Самые уникальные баскетбольные площадки в мире

В этом году атырауская команда Western Wolves представит Казахстан на мировом финале Red Bull Half Court в Дубае. В честь этого события мы решили вспомнить самые необычные баскетбольные площадки по всему миру. Пока ждём их блестящее выступление в Дубае, давайте посмотрим, где ещё игра в баскетбол превращается в настоящее искусство.

финал Red Bull Half Court в Алматы © Red Bull

Баскетбольные площадки по всему миру бывают самых разных форм и размеров. Но самые запоминающиеся и уникальные из них выходят за рамки функциональности и становятся культурными достопримечательностями. Изобретенная игра в 1891 году доктором Джеймсом Нейсмитом в Спрингфилде, штат Массачусетс, изменилась и распространилась по всему миру, развиваясь далеко за пределами стен спортзала.

В последние годы все большее количество площадок переосмысливается как общественные художественные пространства и туристические достопримечательности, превращая голый бетон в смелые заявления. Они доказывают, что баскетбол -- это не просто игра, в которую играют на стадионах или в спортзалах; это глобальный язык, на котором говорят на разноцветном асфальте, на фоне драматичных декораций и в неожиданных уголках мира.

Будь ты профессионалом или любителем — на таких баскетбольных площадках ты хотел бы играть, тренироваться или просто наблюдать. Эти уникальные площадки отражают окружающие их сообщества и обстановку.

Вот список самых необычных мест для игры в баскетбол:

01 Площадка City Wall Rooftop Court в Дубровнике, Хорватия

Площадка City Wall Rooftop Court в Дубровнике, Хорватия, возможно, является одной из самых живописных баскетбольных площадок на планете. Площадку не так-то просто заметить, если только ты сам ее не ищешь. Она спрятана над городом, что добавляет ей статус скрытой жемчужины.

Она расположена прямо за стенами знаменитого Старого города, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эти стены были построены между XII и XVII веками для защиты города и являются одними из самых хорошо сохранившихся в Европе. Баскетбольная площадка находится на крыше рядом с местной школой и стала излюбленным местом как местных жителей, так и приезжих. С видом на Адриатическое море, красными крышами и древними каменными стенами легко понять, почему она считается одной из самых красивых баскетбольных площадок в мире. То, что когда-то было простой площадкой, теперь стало обязательным местом посещения как для любителей баскетбола, так и для путешественников.

02 Баскетбольная площадка, спроектированная художником AkaCoreleone в Лиссабоне, Португалия

Расположенная в тихом районе Лиссабона, эта яркая баскетбольная площадка, спроектированная местным художником AkaCoreleone, является настоящим произведением искусства.

Баскетбольная площадка является частью более масштабного городского арт-проекта под названием "HOOPS", который стартовал в 2019 году. Проект был создан лиссабонской арт-платформой Underdogs Gallery в сотрудничестве с городом, чтобы вдохнуть новую жизнь в общественные спортивные пространства с помощью современного искусства. AkaCorleone стал первым, кто преобразил площадку в рамках этой инициативы.

Покрытый смелыми цветами, геометрическими формами и многослойными узорами, площадка превращает простую игру в настоящий визуальный опыт. Благодаря своему броскому дизайну и творческой энергии площадка AkaCorleone стала обязательным местом посещения как для хопперов, так и для художников и путешественников, показывая, как стрит-арт и спорт могут пересекаться самым лучшим образом.

03 Баскетбольные площадки Кинлоха у Сент-Луиса, штат Миссури

Недалеко от Сент-Луиса, в Кинлохе, некогда заброшенная баскетбольная площадка была возвращена к жизни благодаря работе местного художника Уильяма ЛаЧенса.

В 2017 году Project Backboard, некоммерческая организация, которая возрождает общественные площадки с помощью искусства, сотрудничала с ЛаЧенсом, чтобы вернуть площадку к жизни. ЛаЧенс, известный своим ярким, абстрактным стилем, раскрасил площадку смелыми цветами и формами, превратив ее одновременно в игровую поверхность и масштабное произведение общественного искусства.

Целью было вдохнуть новую жизнь в это пространство не только с помощью искусства, но и создав место, где сообщество могло бы собираться вместе. Теперь площадка служит не только для баскетбола - это символ гордости и творчества для всего района и сообщества.

