Словенский скалолаз покорил первый летающий маршрут на высоте 2500 м

Словенский альпинист Домен Шкофич достиг новой вехи в истории скалолазания, преодолев специально построенный маршрут под крыльями планера — на высоте 2 500 метров над землей и на скорости до 100 км/ч.

Высоко над облаками Домен Шкофич принял вызов, не похожий ни на один другой: он совершил восхождение, будучи подвешенным на крыльях летательного аппарата. Когда гравитация перестала быть единственным препятствием, к ней добавились ветер, холод и скорость — спорт перешел в совершенно новое измерение. Словенский чемпион завершил первый в мире скалолазный маршрут на крыльях самолета — планера австрийской команды Red Bull Blanix, парящего над штирийским городком Айген.

Профессионал скалолазания Домен Шкофич © Mirja Geh/Red Bull Content Pool Это было невероятное ощущение, гораздо сложнее, чем я себе представлял. Домен Шкофич

01 Создание самого открытого в мире скалолазного маршрута

Такого скалолазного маршрута еще не было © Mirja Geh/Red Bull Content Pool

То, что казалось невозможным, стало реальностью благодаря точности, смелости и месяцам подготовки. Планер Blanik команды Red Bull Blanix был превращен в летающий трехмерный скалодром. Как только двухместный аппарат набрал идеальную высоту, Шкофич с парашютом на спине открыл полог и вылез наружу, готовый начать свое необычное восхождение по нижней части планера.

02 Восхождение по маршруту 8а на высоте 2 500 метров при ветре 100 км/ч

Маршрут, оцененный в 8a, пролегал в виде восьмерки над обоими крыльями. Скофич начал возле фюзеляжа на левом крыле, двигаясь наружу вдоль его нижней части. Чем дальше он поднимался, тем сложнее пилоту было сохранять контроль над планером. Оттуда он пробирался под фюзеляж и на правое крыло, достигая его середины, прежде чем совершить эффектный переход на верхнюю сторону. Все это происходило, пока планер летел со скоростью 80-100 км/ч, создавая встречный ветер такой же скорости. В отличие от скальной стены, где единственной действующей силой является гравитация, здесь ветер давил на него со всех сторон, заставляя постоянно балансировать между гравитацией и воздушным потоком.

То, что выглядело как воздушное чудо, было продуктом тщательного планирования и безупречной координации между альпинистом, пилотом и машиной. Скофич, который недавно покорил свой самый сложный в истории маршрут 9b+, взялся за эту миссию с тщательной подготовкой. Девять бортовых камер снимали каждый угол восхождения, документируя не только действие, но и инновации, стоящие за ним. Проект продемонстрировал, как человеческие амбиции в сочетании с технической точностью могут поднять скалолазание в совершенно новые сферы.

Невозможное стало реальностью благодаря многомесячной подготовке © Mirja Geh/Red Bull Content Pool На высоте 2 500 метров температура была 4°C, но по ощущениям ближе к -5°C © Mirja Geh/Red Bull Content Pool Пилот и альпинист должны были работать в полной гармонии © Mirja Geh/Red Bull Content Pool Каждое движение влияло на аэродинамику самолета © Mirja Geh / Red Bull Content Pool Особенно сложным был траверс под фюзеляжем © Mirja Geh/Red Bull Content Pool В скалолазании ты постоянно на грани — под тобой только воздух © Mirja Geh/Red Bull Content Pool Маршрут пройден, Шкофич делает выход © Mirja Geh/Red Bull Content Pool Пилот и скалолаз обнимаются © Mirja Geh/Red Bull Content Pool

03 Бросая вызов холоду и гравитации

Температура на высоте 2 500 метров была очень холодной, а встречный ветер усиливал этот эффект, доводя ощущаемую температуру примерно до -10 °C. Каждое движение должно было быть точным. Несмотря на специально сконструированные трюмы — каждый из них выдерживал 1,2 тонны — экстремальные условия не оставляли места для ошибок. Связь с пилотом поддерживалась через гарнитуру, где были важны доли секунды времени и абсолютное доверие.

Одним из самых серьёзных испытаний для Шкофича было защитить пальцы от холода, оставаясь при этом в синхроне с меняющейся перегрузкой. Каждое движение нужно было выполнять в нужный момент, крепко цепляясь, прежде чем сделать следующий шаг в нейтральной фазе полета. Помимо веса парашюта, ему приходилось постоянно компенсировать дополнительную нагрузку от перегрузок.

Примерно через минуту Шкофич завершил маршрут и спрыгнул с крыла на высоте 1 500 метров, завершив свой "альпинистский полет" сделав сальто назад в открытое небо — символический победный прыжок, воплотивший в себе мужество, мастерство и преодоление человеческих границ.

