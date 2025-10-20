Педро Визуетте: “Red Bull 400 — коротко, больно, но незабываемо”

От Севильи до Алматы
Педро родился в солнечной Севилье, а вырос неподалёку от Барселоны — в городке Игуалада, у подножия горы Montserrat, любимого места скалолазов. После школы он переехал в Валенсию, где изучал химию, и именно там судьба впервые повернула его в сторону Казахстана.
«Алматы — идеальное место для тех, кто любит активный образ жизни. Здесь можно делать всё: бегать, кататься на велосипеде, ходить в горы, кататься на лыжах или просто плавать летом в озёрах. Горы — буквально под рукой, и это вдохновляет каждый день»,
Как всё началось: блог, GoPro и вдохновение
Сначала Педро просто писал посты о своих забегах, но со временем друзья заметили, что он умеет увлекательно рассказывать. В 2020 году он купил первую GoPro и начал снимать видеоразборы маршрутов.
«Люди начали узнавать меня на стартах. Некоторые участники приезжали из других стран и говорили: “Я здесь благодаря твоему каналу!” или “Я подготовился по твоим советам.” Это очень мотивирует продолжать».
Red Bull 400: 400 метров азарта
Педро дважды поднимался на пьедестал Red Bull 400 — один раз занял второе место, а в прошлом году стал бронзовым призёром.
«Это трудно назвать забегом. Первые десять секунд ты бежишь — потом просто ползёшь вверх. Но это невероятно интересно! Всего 10 минут, и всё решено. Если ты спортивно подготовлен и не боишься высоты, справишься. Главное — быть готовым к тому, что будет тяжело, но коротко».
Топ-3 совета от Педро Визуетте для подготовки к Red Bull 400
- Не спешите со старта. «Многие срываются в спринт и быстро выдыхаются. Лучше начать спокойно, сохранить силы для самого подъёма — именно там решается гонка».
- Выберите правильные кроссовки. «Возьмите две пары и протестируйте их прямо на месте. Главное — сцепление. На второй половине трамплина ноги просто “горят”, и если кроссовки скользят, шансов почти нет».
- Тренируйтесь на похожих рельефах. «Лестница на Медео и склоны Кок-Тобе — отличные площадки для подготовки. Они максимально похожи на условия Red Bull 400».
В этом году Педро снова выйдет на старт Red Bull 400. Его главный совет участникам — не бояться.
«Не обязательно бежать вверх — можно просто идти пешком. Главное — сохранять силы и получать удовольствие. А ещё обязательно оставайтесь поддержать финалистов. Эстафета — это невероятное зрелище: динамичное, мощное и очень вдохновляющее».