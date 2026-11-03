Premier Padel Milan P1: победители, основные события и лучшие моменты

Два захватывающих полуфинала:

Коэльо и Тапиа обыграли четвертых сеяных Франко Ступачука и Джона Санса со счетом 6:4, 6:3, а Леброн и Аугсбургер, уступив первый сет 0:6

и Феде Чинготто, смогли переломить ход матча и выиграть следующие два сета со счетом 6:2, 6:2.