04 Подъем на большую высоту оказался сложнее, чем представлял себе Шкофич

Для Шкофича этот проект был не просто спортивным вызовом, а кульминацией его страстей: скалолазания, полетов и противостояния стихиям. "Это было невероятное чувство, гораздо сложнее, чем я себе представлял. Я думал, что готов, но это оказалось не так. Я даже начал сомневаться, смогу ли я это сделать. В конце концов, мне повезло, что маршрут был достаточно сложным — если бы было еще сложнее, это могло бы стать невозможным". Нет слов, чтобы описать этот опыт. Ничего подобного раньше не удавалось сделать", - размышляет он.

В 15 лет Шкофич уже вошел в историю скалолазания, отправившись на маршрут 9а — он стал одним из самых молодых в мире, кто когда-либо достигал этого. В 2016 году он увенчал свою карьеру, выиграв Кубок мира по скалолазанию в дисциплине Lead Climbing.

Восхождение на самолете потребовало много мужества и идеального времени © Mirja Geh/Red Bull Content Pool Идеальный прыжок на следующую площадку на высоте 2 500 метров © Mirja Geh/Red Bull Content Pool

"Самой большой мотивацией для проекта 'Plane Climb' был прыжок с парашютом", - объяснил он. "Я хотел попробовать его с тех пор, как увидел свои первые видео, но это было слишком дорого и долго, поэтому я остановился на скалолазании. Тем не менее, мечта всегда была рядом. В скалолазании ты постоянно на грани — под тобой только воздух, и много раз я стоял на краю обрыва, желая прыгнуть. Прыжки с парашютом казались идеальным вариантом. Когда наконец представился шанс, я был на крючке. Это было воплощением мечты".

Будучи частью спортивного армейского отряда Словении, Шкофич обучался военным прыжкам с парашютом -— необходимая основа для этого проекта, который требовал как технического мастерства, так и ясности ума на высоте.

05 Между потоками воздуха и технологиями: сильные стороны планера Blanik

Планер Blanik, известный своей историей и надежностью, участвовал во многих впечатляющих проектах, включая Akte Blanix 1-3. Модифицированный чешский планёр L-13 Blanik ценится за свои размеры, устойчивость и «покладистый» характер в полёте — даже при нестандартных нагрузках. Его способность летать медленно, оставаясь при этом устойчивым, сделала его идеальным самолетом для этого проекта. В отличие от современных высокопроизводительных планеров, алюминиевая рама Бланика позволяла надежно закрепить альпинистские крепления, а стабильная аэродинамика сохраняла спокойствие даже при дополнительном весе и асимметричных силах движущегося альпиниста.

Каждое изменение веса -— от смены хвата до перемещения по крыльям — влияло на аэродинамику. Команда Red Bull Blanix скрупулезно тестировала самолет в симуляторах и аэродинамических трубах, чтобы обеспечить безопасность при таких нагрузках. Результат: плавное, предсказуемое управление даже в чрезвычайных обстоятельствах.

Пилот Red Bull Blanix Эвальд Ройтнер с Доменом Скофичем © Mirja Geh/Red Bull Content Pool

Пилот Эвальд Ройтнер объяснил важность подготовки: "Во время полета мы говорили очень мало — и это было намеренно. На земле мы отрабатывали каждую деталь, пока наши движения не стали идеально синхронизированными. Домен точно знал, как я буду летать, а я знал, как он будет подниматься. Только если что-то пойдет не так, нам нужно будет общаться напрямую — и для этого у нас были четкие коды".

06 Как держатели крепились к самолету?

Аэродинамические держатели были разработаны и изготовлены специально для этого проекта словенской компанией, основанной отцом Скофича, Павлом, который также помогал их конструировать. Будучи одним из изобретателей карвинговых лыж, Павел привнес свой опыт в решение проблемы крепления держателей к планеру.

"Когда мы впервые встали перед самолетом, то поняли, что это будет огромная проблема. К счастью, мой отец —- инженер-механик, и он придумал, как прикрепить держатели. Алюминий мягкий и гибкий, поэтому нам нужно было найти усиленные структурные точки, чтобы закрепить их. Самолет сам диктовал маршрут. Разместив трюмы только там, где рама была наиболее прочной, и придав им аэродинамическую форму, все сложилось идеально. Я не хотел, чтобы хоть один трюм мог сместиться, - объясняет Шкофич.

Каждый захват был рассчитан на усилие до 1,2 тонны, что позволило объединить передовые инженерные разработки с чистой спортивной смелостью и создать первый в мире маршрут для летающего скалолазания.