Тенемент в Тагуиге, Филиппины

Баскетбольные площадки Тенемент (The Tenement) в Тагуиге расположены в центре правительственного жилого проекта, построенного в 1960-х годах и известного как The Tenement. Эти площадки получили международное признание благодаря своим массивным фрескам, нарисованным вручную, многие из которых посвящены легендам баскетбола, таким как Коби Брайант, и местным филиппинским героям.

Что делает площадки Тенемент по-настоящему уникальными, так это то, что они постоянно развиваются. Местные художники и жители перекрашивают поверхность, чтобы отразить важные моменты, дань уважения или социальные послания. Они превращают корт в живой холст, рассказывающий историю людей, которые на нем играют. Это полигон для молодых филиппинских баскетболистов, здесь круглый год проходят игры, турниры и общественные мероприятия.

За эти годы площадка привлекла к себе внимание всего мира, игроки НБА признали ее и ее мощное влияние на сообщество.

Несмотря на ограниченные ресурсы, Тенемент продолжает вдохновлять людей по всему миру и олицетворяет собой сердце этого вида спорта - страстное и глубоко укорененное в сообществе.

04 Пигаль Дюперре в Париже

Баскетбольная площадка Pigalle Duperré в Париже — одна из самых визуально знаковых площадок, которые ты когда-либо видел.

Расположенная между классическими парижскими зданиями в 9-м округе, эта небольшая площадка славится своими яркими, постоянно меняющимися цветовыми схемами и смелым дизайном. Он был создан в результате сотрудничества французского модного лейбла Pigalle, креативного агентства Ill-Studio и Nike, объединивших уличную одежду, спорт и искусство в одно незабываемое пространство.

Первоначально обновленная в 2009 году, площадка была переосмыслена в 2015 и 2017 годах, с дизайном в стиле колор-блок, который делает ее больше похожей на модный подиум, чем на баскетбольную площадку.

Площадка Pigalle Duperré меньше стандартной баскетбольной площадки из-за ограниченного пространства, но это не помешало ей стать глобальной иконой. Она олицетворяет креативность и энергию парижской уличной культуры. Неважно, пришел ли ты сюда поиграть или просто пофотографировать, площадка Pigalle доказывает, что баскетбол может быть не только игрой, но и стилем, искусством и самобытностью.

05 Парк Ракер в Гарлеме, Нью-Йорк

Нельзя говорить об уникальных и культовых баскетбольных площадках, не упомянув о Ракер-парке. Баскетбольные площадки Ракер-парка в Гарлеме, Нью-Йорк, легендарны. Ее многие считают местом рождения современного стритбола и одной из самых известных баскетбольных площадок.

Расположенный на углу 155-й улицы и бульвара Фредерика Дугласа, парк назван в честь Холкомба Ракера, гарлемского учителя и директора детской площадки, который в 1950-х годах основал молодежный баскетбольный турнир, чтобы дети ушли с улиц и сосредоточились на учебе.

Что делает парк Ракера уникальным, так это его глубокое культурное влияние. На протяжении десятилетий здесь выступали самые известные игроки в истории баскетбола - от Джулиуса "Доктора Джея" Эрвинга и Коби Брайанта до Кевина Дюранта и бесчисленных легенд стритбола. Именно здесь эпатажные передачи, разящие кроссоверы и броски с высоты стали частью ДНК баскетбола.

Толпа здесь не стесняется. Здесь есть одна главная полноразмерная баскетбольная площадка, и если ты будешь отбивать мячи, то станешь легендой. Если ты провалишься, они дадут об этом знать. Это давление, гордость и выступление — все в одном месте.

06 Баскетбольная площадка Венис-Бич

Своеобразная мекка стритбола: площадка в Венис-Бич, Калифорния © Ryan Young/Red Bull Content Pool

Еще одну известную баскетбольную площадку можно найти на единственном и неповторимом Венис-Бич в Калифорнии. Баскетбольные площадки Венис-Бич были ключевой частью уличной культуры Лос-Анджелеса с 1970-х годов, развиваясь вместе с ростом стритбола и баскетбола Западного побережья.

Что делает баскетбольную площадку Венис-Бич уникальной, так это идеальное сочетание соревнований, культуры и местоположения. Ты находишься в нескольких шагах от Тихого океана, вокруг качаются пальмы, неподалеку выступают уличные артисты, а толпа заряжает серьезной энергией.

