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Premier Padel Milan P1: победители, основные события и лучшие моменты
Вспомним лучшие моменты турнира Premier Milan P1, где лидеры мужского рейтинга в очередной раз доказали, что их ничто не остановит, а испанка Ариана Санчес достигла важной вехи в своей карьере.
После шести дней захватывающих матчей на Allianz Cloud Arena турнир Premier Padel Milan P1 завершился в воскресенье двумя напряженными и увлекательными финалами.
В мужском турнире Артуро Коэльо и Агустин Тапиа обыграли Хуана Леброна и Леандро Аугсбурга в трех высококлассных сетах, а в женском розыгрыше Ариана Санчес и Андреа Устеро победили Беа Гонсалес и Паулу Хосемарию Мартин, завоевав свой пятый титул в 2026 году.
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Лучшие моменты Milan P1
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26 мин.
Лучшие моменты Premier Padel Milano P1
Милан стал идеальным фоном для падела мирового уровня, с восторженными болельщиками и неповторимой атмосферой.
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Главное
- Победители среди мужчин: Артуро Коэльо и Агустин Тапиа обыграли Хуана Леброна и Леандро Аугсбурга со счетом 4–6, 6–3, 6–2.
- Победительницы среди женщин: Ариана Санчес Фаллада и Андреа Устеро Прието обыграли Беа Гонсалес и Паулу Хосемарию Мартин со счетом 7–6 (7–3), 6–3.
- Главный момент: Коэльо и Тапиа сумели отыграться после поражения в первом сете и завоевали свой 12-й титул в этом впечатляющем сезоне 2026 года.
- Знаковая победа: Санчес завоевала свой 58-й титул в карьере, сравнявшись по этому показателю с рекордом Джеммы Триай и Алехандры Салазар.
- Прорыв сезона: Леброн и Аугсбургер заставили ведущую мужскую пару мира сыграть три сета в финале.
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Результаты турнира P1 в Милане
- Финал у мужчин: Леброн и Аугсбургер впечатляюще начали матч, взяв первый сет со счетом 6–4. Однако Коэльо и Тапиа ответили повышением уровня игры, выиграв следующие два сета и совершив камбэк.
- Цитаты: После матча Коэльо не скупился на похвалу в адрес соперников, сказав: «Это был очень, очень сложный матч. Это отличная команда. Они боролись невероятно упорно и показывали потрясающий уровень игры. Сегодня нам в итоге повезло, и мы провели последний сет потрясающе».
- Финал среди женщин: третьи сеяные Устеро и Санчес с трудом выиграли тай-брейк в первом сете, а во втором сете довели матч до победы и завоевали свой пятый титул в этом сезоне. Для 29-летней Санчес эта победа стала знаковым достижением: ее 58-й титул в карьере позволил ей догнать Триай и Салазар на вершине списка самых успешных игроков всех времен.
- Цитаты: Санчес о том, что она поделила рекорд: «Я очень счастлива. Для меня большая честь разделить этот рекорд с такими легендами. Они великолепные игроки, так что я на правильном пути».
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Основные моменты турнира
- Убедительная победа в полуфинале: в полуфинале испанская пара обыграла первых сеяных Джемму Триай Понс и Дельфину Бреа Сенеси со счетом 6:1, 6:4 всего за час и 14 минут.
- Финал, исход которого решили мелочи: Санчес и Устеро выиграли тай-брейк первого сета со счетом 7:3, а затем подняли уровень игры и взяли второй сет 6:3.
- Два захватывающих полуфинала: Коэльо и Тапиа обыграли четвертых сеяных Франко Ступачука и Джона Санса со счетом 6:4, 6:3, а Леброн и Аугсбургер, уступив первый сет 0:6 Алехандро Галану и Феде Чинготто, смогли переломить ход матча и выиграть следующие два сета со счетом 6:2, 6:2.
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Игроки и пары, которые произвели впечатление
Артуро Коэльо и Агустин Тапиа
Первые сеяные завоевали свой 12-й титул в 2026 году, отыгравшись в финале после проигранного сета. Их способность перенастроиться под давлением и выиграть четыре турнира подряд подчеркнула их непрерывное доминирование в мужском туре.
Ариана Санчес
Испанка продолжила свою впечатляющую серию, завоевав пятый титул в 2026 году. Это также стал ее 58-й титул в карьере, благодаря чему она вышла на первое место в списке самых титулованных игроков всех времен.
Хуан Леброн и Леандро Аугсбургер
Третьи сеяные показали, что могут бросить вызов лучшей паре мира, выиграв первый сет в финале, но в итоге уступили в трех сетах. На пути к финалу им также удалось отыграться в полуфинале против вторых сеяных Алехандро Галана и Феде Чинготто.
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Что это значит для сезона Premier Padel
Турнир Milan P1 укрепил статус Коэльо и Тапии как самой сильной мужской пары. Их 12-й титул в 2026 году и четвертая подряд победа на турнире продемонстрировали их способность справляться с давлением, даже когда соперники начинают матч очень сильно. Ещё одним ярким моментом стали выступления Леброна и Аугсбурга: третьи сеяные отняли один сет у чемпионов и показали, что способны бросить вызов лидирующей паре.
В женском розыгрыше Санчес и Устеро продолжили свой впечатляющий сезон, завоевав пятый титул. Воспользовавшись благоприятным моментом, они теперь будут стремиться к новым титулам и месту на вершине мирового рейтинга.
Теперь все внимание переключается на турнир Kuwait Major, который пройдет с 26 по 31 октября. По мере того как сезон Premier Padel 2026 продолжается, фанаты будут следить за тем, смогут ли Коэльо и Тапиа продлить свою победную серию, а Санчес и Устеро — сохранить свой импульс.
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Где смотреть полные матчи и повторы
Смотри повтор турнира Milan P1 2026 на Red Bull TV: четвертьфиналы, полуфиналы и финалы транслируются в прямом эфире и доступны для просмотра по запросу.
Финал в Милане
В городе моды и стиля финал турнира OYSHO Milano Premier Padel P1 подарит зрителям достойное зрелище.
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Что дальше: Kuwait Major
Тур Premier Padel теперь делает небольшой перерыв перед Kuwait Major — следующим турниром в календаре для элитных игроков.
- Турнир: Kuwait Major
- Дата: 26–31 октября
- Место: Кувейт
- Почему это важно: как турнир серии мейджор, он станет для ведущих пар очередной возможностью побороться за титул и набрать темп в заключительной части сезона.
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Часто задаваемые вопросы о Premier Padel Milan P1
Часто задаваемые вопросы о Premier Padel Milan P1
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