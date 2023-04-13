Red Bull 64 Bars: интервью с Dodo Dowson

Зацени 2 эпизод Red Bull 64 Bars
Ты впервые принимал участие в таком проекте, как Red Bull 64 Bars, в формате, где 64 строчки. Расскажи о своих впечатлениях.
Red Bull 64 Bars – как для меня, так и для моего друга, битмейкера Atlass, – стал первым большим музыкальным проектом. Несмотря на известность бренда, это полностью творческая площадка для таких парней, как я, которые любят писать трушный рэп. И такие проекты дают возможность показать себя таким, какой ты есть. Меня ведь особо никто не знает, я новичок в казахстанском рэп-сообществе. А благодаря Red Bull 64 Bars люди начнут обо мне узнавать.
Что касается моего трека, мы придумали hook, типа строчки «Жоқ менде», и уже оттуда рождалось все остальное. Мои 64 строчки состоят из трех частей: первая про энергию, вторая про социум, проблемы, третья про веселье, о том, что я и веселым бываю. И вот эти своего рода «три стихии» я объединил в один трек. У меня есть своя выработанная формула, и я следую ей при создании музыки. Сначала нужен цепляющий внимание слушателя hook, а потом идут смысловые строки. Я кайфанул от работы над своими строками! Ты заходишь в студию, там только микрофон и ты. Для меня микрофон – это как дом. Перед ним я чувствую себя хорошо.
Мы с Досаном (Dodo Dowson) обсуждали, как видим наш эпизод. И хотелось сделать что-то особенное. Сделать не один бит, допустим, а три бита. Мы с ним любим фристайлить в машине и записывать это на диктофон. И из этого потока фристайла вытекают очень хорошие вещи.
Ты сказал, что ты новичок на казахстанской сцене. А как ты вообще пришел в рэп? Почему именно этот жанр?
Я просто не умею петь, поэтому пришел в рэп. Здесь не нужны чудеса вокала. Шучу, конечно. На самом деле рэп для меня – это голос улиц. А я сам вырос на улицах Оскемена. Я не слушал другую музыку, кроме рэпа. В целом, для меня не принципиально важно – рэпер, не рэпер. Главное, быть творцом. Творить свою музыку.
Я знаком с ним с 2015 года. Мы вместе начинали свой путь в творчестве еще со школы. Помню, как вместе битбоксили. А потом рэп начали читать. Мне всегда нравился его особенный стиль. Я всегда верил, что его обязательно заметят и слушатели оценят его талант. Вообще, у него талантливый отец, в нем генетически это заложено. И Досан всегда разный, готовый к экспериментам.
Как ты создаешь свою музыку? Нужна ли тебе особая атмосфера, вдохновение?
Я не жду особую атмосферу или вдохновение. Лучше работать по четкому плану. Выработать для себя схему. Вдохновение – ненадежный источник. Зачастую его может вообще не быть. Бывает, что я могу просматривать YouTube или соцсети и что-то меня может зацепить. Я могу тут же начать писать лирику или еще что-то. Я не жду, пока на меня свалится озарение, я сам создаю себе атмосферу.
Режиссер проекта Red Bull 64 Bars Зия сказал, что на съемках ты для него стал открытием. Ты звучишь свежо и готов отдаваться музыке полностью. А как бы ты описал свой стиль?
Спасибо ему за добрые слова! Мне приятно это слышать. Я с детства хотел выделяться. В школе я был первым битбоксером. Я хочу создать свой отдельный музыкальный мир. Например, если ты послушаешь dudeontheguitar, то увидишь, какой у него отдельный от всех музыкальный мир. У каждого рэпера есть свой мир, который он транслирует через свои песни.
Я до этого снимался в кино, в фильме "Шулама" режиссера Айторе Жолдаскали. И во время съемок ты стараешься полностью выполнить задачу, поставленную режиссером. И еще во время съемок очень важно не только уходить в себя, в свой трек, но и показывать всю свою харизму, работать жестами, телом. Во время съемок Red Bull 64 Bars я использовал все свои навыки.
Сейчас казахстанская музыка переживает особый период, который часто называют ренессансом. Какие у тебя мысли по этому поводу?