На протяжении десятилетий на корте происходило все: от интенсивных игр до организованных турниров, привлекая перспективных студентов колледжей, зарубежных профи, а иногда и игроков НБА, желающих сохранить остроту ощущений в межсезонье.

Этот район является известным местом для съемок, в фильме "Белые люди не умеют прыгать" эти площадки занимают видное место в сюжетной линии.

07 Баскетбольная площадка в парке Калемегдан в Белграде, Сербия

Еще одна скрытая жемчужина с глубокими корнями в баскетболе - баскетбольная площадка Калемегдан Парк в Белграде. Сербия известна тем, что производит элитные баскетбольные таланты, и Калемегдан долгое время был тренировочной площадкой и символом этого наследия.

Как и многие другие открытые площадки по всему миру, баскетбольная площадка имеет традиционное асфальтовое покрытие. Это полноразмерная площадка с нарисованными линиями и стандартными обручами, но выделяется она именно обстановкой.

Внутри крепости Калемегдан, исторического места с видом на слияние рек Савы и Дуная, эта открытая площадка сочетает в себе древние каменные стены и современные обручи, создавая одну из самых уникальных баскетбольных площадок в мире.

Считается, что подготовить площадку помогли волонтеры, которые выровняли землю, построили трибуны и превратили открытую площадку в базовый спортивный центр под открытым небом в стенах крепости.

Это старая школа в лучшем смысле этого слова.

08 Парк де ла Барселонета в Барселоне, Испания

Баскетбольная площадка в Парк де ла Барселонета (Parc de la Barceloneta) не имеет такой долгой и богатой истории, как Ракер Парк или Калемегдан, но за последние два десятилетия она стала культовой частью спортивной сцены Барселоны. Одна из самых визуально ярких особенностей баскетбольной площадки — большая металлокаркасная конструкция, окружающая корт.

Находясь в нескольких шагах от Средиземного моря, она изначально была построена как простая площадка, но привлекла к себе внимание, когда в качестве современной архитектурной особенности была добавлена металлокаркасная конструкция. Это высокий прямоугольный стальной каркас, который окружает корт, как клетка под открытым небом, - ни стен, ни крыши, только чистые, индустриальные очертания. Это придает пространству смелый архитектурный вид, который выделяется на фоне пляжа и парка.

А когда ты закончишь заниматься на площадка, то окажешься всего в нескольких минутах от пляжа Барселонета.

09 Парк Джорджа Стерлинга в Сан-Франциско, Калифорния

В парке Джорджа Стерлинга, расположенном в живописном районе Русского холма в Сан-Франциско, можно найти баскетбольную площадку с непревзойденным видом. Парк сочетает в себе литературную историю, захватывающие городские виды и местное очарование, что делает его одним из самых уникальных и недооцененных мест.

Изначально парк был открыт в 1928 году как George Sterling Glade, названный в честь поэта Джорджа Стерлинга, выдающейся фигуры начала 1900-х годов в Сан-Франциско. В ноябре 2005 года он был официально переименован в парк Джорджа Стерлинга.

Сама баскетбольная площадка довольно простая, но ее выделяет расположение и вид. Ты сможешь кинуть мяч в кольцо, любуясь видами острова Алькатрас, башни Койт и моста Золотые Ворота в ясный день.

Расположенный на пересечении Ломбард-стрит и Джонс-стрит, парк находится всего в нескольких кварталах от знаменитого "кривого" участка Ломбарда, и из него открывается потрясающий вид на залив Сан-Франциско. Это любимое место среди местных жителей, которые хотят поиграть в непринужденной игре в спокойной, жилой обстановке, далекой от толпы, но полной очарования.

Там, где встречаются культура, творчество и баскетбол

Эти уникальные баскетбольные площадки - больше, чем просто места для игры. Они символизируют то, насколько глубоко игра укоренилась в культурах по всему миру. От исторических мест до спроектированных художниками пространств, они показывают, как баскетбол может адаптироваться, вдохновлять и объединять людей в самых неожиданных местах. Будь ты серьезным игроком или просто проездом, зайти на одну из этих площадок - значит приобщиться к чему-то большему, чем сама игра: к глобальному сообществу, сформированному страстью, творчеством и любовью к спорту.