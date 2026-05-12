Казахстанская сцена давно перестала быть локальной историей. После появления артистов, сформировавших тот самый «казахстанский вайб», в индустрии выросло новое поколение музыкантов -- более резкое, свободное и открытое к экспериментам. Meow! Dammit -- одна из тех, кто сегодня двигает эту волну дальше.
Она не пытается выглядеть идеальной артисткой. Не строит из себя недосягаемую звезду и не прячет характер за вылизанным образом. Наоборот -- её музыка держится именно на ощущении живого человека: иногда дерзкого, иногда хаотичного, иногда слишком честного.
Сама артистка говорит, что всё началось очень просто -- с каверов на любимые песни и записей на телефон. Тогда музыка была обычным хобби. Она даже не думала, что когда-нибудь окажется в проектах уровня Red Bull 64 Bars.
Но именно это ощущение «непридуманности» сегодня и выделяет её среди других.
Её 64 Bars -- это не просто набор панчей про деньги, свэг и успех. Скорее поток мыслей человека, который слишком хорошо понимает, как устроена современная индустрия.
В тексте Meow! Dammit много самоиронии, агрессии и наблюдений за людьми вокруг. Она спокойно проходится по фальши, лицемерию и артистам, которые живут только ради внимания:
Быть бездарностью и точно пережить всех в инфополе
Но при этом её трек не превращается в набор диссов. За колкими строками чувствуется человек, который действительно много работал, чтобы дойти до этой точки.
В одном из самых сильных моментов трека она читает:
Работать нужно за троих, чтоб не делить всё поровну
И именно здесь становится понятен главный вайб Meow! Dammit: за бравадой у неё всегда стоит дисциплина.
Артистка без режима «safe»
В интервью Ясмин признаётся, что самым тяжёлым моментом для неё стало внимание после первых вирусных треков. Когда музыка начинает разлетаться в соцсетях, вместе с поддержкой приходит давление -- ожидания, чужие мнения и постоянная оценка со стороны.
Но вместо того чтобы становиться осторожнее, Meow! Dammit будто начала говорить ещё громче.
Она не боится звучать резко, использовать абсурдный юмор или внезапно переключаться с флекса на почти личные мысли. Именно поэтому в её тексте рядом существуют строчки про дорогие кроссовки, хейтеров, страх потерять себя и желание обеспечить спокойную жизнь близким.
Я мечтаю, чтоб близкие не боялись слова "траты"
Эта смесь дерзости и уязвимости делает её музыку живой. В ней нет ощущения, что артистка пытается соответствовать чужому представлению о «правильном рэпере».
Поколение, которое не хочет быть одинаковым
Red Bull 64 Bars давно стал пространством, где артисты показывают себя без привычной структуры трека — без припевов и формул, только речитатив и энергия. Многие участники проекта говорили о том, что этот формат ощущается максимально личным и свободным. ([Red Bull][1])
Для Meow! Dammit это тоже стало возможностью показать себя без фильтров. Она прямо говорит, что хотела, чтобы люди услышали её настоящую -- «без образа, без маски».
И, кажется, именно поэтому её 64 Bars работают. Потому что за всем этим «messy as fuck», «big stepper» и «swaggy» скрывается очень понятная эмоция -- желание остаться собой в момент, когда все вокруг пытаются играть роли.
Без наушников я -- не я
Meow! Dammit называет себя экстравертом, но при этом постоянно живёт в музыке. Она говорит, что почти никогда не снимает наушники, а её идеальный день заканчивается одинаково — дома за написанием нового трека.
Её вдохновляют люди и реакция аудитории. Среди артистов, которые особенно повлияли на неё, она называет Doechii, Dequine, T-Fest и Антоха MC.
Отдельно она вспоминает поддержку Dequine -- момент, который дал ей дополнительную уверенность в себе как в артистке.
И хотя в её треках много флекса, одна из самых честных мыслей звучит совсем иначе:
Мне важно, чтобы меня принимали
Наверное, именно это и делает Meow! Dammit настолько понятной своему поколению. Она не пытается быть «идеальной». Не играет в недосягаемость. Не делает вид, что ничего не боится.
Она просто говорит громче большинства -- и делает это своим языком.