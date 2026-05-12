Казахстанская сцена давно перестала быть локальной историей. После появления артистов, сформировавших тот самый «казахстанский вайб», в индустрии выросло новое поколение музыкантов -- более резкое, свободное и открытое к экспериментам. Meow! Dammit -- одна из тех, кто сегодня двигает эту волну дальше.

Она не пытается выглядеть идеальной артисткой. Не строит из себя недосягаемую звезду и не прячет характер за вылизанным образом. Наоборот -- её музыка держится именно на ощущении живого человека: иногда дерзкого, иногда хаотичного, иногда слишком честного.

Meow! Dammit © Sagyndyk Zholdasbay

Сама артистка говорит, что всё началось очень просто -- с каверов на любимые песни и записей на телефон. Тогда музыка была обычным хобби. Она даже не думала, что когда-нибудь окажется в проектах уровня Red Bull 64 Bars.

Но именно это ощущение «непридуманности» сегодня и выделяет её среди других.

Её 64 Bars -- это не просто набор панчей про деньги, свэг и успех. Скорее поток мыслей человека, который слишком хорошо понимает, как устроена современная индустрия.

В тексте Meow! Dammit много самоиронии, агрессии и наблюдений за людьми вокруг. Она спокойно проходится по фальши, лицемерию и артистам, которые живут только ради внимания:

Quotation Быть бездарностью и точно пережить всех в инфополе Meow! Dammit

Но при этом её трек не превращается в набор диссов. За колкими строками чувствуется человек, который действительно много работал, чтобы дойти до этой точки.

В одном из самых сильных моментов трека она читает:

Quotation Работать нужно за троих, чтоб не делить всё поровну Meow! Dammit

И именно здесь становится понятен главный вайб Meow! Dammit: за бравадой у неё всегда стоит дисциплина.

Артистка без режима «safe»

В интервью Ясмин признаётся, что самым тяжёлым моментом для неё стало внимание после первых вирусных треков. Когда музыка начинает разлетаться в соцсетях, вместе с поддержкой приходит давление -- ожидания, чужие мнения и постоянная оценка со стороны.

Но вместо того чтобы становиться осторожнее, Meow! Dammit будто начала говорить ещё громче.

Она не боится звучать резко, использовать абсурдный юмор или внезапно переключаться с флекса на почти личные мысли. Именно поэтому в её тексте рядом существуют строчки про дорогие кроссовки, хейтеров, страх потерять себя и желание обеспечить спокойную жизнь близким.

Quotation Я мечтаю, чтоб близкие не боялись слова "траты" Meow! Dammit

Эта смесь дерзости и уязвимости делает её музыку живой. В ней нет ощущения, что артистка пытается соответствовать чужому представлению о «правильном рэпере».

Поколение, которое не хочет быть одинаковым

Red Bull 64 Bars давно стал пространством, где артисты показывают себя без привычной структуры трека — без припевов и формул, только речитатив и энергия. Многие участники проекта говорили о том, что этот формат ощущается максимально личным и свободным. ([Red Bull][1])

Для Meow! Dammit это тоже стало возможностью показать себя без фильтров. Она прямо говорит, что хотела, чтобы люди услышали её настоящую -- «без образа, без маски».

И, кажется, именно поэтому её 64 Bars работают. Потому что за всем этим «messy as fuck», «big stepper» и «swaggy» скрывается очень понятная эмоция -- желание остаться собой в момент, когда все вокруг пытаются играть роли.

Без наушников я -- не я

Meow! Dammit называет себя экстравертом, но при этом постоянно живёт в музыке. Она говорит, что почти никогда не снимает наушники, а её идеальный день заканчивается одинаково — дома за написанием нового трека.

Её вдохновляют люди и реакция аудитории. Среди артистов, которые особенно повлияли на неё, она называет Doechii, Dequine, T-Fest и Антоха MC.

