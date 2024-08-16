Встречай самый динамичный трек сезона.

Поделитесь впечатлениями об участии в проекте Red Bull 64 Bars? Вы впервые участвуете в подобном проекте?

Крайм Волшебник: Подобный формат – для меня что-то новое. 64 строчки – это не мало. И чтобы подготовиться в такому нужно было определенное время. У меня было мало времени на подготовку. Но в целом мне все понравилось. В частности, мне понравилось, как слажено работала вся команда. Каждый отвечает за свою часть.

Расскажи про свой трек? Как ты его создавал?

Крайм Волшебник: По сути, 64 строчки – это чуть ли не целых два трека. Юра написал такую музыку, чтобы не наскучить слушателю. В батлах проще участвовать, потому что у тебя есть оппонент, к которому ты обращаешься, и есть тема, которую ты раскрываешь. А здесь у меня были развязаны руки, а писал обо всем, о чем хотел. Я долго думал и решил рассказать о себе. Где-то у меня были старые зарисовки, я их тоже включил в этот трек. Подсобрал немного из старых зарисовок, добавил новое, и вышел вот такой вот эпизод. Этот трек больше про меня.

Юра, как ты написал такой качовый бит? На съемке все буквально под него танцевали.

YuraTravis: Мы с Олжасом работаем уже больше пяти лет. Понимает друг друга с полуслова, чувствуем друг друга. Мне захотелось создать что-то динамичное, качовое. В последнее время я немого отошел от такой музыки и стал писать более инструментальную, медленную, размеренную музыку. Но тут захотелось тряхнуть стариной, сделать что-то качающее.

В твоем треке есть такие строчки: «Мое эго не помещается в рамки…». В жизни часто бывают ситуации, когда тобой может управлять эго?

Крайм Волшебник: Нет, в жизни у меня такого почти не бывает. У меня другой темперамент. В треке это больше образ. Я использовал это для того, чтобы все звучало по-рэперски и по-хулигански. Сначала я там показываю, какой я смелый и дерзкий, а потом трек меняется, и во второй части я уже «оголяюсь» и говорю о себе таком, какой я есть. Про свои переживания. На первый план выходит лирика. А в конце трека я становлюсь снова более дерзким. Там все смешивается, со мной настоящим и с образом.

Yura Travis Крайм Волшебник Red Bull 64 Bars © Ravil Abushayev / Red Bull Content Pool

Кстати, о лирике. Тебя часто называют лиричным, романтичным рэпером. Что тебя вдохновляет писать такую музыку? Романтичная натура?

Крайм Волшебник: Я так сложен. Я довольно чувствительный парень. Постоянно о чем-то думаю, размышляю. И это все выливается в такие строки. Мне легко даются лиричные тексты, чем какие-нибудь дерзкие. Зачастую это обычное привычное мое состояние. Лирика мне помогает отрефлексировать все, что меня беспокоит.

Ты уже легендарный артист. С высоты твоего опыта, как тебе кажется, как сейчас меняется рэп? Его много критикуют в последние годы.

Крайм Волшебник: Я не считаю, что эти перемены что-то плохое. Рэп всегда будет меняться. Всегда будут те, кто вкладывает смысл в свою музыку, и те, кто просто ее делает ради забавы. Авторское и коммерческое всегда будут идти рядом. Это нормальное явление. Тут дело в другом. Плохо, когда музыканты думают, что вот кто-то плохо написал и это «залетело» миллионам, значит, я тоже что-нибудь плохо напишу и заработаю на этом популярность. Берут с этого пример. Есть люди, которые пишут плохо, но талантливо. А те, кто пытаются им подражать, пишут плохо и не талантливо. И все это смешивается и возникает ощущение какой-то чуши. Но даже в такой ситуации можно найти что-то интересное.

Что думаешь о ренессансе, всплеске казахстанской музыки?

Крайм Волшебник: У нас всегда было много хорошей музыки. До меня тоже было много ярких артистов. Просто о них меньше знали потому, что не было интернета, а по телевидению показывали одних и тех же. Технический прогресс и музыкальные площадки все изменили. В мое время был только «ВКонтакте», где ты мог заливать музыку и оценивать ее успешность исключительно по лайкам. Сейчас продвигаться проще и сложнее одновременно. Рынок сильно вырос, конкуренция огромная, но записать трек, найти студию стало доступнее. Мне нравится наблюдать за тем, что сейчас происходит в нашей музыке. Все новое не всегда хорошо, но там всегда найдется что-то классное, что со временем станет гораздо большим.

