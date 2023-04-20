Red Bull 64 Bars: интервью с JETI x iriearik

Расскажи о своих впечатлениях об участии в проекте Red Bull 64 Bars: 64 строчки, фристайл в режиме реального времени…
Это мой первый опыт участия в таком формате. Когда мне предложили данный проект, мне сразу понравилась сама идея. Это действительно что-то новое. А читать в режиме реального времени лично для меня не составило труда. Я так давно в музыке, что выступать перед многотысячной толпой или перед своими пацанами – для меня одно и то же.
Я тоже в подобном проекте участвую впервые. Но я был осведомлен о нем, так как очень много наблюдаю за проектами такого формата. Было впечатление радости, было даже дежавю в каком-то моменте во время съемок.
Сложно ли было творить в подобном формате? Все-таки для рэперов 64 строчки – это мало.
Я позиционирую себя как музыканта, рэп для меня – пройденный этап. Но читать я люблю, и лично мне 64 строчек, кажется, хватило, чтобы описать нынешнюю культуру. Дело ведь не в количестве строк. Важнее то, какие ценности ты транслируешь. Я донес, что хотел донести.
Было несложно, скорее, просто было ощущение того, что все и всё на своих местах. С JETI сразу все было легко. Я показал ему всего лишь три бита, он выбрал подходящий под себя и сделал все, как надо. Язык музыки, он такой.
Про тебя обычно говорят, что у тебя брутальный подход к музыке. В целом тебя описывают как такого брутального рэпера. А как бы ты описал свой стиль?
Ну, оценку давайте оставим зрителям. Я ведь просто стараюсь быть максимально трушным. И тексты у меня появляются только из жизни. Я пишу только о тех вещах, которые сам ощутил, прожил. Бывает, я прислушиваюсь к окружающим меня людям и черпаю вдохновение из их рассказов. Мой стиль – стиль настоящего казахского поэта.
Что касается меня, я описал бы свой стиль как спорткар – ferrIRIE (“феррАйри”), наверное. Ну, или как elite trap. Могу работать в любых стилях, так как огромное количество музыки пропускаю через себя еще с детства. Больше всего люблю, когда люди начинают качать головой с первой секунды моего бита.
А как ты пришел в музыку? И почему именно рэп?
Интерес к музыке у меня появился, когда я услышал трек They don't care about us Майкла Джексона. Можно сказать, после этого я начал заниматься музыкой.
Сейчас казахстанская музыка переживает особый период, который часто называют ренессансом. Какие у тебя мысли по поводу этой музыкальной свободы и рождения независимых артистов?
Я считаю, это связано с тем, что наш народ долгое время был среди угнетенных. После принятия независимости мы вернулись к своим истокам. Пользуясь случаем, хотел бы сказать, что многие наши молодые артисты пока что занимаются «копиркой». Несмотря на всю эту волну и количество молодых талантов. Хотелось бы, чтобы мы больше задавали стиль, а не подражали.
Культура рэпа у нас дико развилась. Приятно за этим наблюдать. Приятно, что люди стали больше заморачиваться над подачей своей музыки в массы. Очень много клипов, которые сделаны на высоком уровне. Сейчас такой этап, когда многие люди осознали, что возможно все то, о чем ты мечтаешь или когда-то думал. Старание всегда дает плоды.
Если бы ты был песней, то какой?
Я был бы народной песней. Песней, которую можно послушать и во дворе, и во дворце.
На твой взгляд, кто самый лучший рэпер в мире прямо сейчас и почему?
Отвечу нескромно: я. Не могу объяснить почему.
Удовольствие, в котором стыдно признаться.
Менде ұят жоқ (У меня нет стыда). Мне ни за что стыдно не бывает. Все, что в рамках закона, не стыдно.
Какую черту характера ты в себе не любишь?
Лень.
О чем ты мечтаешь?
Мечтаю купить маме большой дом в Швейцарии.
Многие догадываются, наверное, но хотелось бы услышать это от тебя. Расскажи, что означает твой сценический псевдоним?
Все просто. Жеті – киелі сан (Семь – священное число).