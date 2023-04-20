Red Bull 64 Bars: JETI
© Виктор Магдеев
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Red Bull 64 Bars: интервью с JETI x iriearik

А ты заценил эпизоды с участием De Lacure и Dodo Dowson? Уже вышел третий эпизод!
Автор Динара Серикбаева
Читать 4 минОпубликовано
Представляем героя третьего эпизода – JETI. Он вместе с битмейкером iriearik представил свои 64 строчки.

Расскажи о своих впечатлениях об участии в проекте Red Bull 64 Bars: 64 строчки, фристайл в режиме реального времени…

JETI: Это мой первый опыт участия в таком формате. Когда мне предложили данный проект, мне сразу понравилась сама идея. Это действительно что-то новое. А читать в режиме реального времени лично для меня не составило труда. Я так давно в музыке, что выступать перед многотысячной толпой или перед своими пацанами – для меня одно и то же.

iriearik: Я тоже в подобном проекте участвую впервые. Но я был осведомлен о нем, так как очень много наблюдаю за проектами такого формата. Было впечатление радости, было даже дежавю в каком-то моменте во время съемок.

Герой 3 эпизода - JETI

Герой 3 эпизода - JETI

© Виктор Магдеев

Сложно ли было творить в подобном формате? Все-таки для рэперов 64 строчки – это мало.

JETI: Я позиционирую себя как музыканта, рэп для меня – пройденный этап. Но читать я люблю, и лично мне 64 строчек, кажется, хватило, чтобы описать нынешнюю культуру. Дело ведь не в количестве строк. Важнее то, какие ценности ты транслируешь. Я донес, что хотел донести.

iriearik: Было несложно, скорее, просто было ощущение того, что все и всё на своих местах. С JETI сразу все было легко. Я показал ему всего лишь три бита, он выбрал подходящий под себя и сделал все, как надо. Язык музыки, он такой.

Про тебя обычно говорят, что у тебя брутальный подход к музыке. В целом тебя описывают как такого брутального рэпера. А как бы ты описал свой стиль?

JETI: Ну, оценку давайте оставим зрителям. Я ведь просто стараюсь быть максимально трушным. И тексты у меня появляются только из жизни. Я пишу только о тех вещах, которые сам ощутил, прожил. Бывает, я прислушиваюсь к окружающим меня людям и черпаю вдохновение из их рассказов. Мой стиль – стиль настоящего казахского поэта.

iriearik: Что касается меня, я описал бы свой стиль как спорткар – ferrIRIE (“феррАйри”), наверное. Ну, или как elite trap. Могу работать в любых стилях, так как огромное количество музыки пропускаю через себя еще с детства. Больше всего люблю, когда люди начинают качать головой с первой секунды моего бита.

"Я позиционирую себя как музыкант, рэп для меня – пройденный этап"

"Я позиционирую себя как музыкант, рэп для меня – пройденный этап"

© Виктор Магдеев

А как ты пришел в музыку? И почему именно рэп?

JETI: Интерес к музыке у меня появился, когда я услышал трек They don't care about us Майкла Джексона. Можно сказать, после этого я начал заниматься музыкой.

"Важнее то, какие ценности ты транслируешь"

"Важнее то, какие ценности ты транслируешь"

© Виктор Магдеев

Сейчас казахстанская музыка переживает особый период, который часто называют ренессансом. Какие у тебя мысли по поводу этой музыкальной свободы и рождения независимых артистов?

JETI: Я считаю, это связано с тем, что наш народ долгое время был среди угнетенных. После принятия независимости мы вернулись к своим истокам. Пользуясь случаем, хотел бы сказать, что многие наши молодые артисты пока что занимаются «копиркой». Несмотря на всю эту волну и количество молодых талантов. Хотелось бы, чтобы мы больше задавали стиль, а не подражали.

iriearik: Культура рэпа у нас дико развилась. Приятно за этим наблюдать. Приятно, что люди стали больше заморачиваться над подачей своей музыки в массы. Очень много клипов, которые сделаны на высоком уровне. Сейчас такой этап, когда многие люди осознали, что возможно все то, о чем ты мечтаешь или когда-то думал. Старание всегда дает плоды.

"Жеті – киелі сан (Семь – священное число)"

"Жеті – киелі сан (Семь – священное число)"

© Виктор Магдеев

Если бы ты был песней, то какой?

JETI: Я был бы народной песней. Песней, которую можно послушать и во дворе, и во дворце.

На твой взгляд, кто самый лучший рэпер в мире прямо сейчас и почему?

JETI: Отвечу нескромно: я. Не могу объяснить почему.

"С JETI сразу все было легко"

"С JETI сразу все было легко"

© Виктор Магдеев

Удовольствие, в котором стыдно признаться.

JETI: Менде ұят жоқ (У меня нет стыда). Мне ни за что стыдно не бывает. Все, что в рамках закона, не стыдно.

Какую черту характера ты в себе не любишь?

JETI: Лень.

О чем ты мечтаешь?

JETI: Мечтаю купить маме большой дом в Швейцарии.

Многие догадываются, наверное, но хотелось бы услышать это от тебя. Расскажи, что означает твой сценический псевдоним?

JETI: Все просто. Жеті – киелі сан (Семь – священное число).

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