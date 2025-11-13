© Richard Ström/Red Bull Content Pool
Могул туралы толық нұсқаулық
Еркін стильдегі ең әсерлі спорт түрлерінің бірімен танысыңыз — бұл бағытта шаңғышылар төбешікті бөктерден төмен түсіп, әуеде трюктер орындап, мінсіз ырғақты сақтайды.
Могул төбешікті бөктерде жүруді білдіреді. Дәл осы ерекшелік оны қызықты әрі әсерлі етеді. Бұл спорт түрі тек жылдамдықты ғана емес, сонымен қатар табиғи сабырлылықты және ойды таза ұстау қабілетін талап етеді. Бұған қоса, могул шаңғышылары өз шаңғылары мен денесін ерекше дәлдікпен басқара білуі керек.
Бұл нұсқаулықта могул атауының қайдан шыққаны, жаңа бастағандарға арналған кеңестер және назар аударарлық спортшылар туралы айтылады. Мұнда могулдық шаңғының не екенін, төбешіктердің қалай қалыптасатынын және неге бұл спорт түрі әрі физикалық тұрғыдан күрделі, әрі көрерменге ерекше әсер қалдыратынын түсіндіреміз.
01
Могул дегеніміз не?
Барлық фристайл (еркін стиль) түрлерінің ішінде могул ерекше жоғары концентрация мен көріністік шеберлікті талап етеді. Big Air ірі трюктерді, ал freeride — күрделі бағытта дәл бағдарлануды қажет етсе, могул осы екеуін біріктіріп, мүлде жаңа әрі ерекше спорт түрін қалыптастырады.
Егер сіз бұрын могул жарысын көрмеген болсаңыз, ол шамамен былай өтеді: шаңғышылар кезекпен арнайы дайындалған беткеймен төмен түсіп, қардан түзілген төбешіктерді айналып өтеді немесе оларды пайдаланып, секіреді, әуеде трюк орындайды және осы арқылы ұпай жинайды.
Жалпы алғанда, могул шаңғышыларының көрсеткіші жылдамдыққа, бұрылыстардың сапасына және секіруіне қарай бағаланады. Ал тепе-теңдік, ептілік және ырғақ — могул спортшыларының басты қаруларының бірі.
02
Неліктен оны «могулдық» деп атайды?
Могулдық атауын осы спорттағы негізгі элементтер — могулдардан алады. «Mugel» сөзі бавар тілінде «төбешік» немесе «құмды үйінді» дегенді білдіреді. Қызықты дерек: ағылшын тіліндегі business mogul («іскер могул») мүлде басқа мағына береді және шаңғышылармен байланысы жоқ. Екі жағдайда да адамдар жоғары қысым мен жылдамдық жағдайында әрекет етеді, мұнда бір қате бәрін өзгертуі мүмкін. Алайда «іскер могул» сөзі өз түп-тамырын Оңтүстік-Шығыс Азияны шамамен үш жүз жыл басқарған Ұлы Моғолдар империясынан алады. Айырмашылығы көп көрінбесе де, мәні айқын.
03
Беткейлерде могулдар қалай түзіледі
Шаңғы беткейлерінде демалушы іскер могулдар (бай демалушылар) көп болуы мүмкін, бірақ шаңғы жолындағы нағыз могулдар — яғни төбешіктер — табиғи түрде пайда болады. Бұл процесс шаңғышылар мен сноубордшылардың қарды бір бағытта сырғытып, оны бір жағына ығыстыруынан туындайды.
Уақыт өте келе бұл қозғалыстардың нәтижесінде жол бойында қар үйінділері пайда болып, беткей тегіс емес, кедір-бұдырлы күйге енеді. Мұндай могулдардың көлемі беткейдің тікдігіне байланысты әртүрлі болады: кейбірі баскетбол добының, ал кейбірі тіпті автокөліктің көлеміндей болуы мүмкін. Тік беткейлерде ауырлық күшінің әсері мықты болғандықтан, могулдар да үлкенірек түзіледі.
Ал кәсіби жарыстарда мұндай төбешіктер арнайы жасалып, спортшылардың әуеге көтерілу және трюктер орындау мүмкіндігін барынша арттыру үшін стратегиялық түрде орналастырылады.
04
Могул жарыстарында бағалау және ұпай жүйесі қалай жұмыс істейді
FIS Freestyle Moguls World Cup сияқты могул жарыстарында спортшылардың нәтижесі 100 балдық жүйе бойынша бағаланады. Бұл ұпайлардың 60 пайызы бұрылыстарға, ал жылдамдық пен секірулерге — әрқайсысына 20 пайыздан беріледі.
Нақтырақ айтқанда, бес төреші бұрылыстарды бағалайды және әрқайсысы 0 бастап 20 дейін ұпай қояды. Ал секіруді екі төреші бағалайды — олар спортшының қимыл үйлесімі мен трюктің күрделілігіне назар аударады. Жылдамдық көрсеткіші болса, белгіленген эталондық уақытпен салыстырылады.
