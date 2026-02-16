Впервые в мире: пилот садится на движущийся поезд и взлетает с него

Дарио Коста совершил первый в мире авиационный двойной маневр в Афьонкарахисаре (Турция), посадив свой Zivko Edge 540 на грузовой поезд, движущийся с максимальной эксплуатационной скоростью, а затем снова взлетел на вертикальной тяге с того же контейнера.

Этот дерзкий подвиг был совершен 15 февраля 2026 года, когда Коста приземлился на 10-й контейнер 11-вагонного грузового поезда, двигавшегося со скоростью 120 км/ч. Этот маневр требовал идеально синхронизированной скорости и точного аэродинамического контроля, тем более что посадочная площадка появилась в поле зрения только в последние секунды сближения. Смотри, как все это происходило, в видео ниже:

01 Сложный и трудный маневр

Дарио Коста вошел в историю, совершив первую в мире посадку на поезд © Predrag Vučković/Red Bull Content Pool

В отличие от обычных заходов на взлетно-посадочную полосу, посадочная поверхность оставалась вне поля зрения Косты на протяжении всего времени из-за угла снижения самолета и движения поезда вперед. Не имея визуальной траектории скольжения, он должен был полагаться исключительно на радиосигналы, приборы в кабине, тренировки и аэродинамическое чувство, чтобы совершить, по сути, слепую посадку.

Пока поезд мчался с максимальной эксплуатационной скоростью 120 км/ч, Коста пришлось снизить скорость самолета почти до сваливания — до 87 км/ч. Даже малейшее несоответствие между скоростью самолета и поезда могло привести к тому, что Коста проскочил бы посадку или не смог бы правильно выстроиться.

Сильная турбулентность от поезда и меняющиеся скорости воздуха превращали маневр в испытание абсолютной точности. Движущиеся вагоны создавали турбулентный воздушный поток, когда итальянец направлял свой самолет к узкой посадочной площадке, заставляя его постоянно делать микрокорректировки, чтобы сохранить продольную и поперечную устойчивость.

Посадка на поезд в цифрах Посадочная скорость 120 км/ч (65 узлов) при заходе на посадку, затем снижается до 87 км/ч (47 узлов). Обычная крейсерская скорость 370 км/ч (200 узлов)

02 Шаг за шагом — как разворачивался воздушный подвиг

Турбулентность от поезда создала настоящую проблему © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Фаза приближения . Имея ограниченный обзор посадочного контейнера на подходе, Коста синхронизировал свой самолет со скоростью поезда в 120 км/ч.

Посадка. Колеса Zivko Edge 540 коснулись девятого грузового контейнера.

Стабилизация. Коста был вынужден постоянно вносить аэродинамические поправки на фоне турбулентности, создаваемой движущейся платформой.

Взлет. После контролируемого разгона и отрыва от того же контейнера самолет снова поднялся в воздух в маневре вертикальной тяги, резко задрав нос вверх для перехода в крутой вертикальный подъем.

Дарио Коста совершил еще одно первое мировое достижение © Predrag Vučković/Red Bull Content Pool Train Landing был одним из самых сложных и ответственных проектов в моей карьере. Dario Costa

03 Первый в мире проект, который готовился два года

Этап планирования Train Landing был абсолютно ключевым для его успеха © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Естественно, подвиг такой сложности не мог быть достигнут без многих месяцев планирования и испытаний. Подготовка началась в начале 2024 года, когда инженерные и летные команды разрабатывали симуляторы и проводили контролируемые испытания, чтобы воспроизвести динамику посадки.

Перед выполнением трюка в Турции трехдневный сценарий с движущейся платформой был протестирован в Пуле (Хорватия) в сотрудничестве с Rimac Automobili. Используя их полностью электрический гиперкар Nevera в качестве эталона точной движущейся платформы, Коста отработал выравнивание и время реакции.

Поскольку непрерывные испытания в реальном полете на движущемся поезде были невозможны, передовые технологии моделирования и контролируемые наземные репетиции стали критически важными для успеха проекта.

Необходимые расчеты были весьма обширными © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

"Train Landing был одним из самых сложных и ответственных проектов в моей карьере, - говорит Коста. - Было так много переменных, которые нужно было измерить, но самым большим испытанием было научиться приземляться вслепую на очень маленькую движущуюся полосу, полагаясь только на когнитивные и летные навыки".

"Самым критическим аспектом было выравнивание с поездом, поэтому точность должна была быть абсолютной, и он этого добился, - добавил Филиппо Барберо, авиационный консультант проекта. - Во время такого проекта нет места эмоциям. Дарио —- настоящий волшебник".

Самолет Дарио Косты Аэроплан Zivko Edge 540 Характеристики Двигатель мощностью 400 лошадиных сил

04 Еще один знаковый подвиг в авиации

Дарио Коста садится на движущийся грузовой поезд и взлетает с него © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Посадка и взлет на движущейся платформе знаменует собой серьезный прогресс в аэродинамике и координации пилота. Выполнение этого на полной скорости поезда показывает, как тщательное планирование данных и точный пилотаж могут расширить границы контролируемого полета в нетрадиционных условиях.

"После полета через туннель я все время спрашивал себя, что может быть сложнее, но посадка на движущийся поезд, на точку, которую ты едва видишь, полагаясь исключительно на чувство ветра, требует совершенно иного уровня сосредоточенности. Я горжусь тем, что мы изменили определение того, что возможно в авиации".

05 Вдохновленный Турцией: от прохода через тоннель до посадки на поезд

Турция стала счастливым местом для Косты © Predrag Vučković/Red Bull Content Pool

Совершив в 2021 году еще один мировой прорыв — полет Tunnel Pass через два автострадных туннеля под Стамбулом, Коста вернулся в Турцию, чтобы испытать новые авиационные концепции. Увидев в Карсе ностальгический пассажирский поезд, он вдохновился идеей рассмотреть нетрадиционные концепции посадки, выходящие за рамки статической среды.

Исследования выявили Афьонкарахисар как идеальную площадку для контролируемого и безопасного выполнения проекта благодаря подходящей железнодорожной инфраструктуре, условиям эксплуатации и географическому положению.

О пилоте: От победителя Red Bull Air Race до рекордсмена Гиннесса Кто такой Дарио Коста? Дарио Коста - итальянский пилот, получивший признание за высокоточные полеты и технически сложные авиационные проекты, в которых инженерное планирование сочетается с элитными пилотажными характеристиками. За свою карьеру Коста осуществил более 20 авиационных мировых первенств, включая Tunnel Pass и легендарный предварительный пролет над трассой Штрайф, а также другие уникальные проекты. Он первый и единственный итальянец, прошедший квалификацию, участвовавший и победивший в Red Bull Air Race, а также первый и единственный итальянец - и самый молодой в истории - получивший престижную награду Bob Hoover Freedom of Flight Award. В настоящее время он является обладателем пяти рекордов Гиннесса.