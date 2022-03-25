Неприкасаемый Оливейра – мастер MotoGP™ в Индонезии

Впервые за 25 лет премьер-класс мировых мотогонок прошел в Индонезии. После отложенного на несколько часов из-за проливного дождя старта и сокращения дистанции гонки Мигель Оливейра из Red Bull KTM Factory Racing одержал потрясающую победу в условиях некомфортной погоды.

Запланированный на 15:00 по местному времени заезд на Mandalika International Street Circuit в итоге начался чуть более часа спустя. В чрезвычайно сложных условиях трассы Оливейра одержал свою четвертую победу в премьер-классе, опередив Фабио Куартараро, а Йоханн Зарко на Pramac Ducati занял третье место.

К сожалению, у восьмикратного чемпиона Марка Маркеса не было шанса добавить Индонезию к своему обширному списку побед в гонках. Пилот Honda получил сотрясение мозга после сильного столкновения на утренней разминке и впоследствии не смог принять участие в гонках, что усугубило тяжелые выходные для испанца, который должен был стартовать 14-м.

Гонщики сражаются за позицию на индонезийском этапе MotoGP™ 2022 года © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Когда, наконец, погас свет, сигнализирующий о старте индонезийского MotoGP™, и дождь все еще продолжался, для 23 гонщиков это был прыжок в неизвестность. По мере того как группа входила и выходила из первой серии поворотов, Фабио Куартараро, обладатель поул-позиции, опередил KTM Оливейры и Ducati Джека Миллера .

Но Оливейре не потребовалось много времени, чтобы найти достаточно сцепления и уверенности в своем мотоцикле, чтобы выйти в лидеры в начале второго круга. Следом за ним расположился Миллер. К концу второго круга Миллер вышел в лидеры, подтвердив свое мастерство в любую погоду на мотоцикле MotoGP™.

Вскоре настала очередь Алекса Ринса и Йоханна Зарко пройти осторожного Куартараро. Гонщики попытались настичь лидирующий дуэт Оливейры и Миллера, которые поменялись позициями после четырех кругов. Однако гонщик KTM вырвался вперед и сделал самый быстрый круг.

Мигель Оливейра из KTM догоняет лидера Джека Миллера © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Дождь, наконец, прекратился, когда оставалось проехать 13 из 20 кругов, и Оливейра оторвался от преследующего его Миллера более чем на две секунды. На середине дистанции Оливейра добавил еще одну секунду к своему преимуществу, когда Миллер переключил свое внимание с лидерства в гонке на преследующую пару Ринса и Зарко. Последний оказался самым быстрым гонщиком на треке.

В итоге Зарко вырвал третье место у Ринса и попытался сократить расстояние между пилотом Ducati. Вскоре француз оказался рядом с Миллером, вынудив австралийца применить жесткую защиту, что позволило Куартараро настичь эту пару и сделать борьбу за второе место трехсторонней.

На последнем круге стремительный Куартараро закрепился на втором месте и попытался оторваться от лидера гонки Оливейры. В это же время Зарко, наконец-то, вытеснил Миллера на третье место, чтобы попасть на 12-й подиум MotoGP™.

Йоханн Зарко завоевал подиум в Индонезии с большим трудом © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Оливейра был бесподобен впереди всех. Несмотря на давление со стороны Куартараро в конце гонки, гонщик Red Bull KTM Factory Racing ответил на темп действующего чемпиона и справился с крайне сложными условиями, одержав четвертую победу в премьер-классе.

Команда Red Bull KTM Factory Racing была рада вдвойне, так как партнер Оливейры по команде Брэд Биндер занял седьмое место после своего звездного второго места в Катаре. Результат принес южноафриканцу лидерство в зачете MotoGP™, а это означает, что команда отправится в Аргентину, возглавив зачеты пилотов и конструкторов.

Мигель Оливейра празднует победу в Индонезии © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Результаты MotoGP™ Индонезии:

Мигель Оливейра (POR) – KTM Фабио Куартараро (FRA) – Yamaha Йоханн Зарко (FRA) – Ducati Джек Миллер (AUS) – Ducati Алекс Ринс (ESP) – Suzuki Хоан Мир (ESP) – Suzuki Франко Морбиделли (ITA) – Yamaha Брэд Биндер (SA) – KTM Алейкс Эспаргаро (ESP) – Aprilia Даррен Биндер (SA) – Yamaha