Red Bull Art of Motion – 2022: на пределе возможностей

На протяжении четырех дней лучшие атлеты по фрираннингу показывали на что они способны. Рассказываем все о Red Bull Art of Motion – 2022.

01 Победители

Первое место занял молодой атлет Трэвис Веркайк, который с небольшим отрывом опередил британца Эда Скотта – всего на одно очко. Сидни Олсон победила в Spot Challenge и Live Challenge, что вывело ее в лидеры среди женщин.

Your Red Bull Art of Motion 2022 winners © Alex Grymanis/Red Bull Content Pool Sydney Olson is the female Art of Motion champion once again © Little Shao/Red Bull Content Pool After impressing in 2021, Travis Verkaik is the new Art of Motion champ © Alex Grymanis/Red Bull Content Pool

Общая пятерка лучших:

Трэвис Веркайк – 15 очков Эд Скотт – 14 Элис Торхалл – 11 Ши Рудольф – 6 Евгений Арчи Ароян – 4

Женская тройка лидеров:

Сидни Олсон Лилу Рюэль Ноа Диоргина и Миранда Тибблинг

Приз зрительских симпатий:

Димитрис DK Кирсанидис

Бывший чемпион DK был любимцем болельщиков в Астипалее © Alex Grymanis/Red Bull Content Pool

Победители в номинации "Выбор спортсменов":

Самый сильный удар: Элис Торхалл Почтальон (самая большая отправка): Доминик Ди Томмазо Безумный ученый (самый креативный): Боб Риз Любимчик спортсменов: Трэвис Веркайк и Лилу Рюэль Коллаборация: Эд Скотт

Финалисты Red Bull Art of Motion 2022 © Little Shao/Red Bull Content Pool

Формат

Новый формат мероприятия состоял из трех различных испытаний: Explorative Challenge, Spot Challenge и Live Challenge. Баллы суммировались по итогам всей недели. Первый день начался с Explorative Challenge, он дал спортсменам возможность поработать друг с другом, исследуя весь остров.

"Я думаю, что новый формат очень крут, – сказала в преддверии соревнований прошлогодняя чемпионка среди женщин Ноа Диоргина. – Тренировки с друзьями, съемка видео – это то, что мы делаем постоянно. И это в одном из лучших мест, где я когда-либо тренировалась".

Ноа Диоргина исследует паркурный рай Астипалеи © Alex Grymanis/Red Bull Content Pool

02 Локация

Новое место открыло глаза на трассы прошлых лет: больше зазоров в крыше, большие перепады высот и бесконечное разнообразие.

В рамках Explorative Challenge у спортсменов было не только одно место, но и доступ ко всему острову.

Димитрис Кирсанидис и Астипалея © Alex Grymanis/Red Bull Content Pool

Место для проведения Spot Challenge было выбрано с учетом разнообразия доступных в непосредственной близости установок. Провалы в крыше разного размера, уступы в стиле водопада и наклонные спуски – все было частью уникальной архитектуры этого места. Чтобы еще больше повысить уровень игры, в существующие конструкции были внесены некоторые дополнения, создающие возможности для таких небывалых моментов, как установка бара в проеме крыши и массивная наклонная стена.

Доминик Ди Томмазо на Spot Challenge © Julian Mittelstaedt/Red Bull Content Pool

Место проведения Live Challenge было одним из самых компактных и замысловатых, которые когда-либо видел Red Bull Art of Motion. Ряд плотно упакованных стен, уступов и рамп каскадом спускался с городской площади под культовыми ветряными мельницами Астипалеи. Многочисленные провалы в крыше и прочная установка баров создавали идеальную возможность для классического комбо или одного массивного большого трюка.

Боб Риз на Live Challenge © Little Shao/Red Bull Content Pool

03 Live Challenge

В этом году на соревнованиях в прямом эфире происходили самые безумные действия в истории Red Bull Art of Motion. Благодаря новому формату атлеты получили свободу действий, чтобы продвинуться дальше, чем когда-либо прежде.

Шведская восходящая звезда Элис Торхалл взорвала умы своей Double Full с последующим Swing Full в Full Out.

Лилу Рюэль из Франции и Сидни Олсон из США сражались как новое поколение против старой школы. Лилу исполнила свой фирменный Double Cork, Pimp Flip и Devil Drop. Сидни сделала 540 Side Flip, затем Handspring, Inward и, наконец, Pistol Back Full, что принесло высокие оценки.

Лилу Рюэль сражалась с Сидни Олсон за женский титул © Little Shao/Red Bull Content Pool Сидни Олсон снова заняла первое место на Art of Motion © Alex Grymanis/Red Bull Content Pool

Трэвис Веркайк занял первое место благодаря очень чистой линии, начатой Kong Gainer в узком переулке, а также невероятно техничному Kong Gainer в середине своего заезда. Он закончил выступление с Turn Vault Cast Back.

Трэвис Веркайк из Великобритании - новый король Red Bull Art of Motion © Little Shao/Red Bull Content Pool

Боб Риз провел один из самых захватывающих моментов дня, выполнив Vortex Side Flip через пролом в крыше, Cat Leap над зрителями в переулке и Twist In Back Out, но именно его Swing Side с использованием стула, конечно же, вызвал наибольшие аплодисменты зрителей.

