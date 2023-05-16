В Алматы на Международном комплексе лыжных трамплинов "Сункар" состоялся один из самых экстремальных забегов – Red Bull 400. Участники из тринадцати стран бежали, карабкались и ползли, преодолевая себя и трассу 400 метров под углом 35 градусов.

Red Bull 400 © Виктор Магдеев

Нынешний забег Red Bull 400 собрал рекордное количество участников – 1000, и прошел в вечернее время. Финишерам наверху открывалась удивительная панорама ночного города. Правда, не у всех были силы сразу оценить эту красоту. Многие падали тут же без сил.

– Не садимся. Надо двигаться, – советуют волонтеры.

Бегуны на дрожащих ногах делают селфи и кричат от эмоций.

Участники забега © Виктор Магдеев

– Какая красота! – глядя на ночной город, переводит дух Марина Ишлердемир. – Сегодня у моего сына день рождения, и этот забег я посвятила ему. Это второй мой Red Bull 400, и каждый раз непередаваемые эмоции. В этот раз все прошло гораздо легче, чем в первый. И это с учетом того, что я совсем не тренировалась. Самым сложным было ожидание своего старта. Вечерний забег очень понравился, особенно эта панорама. Я счастлива!

Долго задерживаться на финише нельзя, поэтому участники, получив медаль и воду, идут к спуску. Глядя на то, как стартуют участники, сразу видно новичков и опытных спортсменов. Последние бегут не спеша, сохраняя силы, а новички, наоборот, рвут с места, а потом ползут. Кстати, в этом забеге редко когда сходят с дистанции. Ползком, с передышками, преодолевая себя и боль в забитых ногах, финишируют все.

С каждым годом растет число участников © Виктор Магдеев

Который раз участвуете, что так легко финишируете? Екатерина Боборенко: Третий. Мне нравятся экстремальные виды спорта. И Red Bull 400 – один из моих любимых забегов. Помню первый раз, когда участвовала, то, глядя на трамплин, думала, смогу ли я туда забраться. Смогла и получила непередаваемые эмоции. Сейчас я уже готовлюсь к этому турниру, поэтому бегу легко и даже успеваю здороваться со всеми по пути.

Бегуны стартуют волнами по 50 человек. В этом году было 17 волн, из них аж четыре в женском зачете. С каждым годом растет число участников, и это несмотря на то, что данные 400 метров атлеты называют самыми сложными. Несмотря на массовость мероприятия, оно всегда проходит на высоком уровне. Важно отметить тщательную подготовку всей команды и внимание к деталям. Мероприятие длилось 10 часов: за это время не возникло ни одной заминки или недовольства среди участников.

В этом году было 17 волн, из них аж четыре в женском зачете © Виктор Магдеев Участницы забега © Виктор Магдеев "Динозавр несся как лошадь" © Виктор Магдеев Команда 4204 © Виктор Магдеев Мужской финал получился интригующим и напряженным © Виктор Магдеев Все внимание было приковано к финальным забегам © Виктор Магдеев

В эстафете участвуют команды по четыре человека. Каждый бежит свои сто метров.

По трамплину карабкался парень в костюме динозавра. Как оказалось, ребята из команды Pivasik Park подошли к забегу креативно.

Команда Pivasik Park © Виктор Магдеев

Как пробежали? Георгий Кузнецов, один из участников команды Pivasik Park: Отлично. Динозавр несся как лошадь. Раньше мы бегали Red Bull 400 каждый индивидуально, но потом объединились в команду. Теперь участвуем в эстафете. В этот раз решили повеселиться сами и зрителей развлечь и побежали в костюмах. В нашей команде инопланетянин, два динозавра и прекрасная девушка-фламинго. Red Bull 400 – непростая трасса, но здесь всегда классная атмосфера.

Девушка-фламинго из команды Pivasik Park © Виктор Магдеев

Команда Pivasik Park не попала в призеры, но запомнилась всем. Победа же в эстафете досталась команде Kaisarov Functional Training. Ребята закрепили свое лидерство 2021 года и стали дважды чемпионами Red Bull 400.

Конечно, все внимание было приковано к финальным забегам. В женском зачете сенсации не произошло, потому что дважды чемпионка Татьяна Нерознак не оставила шансов никому. Она уверенно записала на свой счет третью победу с результатом 4 минуты 53 секунды.

Финальный женский забег © Виктор Магдеев

– Это мой четвертый Red Bull 400, – рассказывает Татьяна. – Специально к этому старту не готовилась, но была настроена на победу. С каждым годом количество участников увеличивается, вертикальный забег набирает популярность у нас в Казахстане, и это здорово. Первый раз, когда бежала, была второй. Увидела рекламу, и захотелось попробовать свои силы, испытать новые эмоции. Потом поняла принцип, и вот уже три раза я чемпионка. Вечерний забег понравился, была особая атмосфера.

Второе место завоевала Ангелина Шурыга (05:15), третьей стала Диана Айдосова (05:19).

Мужской финал получился интригующим и напряженным. Чемпиону 2021 года Даулету Рахимбаеву не удалось закрепить чемпионство. Он уступил спортсмену из Словении Якубу Шиарнику (его результат 3 минуты 49 секунд). Даулет уступил ему всего чуть-чуть, финишировав со временем 4 минуты 5 секунд.

Мужской финал © Виктор Магдеев

– Давно собирался побывать на вашем забеге, но все как-то не получалось. В этот раз в моем тренировочном расписании появилось окно, которое я решил использовать с пользой, – признается новоиспеченный чемпион. – Поучаствовать в Red Bull 400, а потом потренироваться в ваших горах. Я профессионально занимаюсь ски-турингом. Неделю проведу на Шымбулаке, а также хочу дойти до обсерватории на Большом Алматинском озере. Этот старт на Red Bull 400 для меня первый в этом сезоне, а всего я участвовал в 12 забегах. После Казахстана поеду на Red Bull 400 в Словакию. Для меня забег на трамплин – это больше скалолазание, чем бег, и такие соревнования я использую для подготовки к зимнему сезону по ски-турингу. У вас мне понравились атмосфера и вид на финише, было видно весь город, и это завораживало.

За третье место тоже развернулась борьба. Жомарт Кумакбаев и Педро Визуэте бились за бронзу до последнего, но удача улыбнулась Педро. Ему удалось буквально вырвать победу с результатом 4 минуты 6 секунд и обойти соперника всего лишь на одну секунду.

Победные трофеи © Виктор Магдеев

Каждый финишер получил свою медаль, а призеры еще удостоились денежных призов.