской команды с Гран-при Мексики 2019 года), а дуэт Oracle Red Bull Racing, Ферстаппен и Серхио Перес, встал за ними во втором ряду, гонка превратилась в прямую борьбу между двумя лучшими командами, имеющими разные сильные стороны.

Ferrari была быстрее в поворотах весь уик-энд, в то время как скорость Red Bull на прямой смягчала это преимущество: интригующая гонка вырисовывалась, но ненадолго. Ферстаппен обошел Сайнса со старта, восемь кругов оставался позади Леклера, а затем набросился на него в первом повороте на 9-м круге. Борьба за высшую ступень подиума разрешилась одним решающим махом.

Очередные гонки между Ферстаппеном и Леклерком © Getty Images/Red Bull Content Pool

В конце гонки автомобиль безопасности, вызванный из-за аварии Ландо Норриса из McLaren, нейтрализовал поле за машиной безопасности, и гонка возобновилась в непосредственной близости болидов друг от друга, когда оставалось проехать 10 кругов из 57 данной гонки. Ферстаппен отразил ранние атаки Леклера, добился решающего преимущества в одну секунду на 53-м круге, а затем проехал самый быстрый круг гонки на следующем круге – 1 мин. 31,361 с.

Когда Ферстаппен и Леклер (снова) вышли вперед, их партнеры по команде, Перес и Сайнс, боролись за последнее призовое место на подиуме на последних кругах, причем Сайнс с позиции на трассе преследовал Переса на более свежих средних шинах после позднего пит-стопа. Мексиканец провел атаку в первом повороте на 52-м круге, но был вынужден уступить, и в итоге Сайнс финишировал на 8,229 секунды позади Ферстаппена, но на две секунды впереди Переса.

Вот как обернулась для Ферстаппена относительно легкая победа на стадионе Hard Rock в Майами.

Макс сохраняет простоту

В спорте, который может быть таким сложным, защита Ферстаппена в чемпионате мира была проста для понимания: если он финиширует в гонке 2022 года, то он ее выиграет. После первых четырех гонок сезон голландца проходил в странном ритме: сходы в Бахрейне и Австралии сразу же сменились победами в Саудовской Аравии и Эмилии-Романье.

"Это был невероятный Гран-при, к тому же физически непростой, – сказал Ферстаппен, после 57 кругов весь промокший от пота в удушающей влажности Майами. – Я думаю, мы сохраняли захватывающую борьбу до самого конца. Я счастлив победе в Майами! Это было крутое воскресенье".

Ферстаппен возглавил таблицу результатов после первых квалификационных заездов Q3, после чего ошибка на последнем круге позволила Леклеру, а затем Сайнсу выйти вперед. Но 26 очков, набранных в воскресенье на чемпионате мира, позволили ему одержать победу в гонке и опередить Леклера на вершине турнирной таблицы, что является сильным восстановлением, учитывая, что две из первых четырех гонок года не имели никакого значения, по крайней мере, статистически.

Темп Ферстаппена вырос после рестарта машины безопасности © Getty Images/Red Bull Content Pool

Директор команды Oracle Red Bull Racing Кристиан Хорнер сказал, что для победы Ферстаппена потребовалось "все, что у нас было".

"После выезда машины безопасности нам очень повезло, что Ferrari не пошла на пит-лейн и не поставила новые шины, потому что они, скорее всего, поставили бы мягкие шины. По крайней мере, это нейтрализовало ситуацию, но как только Шарль оказался в DRS, мы не смогли от него избавиться, – сказал Хорнер. – В такой ситуации давление настолько велико, что легко заблокировать колесо и так далее. Но Макс сохранил чистоту вождения и постепенно смог прорвать DRS, а затем управлять им. Это была действительно тактическая гонка".

Чеко продолжает борьбу

В книгах рекордов будет записано, что Перес стартовал и финишировал четвертым в Майами, но гонка мексиканца была далеко не такой простой. На первых кругах Перес держался позади Сайнса, но уже на 20-м круге, когда он сообщил, что "теряет мощность" и отстает от Сайнса более чем на пять секунд, было понятно, что это ограничит его шансы.

После инструктажа на пит-лейне Oracle Red Bull Racing и изменения настроек некоторых датчиков на руле Перес быстро восстановил позиции, потерянные Сайнсом, и был готов к атаке на последних 10 кругах. Его единственный шанс в первом повороте не увенчался успехом, когда он выехал за пределы дороги за пять кругов до конца гонки.

Перес боролся изо всех сил, но закончил там же, где и начал © Getty Images/Red Bull Content Pool

Благодаря сверхпоследовательности Переса, который финишировал в четверке лучших в четырех из первых пяти гонок, он сохранил третье место в чемпионате пилотов с 66 очками, а отставание Oracle Red Bull Racing от Ferrari в зачете конструкторов сократилось всего до шести очков.

