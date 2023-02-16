Арман Дюплантис – звезда мировой легкой атлетики

В свои 23 года легкоатлет уже вошел в историю, многократно побив мировой рекорд, а также прыгнув на шесть метров и выше большее количество раз, чем любой другой спортсмен до него. И это только начало, Дюплантис стремится к новым вершинам.

Узнай, как началось его увлечение этим уникальным и сложным видом спорта и как он добивается впечатляющих результатов с семи лет.

Мондо был одержим прыжками с шестом с трехлетнего возраста © Adam Klingeteg/Red Bull Content Pool

01 Прыжки с шестом Мондо – это семейное дело

То, что Дюплантис достиг таких высот в столь юном возрасте, не должно удивлять тех, кто следит за его успехами. Прыжки с шестом во многом являются частью его ДНК: его отец Грег – американец и талантливый прыгун с шестом, а мама Хелена – шведка, бывшая семиборка. Мондо было всего три года, когда он впервые попробовал свои силы в прыжках с шестом в саду их дома в Лафайете, штат Луизиана.

Испытывая глубокую любовь и будучи увлеченным этим видом спорта, Дюплантис быстро освоил его, и под пристальным вниманием своего отца, который по сей день остается его тренером, стало ясно, что молодой прыгун с шестом обладает природным талантом. С помощью мамы, которая тренировала Мондо по фитнесу и в силовых упражнениях, его карьера быстро стала семейным делом. Первый мировой рекорд в своей возрастной группе Дюплантис установил в возрасте семи лет, а в последующие шесть лет бил рекорды в своей возрастной группе.

Это невероятно сложный вид спорта: спортсмены должны оттолкнуться от земли, затем перевернуться вверх ногами, чтобы перелететь через планку и свободно упасть на мат. На освоение этой техники уходят годы, и она требует бесстрашия. Юный Дюплантис часами смотрел видеоролики о своих героях – его любимцем был француз Рено Лавиллени, изящный прыгун с шестом, который удерживал мировой рекорд с 2014 по 2020 год.

Посмотри, как Мондо устроился на заднем дворе, на видео ниже:

4 мин. Red Bull Backyards – Armand 'Mondo' Duplantis Take a trip to Lafayette, Louisiana, USA to the backyard of world record pole vaulter, Armand 'Mondo' Duplantis.

02 Представляя Швецию

В детстве семья Мондо часто проводила лето в Швеции, но это не мешало Дюплантису продолжать тренироваться и участвовать в соревнованиях. Понимая, насколько велика роль легкой атлетики в этой европейской стране (в Швеции проводятся многочисленные соревнования, которые транслируются по телевидению на всю страну), Мондо решил представлять именно эту страну. "В Швеции стадион для легкой атлетики – это такая же обыденность, как футбольное или бейсбольное поле в США", – говорит он.

Еще в средней школе, когда Арман жил в Лафайете, он стал проводить больше времени в Швеции. Он вступил в местный легкоатлетический клуб Upsala IF и начал совершенствовать свои знания шведского языка. Посвящение себя шведскому наследию быстро принесло ему бонусные очки среди шведов, и его популярность начала стремительно расти.

Хотя Дюплантис родился и вырос в США, он решил представлять Швецию © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

03 Переход карьеры на новый уровень

Совершенно очевидно, что Дюплантис никогда не был темной лошадкой или аутсайдером. На юниорском уровне он выиграл молодежный чемпионат мира 2015 года, юниорский чемпионат Европы 2017 года и юниорский чемпионат мира 2018 года. К тому времени, когда он перешел в элиту, все в прыжках с шестом знали, кто он такой.

Такая репутация, как бы она ни была интересна, сопровождается большим давлением. Соревнования на его первом в жизни элитном чемпионате мира в Лондоне в 2017 году стали суровым уроком того, что не всегда все идет по плану. Но научиться принимать поражения – не менее важно для спортсмена, чем победы, поэтому Дюплантис взял себя в руки и вернулся еще более сильным.

Скорость, техника и сила © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool Перевернуться в шести метрах от земли кажется большинству невозможным © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

В последующие годы он добился положительных результатов и приобрел ценный опыт, включая победу на чемпионате Европы 2018 года с прыжком на 6,05 м – пятым по высоте прыжком в истории.

04 Рекордный год

2020 год стал годом, когда Дюплантис собрал последние кусочки своего пазла. В самом начале сезона, 8 февраля в Торуни (Польша), он взял замечательную высоту 6,17 м и побил почти шестилетний мировой рекорд, принадлежавший его кумиру детства Лавиллени. Это был подвиг, к которому он стремился всю свою жизнь.

Как только у Дюплантиса что-то получилось, его нельзя было остановить. Прошла всего неделя до его следующего великого рекорда: 15 февраля в Глазго, Шотландия, он перемахнул через 6,18 м и побил свой собственный мировой рекорд. Затем, в сентябре в Риме, Италия, он побил мировой рекорд легендарного прыгуна с шестом Сергея Бубки (1994 год), прыгнув на 6,15 м. "Я ударился о мат, но еще не упал на землю", – сказал Дюплантис через несколько минут после прыжка.

05

После своего невероятного сезона 2020 года Дюплантис стал известным не только в Швеции, но и во всем мире. В 2022 году он закрепил свою роль в истории, снова побив свой собственный мировой рекорд не один, а три раза. Он начал сезон, взяв высоту 6,19 м в Белграде (Сербия), через неделю на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении преодолел высоту 6,20 м и, наконец, на чемпионате мира в Юджине (штат Орегон, США) взлетел на высоту 6,21 м (с запасом).

После победы на чемпионате мира в Юджине Дюплантис завоевал все самые крупные титулы в этом виде спорта. А в рекордном сезоне 2022 года он 22 раза прыгал с шести метров и выше. Это означает, что 23-летний спортсмен совершил больше прыжков с шестиметрового трамплина, чем любой другой прыгун с шестом в истории.

Мондо пять раз побил свой собственный мировой рекорд © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

За всеми мировыми рекордами и титулами стоит, конечно же, тяжелая работа. Двукратный Всемирный спортсмен года (2020-й и 2022-й) по-прежнему остается скромным и никогда не воспринимает ни одну победу как должное. Что касается будущего, то его ждут новые рекорды.

Как говорит сам Дюплантис: "Я просто стараюсь выходить на площадку, прыгать высоко, бить рекорды и продолжать совершенствоваться".