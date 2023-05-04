Bonah: Самый классный период в моем творчестве был до Кисло-Сладкого. Я жил на студии, у меня не было никаких обязательств. Я ничего не хотел, я просто был. Где-то там в глубине души были цели стать знаменитым, звездой рэпа, но я просто делал то, что мне нравится. Я иногда вспоминаю эти моменты и думаю: “Капец классно было!” Есть же выражение “Чем больше денег, тем больше и проблем”? У меня случилось нечто подобное. Чем больше ты популярен, тем больше у тебя появляется проблем. Нет, сейчас с Кисло-Сладким тоже классный период. Я люблю оба периода в своем творчестве по-разному, по-особенному. Как он вообще появился в моей жизни? Я как-то ехал домой после работы и задавал самому себе вопросы. У вселенной я просил человека, который смог бы хорошо залететь на мои биты, который будет полностью меня понимать, который будет, как говорят, “моим человеком”. Это был тот период в моей жизни, когда я перестал в себя верить. У меня все шло на дно. И в этот момент появляется Дархан, который говорит мне, что ему сейчас нечего делать и он приедет ко мне обсудить музыку и прочее. Он приезжает и поет мне “Өтірік қал жағдай”. Мне тогда очень понравился этот трек! Потому что я сам находился в таком состоянии, когда меня все предавали. Я написал куплет и мы записали трек. И когда Дархан отправил трек многим нашим знакомым, они не верили, что это мы сделали. А позже мы приехали в офис Ozen и сняли ролик на камеру. А потом он “взорвал”. И с этого все началось. В итоге мне нравится то, что я стал тем, кем хотел стать. У меня появились популярность, концерты, деньги… Это приятно. С появлением Кисло-Сладкого моя музыка изменилась. Я стал писать по-другому.