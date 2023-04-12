De Lacure
© Виктор Магдеев
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Red Bull 64 Bars: De Lacure и RYSO о первом эпизоде

В Казахстане стартовал уникальный хип-хоп проект Red Bull 64 Bars. Героем первого эпизода стал рэпер De Lacure. Вместе с битмейкером RYSO он представил на суд слушателей свои 64 строчки.
Автор Динара Серикбаева
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Ануар Баймухаев, он же De Lacure, казахстанский рэп-исполнитель и автор песен Esindi Jina, Kul, Durs, Ayamaimyn и т.д. Он с детства был увлечен рэп-культурой и, с того же момента, начал увлекаться музыкой, писать тексты и зачитывать их перед зеркалом.
Героем первого эпизода рэпер De Lacure, вместе с битмейкером RYSO

Героем первого эпизода рэпер De Lacure, вместе с битмейкером RYSO

© Виктор Магдеев

De Lacure стал первым артистом Red Bull 64 Bars и поделился своими впечатлениями о проекте:
“Мне было легко работать в таком формате. Потому что я писал композицию не в классическом ее понимании. Не нужно было работать в привычном формате: первый куплет, припев, второй куплет и так далее. Передо мной была полная свобода действий, чистый речитатив. Мне кажется, вышло довольно круто!”
“У меня в заметках были кое-какие наброски. Бывает, я просто занимаюсь своими делами в течение дня и в голову приходят разные мысли, панчи. Я их записываю. Мы пытались передать разный вайб. Если прислушаться, где-то бит меняется, где-то просто олдскул хип-хоп, где-то East Coast rap 2000 годов, а где-то просто классический речитатив”.
"...строки летели на автомате"

"...строки летели на автомате"

© Виктор Магдеев

Для битмейкер RYSO участие в проекте тоже стало уникальным опытом:
“В нашем случае De Lacure все прошло на одной волне. Мы будто уже знали, что нужно делать по музыке, а строки летели на автомате. Мне нравится с ним работать, так как человек он открытый. Думаю, это главное качество”.
В первом сезоне слушателей ждут много знакомых имен, а в следующих сезонах вместе с Red Bull 64 Bars мы откроем новых талантов.

Что еще особенного или непривычного было в эпизоде?

De Lacure: Единственное, мне непривычно было записываться на камеру. Обычно, когда ты записываешься на студии, то вокруг тебя парочка ребят и ты сам по себе читаешь свой трек. А тут меня снимали несколько камер, я должен был выложиться в голосе и выглядеть при этом хорошо в кадре. Мне зачастую не нравится, как я выгляжу на видео. Поэтому, когда я писал свои 64 строчки, у меня в голове постоянно была эта мысль, что я двигаюсь как-то не очень красиво.

"Я должен был выложиться в голосе и выглядеть при этом хорошо в кадре"

"Я должен был выложиться в голосе и выглядеть при этом хорошо в кадре"

© Виктор Магдеев

Сейчас казахстанская хип-хоп музыка переживает особый период, который часто называют ренессансом. Какие у вас мысли по поводу этой музыкальной свободы и рождения независимых артистов?

De Lacure: Мне очень нравится то, что сейчас происходит с нашей музыкой. Буквально в 2008 году я стеснялся говорить, что я рэпер. А сейчас каждый второй хочет сказать, что он рэпер. Я всегда одевался в оверсайз, чисто по-рэперски, и раньше меня за это могли пристыдить: за широкие штаны, кепки, худи. У меня был страх, что уж если из-за одежды меня стыдят, смеются надо мной, то что будет, если они узнают, что я читаю рэп. На самом деле все эти изменения в музыке были и в 2010 годах. Но этих музыкантов было не видно, не было возможности их показать, подсветить, как сейчас. Раньше инструментов было меньше, чтобы тебя заметили. Сейчас много музыкальных сервисов, соцсетей и прочего.

RYSO: Рэп-культура у нас на стадии развития, и мне нравится наблюдать за тем, как в эту нишу приходят крупные компании, которые обращают внимание на локальную сцену. То же самое происходит и с большими артистами, которые поддерживают молодых. Это очень радует.

Посмотри первый эпизод с De Lacure ниже:

Ты доволен положением артистов в нашей стране? Как известно, в сравнении с Западом, права наших артистов никак не защищены…

De Lacure: Не могу сказать, что я доволен положением артистов в Казахстане. Но мы ничего не можем с этим поделать. Эта система заложена уже давно. Не нужны никакие отдельные законы для творческих людей. Есть законы для всех людей, и они должны соблюдаться. Я бы не хотел, чтобы кого-то особо как-то выделяли и вот только они были бы защищены. Права любого человека в стране должны быть защищены. Не нужно никаких разделений. Но, главное, конечно, говорить о проблемах. Не быть равнодушными и не молчать.

"Деньги дают уверенность в себе"

"Деньги дают уверенность в себе"

© Виктор Магдеев

У тебя есть такая строка в песне: “Ақша береді күш” (“Деньги дают силу”). Какую силу тебе дали деньги, с помощью которой удалось решить, возможно, очень важный вопрос/проблему?

De Lacure: У меня было много таких ситуаций в жизни. С деньгами всегда чувствуешь себя лучше, чем без них. Это факт. Конечно, счастье не в деньгах, но построить свое счастье ты можешь только с их помощью. Деньги дают уверенность в себе. Кто бы тебе ни позвонил и ни обратился за помощью, ты всегда можешь решить их проблему с помощью денег. А когда ты уверен, что у тебя есть деньги, ты не будешь ни у кого ничего просить. В этом есть своя сила. Если раньше было неудобно спрашивать: “Сколько ты зарабатываешь?”, то сейчас это в порядке вещей.

Сейчас творчество приносит тебе деньги?

De Lacure: Да, я сейчас зарабатываю только своим творчеством. Последние года три я живу на деньги, которые заработал на музыке. Но хочется зарабатывать в пять раз больше. Полной уверенности в своем финансовом состоянии пока нет.

"Мне нравится, как я расту, меняюсь"

"Мне нравится, как я расту, меняюсь"

© Виктор Магдеев

Если сравнивать тебя сегодняшнего и тебя прошлого, десять лет назад, какое главное изменение ты в себе заметил?

De Lacure: Я стал более собранным в своих мыслях. Раньше мои мысли были вразброс, сейчас они уже более сформированные и собранные. Мне нравится, как я расту, меняюсь.

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