Расскажите о своих впечатлениях от участия в проекте Red Bull 64 Bars?
Я слышал об этом проекте, но никогда не углублялся в него. Red Bull 64 Bars – первый проект, где мы с Кисло-Сладким разделились и выступили отдельно. Это было весьма необычно. Было ощущение, что чего-то не хватает. Получилось интересно. Если говорить про трек, который я исполняю, – в нем три бита. Мы с Алматом решили сделать три бита. И во всех трех я читаю о разном. В первом – я его назвал “Братик, как сам?” – мне звонят, и я рассказываю обо всем, что у меня в жизни творится. Второй – о веселье и угаре. Там я рассказал, кто мы такие и какой жизнью живем. А третий я написал за день до съемок. Он о том, почему надо любить меня. Ничего высокомерного, просто история обо мне.
Я впервые принял участие в таком масштабном проекте. Мне в целом все понравилось. Все было очень круто, побольше бы таких проектов в нашей стране.
Сложно ли было творить в подобном формате? 64 строчки, речитатив в режиме реального времени… что необычного было во время съемок?
Над самим треком работать мне было легко, так как мы с Алматом работаем уже 10 лет. Хорошо знаем друг друга. А процесс съемок был немного необычным. На площадке было очень много людей, мне было сложно сосредоточиться. А еще я иногда забывал свой текст. Поскольку третью часть своего трека я написал за день до съемок, не успел выучить все, как следует. А в кабинке, где я читал трек, было еще три человека, которые снимали меня. От этого мне было немного неудобно. Иногда хотелось сказать ребятам: “Не надо на меня смотреть! Что вы все на меня смотрите?” Но потом я к этому привык. Где-то на десятом дубле.
Вообще несложно было. Это же просто фристайл! То, что мы так любим. А насчет съемки, да, было немножко непривычно перед камерой работать, особенно когда вся съемочная команда на тебя смотрит. Но меня удивил профессионализм всех ребят. Они крутые!
Сейчас казахстанская музыка переживает особый период, который часто называют Ренессансом. Какие у вас мысли по поводу нахлынувшей музыкальной волны, появлении множества независимых артистов?
Я рад, что сейчас казахстанская музыка в топе. В целом мне нравится весь этот движ. Сейчас появляется много новых жанров, экспериментальной музыки. Сейчас человек может просто записать свой голос на микрофон, и это завтра может выстрелить и стать хитом. На это повлиял и TikTok. Десять лет назад я не думал, что Казахстан может стрельнуть на такой уровень, что, например, Скриптонита будут слушать все в СНГ, с ним будут считаться. Он показал наш казахский стиль. Это как многим нравится наш казахский стиль в боксе. Также и в музыке у нас появился наш стиль. Мы даже никогда не думали, что такое может быть. Каждый работал, творил что-то свое, и в один прекрасный момент бах и что-то резко перевернулось. Но когда я остаюсь со своими мыслями наедине, я думаю, что рэп все же умирает. Я сейчас рэп вообще не слушаю. Он умирает потому, что его стало слишком много. Сейчас каждый второй чуть ли ни рэпер, ни битмейкер.
На самом деле мы живем в очень интересном и важном моменте, поскольку становимся свидетелями зарождения чего-то нового во всей музыкальной индустрии Казахстана. Мне очень нравится популяризация казахского языка в музыке. Есть ощущение что “быть казахом – быть брендом”. И одно название начало говорить само за себя. И очень круто ощущать себя частью этого нового.
Как ты создаешь свою музыку? Нужна ли тебе особая атмосфера? Вдохновение?
Я считаю, что какая-то строгая дисциплина в музыке не нужна. У меня были случаи, когда мы сидели на концерте в Астане, до выхода на сцену осталось 10 минут, отовсюду орет музыка, а я в это время написал куплет с припевом. Мы сидели в гримерке, готовились к выступлению, а я такой: “Щас, щас”, и дописал трек. Я совершенно спонтанно могу что-то написать. Главное – не упускать свое вдохновение, за него надо цепляться. Хит пишется только под вдохновением. Вдохновение включает в себя и вайб, и настроение, и мысли в голове. Я считаю, что вдохновение – это самое главное.
Bonah единственный артист, с которым мне удается легко работать. Мне очень нравится его звучание. Он своеобразный, стильный музыкант с большой буквы, который горит своим делом. Нам очень комфортно работать вместе, легко “вайбуемся”, так сказать. Может, это все из-за того, что он в первую очередь мой друг? Не знаю.
У вашего дуэта много треков, которые с выходом почти сразу же становятся хитами. "Пиридай", "AM JALAMA", "Bugin-Erten" и другие. У тебя есть рецепт, как написать хит?
