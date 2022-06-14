© Little Shao
Urban Exploration
Red Bull Art of Motion – 2022: на пределе возможностей
Red Bull Art of Motion прошел в Астипалее, Греция, и мы собрали все последние новости с крупнейшего в мире соревнования по фрираннингу.
На протяжении четырех дней лучшие атлеты по фрираннингу показывали на что они способны. Рассказываем все о Red Bull Art of Motion – 2022.
01
Победители
Первое место занял молодой атлет Трэвис Веркайк, который с небольшим отрывом опередил британца Эда Скотта – всего на одно очко. Сидни Олсон победила в Spot Challenge и Live Challenge, что вывело ее в лидеры среди женщин.
Общая пятерка лучших:
- Трэвис Веркайк – 15 очков
- Эд Скотт – 14
- Элис Торхалл – 11
- Ши Рудольф – 6
- Евгений Арчи Ароян – 4
Женская тройка лидеров:
- Сидни Олсон
- Лилу Рюэль
- Ноа Диоргина и Миранда Тибблинг
Приз зрительских симпатий:
Димитрис DK Кирсанидис
Победители в номинации "Выбор спортсменов":
- Самый сильный удар: Элис Торхалл
- Почтальон (самая большая отправка): Доминик Ди Томмазо
- Безумный ученый (самый креативный): Боб Риз
- Любимчик спортсменов: Трэвис Веркайк и Лилу Рюэль
- Коллаборация: Эд Скотт
Формат
Новый формат мероприятия состоял из трех различных испытаний: Explorative Challenge, Spot Challenge и Live Challenge. Баллы суммировались по итогам всей недели. Первый день начался с Explorative Challenge, он дал спортсменам возможность поработать друг с другом, исследуя весь остров.
"Я думаю, что новый формат очень крут, – сказала в преддверии соревнований прошлогодняя чемпионка среди женщин Ноа Диоргина. – Тренировки с друзьями, съемка видео – это то, что мы делаем постоянно. И это в одном из лучших мест, где я когда-либо тренировалась".
02
Локация
Новое место открыло глаза на трассы прошлых лет: больше зазоров в крыше, большие перепады высот и бесконечное разнообразие.
В рамках Explorative Challenge у спортсменов было не только одно место, но и доступ ко всему острову.
Место для проведения Spot Challenge было выбрано с учетом разнообразия доступных в непосредственной близости установок. Провалы в крыше разного размера, уступы в стиле водопада и наклонные спуски – все было частью уникальной архитектуры этого места. Чтобы еще больше повысить уровень игры, в существующие конструкции были внесены некоторые дополнения, создающие возможности для таких небывалых моментов, как установка бара в проеме крыши и массивная наклонная стена.
Место проведения Live Challenge было одним из самых компактных и замысловатых, которые когда-либо видел Red Bull Art of Motion. Ряд плотно упакованных стен, уступов и рамп каскадом спускался с городской площади под культовыми ветряными мельницами Астипалеи. Многочисленные провалы в крыше и прочная установка баров создавали идеальную возможность для классического комбо или одного массивного большого трюка.
03
Live Challenge
В этом году на соревнованиях в прямом эфире происходили самые безумные действия в истории Red Bull Art of Motion. Благодаря новому формату атлеты получили свободу действий, чтобы продвинуться дальше, чем когда-либо прежде.
Шведская восходящая звезда Элис Торхалл взорвала умы своей Double Full с последующим Swing Full в Full Out.
Лилу Рюэль из Франции и Сидни Олсон из США сражались как новое поколение против старой школы. Лилу исполнила свой фирменный Double Cork, Pimp Flip и Devil Drop. Сидни сделала 540 Side Flip, затем Handspring, Inward и, наконец, Pistol Back Full, что принесло высокие оценки.
Трэвис Веркайк занял первое место благодаря очень чистой линии, начатой Kong Gainer в узком переулке, а также невероятно техничному Kong Gainer в середине своего заезда. Он закончил выступление с Turn Vault Cast Back.
Боб Риз провел один из самых захватывающих моментов дня, выполнив Vortex Side Flip через пролом в крыше, Cat Leap над зрителями в переулке и Twist In Back Out, но именно его Swing Side с использованием стула, конечно же, вызвал наибольшие аплодисменты зрителей.
