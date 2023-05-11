Red Bull 64 Bars: заключительный эпизод с Кисло-Сладким

Кисло-Сладкий: Я смотрю на YouTube много разных рэп-проектов, где много фристайла. И всегда это казалось чем-то далеким. А теперь такой проект пришел к нам. Я очень рад, что меня позвали на Red Bull 64 Bars. Я был в первом сезоне крутого проекта, разве это не круто? Так я еще и закрываю первый сезон. Благодарю за внимание всех! Если будет еще что-то подобное, я готов участвовать, сниматься. Если говорить про мой трек, который я исполнил, то в нем два бита. За день до съемок я узнал, что Бона сделал три бита. И я подумал, значит, необязательно должен быть один бит. И мы с marc drell решили сделать два бита. Я хотел сделать веселую музыку, под которую слушатели будут качать головой. Я не хотел никого ничем грузить, только веселье.

marc drell: Для меня это был очень интересный и нужный опыт. Этот проект теперь навсегда останется у меня в памяти, так как он первый, открывающий, так сказать. Я очень благодарен этому. И Дархан (Кисло-Сладкий) никогда не разочаровывает, мне нравятся его видение в музыке, как он ее чувствует, его разноплановость, он настоящий артист. И как человек он замечательный! Огромное спасибо ему за то, что позвал меня. Он еще всем покажет!