Кажется, сейчас среди всех стран СНГ наша музыка развивается лучше всех. Я думаю, Скриптонит сильно повлиял на развитие нашей музыки. Во-первых, он звучал совершенно по-другому, чем все остальные. По стилю, по подаче отличался так, что некоторые даже умудрялись подражать ему. Во-вторых, его успех стал большой мотивацией для наших творческих ребят по всей стране. Многие тут же поверили в себя. После него на нас начали обращать внимание. Мы стали на виду. И давайте не будем забывать про легендарных "Дос-Мукасан". Они оставили нам музыку, которая будет актуальна всегда. У них многие черпают вдохновение до сих пор.
Кого можешь отметить из музыкантов новой волны?
Я заметил, как до сих пор популярны треки Ерболата Кудайбергенова "Мен қазақпын" и "Жігіттер". Там, помимо шедеврального текста, музыка очень качественная. Его треки стали настолько хитовыми, что о них знает каждый человек в нашей стране. Но когда он только появился, в 2007 году, он не возымел такого успеха, как сейчас. Люди тогда были не готовы к такому взрывному, духоподъемному биту. Но сейчас эти песни чуть ли не главные хиты последних лет.
Если бы ты был песней, то какой?
Это сложный вопрос. Хороших песен много. Сегодня я хотел бы быть песней Shartarap, которую исполняет dudeontheguitar. Я сегодня ехал в машине и как раз слушал ее. Она во мне так приятно разливалась… Это настоящий музыкальный наркотик. Ну а вообще я бы хотел быть разными песнями. Назову три топовые песни, с которыми я себя ассоциирую: dudeontheguitar я уже назвал, второй исполнитель – A$AP Rocky – L$D (Love x $ex x Dreams), и третья песня – “Үшқоңыр”, группы “МузАРТ”. Вот эти треки – три мои личности. Они все разные, из разных вселенных. Я бываю таким же разным.
Самый романтический поступок, который ты совершал?
Я по натуре вообще не романтичный человек. Наверное, для меня самым романтичным было, когда я дикарем повез свою девушку на Сибинские озера. На тот момент в кармане у меня было всего 5000 тенге. Я думал: сводить ее в кафе или провернуть вот такую безумную авантюру. В итоге я просто спонтанно взял свой туристический рюкзак, положил туда все необходимое для похода, забрал девушку, поймал попутку на дороге и увез ее на почти дикую природу. Это был тот еще эксперимент! Мы сделали самодельную палатку, спали на улице, где вокруг нас гуляли дикие кабаны и прочие животные. Я очень люблю природу, и мне хотелось поехать куда-нибудь в неизвестном направлении.
Какую черту характера ты в себе не любишь?
Не люблю, когда я бываю слишком правильным. Некоторые люди могут это не так понять. Могут посчитать, что я умничаю. Я зачастую хочу поддержать человека, но перегибаю палку и начинаю свои советы раздавать, как было бы правильнее. Возможно, это и не плохо, но я в себе эту черту характера не люблю.
О чем ты сейчас мечтаешь?
Сейчас я мечтаю о собственной студии. Чтобы ко мне туда приходили друзья, я сидел за компьютером, и мы делали музыку. Когда у меня будет своя студия, дальше сбудутся и другие мечты. Надо всегда думать сначала о маленьких мечтах, чтобы потом сбывались более масштабные, большие мечты.
Как появился твой сценический псевдоним?
Я в детстве хотел стать палеонтологом. Любил динозавров, изучал их. Также я изучал Додо. Это вымерший вид нелетающей древней птицы. Она из подсемейства дронтовых. Это все было задолго до того, как появился всем известный бренд. А вторая часть моего псевдонима, это мое немного измененное имя – Досан. Вот отсюда и появился Dodo Dowson.
Какие у тебя творческие планы?
У меня скоро выйдет клип на трек «Шешімді қабылда», который совершенно бесплатно снял российский режиссер. Он посмотрел на наше стремление, на то, что мы «голодные» до творчества, очаровался и решил нам снять клип. В запасе у меня сейчас много проектов. Я буду потихоньку их выпускать на суд зрителей. Я недавно переехал в Алматы. Здесь много простора для творчества, здесь я расправил крылья на полную широту. Раньше я писал треки и биты другим музыкантам, сейчас сосредоточен на своем творчестве. Я всегда в своих треках говорю о том, что не нужно терять в себе человека. Я хочу говорить о мотивационных вещах, которые поднимают дух.