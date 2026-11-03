Агустин Тапиа, Артуро Коэльо, Ариана Санчес Фаллада и Андреа Устеро Прието празднуют с кубками победителей на церемонии Premier Padel P1 Milano в Милане, Италия.
© Premier Padel/Red Bull Content Pool

Premier Padel Milan P1: победители, основные события и лучшие моменты

Вспомним лучшие моменты турнира Premier Milan P1, где лидеры мужского рейтинга в очередной раз доказали, что их ничто не остановит, а испанка Ариана Санчес достигла важной вехи в своей карьере.
Автор Мэтт Огборн
Читать 5 минUpdated on

В этой статье

Premier Padel

The global tournament for elite players in the fastest-growing racket sport in the world, Premier Padel sees two-player teams compete in enclosed courts.

73 этапов

OYSHO Milano Premier Padel P1

Milan is the next city to champion the sport's boom as Premier Padel continues its global tour.

Italy

Алехандро Галан

Испанская звезда падела Алехандро Галан - один из лучших игроков в мире, достигший звания номер один, и славится своей мощью и точностью на корте.

SpainSpain

Беатрис Гонсалес

Обладательница огромного таланта в паделе, испанка Беатрис Гонсалес намерена еще долгие годы доминировать на кортах по всему миру.

SpainSpain

Хуан Леброн Чинкоа

Звезда падела из Испании, Хуан Леброн Чинкоа выиграл множество громких турниров и регулярно входит в число лучших игроков этого вида спорта.

SpainSpain

Содержание

  1. 1
    Лучшие моменты Milan P1
  2. 2
    Главное
  3. 3
    Результаты турнира P1 в Милане
  4. 4
    Основные моменты турнира
  5. 5
    Игроки и пары, которые произвели впечатление
  6. 6
    Что это значит для сезона Premier Padel
  7. 7
    Где смотреть полные матчи и повторы
  8. 8
    Что дальше: Kuwait Major
  9. 9
    Часто задаваемые вопросы о Premier Padel Milan P1
После шести дней захватывающих матчей на Allianz Cloud Arena турнир Premier Padel Milan P1 завершился в воскресенье двумя напряженными и увлекательными финалами.
В мужском турнире Артуро Коэльо и Агустин Тапиа обыграли Хуана Леброна и Леандро Аугсбурга в трех высококлассных сетах, а в женском розыгрыше Ариана Санчес и Андреа Устеро победили Беа Гонсалес и Паулу Хосемарию Мартин, завоевав свой пятый титул в 2026 году.
01

Лучшие моменты Milan P1

Переживи заново самые яркие розыгрыши и оба финала турнира Premier Padel Milan P1, посмотрев лучшие моменты на Red Bull TV.

26 мин.

Лучшие моменты Premier Padel Milano P1

Милан стал идеальным фоном для падела мирового уровня, с восторженными болельщиками и неповторимой атмосферой.

английский

Смотри больше матчей и полные повторы с турнира Milan P1 прямо здесь.
02

Главное

Ариана Санчес Фаллада и Андреа Устеро Прието радуются во время финала турнира Premier Padel P1 Milano в Милане, Италия, 18 октября 2026 года.

Ариана Санчес и Андреа Устеро празднуют победу в Милане

© Premier Padel/Red Bull Content Pool

  • Победители среди мужчин: Артуро Коэльо и Агустин Тапиа обыграли Хуана Леброна и Леандро Аугсбурга со счетом 4–6, 6–3, 6–2.
  • Победительницы среди женщин: Ариана Санчес Фаллада и Андреа Устеро Прието обыграли Беа Гонсалес и Паулу Хосемарию Мартин со счетом 7–6 (7–3), 6–3.
  • Главный момент: Коэльо и Тапиа сумели отыграться после поражения в первом сете и завоевали свой 12-й титул в этом впечатляющем сезоне 2026 года.
  • Знаковая победа: Санчес завоевала свой 58-й титул в карьере, сравнявшись по этому показателю с рекордом Джеммы Триай и Алехандры Салазар.
  • Прорыв сезона: Леброн и Аугсбургер заставили ведущую мужскую пару мира сыграть три сета в финале.
03

Результаты турнира P1 в Милане

  • Финал у мужчин: Леброн и Аугсбургер впечатляюще начали матч, взяв первый сет со счетом 6–4. Однако Коэльо и Тапиа ответили повышением уровня игры, выиграв следующие два сета и совершив камбэк.
  • Цитаты: После матча Коэльо не скупился на похвалу в адрес соперников, сказав: «Это был очень, очень сложный матч. Это отличная команда. Они боролись невероятно упорно и показывали потрясающий уровень игры. Сегодня нам в итоге повезло, и мы провели последний сет потрясающе».
  • Финал среди женщин: третьи сеяные Устеро и Санчес с трудом выиграли тай-брейк в первом сете, а во втором сете довели матч до победы и завоевали свой пятый титул в этом сезоне. Для 29-летней Санчес эта победа стала знаковым достижением: ее 58-й титул в карьере позволил ей догнать Триай и Салазар на вершине списка самых успешных игроков всех времен.
  • Цитаты: Санчес о том, что она поделила рекорд: «Я очень счастлива. Для меня большая честь разделить этот рекорд с такими легендами. Они великолепные игроки, так что я на правильном пути».
04