В конце концов именно британский ветеран Эд Скотт и его бесшовная линия высокого уровня стали победителями дня. Он начал с точного Gainer, дал нам сочный Webster прямо в Tsukahara и закончил все Giant to Toe впереди.
04
Что насчет Spot Challenge?
В рамках Spot Challenge все 16 спортсменов собрались в одном идеальном месте, чтобы продемонстрировать свои различные навыки, снимая 60-секундный ролик с одним из восьми опытных профессиональных режиссеров фрираннинга.
Самым ярким представителем дня стал Трэвис Веркайк из Великобритании, который продемонстрировал коллекцию движений нового уровня, каждое из которых привело к умопомрачительному Kong Gainer через центральную дыру в крыше, что принесло ему первое место за день.
Новичок Элис Торхалл собрал выдающуюся коллекцию движений, меняющих игру, которые оставили судей в замешательстве, и принесли ему второе место в Spot Challenge. Его трюки в трикинг комбо впечатлили ведущего судью Люси Ромберг, которая сказала: "Его уровень точности, амплитуда и общий уровень сложности действительно впечатлили нас".
Сидни Олсон из США заняла первое место среди женщин с ее энергичным монтажом, наполненным бэнгерами и Tsukahara.
Пятерку лучших завершили Ши Рудольф и Боб Риз из США, занявшие третье и четвертое места соответственно, и новичок Стефан Диллинджер из Австрии, занявший пятое место.
05
Как прошел конкурс Exploration Challenge
В первый день соревнований спортсмены искали на острове идеальные места для съемки трех клипов в рамках Exploration Challenge. Они сотрудничали с другими спортсменами, снимая друг друга, закладывая свои самые плавные линии или самые большие трюки.
Ши Рудольф проложил линию, которая начиналась и заканчивалась баунсерами на каменных лестницах, окружающих ветряные мельницы. Этот трюк принес ему третье место.
В итоге британские друзья Трэвис и Эд сразились за первое и второе места на классических крышах с видом на море.
Этот день определенно потребовал от спортсменов больших усилий, так как несколько человек были вынуждены сделать перерыв в начале соревнований из-за травм. Японский мастер стиля Рюя Кавасаки повредил лодыжку на картахаре, а прошлогодний чемпион Red Bull Art of Motion Кристиан Ковалевски был вынужден отсидеться весь день после неудачного приземления после своего первого трюка.
Поворот судьбы привел к тому, что американцу Эйдену Рудольфу, прошедшему онлайн-квалификацию, пришлось сняться с соревнований в последний момент из-за травмы, полученной во время подготовки. К счастью, рядом оказался не менее опытный спортсмен: вторым призером онлайн-квалификации стал брат-близнец Эйдена – Ши.
Каждый из участников соревнований создал свой собственный уникальный подход к задаче и представил потрясающие видеоролики своих движений, но в итоге именно массивное сальто Эда Скотта, выполненное с высокой точностью над провалом крыши прямо в макет palm drop, принесло ему первое место в турнирной таблице. В конце дня спортсмены представили свои лучшие ролики судьям и в интернете для получения награды "Приз зрительских симпатий".
1 мин.
Ed Scott
Twice a Red Bull Art of Motion runner-up, Britain's Ed Scott always performs well on the big stage.
Любимица французских болельщиков Лилу Рюэль завершила день с большим размахом, закончив свой последний забег прыжком в бассейн с балкона второго этажа своего гостиничного номера.
Клипы с конкурса Exploration Challenge транслируются в прямом эфире на сайте www.redbullartofmotion.com.
06
Кто участвовал в соревнованиях
В течение двух изнурительных дней соревнований мы видели, как спортсмены расширяли границы возможностей человеческого тела. К сожалению, некоторые спортсмены, включая Рюю Кавасаки, Кристиана Ковалевски и Доминика Ди Томмазо, были вынуждены отказаться от участия в соревнованиях из-за травм лодыжек. Вот кто стартовал в Live Challenge:
Первый этап
- Ши Рудольф
- Миранда Тибблинг
- Элла Бусио
- Боб Риз
Второй этап
- Элис Торхалл
- Ноа Диоргина
- Димитрис DK Кирсанидис
Третий этап
- Евгений Арчи Ароян
- Стефан Диллинджер
- Лилу Рюэль
Четвертый этап
- Сидни Олсон
- Эд Скотт
- Трэвис Веркайк
В этой статье