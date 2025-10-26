Red Bull 400 Алматы: когда 400 метров превращаются в чистый адреналин

Город у подножия гор вновь почувствовал, что значит идти против силы притяжения. Сегодня на трамплине «Сункар» прошёл один из самых экстремальных забегов планеты — Red Bull 400 Алматы. Более 700 участников из Казахстана и десяти стран мира рванули вверх на 400 метров с углом наклона 35° — туда, где сердце бьётся чаще, чем секундомер. В этом году событие совпало с Днём Республики Казахстан — праздник силы, единства и драйва. Солнце, штиль и рев трибун сделали восхождение не просто спортивным испытанием, а настоящим шоу выносливости.