Основные моменты турнира

  • Убедительная победа в полуфинале: в полуфинале испанская пара обыграла первых сеяных Джемму Триай Понс и Дельфину Бреа Сенеси со счетом 6:1, 6:4 всего за час и 14 минут.
  • Финал, исход которого решили мелочи: Санчес и Устеро выиграли тай-брейк первого сета со счетом 7:3, а затем подняли уровень игры и взяли второй сет 6:3.
  • Два захватывающих полуфинала: Коэльо и Тапиа обыграли четвертых сеяных Франко Ступачука и Джона Санса со счетом 6:4, 6:3, а Леброн и Аугсбургер, уступив первый сет 0:6 Алехандро Галану и Феде Чинготто, смогли переломить ход матча и выиграть следующие два сета со счетом 6:2, 6:2.
05

Игроки и пары, которые произвели впечатление

Ариана Санчес Фаллада празднует во время финала Premier Padel P1 Milano в Милане, Италия, 18 октября 2026 года

Ариана Санчес побила рекорд по количеству титулов — у нее их уже 58

© Premier Padel/Red Bull Content Pool

Артуро Коэльо и Агустин Тапиа

Первые сеяные завоевали свой 12-й титул в 2026 году, отыгравшись в финале после проигранного сета. Их способность перенастроиться под давлением и выиграть четыре турнира подряд подчеркнула их непрерывное доминирование в мужском туре.

Ариана Санчес

Испанка продолжила свою впечатляющую серию, завоевав пятый титул в 2026 году. Это также стал ее 58-й титул в карьере, благодаря чему она вышла на первое место в списке самых титулованных игроков всех времен.

Хуан Леброн и Леандро Аугсбургер

Третьи сеяные показали, что могут бросить вызов лучшей паре мира, выиграв первый сет в финале, но в итоге уступили в трех сетах. На пути к финалу им также удалось отыграться в полуфинале против вторых сеяных Алехандро Галана и Феде Чинготто.
06

Что это значит для сезона Premier Padel

Турнир Milan P1 укрепил статус Коэльо и Тапии как самой сильной мужской пары. Их 12-й титул в 2026 году и четвертая подряд победа на турнире продемонстрировали их способность справляться с давлением, даже когда соперники начинают матч очень сильно. Ещё одним ярким моментом стали выступления Леброна и Аугсбурга: третьи сеяные отняли один сет у чемпионов и показали, что способны бросить вызов лидирующей паре.
Леандро Аугсбургер обнимает Хуана Леброна после полуфинала турнира Premier Padel P1 Milano в Милане, Италия, 17 октября 2026 года

Аугсбургер и Леброн намерены продолжить успешную серию в Милане

© Premier Padel / Red Bull Content Pool

В женском розыгрыше Санчес и Устеро продолжили свой впечатляющий сезон, завоевав пятый титул. Воспользовавшись благоприятным моментом, они теперь будут стремиться к новым титулам и месту на вершине мирового рейтинга.

The Original Red Bull

Энергетический напиток Red Bull

Узнать больше
Red Bull Energy Drink
Теперь все внимание переключается на турнир Kuwait Major, который пройдет с 26 по 31 октября. По мере того как сезон Premier Padel 2026 продолжается, фанаты будут следить за тем, смогут ли Коэльо и Тапиа продлить свою победную серию, а Санчес и Устеро — сохранить свой импульс.
07

Где смотреть полные матчи и повторы

Смотри повтор турнира Milan P1 2026 на Red Bull TV: четвертьфиналы, полуфиналы и финалы транслируются в прямом эфире и доступны для просмотра по запросу.

Финал в Милане

В городе моды и стиля финал турнира OYSHO Milano Premier Padel P1 подарит зрителям достойное зрелище.

08

Что дальше: Kuwait Major

Тур Premier Padel теперь делает небольшой перерыв перед Kuwait Major — следующим турниром в календаре для элитных игроков.
  • Турнир: Kuwait Major
  • Дата: 26–31 октября
  • Место: Кувейт
  • Почему это важно: как турнир серии мейджор, он станет для ведущих пар очередной возможностью побороться за титул и набрать темп в заключительной части сезона.
09

Часто задаваемые вопросы о Premier Padel Milan P1

Часто задаваемые вопросы о Premier Padel Milan P1

В этой статье

Premier Padel

The global tournament for elite players in the fastest-growing racket sport in the world, Premier Padel sees two-player teams compete in enclosed courts.

73 этапов

OYSHO Milano Premier Padel P1

Milan is the next city to champion the sport's boom as Premier Padel continues its global tour.

Italy

Алехандро Галан

Испанская звезда падела Алехандро Галан - один из лучших игроков в мире, достигший звания номер один, и славится своей мощью и точностью на корте.

SpainSpain

Беатрис Гонсалес

Обладательница огромного таланта в паделе, испанка Беатрис Гонсалес намерена еще долгие годы доминировать на кортах по всему миру.

SpainSpain

Хуан Леброн Чинкоа

Звезда падела из Испании, Хуан Леброн Чинкоа выиграл множество громких турниров и регулярно входит в число лучших игроков этого вида спорта.

SpainSpain