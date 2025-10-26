Red Bull 400 Алматы: когда 400 метров превращаются в чистый адреналин

Город у подножия гор вновь почувствовал, что значит идти против силы притяжения. Сегодня на трамплине «Сункар» прошёл один из самых экстремальных забегов планеты — Red Bull 400 Алматы. Более 700 участников из Казахстана и десяти стран мира рванули вверх на 400 метров с углом наклона 35° — туда, где сердце бьётся чаще, чем секундомер. В этом году событие совпало с Днём Республики Казахстан — праздник силы, единства и драйва. Солнце, штиль и рев трибун сделали восхождение не просто спортивным испытанием, а настоящим шоу выносливости.
Два формата — один вызов
Red Bull 400 собрал как индивидуалов, так и командных бойцов.
- Solo: волны стартов каждые 15 минут, и только 100 мужчин и 70 женщин прорвались в финал.
- Relay: эстафета из четырёх человек, где минимум одна девушка — обязательное условие.
Впервые участники получили не только медали, но и NFT-награды, добавившие цифровой штрих к классическому духу соревнований.
От 16 до 79: возраст не имеет значения
На старте Red Bull 400 Алматы собрались участники из Казахстана, Турции, Индии, США, Узбекистана, Кыргызстана, Англии, России, Канады и ещё нескольких стран.
Средний возраст — 33 года, но диапазон просто вау: самым младшим — по 16, самому старшему — 79, а самой опытной участнице — 56. Разный возраст, разный уровень подготовки — но всех объединяло одно: желание испытать себя и дойти до конца.
«Я хотел бросить себе вызов. Это не просто бег — это испытание ума, не тела»
А вот Айтқали Айтышұлы Орынбасор из Семея доказал, что возраст — лишь цифра.
Железнодорожник на пенсии, он бегает с 16 лет и не собирается останавливаться:
«Главное — не лежать на диване. Нужно двигаться, быть активным. Всегда».
Red Bull 400 Алматы вновь доказал: границ для силы духа не существует. Каждый шаг вверх — это вызов, энергия и чистая решимость. И пусть дистанция короткая — эмоции остаются надолго.