Бұл жүйе күрделі көрінуі мүмкін, бірақ бастысы — мұнда жылдамдық қана емес, ептілік пен жылдам ойлау қабілеті көбірек бағаланады. Яғни, жай ғана беткеймен төмен зымырағаннан гөрі, қозғалысты бақылай білу мен ырғақты сақтау маңыздырақ.
05
Могулдың негізгі техникасы мен кеңестер
Могул басқа шаңғы түрлерімен бірдей дағдыларды қажет етеді — ең бастысы, көзді төмен бағыттау, денені шаңғылардың үстінде тең ұстау.
Жаңадан бастаушылар могулдардың арасынан сырғанауды үйренеді. Кедергілерге соғылып қалмау үшін тізеңізді бүгіп тепе-теңдікті сақтаңыз — бұл велосипедпен жолдағы кедергіден өткенмен бірдей.
Денеңіздің тұрақтылығын сақтау маңызды, бірақ сондай-ақ таяқша тіреу техникасын (pole plant) меңгеру қажет. Ол үшін таяқшаны могулдың төбесінен өткеннен кейін, оның артқы бөлігіне тіреңіз — бұл келесі бұрылыста ырғақты сақтауға көмектеседі. Сонымен қатар, әрқашан екі-үш могул алға қарау әдетін қалыптастырған жөн — бұл күтпеген жағдайлардан сақтап, қозғалысыңыздың біркелкі болуын қамтамасыз етеді.
Егер сіз могулдан түскен соң тым қатты жылдамдық жинап қойсаңыз, қозғалысты баяулатудың екі әдісі бар: шаңғыларды сәл сырғыту немесе «хоккей тоқталысын» (hockey stop) қолдану — яғни шұғыл тежеп, бақылауды қалпына келтіру.
Соңында, жаңа бастаушылар үшін пайдалы тәсіл — могулдың төбесін бұрылыс жасау нүктесі ретінде пайдалану. Бұл сәтте шаңғылардың ұшы мен артқы бөлігі қардан сәл көтеріледі — сол кезде аяқты аздап бұрып, келесі кедергіден өтуге болады.
06
Неліктен могул соншалықты қиын?
Могул — физикалық тұрғыдан ең ауыр спорт түрлерінің бірі. Ол жоғары төзімділікті, нақты уақыт сезімін және тез ойлап, күтпеген жағдайларға бейімделе білуді талап етеді. Техникалық жағынан алғанда, ең маңызды қасиет —- шаңғылар тегіс емес қар үстінде тұрғанда да тепе-теңдікті сақтай алу. Бұл үшін мықты дене өзегі (core) қажет, себебі физикалық күш инерция мен тартылыс әсерінен спортшыны теңгерімнен шығаруға тырысады.
Келесі маңызды қасиет — жылдамдықты бақылау. Жоғарыда айтылғандай, уақыт нәтижесі ұпайдың 20 пайызын құрайды, ал шамадан тыс жылдам түсу қауіпті болуы мүмкін. Могулдарда қауіпсіз әрі ақылды түрде сырғанау үшін қашан баяулау және қашан екпінді пайдалану керегін түсіну маңызды — сонда ғана бұрылыстар тегіс әрі ырғақты шығады.
Үшіншісі — бұрылысты дұрыс орындау. Бұл өте күрделі, өйткені спортшы үнемі тізесін бүгіп соққыны сіңіреді, содан кейін қайта жазып, келесі бұрылысты бағыттайды. Мұндай қозғалыстар үшін жамбасты, санды және дене өзегін күшейтетін жаттығулар — мысалы, скваттар (отырып тұру) мен ландждар (қадаммен отыру) — айтарлықтай көмектеседі.
07
Фристайл (еркін стильдегі) могулдың эволюциясы
Фристайл могул 1960-жылдары шаңғы спортының кеңінен таралуымен бірге пайда болды. Бұл бағыт 1979 жылы Халықаралық шаңғы федерациясы (FIS) тарапынан ресми түрде мойындалды және 1988 жылғы Қысқы Олимпиада ойындарында алғаш рет жарыс бағдарламасына енгізілді. Алғашқы жылдары могул еркіндік пен импровизацияға сүйенсе, уақыт өте келе ол нақты дәлдікке, техникалық шеберлікке және ырғақты қозғалысқа негізделген спорт түріне айналды. Қазір бұл — ең мінсіз техника мен стиль үйлесімін талап ететін бағыттардың бірі.
Алдағы уақытта могул жарыстары Ливиньода Aerials және Moguls Park кешенінде (100 км-ден астам шаңғы трассасы бар) және Snow Park алаңында өтеді. Бұл жарыстар Милано–Кортина Олимпиадасының бір бөлігі болмақ. Милан сонымен қатар dual moguls, яғни екі спортшы қатарлас трассаларда бір уақытта жарысатын форматтың алғаш рет Олимпиада бағдарламасына енгізілуімен ерекшеленеді. Мұнда мәреге бірінші жету емес, төрешілердің бес дауысы арқылы жеңімпазды анықтау маңызды.
Dual moguls бұрыннан бар болғанымен, оның әлемдегі ең ірі спорттық шараға енуі бұл бағытқа ерекше назар аудартады. Бұл дегеніміз, алдағы жылдары біз бұрын-соңды болмаған дәлдік пен шеберліктің жаңа деңгейін көретін боламыз.
