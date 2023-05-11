Red Bull 64 Bars: заключительный эпизод с Кисло-Сладким

Расскажите о своих впечатлениях от участия в проекте Red Bull 64 Bars.
Я смотрю на YouTube много разных рэп-проектов, где много фристайла. И всегда это казалось чем-то далеким. А теперь такой проект пришел к нам. Я очень рад, что меня позвали на Red Bull 64 Bars. Я был в первом сезоне крутого проекта, разве это не круто? Так я еще и закрываю первый сезон. Благодарю за внимание всех! Если будет еще что-то подобное, я готов участвовать, сниматься. Если говорить про мой трек, который я исполнил, то в нем два бита. За день до съемок я узнал, что Бона сделал три бита. И я подумал, значит, необязательно должен быть один бит. И мы с marc drell решили сделать два бита. Я хотел сделать веселую музыку, под которую слушатели будут качать головой. Я не хотел никого ничем грузить, только веселье.
Для меня это был очень интересный и нужный опыт. Этот проект теперь навсегда останется у меня в памяти, так как он первый, открывающий, так сказать. Я очень благодарен этому. И Дархан (Кисло-Сладкий) никогда не разочаровывает, мне нравятся его видение в музыке, как он ее чувствует, его разноплановость, он настоящий артист. И как человек он замечательный! Огромное спасибо ему за то, что позвал меня. Он еще всем покажет!
Сложно ли было творить в подобном формате? 64 строчки, речитатив в режиме реального времени… Что необычного было во время съемок?
Микрофон и речитатив – это же моя стихия. Я кайфанул от процесса работы над треком и процесса съемок. Вся команда пришла туда конкретно ради меня. Я знал, что должен выложиться на все сто. Правда, поначалу я немного стеснялся, что так много незнакомых людей на площадке. Но потом осознал, что они все здесь ради меня, почему я должен стесняться и как-то скованно себя чувствовать? Работай давай! Вот так и настроил себя. Кстати, во время съемок я выпил 12-15 банок Red Bull. Поэтому я был довольно энергичным. С другой стороны, я привык, что мы с Бона всегда смотрим друг на друга во время записи трека и по ходу дела разгоняемся. А тут я был один. Ну это тоже хороший опыт, поработать отдельно.
Сложно ли было? Хм… Нет. Было волнительно, но это волнение улетучилось, когда началась запись. А из необычного можно, наверное, выделить только то, что второй бит был записан в прямом эфире примерно где-то за три минуты. Про съемки могу сказать, что все было не обычно, а на высшем уровне.
Сейчас казахстанская музыка переживает особый период, который часто называют ренессансом. Какие у вас мысли по поводу нахлынувшей музыкальной волны, появления множества независимых артистов?
Мне определенно нравится то, что происходит сейчас с казахстанской музыкой. Это очень круто! Пусть будет еще больше разных артистов. Но мне не особо нравится звучание некоторых новоиспеченных артистов. Они уже звучат как современная хайпер-музыка. Из молодых рэперов сейчас мне нравятся “Марко & Комбо”. Они примерно такие же, как и мы с Бона в молодости.
Ох, я тут, если честно, не силен. Так получилось, что всегда слушал так называемую западную музыку и с этими артистами я в основном и работаю. Но я очень рад, как Казахстан в целом расцветает: не только в музыкальной сфере, а во многих других сферах. У нас очень много талантов, не знаю, из-за мультикультурности ли это, или еще чего, да и не важно, важно, что эти таланты вдохновляют будущих талантов и людей в целом. Меня радует эта тенденция, и это ведь только начало! Сколько всего еще нас ждет впереди.
Как ты создаешь свою музыку? Нужны ли тебе особая атмосфера, вдохновение?
В этом плане у меня нет никакой дисциплины. Музыка приходит сама по себе. Хотя сейчас у меня появилась дисциплина. Сейчас я начал по-другому относиться к музыке. В какие-то моменты музыка как-то магически работает, в какие-то моменты ты что-то нетрезвым записываешь. Нам часто говорят про хитовость наших треков, но на самом деле у хита нет никакого рецепта. Будет песня хитом или нет – это выбирает народ, слушатель. Не артист. Например, трек “Пиридай” мы вообще не хотели дропать, когда его записали. Поначалу мы подумали: “Фу, какая-то странная фигня!” Но потом показали трек Айзатулле из Ozen и он сказал: “Вы что, ребята! Это же круто!” Ему огромный респект за это. Вы знаете, какой бюджет у клипа “Пиридай”? 20 тысяч тенге!
