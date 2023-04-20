Red Bull 64 Bars: интервью с JETI x iriearik

JETI: Это мой первый опыт участия в таком формате. Когда мне предложили данный проект, мне сразу понравилась сама идея. Это действительно что-то новое. А читать в режиме реального времени лично для меня не составило труда. Я так давно в музыке, что выступать перед многотысячной толпой или перед своими пацанами – для меня одно и то же.

iriearik: Я тоже в подобном проекте участвую впервые. Но я был осведомлен о нем, так как очень много наблюдаю за проектами такого формата. Было впечатление радости, было даже дежавю в каком-то моменте во время съемок.