Когда в других странах говорят про нашу музыку, все время упоминают словосочетание «казахстанский вайб». Как ты считаешь, какой казахстанский вайб?

Крайм Волшебник: Наверное, многие наши артисты много раз отвечали на этот вопрос. Во-первых, тут дело в музыке, в битах. Во-вторых – это читка. Как наши ребята преподносят музыку. Ты всегда слышишь какую-то расстановку строчек. Например, русский рэп долгое время был довольно ровный и монотонный, где-то крикливый. А тут появилось что-то другое. Я думаю, что это стало более заметно, когда стрельнул Скриптонит. Он принес свой стиль. И люди, которые ничего не знали про казахский рэп, они начали олицетворят его рэп с казахским рэпом в целом. Потом начали появляться ребята, которые делают что-то похожее. У нас начал образовываться костяк ребят, которые делают рэп примерно в похожем стиле. Популярность любого человека влияет на молодых ребят.

Крайм Волшебник Red Bull 64 Bars © Ravil Abushayev / Red Bull Content Pool

В 20 лет ты вдохновляешься, а потом уже, с приходом опыта, просто делаешь. И важнее становится – сделать все хорошо. Сейчас тоже приходит вдохновение, как вспышка, но уже реже. Крайм Волшебник

Как ты пишешь свою музыку?

Крайм Волшебник: Сейчас мне хорошо пишется только на студии. Я включаю музыку, хожу и про себя придумываю строчки. Проще говоря, создаю себе нужную атмосферу. В 20 лет ты вдохновляешься, а потом уже, с приходом опыта, просто делаешь. И важнее становится – сделать все хорошо. Сейчас тоже приходит вдохновение, как вспышка, но уже реже.

В чем преимущество Крайма Волшебника как артиста?

YuraTravis: Он может «оседлать» любой бит. Какую бы музыку я ему не предоставил, он всегда придумает, что под нее можно написать. И он не просто пишет какой-нибудь подходящий текст, он сделает нечто уникальное и крутое. В этом его преимущество.

Ты активный участник батлов. Это довольно стрессовый жанр. Чему тебя научили батлы?

Крайм Волшебник: Всегда же интересно слушать, как тебя поливают грязью. Но я обычно не фокусируюсь на том, что обо мне говорят. В батлах я оттачивал свою технику. Они мне очень сильно помогли в творчестве. Именно как писать, как подавать. Я научился хорошо работать в кратчайшие сроки. Это в любом случае вытаскивает тебя из зоны комфорта.

Топ-3 лучших рэперов или артистов Казахстана?

Крайм Волшебник: Moldanazar, Tyomcha и Скриптонит.

YuraTravis: На самом деле, я сейчас мало что слушаю из рэп-музыки. Могу назвать не рэперов, а просто наших артистов. Мне сейчас очень нравится женская казахстанская музыка. Нравится, как звучит Ayau. У нее такой алматинский вайб, смешанный с ее голосом. У нее очень сильный голос. Певица Lili тоже отличная. Ну и MDee.

В чем твоя суперсила?

Крайм Волшебник: Наверное, в том, что сдержанный в определенных моментах. Я рад, что в каких-то моментах я могу себя сдерживать и оставаться спокойным, не поддаваясь эмоциям. Потом, когда все приходит в норму, я благодарю себя за это, что сдержался. А если бы не сдержался, то могло бы привезти к каким-нибудь неприятным последствиям. А в целом я такой же, как и все.

Мне нравится быть добрым человеком. Я стремлюсь быть таким во всех моментах своей жизни. Я не люблю обижать людей. Даже если кого-то обижает мое какое-нибудь слово, я спешу исправить ситуацию.

Крайм Волшебник Yura Travis Red Bull 64 Bars © Ravil Abushayev / Red Bull Content Pool

Какое твое самое яркое воспоминание?

Крайм Волшебник: Самое яркое воспоминание на данный момент - рождения сына! Вся жизнь поделилась на до и после.

О чем вы мечтаете?

Крайм Волшебник: Я мечтаю иметь свой большой дом. Желательно где-нибудь заграницей. Хочу жить с женой и детьми более спокойную жизнь. Быть менее тревожным человеком. То, что сейчас происходит в мире, сильно выбивает из колеи.

YuraTravis: Самое главное, пусть будет мир во всем мире. Если не будет мира, все остальное теряет смысл. Это если в глобальном плане. А так, хочется продолжать радовать людей музыкой. Дарить музыку. Заниматься своим любимым делом. И пусть все близкие будут счастливы и здоровы.