Что тебе нравится в Bonah? Какую черту в нем можешь отметить?
Он в нашем дуэте ВСЕ. Он серьезный и ответственный. Когда мы делаем музыку, за все отвечает Бона. Он дисциплинированный. Он всегда тянет меня на студию, писать треки. Я часто могу отлынивать, переносить все на потом. А он всегда четкий и тянет меня за собой. Я учусь у него этому качеству. Он многому меня научил. Он же мой брат, я люблю его. В плане музыки я раньше был довольно поверхностный. Но Бона всему меня научил. Сейчас я сам во всем разбираюсь. Если бы не Бона, у меня бы, наверное, не было такого сильного интереса к музыке. Бона – мой брат. Он номер один везде. Таких панчей, как у него, нет ни у кого.
Как ты пришел в музыку и почему именно рэп?
В школе меня, кроме рэпа, больше ничего не интересовало. Я слушал “черную” музыку, и мне нравился вайб, который они передавали через свои песни. Хотелось вести такой же образ жизни, как у них: вечеринки, травка, девушки… Ты в шоколаде, все внимание на тебя. Но со временем это становится скучным. С тех пор многое изменилось.
Если сравнивать тебя, каким ты был пять лет назад и сейчас, как ты изменился? Раньше у тебя был такой образ плохого парня…
Наверное, сейчас я стал одиноким. Сам по себе. Поэтому и пропал весь этот флекс, который был раньше. Я сейчас не имею в виду, что я расстался с девушкой. Нет. Раньше я часто тусил с друзьями. Сейчас я больше времени провожу с самим собой. Раньше я всегда любил быть в компании. Я хотел, чтобы всем в моем окружении было хорошо, и мне тоже от этого становилось хорошо. А сейчас я сам по себе. Я могу сам себя веселить. Раньше было много тех, кто хотел мной пользоваться.
Как ты относишься к сравнениям вашей музыки со Скриптонитом?
Я прекрасно к этому отношусь! Если люди сравнивают, значит, мы хороши. Ведь далеко не каждого можно сравнить со Скриптонитом. Я считаю, что мы еще не сильно раскрылись. У нас еще все впереди. “Калашник” заряжен, и ни одной пули еще не вышло. Я сейчас пишу сольные песни. Мы хоть и дуэт, но не должны все время быть вместе. Мы можем желать отдельную друг от друга музыку. Пробовать все.
Что ты хочешь донести своей музыкой? Какая у тебя философия?
Моя философия скоро сама проявится. Я написал много духовных песен, которые еще никто не слышал. Я когда лежал в реабилитационном центре, читал и Библию, и Коран, и другие духовные книги. В этих новых песнях я поделился многими мыслями. Изначально мой месседж был про веселье. Я даже придумал новый свой шлеарианский язык. Мне нравится, как это звучит в музыке. Но скоро будет другая музыка.
Какую черту характера ты в себе не любишь?
Наверное, не люблю свою безответственность. Я иногда вспоминаю, что кому-то обещал приехать, встретиться или пойти вместе поесть, а сам тупо исчезал. Я могу сам куда-нибудь позвать, а потом не приехать. Раньше я думал, что это все моя забывчивость. Но нет, это не забывчивость, это безответственность. Мне было неприятно, когда я в TikTok увидел какое-то видео, где я пьяный на сцены несу какую-то чушь. Я офигел! Но потом я себя успокоил, что это же музыка, мы же рок-н-ролльщики, такое случается. Ты же должен хотя бы раз в жизни лажануться перед своими слушателями.
О чем ты сейчас мечтаешь?
Я мечтаю купить родителям дом на колесах и отправить их в кругосветное путешествие. Я бы не хотел привязываться к одному месту. Я бы хотел путешествовать, смотреть на мир, изучать его. Как-нибудь я соберусь и сделаю такое. Возьму перерыв на полгода от творчества и уеду в путешествие в доме на колесах.