"У нас были проблемы с датчиками на двигателе Чеко, и ребята хорошо поработали, чтобы переставить их, но он потерял из-за этого, наверное, 30 лошадиных сил, – сказал Хорнер. – Он терял по полсекунды на круге, если бы не это, то он мог бы быть даже вторым. Мы поставили его на пит-лейн, и у него было преимущество в сцеплении с трассой перед Ferrari”.

Обещания обернулись мучениями для AlphaTauri

Майами выглядел поворотным пунктом для Scuderia AlphaTauri после того, как Пьер Гасли и Юки Цунода квалифицировались в первой десятке, а Гасли занял седьмое место в воскресенье (лучшее в сезоне). Француз стремительно начал гонку, обогнав Льюиса Хэмилтона (Mercedes), но его гонка пошла на спад после контакта с Alpine Фернандо Алонсо в первом повороте на 40-м круге.

Гасли продолжил гонку, но знал, что на поврежденной машине игра окончена, и уже возвращался на пит-лейн, когда столкнулся с Норрисом на задней прямой, вызвав машину безопасности, которая выровняла поле. К сожалению, он покинул Майами с шестью очками за сезон и застрял на 13-м месте в общем зачете.

Гасли был в первой десятке, но очков не набрал © Getty Images/Red Bull Content Pool

"Фернандо врезался в нас в первом повороте за круг до этого и сломал заднюю правую часть машины, поэтому мы попытались проехать еще один круг, чтобы посмотреть, сможем ли мы продолжить и доехать до конца гонки, но машина была слишком повреждена, чтобы оставаться на трассе, – объяснил Гасли. – На обратном пути к пит-лейну у нас был контакт с Норрисом, и я пытался повернуть направо и пропустить парней. Я крайне разочарован. Это был отличный день, мы обошли Льюиса на старте и рассчитывали на P8 под клетчатым флагом".

Гонка Цуноды началась раньше: с девятого места на стартовой решетке японец опустился на 10-е на первом круге, через пять кругов оказался за пределами очков и так и не смог вернуться в первую десятку. В итоге он финишировал 12-м после того, как Даниэль Риккардо (McLaren) был оштрафован на пять секунд после гонки за то, что получил преимущество, выехав за пределы трассы.

Цунода остался на 12-м месте в общем зачете с 10 очками, а AlphaTauri сохранила седьмое место в гонке конструкторов с 16 очками, что на одно больше, чем у Haas.

Майами делает свое дело

Дебют гонки в Майами в календаре “Формулы-1” назревал давно – впервые это событие обсуждалось еще в 2018 году, и можно с уверенностью сказать, что Америка с восторгом приняла мероприятие, проводимое в одном из ее главных тусовочных городов. "Это похоже на наш Суперкубок в “Формуле-1”. У меня никогда не было ничего подобного", – восхищался Гасли перед началом гоночного уик-энда, а список американских знаменитостей и корпоративных тяжеловесов мгновенно поставил эту гонку в один ряд с Монако как одну из самых важных в спорте, по крайней мере, в финансовом плане.

Весь уик-энд был похож на празднование глобального роста “Формулы-1”, и многие гонщики явно хотели отметить это событие шлемами в стиле Майами, а Валттери Боттас из Alfa Romeo дошел до крайности, выбрав другой дизайн шлема на все три дня мероприятия.

Гасли был одним из многих гонщиков со шлемом в стиле Майами © Getty Images/Red Bull Content Pool

Мероприятие не прошло без заминок и недоразумений – участки асфальта на трассе необходимо было отремонтировать до начала первой тренировки в пятницу.

Чувствуешь себя как дома…

После того как Майами остался позади, “Формула-1” возвращается в Европу на несколько гонок после сумасшедшего графика путешествий (Австралия – Италия, Италия – США). “Формула-1” возвращается на родину, отправляясь в Барселону на Гран-при Испании – трассу, которую гонщики знают как свои пять пальцев.

Трасса Circuit de Barcelona-Catalunya – место проведения предсезонных тестов на протяжении большей части своего пребывания в календаре “Формулы-1” с начала 1990 годов – преподносит мало сюрпризов как пилотам, так и инженерам, что, возможно, объясняет, почему 23 из 31 гонки, проведенных на этой трассе, были выиграны с поул-позиции. Кроме Монако, трудно найти трассу, где субботняя квалификация была бы более важной.

Одним из немногих гонщиков, нарушивших тенденцию побед с поула, является Ферстаппен. Голландец одержал первую победу в “Формуле-1” в свой первый гоночный уик-энд за Red Bull в 2016 году с четвертого места на решетке. С тех пор действующий чемпион мира поднимался на подиум во всех гонках, кроме одной, но ему еще предстоит вернуться на высшую ступеньку испанской трассы.