08
Танымал могул шаңғышылары және есте қаларлық жарыс жолдары
Могул әлемі батылдығымен және жаңашылдығымен танылған аңыз тұлғаларға толы. Бұл спортта өз ізін қалдырған бірнеше есім бар, олардың ішінде ерекше атап өтуге тұрарлық мыналар:
Микаэль Кингсбери
Бұл канадалық спортшы могул тарихындағы ең ұлы шаңғышылардың бірі деп есептеледі. Оның жетістіктері қатарында 2018 жылғы Олимпиада чемпионы атағы (алтын медаль), екі күміс Олимпиада медалі, могул және дуал-могул бойынша әлем чемпионы атақтары және ең әсерлісі — FIS Әлем кубогындағы жеңістер саны бойынша абсолютті рекорд. Кингсберидің сырғанауы — дәлдік, шапшаңдық және көркем қозғалыстың мінсіз үйлесімі. Ол могулды тек спорт емес, нағыз өнер деңгейіне көтерген тұлға ретінде тарихта қалды.
Донна Вайнбрехт
Америкалық Вайнбрехт — әйелдер арасындағы могул бойынша алғашқы Олимпиада чемпионы. Ол бұл жетістікке 1992 жылы қол жеткізіп, өз елінде спорттың танымалдығын арттырды және тұтас бір буын әйел шаңғышыларына шабыт берді.
Оның жеңісі тек жеке жетістік емес, әйелдер спорты тарихындағы маңызды бетбұрыс болды — Вайнбрехт могулды әйелдер үшін жоғары деңгейде дамытудың символына айналды.
Перрин Лаффон
Осындай шабыт берген әйелдердің бірі Франциядан Перрин Лаффон болып табылады. Ол 2018 жылы Олимпиадада алтын медаль жеңіп алды және осы уақытқа дейін әлем чемпионы және Әлем кубогының бірнеше дүркін иегері атанды. Лаффон тарихтағы ең табысты могул шаңғышыларының бірі саналады.
Сондай-ақ назар аударуға тұрарлық басқа есімдер де бар: қазақстандық спортшы Юлия Галышева — Пхёнчханда өткен Олимпиадада қола медаль иегері, еліміздің мақтанышы және могул спортының әлемдік деңгейдегі өкілі. Жапониядан Анри Кавамура — жас, бірақ тәжірибелі спортшы, жастар арасындағы әлем чемпионы және қазіргі таңда FIS Әлем кубогының үздік қатысушыларының бірі. Жаңа Зеландиядан Нико Портеус — бар болғаны 23 жасында, бірақ 2021 жылы Аспендегі X Games жарысында freeski superpipe санатында алтын медаль жеңіп алған алғашқы жаңа зеландиялық спортшы ретінде тарихқа енді. Бұл атлеттер могул мен еркін стиль спортының деңгейін көтеріп, жаңа буынға шабыт беріп келеді.
Ең әйгілі могул трассалары
Егер могулдағы ең әсерлі трассаларды іздесеңіз, АҚШ, Юта штатындағы Дир-Вэлли (Deer Valley) курортының Champion атты беткейінен асып түсу қиын. Бұл — әлемдегі ең күрделі трассалардың бірі, Әлем кубогының кезеңдері өтетін орын. Оның айрықша тік беткейі спортшылардың техникасын шынайы сынаққа салады.
Тағы бір аңызға айналған орын — Вермонт штатындағы Киллингтон (Killington) курортындағы Outer Limits трассасы. Мұнда алып могулдар мен аса тік еңіс спортшыларға ерекше сынақ ұсынады. Сондай-ақ дәл осы жерде жыл сайын өтетін Bear Mountain Mogul Challenge жарысы ұйымдастырылады. Бұл — Донна Вайнбрехттің туған мекені, сондықтан жолыңыз болып жатса, дәл осы жерде могул шеберінен пайдалы кеңестер естіп қалуыңыз мүмкін.
Еуропаға келсек, Швейцария мен Франция шекарасында орналасқан Swiss Wall (Chavanette) — могул спортының қасиетті мекені саналатын Portes du Soleil аймағында орналасқан әйгілі трасса. Бұл бағыт жасанды түрде тегістелмейді, сондықтан алып могулдар табиғи түрде жиналып қалады. Тік еңіс пен үлкен биіктік айырмасы бұл жерді міндетті түрде барып көруге тұрарлық ерекше нысанға айналдырады.
Тағы бір әйгілі нүкте — Швейцарияның Церматт аймағындағы (Zermatt) Triftji трассасы. Ол жоғары биіктікте орналасқан және әлемдегі ең ұзын әрі ең қиын еңістің бірі ретінде танымал. Дегенмен, мұнда бәрі мінсіз бола бермейді: беткейде тастар көп, сондықтан толық қауіпсіз сырғанау үшін мол қар қажет. Ал жағдай қолайлы болғанда, Triftji трассасы — өмірде бір рет болса да көруге тұрарлық ең ерекше могул бағыттарының бірі.
