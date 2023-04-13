Red Bull 64 Bars: интервью с Dodo Dowson

Dodo Dowson: Red Bull 64 Bars – как для меня, так и для моего друга, битмейкера Atlass, – стал первым большим музыкальным проектом. Несмотря на известность бренда, это полностью творческая площадка для таких парней, как я, которые любят писать трушный рэп. И такие проекты дают возможность показать себя таким, какой ты есть. Меня ведь особо никто не знает, я новичок в казахстанском рэп-сообществе. А благодаря Red Bull 64 Bars люди начнут обо мне узнавать.

Dodo Dowson: Что касается моего трека, мы придумали hook, типа строчки «Жоқ менде», и уже оттуда рождалось все остальное. Мои 64 строчки состоят из трех частей: первая про энергию, вторая про социум, проблемы, третья про веселье, о том, что я и веселым бываю. И вот эти своего рода «три стихии» я объединил в один трек. У меня есть своя выработанная формула, и я следую ей при создании музыки. Сначала нужен цепляющий внимание слушателя hook, а потом идут смысловые строки. Я кайфанул от работы над своими строками! Ты заходишь в студию, там только микрофон и ты. Для меня микрофон – это как дом. Перед ним я чувствую себя хорошо.

Atlass: Мы с Досаном (Dodo Dowson) обсуждали, как видим наш эпизод. И хотелось сделать что-то особенное. Сделать не один бит, допустим, а три бита. Мы с ним любим фристайлить в машине и записывать это на диктофон. И из этого потока фристайла вытекают очень хорошие вещи.