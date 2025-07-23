Душан Булут в Алматы: легенда 3x3 ищет новых звёзд стритбаскета

16–17 августа Алматы примет Национальный финал самого глобального уличного баскетбольного турнира в мире — Red Bull Half Court. На площадке сразятся 12 лучших мужских команд Казахстана в категории Men’s Open (21+), чтобы определить, кто представит страну на мировом финале в Дубае этой осенью.

Событие станет еще более значимым благодаря визиту легенды мирового 3x3 баскетбола — Душана Булута (Dušan Bulut). Он не просто гость: это один из самых титулованных игроков в истории уличного баскетбола, который вдохновит молодых спортсменов своим опытом, стратегическим мышлением и мастерским владением мячом.

Что такое Red Bull Half Court?

Red Bull Half Court — это самый масштабный стритбольный турнир в мире, сочетающий в себе скорость, стиль и дух улицы. Формат 3 на 3 превращает каждую игру в динамичное и захватывающее зрелище. Более 15 000 игроков из 20+ стран участвуют ежегодно. Уникальная фишка турнира — бонус Own the Court: команда, набравшая наибольшее количество очков в своей группе, получает "золотой билет" в следующий раунд, даже если не выиграла все матчи. Это добавляет стратегии, азарта и открывает больше шансов для амбициозных команд.

Звезда турнира — Душан Булут

Dušan Bulut — профессиональный баскетболист из Сербии, признанный одним из лучших игроков в истории 3x3 баскетбола. Его путь начался на уличных площадках района Лиман в городе Нови-Сад. С юных лет он выделялся своим талантом, и уже к 2004 году начал профессиональную карьеру. В составе команды Novi Sad, наряду с Тамашем Ивошевым, Деяном Майсторовичем и Марко Савичем, Булут выиграл 4 титула Мирового Тура FIBA и 4 чемпионата мира. В 2021 году он помог сборной Сербии завоевать бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио, где формат 3x3 впервые стал олимпийским видом спорта.

Сегодня Душан — живая легенда, чей визит в Казахстан вдохновит новое поколение уличных баскетболистов. Его приезд — это не просто встреча с фанатами, это возможность поучиться у лучшего и прочувствовать, каким должен быть настоящий streetball.

Известный под прозвищем Mr. Bullutproof, он прославился своим непробиваемым стилем игры и умением решать судьбу матча за секунды. Его яркий стиль, высокий баскетбольный интеллект и корни уличного баскета сделали его глобальным лицом формата 3x3.

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