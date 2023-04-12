Red Bull 64 Bars: De Lacure и RYSO о первом эпизоде

De Lacure: Мне очень нравится то, что сейчас происходит с нашей музыкой. Буквально в 2008 году я стеснялся говорить, что я рэпер. А сейчас каждый второй хочет сказать, что он рэпер. Я всегда одевался в оверсайз, чисто по-рэперски, и раньше меня за это могли пристыдить: за широкие штаны, кепки, худи. У меня был страх, что уж если из-за одежды меня стыдят, смеются надо мной, то что будет, если они узнают, что я читаю рэп. На самом деле все эти изменения в музыке были и в 2010 годах. Но этих музыкантов было не видно, не было возможности их показать, подсветить, как сейчас. Раньше инструментов было меньше, чтобы тебя заметили. Сейчас много музыкальных сервисов, соцсетей и прочего.

RYSO: Рэп-культура у нас на стадии развития, и мне нравится наблюдать за тем, как в эту нишу приходят крупные компании, которые обращают внимание на локальную сцену. То же самое происходит и с большими артистами, которые поддерживают молодых. Это очень радует.