Отдельно она вспоминает поддержку Dequine -- момент, который дал ей дополнительную уверенность в себе как в артистке.

И хотя в её треках много флекса, одна из самых честных мыслей звучит совсем иначе:

Quotation Мне важно, чтобы меня принимали Meow! Dammit

Наверное, именно это и делает Meow! Dammit настолько понятной своему поколению. Она не пытается быть «идеальной». Не играет в недосягаемость. Не делает вид, что ничего не боится.

Она просто говорит громче большинства -- и делает это своим языком.

Текст песни Сотни тыщ, е Не волнуйся, с легкостью оплачу bill, е Бро, тебе не по карману эта deal, е Я примеряю новый свэг На мне деньги, эти деньги, деньги, эти деньги, деньги Делаю по кайфу — это просто Они злобно раздувают ноздри И те кто мне верили все поднимают тосты Набежали подхалимы, теперь мы их гостим Если помогли раз, я верну вдвое Если поднасрали, поднасру втрое Людское эго не заденет ниче так Запомни, как чужая воля Я в здравом уме, не кручу дерьмо, а кручу счётчики Не говорю на бедном, требуются переводчики Твой свег отстой, можешь одолжить мой, вернешь его завтра Колдую успех как Леди Гага, бля, абракадабра Номера в моем телефоне трудно достать, они не в общем доступе Я иду напролом, отступи И не спрашиваю лохов, как поступить Какой big stepper, ты большой шлёпа Довела до слез в сети оппа Твой прайм — это я в худшие дни Если че по бифу будет То звони Не посвящаю строки, но раз по размеру обувь — носи Денюжки крутятся, вертятся вокруг моей оси Так разбираюсь в цифрах, что могла б уйти в айти Столько конкурентов и все еще в их числе не ты Е, бой, you can cry about it Все свои неудачи они глушат порошками Спасибо родакам, что вы всего добились сами Давно гэнгстеры блокают хейтеров в инстаграмме? Выхожу на сцену, они слепнут, видя эти блинги Не запинаюсь, у меня не проседает пинг и Не думаю о том, где могла сделать иначе Зеркальце, скажи, кто краше? Мяу дэммит, ты всех краше Чисто к слову, эти строки стоят две твои зарплаты Я мечтаю, чтоб близкие не боялись слова траты Пока они ноют, приумножу свой счет пятикратно «Дэммит, почему ты, а не я?» Блин, реально досадно Эй, эй, давно быть долбоебом в моде? Я и не говорила, что претендую на что-то, вроде Не палю чужие сторис, не сую нос в ваши мувы Седня птичка вам напела, а завтра щелкнула клювом Твой стартер пак кумира — шишки или притоны Твердящие о принятии лица, накаченные силиконом Напыщенная гордость или глубоко зарытая злоба Быть бездарностью и точно пережить всех в инфополе Не дам вам прикурить, отправлю нервно курить в сторону Работать нужно за троих, чтоб не делить все поровну И жадность никого не красит, дело в дисциплине У тя огонек в глазах, но не хватает керосина Че вы завелись с пол-оборота? Искра раньше слова Подожди, пока я допью чай, потом продолжишь снова Раз в дуэте затаилась фальшь, я лучше буду соло Похуй на сумму, я не читаю там, где мне не клево (Быстро) Yeah, bitch, you know that ima baller Я реально messy as fuck, шатаут young lola Твой гострайтер халтурит, он че писал за доллар? С тобой не горе от ума, а горе от слова Купила дорогие кроссы, иду выгулить их в центр Фаны просят фотку, столько Дэммит на квадратный метр Я не сильна в рифмах, но зарифмую свою жизнь с success Зачем мне слушать типа, чья жизнь рифмуется с регресс? Потратила лям, он вернется завтра, типа йо-йо Тыришь — соответствуй, честно, твой флоу не был клеймом Нечего терять, я не боялась быть ноунеймом Но этому не быть, ведь я блистаю интеллектом