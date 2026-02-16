© Samo Vidic/Red Bull Content Pool
Aerobatic Flying
Впервые в мире: пилот садится на движущийся поезд и взлетает с него
Итальянский пилот Дарио Коста вошел в историю авиации, совершив точную посадку и взлет на грузовой поезд в Турции — высокорискованный маневр, требующий идеального исполнения.
Дарио Коста совершил первый в мире авиационный двойной маневр в Афьонкарахисаре (Турция), посадив свой Zivko Edge 540 на грузовой поезд, движущийся с максимальной эксплуатационной скоростью, а затем снова взлетел на вертикальной тяге с того же контейнера.
Этот дерзкий подвиг был совершен 15 февраля 2026 года, когда Коста приземлился на 10-й контейнер 11-вагонного грузового поезда, двигавшегося со скоростью 120 км/ч. Этот маневр требовал идеально синхронизированной скорости и точного аэродинамического контроля, тем более что посадочная площадка появилась в поле зрения только в последние секунды сближения. Смотри, как все это происходило, в видео ниже:
01
Сложный и трудный маневр
В отличие от обычных заходов на взлетно-посадочную полосу, посадочная поверхность оставалась вне поля зрения Косты на протяжении всего времени из-за угла снижения самолета и движения поезда вперед. Не имея визуальной траектории скольжения, он должен был полагаться исключительно на радиосигналы, приборы в кабине, тренировки и аэродинамическое чувство, чтобы совершить, по сути, слепую посадку.
Пока поезд мчался с максимальной эксплуатационной скоростью 120 км/ч, Коста пришлось снизить скорость самолета почти до сваливания — до 87 км/ч. Даже малейшее несоответствие между скоростью самолета и поезда могло привести к тому, что Коста проскочил бы посадку или не смог бы правильно выстроиться.
Сильная турбулентность от поезда и меняющиеся скорости воздуха превращали маневр в испытание абсолютной точности. Движущиеся вагоны создавали турбулентный воздушный поток, когда итальянец направлял свой самолет к узкой посадочной площадке, заставляя его постоянно делать микрокорректировки, чтобы сохранить продольную и поперечную устойчивость.
Посадка на поезд в цифрах
02
Шаг за шагом — как разворачивался воздушный подвиг
- Фаза приближения. Имея ограниченный обзор посадочного контейнера на подходе, Коста синхронизировал свой самолет со скоростью поезда в 120 км/ч.
- Посадка. Колеса Zivko Edge 540 коснулись девятого грузового контейнера.
- Стабилизация. Коста был вынужден постоянно вносить аэродинамические поправки на фоне турбулентности, создаваемой движущейся платформой.
- Взлет. После контролируемого разгона и отрыва от того же контейнера самолет снова поднялся в воздух в маневре вертикальной тяги, резко задрав нос вверх для перехода в крутой вертикальный подъем.
Train Landing был одним из самых сложных и ответственных проектов в моей карьере.
03
Первый в мире проект, который готовился два года
Естественно, подвиг такой сложности не мог быть достигнут без многих месяцев планирования и испытаний. Подготовка началась в начале 2024 года, когда инженерные и летные команды разрабатывали симуляторы и проводили контролируемые испытания, чтобы воспроизвести динамику посадки.
Перед выполнением трюка в Турции трехдневный сценарий с движущейся платформой был протестирован в Пуле (Хорватия) в сотрудничестве с Rimac Automobili. Используя их полностью электрический гиперкар Nevera в качестве эталона точной движущейся платформы, Коста отработал выравнивание и время реакции.
Поскольку непрерывные испытания в реальном полете на движущемся поезде были невозможны, передовые технологии моделирования и контролируемые наземные репетиции стали критически важными для успеха проекта.
"Train Landing был одним из самых сложных и ответственных проектов в моей карьере, - говорит Коста. - Было так много переменных, которые нужно было измерить, но самым большим испытанием было научиться приземляться вслепую на очень маленькую движущуюся полосу, полагаясь только на когнитивные и летные навыки".
"Самым критическим аспектом было выравнивание с поездом, поэтому точность должна была быть абсолютной, и он этого добился, - добавил Филиппо Барберо, авиационный консультант проекта. - Во время такого проекта нет места эмоциям. Дарио —- настоящий волшебник".
Самолет Дарио Косты
04
Еще один знаковый подвиг в авиации
Посадка и взлет на движущейся платформе знаменует собой серьезный прогресс в аэродинамике и координации пилота. Выполнение этого на полной скорости поезда показывает, как тщательное планирование данных и точный пилотаж могут расширить границы контролируемого полета в нетрадиционных условиях.
"После полета через туннель я все время спрашивал себя, что может быть сложнее, но посадка на движущийся поезд, на точку, которую ты едва видишь, полагаясь исключительно на чувство ветра, требует совершенно иного уровня сосредоточенности. Я горжусь тем, что мы изменили определение того, что возможно в авиации".
05
Вдохновленный Турцией: от прохода через тоннель до посадки на поезд
Совершив в 2021 году еще один мировой прорыв — полет Tunnel Pass через два автострадных туннеля под Стамбулом, Коста вернулся в Турцию, чтобы испытать новые авиационные концепции. Увидев в Карсе ностальгический пассажирский поезд, он вдохновился идеей рассмотреть нетрадиционные концепции посадки, выходящие за рамки статической среды.
Исследования выявили Афьонкарахисар как идеальную площадку для контролируемого и безопасного выполнения проекта благодаря подходящей железнодорожной инфраструктуре, условиям эксплуатации и географическому положению.
О пилоте: От победителя Red Bull Air Race до рекордсмена Гиннесса