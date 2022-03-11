Итальянский гонщик Gresini Racing MotoGP Энеа Бастианини оказался лучшим в стартовой гонке сезона MotoGP, которая проходила в Катаре. Второе место по итогам заезда занял Брэд Биндер из Red Bull KTM Factory Racing. Тройку сильнейших замкнул гонщик Repsol Honda Team Поль Эспаргаро.

Энеа Бастианини лидирует в гонке © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Энеа Бастианини в блестящем стиле завоевал победу в Гран-при Катара – первом этапе сезона-2022 чемпионата мира MotoGP. Он стартовал вторым и, провалив начало гонки, откатился на четвертое место. Однако Энеа смог обогнать шестикратного чемпиона мира в премьер-классе Марка Маркеса из Repsol Honda Team, Брэда Биндера из Red Bull KTM Factory Racing и Поля Эспаргаро из Repsol Honda Team, чтобы выйти в лидеры и одержать свою первую победу в топ-классе.

На старте обладатель поула Хорхе Мартин столкнулся с проблемами – с контролем над ускорением, и после того, как его мотоцикл потерял стабильность, откатился на седьмое место. Мартин в этом сезоне выступает с двигателем Ducati 2022 года: заводская команда при этом сочла такой мотор слишком “агрессивным”, предпочтя ему модернизированный агрегат 2021 года. Впрочем, до финиша Мартин так и не добрался: за 12 кругов до финиша он столкнулся с Франческо Баньяей в борьбе за восьмое место. Оба гонщика поднялись на ноги, но не смогли продолжить выступление.

Поль Эспаргаро на Гран-при Катара MotoGP © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Мартин также невольно испортил старт Бастианини. Он находился вблизи, и когда Pramac Ducati Мартина стало раскачивать, Энеа пришлось уворачиваться. Таким образом, не обошлось без потери времени. В итоге в лидеры с шестого места прорвался Поль Эспаргаро, а вторым оказался именитый Марк Маркес. Однако шестикратный чемпион вскоре потерял темп и на финише был только пятым.

Поль Эспаргаро лидировал большую часть гонки, но за четыре круга до финиша его догнал Бастианини. Оказавшись под давлением, Эспаргаро ошибся, широко проехал поворот и пропустил вперед Брэда Биндера, откатившись на третье место. Но дальше ему уже никто не угрожал, и Эспаргаро смог финишировать на подиуме. А вот действующий чемпион мира MotoGP Фабио Куартараро был вынужден сражаться в конце первой десятки. Если бы не сходы в группе лидеров, он мог бы и вовсе оказаться вне топ-10, но все-таки смог финишировать девятым.

Энеа Бастианини вырывает победу в гонке © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Стоит сказать, что гонка стала провалом для заводской команды Ducati. Еще до аварии Баньяи и Мартина из борьбы выбыл Джэк Миллер, который свернул в боксы на седьмом круге из-за технических проблем. После Гран-при Катара Бастианини является лидером чемпионата. А вот в командном зачете первое место остается за заводской командой Repsol Honda Team.

Подиум Гран-при Катара MotoGP © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

MotoGP™ of Qatar results

Энеа Бастианини (Италия) – Ducati. Брэд Биндер (Саудовская Аравия) – KTM. Поль Эспаргаро (Испания) – Honda. Алекс Эспаргаро (Испания) – Aprilia. Марк Маркес (Испания) – Honda. Жоан Мир (Испания) – Suzuki. Алекс Ринс (Испания) – Suzuki. Жоанн Зарко (Франция) – Ducati. Фабио Куартараро (Франция) – Yamaha. Такааки Накагами (Япония) – Honda.