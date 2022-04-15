Первый в мире авиационный подвиг: скайдайверы поменяются самолетами

Впервые в мире члены Red Bull Air Force и двоюродные братья Люк Эйкинс и Энди Фаррингтон возьмут два самолета Cessna 182 и синхронно переведут их в носовое пикирование на высоте 14 000 футов (4000 м), остановят двигатели, а изготовленный на заказ воздушный тормоз удержит самолеты на скорости контролируемого снижения 140 миль в час (225 км/ч). Затем пилоты выйдут из своих самолетов и прыгнут с парашютом в тандеме в самолеты друг друга, пересекаясь в воздухе, а потом вернутся к управлению и сделают безопасную посадку. И все это произойдет менее чем за 1 минуту!

Несколько интересных фактов о проекте Plane Swap:

Это первый случай в истории авиации, когда пилот взлетает на одном самолете, а приземляется на другом. Эта концепция — детище Эйкина, которая была вдохновлена фотографией 1990 годов в одном из авиационных изданий и воплощалась на протяжении всей жизни.

1 мин. Plane Swap in Arizona 2022

За свою карьеру Эйкинс стал известным скайдайвером, совершив более 21 000 прыжков, пилотом коммерческого самолета/вертолета, новатором и тренером, а также консультантом легендарной миссии Red Bull Stratos 2012 года.

Уроженец Вашингтона всегда ищет способы использования науки и техники для того, чтобы поднять спорт на новые высоты. В 2016 году он установил новый мировой рекорд, совершив свободное падение со средней тропосферной высоты 25 000 футов без парашюта, приземлившись в тщательно построенную сетку размером 30 х 30 метров. Это всего лишь один из трех его мировых рекордов.

5 мин. Plane Swap Arizona 2022

Тем временем Энди Фаррингтон, также из Вашингтона, был рожден для полетов. Его мама, Джесси, выросла в семье скайдайверов и совершила около 100 прыжков, когда была беременна Энди. Свой первый тандемный прыжок Энди совершил в 12 лет, одиночный — в 16, и с тех пор он стал королем неба, набрав более 27 000 прыжков, 1 000 прыжков BASE и 6 000 часов в качестве пилота.

Много часов исследований и разработок ушло на модификации, необходимые для того, чтобы подвиг стал возможным. Всемирно известный инженер-авиаконструктор д-р Пауло Искольд в сотрудничестве с Эйкинсом и Фаррингтоном выступил в качестве ведущего инженера и решил вопрос, как обеспечить контролируемый вертикальный спуск — прямо противоположный тому, как должны функционировать системы автопилота.

Это потребовало обратной разработки механики автопилота и привело к созданию специально разработанной системы воздушного тормоза, установленной на брюхе самолета, которая будет удерживать самолет на скорости контролируемого спуска 225 км/ч (140 миль/ч), что точно соответствует скорости спуска скайдайверов.

Эйкинс отметил: “Plane Swap — это вершина моей карьеры, и моя цель — вдохновить мир и показать, что все возможно. Вы можете поставить перед собой цель, которая порой кажется дикой, безумной и недостижимой, но благодаря амбициям и творчеству вы сможете ее реализовать”.

Hulu является эксклюзивным потоковым партнером Plane Swap в США, а Red Bull TV — платформой для трансляции по всему миру.

Смотри Plane Swap Live на Hulu и в бесплатном приложении Red Bull TV ЗДЕСЬ 24 апреля, начало в 04:00 PM PT/7:00PM ET/00:00AM BST/01:00AM CEST/09:00AM AEST.

Познакомься с другими невероятными проектами Red Bull Air Force, которые постоянно переосмысливают историю авиации, доводя свой творческий потенциал до предела.