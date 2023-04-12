Red Bull 64 Bars: De Lacure и RYSO о первом эпизоде

Что еще особенного или непривычного было в эпизоде?
Единственное, мне непривычно было записываться на камеру. Обычно, когда ты записываешься на студии, то вокруг тебя парочка ребят и ты сам по себе читаешь свой трек. А тут меня снимали несколько камер, я должен был выложиться в голосе и выглядеть при этом хорошо в кадре. Мне зачастую не нравится, как я выгляжу на видео. Поэтому, когда я писал свои 64 строчки, у меня в голове постоянно была эта мысль, что я двигаюсь как-то не очень красиво.
Сейчас казахстанская хип-хоп музыка переживает особый период, который часто называют ренессансом. Какие у вас мысли по поводу этой музыкальной свободы и рождения независимых артистов?
Мне очень нравится то, что сейчас происходит с нашей музыкой. Буквально в 2008 году я стеснялся говорить, что я рэпер. А сейчас каждый второй хочет сказать, что он рэпер. Я всегда одевался в оверсайз, чисто по-рэперски, и раньше меня за это могли пристыдить: за широкие штаны, кепки, худи. У меня был страх, что уж если из-за одежды меня стыдят, смеются надо мной, то что будет, если они узнают, что я читаю рэп. На самом деле все эти изменения в музыке были и в 2010 годах. Но этих музыкантов было не видно, не было возможности их показать, подсветить, как сейчас. Раньше инструментов было меньше, чтобы тебя заметили. Сейчас много музыкальных сервисов, соцсетей и прочего.
Рэп-культура у нас на стадии развития, и мне нравится наблюдать за тем, как в эту нишу приходят крупные компании, которые обращают внимание на локальную сцену. То же самое происходит и с большими артистами, которые поддерживают молодых. Это очень радует.
Посмотри первый эпизод с De Lacure ниже:
Ты доволен положением артистов в нашей стране? Как известно, в сравнении с Западом, права наших артистов никак не защищены…
Не могу сказать, что я доволен положением артистов в Казахстане. Но мы ничего не можем с этим поделать. Эта система заложена уже давно. Не нужны никакие отдельные законы для творческих людей. Есть законы для всех людей, и они должны соблюдаться. Я бы не хотел, чтобы кого-то особо как-то выделяли и вот только они были бы защищены. Права любого человека в стране должны быть защищены. Не нужно никаких разделений. Но, главное, конечно, говорить о проблемах. Не быть равнодушными и не молчать.
У тебя есть такая строка в песне: “Ақша береді күш” (“Деньги дают силу”). Какую силу тебе дали деньги, с помощью которой удалось решить, возможно, очень важный вопрос/проблему?
У меня было много таких ситуаций в жизни. С деньгами всегда чувствуешь себя лучше, чем без них. Это факт. Конечно, счастье не в деньгах, но построить свое счастье ты можешь только с их помощью. Деньги дают уверенность в себе. Кто бы тебе ни позвонил и ни обратился за помощью, ты всегда можешь решить их проблему с помощью денег. А когда ты уверен, что у тебя есть деньги, ты не будешь ни у кого ничего просить. В этом есть своя сила. Если раньше было неудобно спрашивать: “Сколько ты зарабатываешь?”, то сейчас это в порядке вещей.
Сейчас творчество приносит тебе деньги?
Да, я сейчас зарабатываю только своим творчеством. Последние года три я живу на деньги, которые заработал на музыке. Но хочется зарабатывать в пять раз больше. Полной уверенности в своем финансовом состоянии пока нет.
Если сравнивать тебя сегодняшнего и тебя прошлого, десять лет назад, какое главное изменение ты в себе заметил?
Я стал более собранным в своих мыслях. Раньше мои мысли были вразброс, сейчас они уже более сформированные и собранные. Мне нравится, как я расту, меняюсь.