Боб Риз возвращает печально известный стул на Red Bull Art of Motion 2022 © Little Shao

В конце концов именно британский ветеран Эд Скотт и его бесшовная линия высокого уровня стали победителями дня. Он начал с точного Gainer, дал нам сочный Webster прямо в Tsukahara и закончил все Giant to Toe впереди.

04 Что насчет Spot Challenge?

В рамках Spot Challenge все 16 спортсменов собрались в одном идеальном месте, чтобы продемонстрировать свои различные навыки, снимая 60-секундный ролик с одним из восьми опытных профессиональных режиссеров фрираннинга.

Трэвис Веркайк произвел впечатление на Spot Challenge © Julian Mittelstaedt/Red Bull Content Pool

Самым ярким представителем дня стал Трэвис Веркайк из Великобритании, который продемонстрировал коллекцию движений нового уровня, каждое из которых привело к умопомрачительному Kong Gainer через центральную дыру в крыше, что принесло ему первое место за день.

Элис Торхалл привлекла внимание судей © Little Shao/Red Bull Content Pool

Новичок Элис Торхалл собрал выдающуюся коллекцию движений, меняющих игру, которые оставили судей в замешательстве, и принесли ему второе место в Spot Challenge. Его трюки в трикинг комбо впечатлили ведущего судью Люси Ромберг, которая сказала: "Его уровень точности, амплитуда и общий уровень сложности действительно впечатлили нас".

Сидни Олсон из США заняла первое место среди женщин с ее энергичным монтажом, наполненным бэнгерами и Tsukahara.

Пятерку лучших завершили Ши Рудольф и Боб Риз из США, занявшие третье и четвертое места соответственно, и новичок Стефан Диллинджер из Австрии, занявший пятое место.

05 Как прошел конкурс Exploration Challenge

В первый день соревнований спортсмены искали на острове идеальные места для съемки трех клипов в рамках Exploration Challenge. Они сотрудничали с другими спортсменами, снимая друг друга, закладывая свои самые плавные линии или самые большие трюки.

Ноа Диоргина в действии на Exploration Challenge © Little Shao/Red Bull Content Pool

Ши Рудольф проложил линию, которая начиналась и заканчивалась баунсерами на каменных лестницах, окружающих ветряные мельницы. Этот трюк принес ему третье место.

В итоге британские друзья Трэвис и Эд сразились за первое и второе места на классических крышах с видом на море.

Travis Verkaik leaps across a massive gap © Little Shao Travis Verkaik shows no fear over a huge jump © Little Shao Over the edge © Little Shao

Этот день определенно потребовал от спортсменов больших усилий, так как несколько человек были вынуждены сделать перерыв в начале соревнований из-за травм. Японский мастер стиля Рюя Кавасаки повредил лодыжку на картахаре, а прошлогодний чемпион Red Bull Art of Motion Кристиан Ковалевски был вынужден отсидеться весь день после неудачного приземления после своего первого трюка.

Поворот судьбы привел к тому, что американцу Эйдену Рудольфу, прошедшему онлайн-квалификацию, пришлось сняться с соревнований в последний момент из-за травмы, полученной во время подготовки. К счастью, рядом оказался не менее опытный спортсмен: вторым призером онлайн-квалификации стал брат-близнец Эйдена – Ши.

Каждый из участников соревнований создал свой собственный уникальный подход к задаче и представил потрясающие видеоролики своих движений, но в итоге именно массивное сальто Эда Скотта, выполненное с высокой точностью над провалом крыши прямо в макет palm drop, принесло ему первое место в турнирной таблице. В конце дня спортсмены представили свои лучшие ролики судьям и в интернете для получения награды "Приз зрительских симпатий".

1 мин. Ed Scott Twice a Red Bull Art of Motion runner-up, Britain's Ed Scott always performs well on the big stage.

Любимица французских болельщиков Лилу Рюэль завершила день с большим размахом, закончив свой последний забег прыжком в бассейн с балкона второго этажа своего гостиничного номера.

Lilou Ruel soars over a pool © Little Shao Miranda Tibbling with a clean twist © Alex Grymanis/Red Bull Content Pool Archie Aroyan hitting some stylish air © Little Shao/Red Bull Content Pool Dominic Di Tommaso with a hefty Kong vault over a roof gap © Little Shao/Red Bull Content Pool Dominic Di Tommaso and Ed Scott review clips after throwing down a line © Little Shao/Red Bull Content Pool

Клипы с конкурса Exploration Challenge транслируются в прямом эфире на сайте www.redbullartofmotion.com .

06 Кто участвовал в соревнованиях

В течение двух изнурительных дней соревнований мы видели, как спортсмены расширяли границы возможностей человеческого тела. К сожалению, некоторые спортсмены, включая Рюю Кавасаки, Кристиана Ковалевски и Доминика Ди Томмазо, были вынуждены отказаться от участия в соревнованиях из-за травм лодыжек. Вот кто стартовал в Live Challenge:

Первый этап

Ши Рудольф

Миранда Тибблинг

Элла Бусио

Боб Риз

Второй этап

Элис Торхалл

Ноа Диоргина

Димитрис DK Кирсанидис

Третий этап

Евгений Арчи Ароян

Стефан Диллинджер

Лилу Рюэль

Четвертый этап

Сидни Олсон

Эд Скотт

Трэвис Веркайк

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