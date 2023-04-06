Да пребудет с нами рэп! Red Bull 64 Bars запускается в Казахстане

В Казахстане стартует уникальный проект хип-хоп музыки – Red Bull 64 Bars, где будет представлен отечественный рэп шестью исполнителями, которые имеют свой стиль и манеру исполнения. Это своего рода коллаборация продюсера и артиста. Важно и то, что исполнение композиций артистами будет иметь чистый звук без цифровых улучшений, только 64 строки чистого рэпа.

“Основная идея заключалась в том, чтобы объединить артистов с уникальными стилями. Каждый из музыкантов писал музыку в соответствии с их собственными стандартами, что отражало их внутренний мир. Если вы ранее не слышали об этом артисте, то это может стать отличной возможностью познакомиться с его творчеством. Первым исполнителем, которого вы услышите и увидите, станет De Lacure”, – рассказал продюсер казахстанского лейбла õzen Еркебулан Байгужин, который занимался осуществлением проекта.

Red Bull 64 Bars принесет неудержимую волну рэпа в страну уже совсем скоро. Проект полон уникальных моментов и сюрпризов. По словам режиссера эпизодов Ziya, без импровизации на площадке во время съемок не обошлось. “Импровизация однозначно была. Поскольку мы писали лайв, на площадке кипела настоящая жизнь. Камеры стоят, сцена стоит, и дальше артисты уже входили во вкус. Также я оценил другую, не менее важную фишку – роль продюсера. Круто, что проект не просто создает условия для взаимодействия между интересными исполнителями и продюсерами, но и правильно подсвечивает это. Обязательно обратите внимание на имя продюсера в титрах”, – поделился режиссер.

Red Bull 64 Bars – уникальный проект хип-хоп музыки © Виктор Магдеев / Red Bull Kazakhstan

В первом сезоне проекта зрителям будет представлено 6 эпизодов. Надо сказать, что, согласно формату Red Bull 64 Bars, рэперы сотрудничали с продюсерами на свой выбор. Спасительная сила музыки заключает в себе суть проекта, в котором рэперы записывают треки из 64 строк. Демонстрация талантов рэпа в режиме реального времени, где между артистом и слушателем не останется ничего, кроме микрофона и битов. Никаких припевов, никакого автотюна, только речетатив.

“Меня удивил каждый артист, но очень по-своему. Был один рэпер, который стал для меня открытием. Но не буду раскрывать всех секретов, зрители сами все увидят и услышат. Скажу лишь одно: все были на своих местах”, – подчеркнул Ziya.

Никаких припевов, никакого автотюна, только речетатив © Виктор Магдеев / Red Bull Kazakhstan

Режиссером проекта неспроста был выбран молодой талант Ziya. Он был одним из режиссеров видеоклипа Shiza & Ulukmanapo на песню Uade.

Если раньше в его работах можно было наблюдать зарисовки на тему урбанистики, ему часто доводилось отражать характер улиц, то на данный момент его волнует тема спорта в стране. У него есть большое желание высказаться на эту тему, затронув некоторые социальные и даже личные проблемы наших людей.

Процесс записи на 64 Bars © Виктор Магдеев / Red Bull Kazakhstan

“По моему мнению, сравнение с OYU будет тут излишне. У этих проектов, кроме составляющей лайва, ничего общего. Круто видеть, что в Казахстане появляются очень разные по формату лайв-площадки. Мы сами начинали канал с лайвов, поэтому приятно видеть, что они не исчезают в ленте и каждый раз это приобретает новые формы. В этом смысле 64 Bars, без сомнений, отлично дополнит рынок”, – подчеркнул Ziya.

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Red Bull 64 Bars © Виктор Магдеев / Red Bull Kazakhstan

Red Bull 64 Bars – единственное в своем роде шоу, посвященное рэпу. Проект был основан в Red Bull Studios в Окленде, куда приглашали различных музыкантов посетить стенд и продемонстрировать свои таланты. Проект стартовал со всемирно известным рэпером из Бруклина Талибом Квели, и с тех пор в нем приняли участие одни из самых ярких имен австралийского хип-хопа: от Jesswar, B Wise, Dallas Woods, Baker Boy, Carmouflage Rose до Genesis Owusu, Tasman Keith, Sophiya, Lisi, Тасмана Кита, Nerve и многие другие. И это не предел.