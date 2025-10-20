Педро Визуетте: “Red Bull 400 — коротко, больно, но незабываемо”

«Это трудно назвать забегом. Первые десять секунд ты бежишь — потом просто ползёшь вверх. Но это невероятно интересно! Всего 10 минут, и всё решено. Если ты спортивно подготовлен и не боишься высоты, справишься. Главное — быть готовым к тому, что будет тяжело, но коротко».