Это фристайл, фристайл и еще раз фристайл. Я знаю, что такое хит, я знаю, как его сделать. Например, когда мы написали с Дарханом (Кисло-Сладкий) “Пиридай”, у нас вообще не было никакого текста. Мы зашли на YouTube, открыли первый попавшийся бит, мы не выбирали даже, и на него начали фристайлить. Если к вам пришла мысль, не надо с ней сражаться, а надо сразу же хватать ее за хвост. В моем случае рецепт хита – это спонтанность и фристайл. Когда мы писали “Bugin-Erten”, там тоже было много спонтанностей. Мы фристайлили в кабинке и какие-то моменты я записал случайно. Все случается само собой. Главное, не ставить себе никакие рамки, не сравнивать себя с другими музыкантами. У всех свои законы, мысли и идеалы. Лично я не готов долго работать над проектом. Тщательно его редактировать, что-то там бесконечно менять… Впоследствии теряется вся магия. Сейчас век, когда человек может в наушник айфона что-нибудь необычно пробормотать и попасть в “реки” TikTok и стать звездой. Поэтому сейчас не время что-то подолгу вылизывать, причесывать. Надо выпускать сразу же. Музыканты, которые по несколько лет работают над одним проектом, мало чего добиваются.
Вернемся к Скриптониту. Ваш стиль с Кисло-сладким часто сравнивают с его музыкой. Только вы не такие мрачные, как он, вы более позитивные и веселые. Как ты относишься к этому сравнению?
Наверное, я согласен с этим. Ну потому, что мы же казахи, конечно, мы похожи. Он повлиял на многих на самом деле. Есть много людей, которые подражают ему, есть много людей, которые подражают нам. Есть же понятие “старая школа – новая школа”. Это вот что-то из этого. Возможно, где-то мы и похожи на него. Но и он тоже где-то на кого-то похож. Если мы чем-то и вдохновляемся, то мы все это смешиваем со своим вайбом. И на выходе все равно получается что-то свое. В целом я его уважаю, люблю. Он крутой музыкант. Мне кажется, он гений нашего времени. Лично для меня сейчас никто с ним не сравнится. Даже если мы что-то у него брали, это было совершенно не осознанно, где-то там на подсознательном уровне. Память сама вытаскивает какие-то моменты во время создания музыки.
Твое творчество можно разделить на два периода – до Кисло-сладкого и сейчас, с Кисло-сладким, когда вы работаете только вместе. В какой период тебе нравилось больше всего?
Самый классный период в моем творчестве был до Кисло-Сладкого. Я жил на студии, у меня не было никаких обязательств. Я ничего не хотел, я просто был. Где-то там в глубине души были цели стать знаменитым, звездой рэпа, но я просто делал то, что мне нравится. Я иногда вспоминаю эти моменты и думаю: “Капец классно было!” Есть же выражение “Чем больше денег, тем больше и проблем”? У меня случилось нечто подобное. Чем больше ты популярен, тем больше у тебя появляется проблем. Нет, сейчас с Кисло-Сладким тоже классный период. Я люблю оба периода в своем творчестве по-разному, по-особенному. Как он вообще появился в моей жизни? Я как-то ехал домой после работы и задавал самому себе вопросы. У вселенной я просил человека, который смог бы хорошо залететь на мои биты, который будет полностью меня понимать, который будет, как говорят, “моим человеком”. Это был тот период в моей жизни, когда я перестал в себя верить. У меня все шло на дно. И в этот момент появляется Дархан, который говорит мне, что ему сейчас нечего делать и он приедет ко мне обсудить музыку и прочее. Он приезжает и поет мне “Өтірік қал жағдай”. Мне тогда очень понравился этот трек! Потому что я сам находился в таком состоянии, когда меня все предавали. Я написал куплет и мы записали трек. И когда Дархан отправил трек многим нашим знакомым, они не верили, что это мы сделали. А позже мы приехали в офис Ozen и сняли ролик на камеру. А потом он “взорвал”. И с этого все началось. В итоге мне нравится то, что я стал тем, кем хотел стать. У меня появились популярность, концерты, деньги… Это приятно. С появлением Кисло-Сладкого моя музыка изменилась. Я стал писать по-другому.
Что тебе нравится в Дархане (Кисло-Сладком)? Какую черту характера ты бы в нем отметил?
Я люблю его за взгляды на жизнь. Он многому меня научил. Мы открываем друг для друга какие-то новые качества. Он научил меня фристайлу, жить моментом, научил меня думать о себе и видеть себя. Не нужно беспокоиться о том, что кто-то о тебе что-то там подумает. Я правда рад, что его встретил. Раньше я много сожалел о том, что сделал в музыкальном плане. Анализировал, загонялся, что можно было лучше, можно было по-другому сделать. А сейчас у меня нет этого сожаления. Он научил меня не выдавать себя за того, кем ты вообще не являешься. Он мой близкий друг, я за него горой.
Как ты пришел в музыку? И почему именно рэп?
Я жил в поселке Улкен. Он находится рядом с городом Шу. И перед каждым учебным годом мы с мамой ездили в город, чтобы купить мне костюм в школу. Это был 7-й или 8-й класс. Мы ходим по рынку, ищем костюм, и я слышу какую-то качевую музыку. Я не понимал, что это за музыка, но она мне очень понравилась. Я тогда маме сказал купить мне любой костюм, я готов был надеть все что угодно, а сам остался стоять рядом с киоском с кассетами, откуда и играла эта музыка. Там играли G-Unit, куда входил и 50 Cent. Я подошел к продавцу и спросил, что это за музыка. Он мне сказал: “Это G-Unit. Это новая музыка с Запада”. Я тогда так захотел эту кассету! В те времена она стоила 150 тенге. По нынешним меркам это где-то около 5000 тенге. Я быстро подбежал к маме и попросил ее купить эту кассету. А моя мама всегда была за меня. Она понимала мою тягу к музыке и всегда была готова идти мне навстречу. И тогда она купила мне две кассеты: G-Unit и сольный альбом 50 Cent Get rich or die tryin'. С тех пор и началась моя любовь к рэпу. Наверное, все, что я сейчас делаю в музыке, это все для моей мамы. Я никогда не забуду ее первое впечатление от моей музыки. Она сказала: “Сына, классно, мне нравится!” И я хочу продолжать ее радовать. И когда я впадаю в уныние, всегда вспоминаю, что мама в меня верит, и я не могу ее подвести. Еще у меня есть друг Рахим, который когда-то давно подарил мне диск с готовыми звуками. С их помощью я сделал свою первую музыку. Позже Рахим подарил мне FL Studio, на котором я до сих пор работаю.
Топ-3 твои любимых рэперов и почему?
Я очень люблю творчество Нипси Нассла (Nipsey Hussle), которого три года назад убили на парковке возле собственного магазина. Жаль, что его начали воспринимать серьезно только после его смерти. Я когда услышал его трек Rap Niggas, подумал: “Ни фига себе! Кто это?” Ну и 50 Cent, конечно же. Еще назову Young Thug.
Совершал ли ты поступки, за которые тебе стыдно?
Выделю три самых, на мой взгляд, постыдных поступка. Я замутил дурацкую вещь, когда расстался с девушкой. Мне стыдно, что, когда мы встречались, я дарил ей какие-то свои любимые футболки, а при расставании я все это у нее забрал. Это ужасный поступок. Мне не следовало так делать. Второй поступок, за который мне стыдно: я как-то сильно напился перед выходом на сцену. Я читал свой куплет и думал о том, что на меня смотрят люди, мои поклонники, а я в этот момент шатаюсь на сцене. И я видел эти осуждающие взгляды в зале. Вообще, так нельзя делать. И все артисты должны понимать, что пить перед выступлением – это плохая идея. Надо знать меру. Да, можно выпить для разогрева голоса, для настроения, но злоупотреблять не стоит. После выступления пейте сколько влезет, а перед выходом на сцену – не надо. И третий случай, за который стыдно, произошел в Актобе. Мы с Дарханом выступили, все было хорошо. Но когда мы вышли из помещения, нас у выхода ожидало наше фан-сообщество. Они хотели сфотографироваться, взять автографы, а мы ушли такие: “Не-не-не, нам пора”. С нами еще были охранники, которые сразу же затолкали нас в машину, и мы уехали. И потом в дороге я уже говорил Дархану, что мы некрасиво поступили. Мы же не какие-то там мировые звезды, мы же обычные парни и могли спокойно пофотографироваться с нашими фанами. Мне за это до сих пор стыдно. Как будто это было вчера.
О чем ты сейчас мечтаешь?
У меня мечта, как у любого другого мужика – посадить дерево, вырастить сына и построить дом. В этих трех целях присутствует все благополучие. Хотел бы купить дом в горах Алматы и перевезти туда свою семью. В музыкальном плане у меня тоже есть мечты. С каждым годом я больше задумываюсь о наставничестве, может, даже продюсерстве. Хочется найти артиста, который в сто раз лучше меня и ему нужен человек, как я, который будет вести его, делиться опытом. Я бы хотел сделать из такого человека суперзвезду. У нас не было такого наставника, кто с вершины своего опыта мог бы дать дельные советы. Я смог бы уберечь от всяких продюсерских скандалов, которых сейчас очень много, когда отбирают права на треки, сценическое имя и так далее. Я не буду ничего за это брать, составлять какой-то жесткий контракт, где он будет ограничен ужасными условиями. Нет, ничего этого не будет. Просто мы в свое время делали все методом проб и ошибок. И многого можно было бы избежать, если бы у нас был наставник.