8 инноваций от финалистов Red Bull Basement, которые изменят мир

Современные студенты – люди, которые уже с рождения с технологиями на “ты”. И многие из них не хотят мириться с привычным порядком мира просто потому, что “так всегда делалось”. Именно такие молодые новаторы присоединяются к глобальному проекту Red Bull Basement , чтобы сделать наш мир лучше.

Red Bull Basement – это международный проект для студентов-новаторов. Он стартовал в 2018 году и помогает молодым энтузиастам из разных стран мира реализовывать прорывные идеи по улучшению жизни.

Студенческие команды-финалисты из университетов со всего мира поделятся своими инновационными техническими идеями на глобальном финале Red Bull Basement , который пройдет 24–27 марта в Стамбуле, Турция . Команды представят судьям свои проекты, которые отвечают Целям устойчивого развития Организации Объединенных Наций :

Тело и разум

Карьера

Чистота воды

Борьба с изменением климата

Образование

Расширение прав и возможностей

Источники энергии

Умные города.

Студенты Рустам Кабден и Жазира Ермекеш из Казахстана также представят свою идею на международном финале в Стамбуле. Команда AirFlux создала специальный прибор – бризер, который обеспечивает приток воздуха в помещение без необходимости открывать окна, полностью его очищает и дезинфицирует от пыли, пыльцы, аллергенов, предотвращает сквозняки и шум с улицы. Кроме того, он оснащен датчиком пожарной безопасности и другими "умными" функциями. Более подробно о проекте казахстанских студентов ты можешь прочитать здесь .

Жазира и Рустам из команды AirFlux © Виктор Магдеев

Все идеи финалистов доступны для ознакомления на сайте Red Bull Basement , а ниже мы расскажем более подробно о некоторых из них.

Плитка для пешеходных дорожек со встроенными светодиодами

Команда Starry Light Tiles из университета Лафборо (Англия) © Mark Roe/Red Bull Content Pool

Студенты из университета Лафборо (Англия) выбрали для участия категорию “Источники энергии”, и вот что они придумали.

“Возвращение домой в одиночку ночью, особенно если дорога не освещенная, может быть пугающим. Очевидное решение – установить больше уличных фонарей. Но здесь тогда возникают другие проблемы – эксплуатация таких светильников обходится дорого и увеличивает световое загрязнение”, – говорят студенты Тейба Ахмед и Эми Дринг.

Но как тогда решить эту проблему? Английские студенты предлагают установить светодиоды в плитки пешеходных дорожек. Эти светодиоды будут активироваться и освещать путь пешеходу, когда он наступает на плитку. Кроме этого, “Плитки звездного света” (' Starry Light Tiles ') самодостаточны, генерируют и сохраняют электричество на каждом этапе, используя комбинацию кинетической и пьезоэлектрической технологии сбора энергии.

Автономные транспортные средства по сбору подводных отходов

Команда Ocean Guardians из Александрийского университета (Египет) © Hesham Marcelo/Red Bull Content Pool

Ибрагим Э. Л. Готми и Абдул-Рахман Мухамад с инженерного факультета Александрийского университета (Египет) представят на финале ' Ocean Guardians '. “Стражи океана” – это взаимосвязанная сеть AUV (автономных подводных аппаратов) на солнечных батареях, которые находят и собирают пластиковые отходы, очищают подводную среду и собирают данные об исчезающих морских видах.

Сосредоточившись на борьбе с изменением климата, команда говорит: “Мы хотим, чтобы проект Ocean Guardians воплотился в реальность. Благодаря этому мы могли бы спасти жизни многих морских обитателей и оставили бы более чистый океан для будущих поколений”.

Приложение для связи людей с неотложной помощью

Команда Siren из университета Джомо Кеньятты (Кения) © Eric Kariuki/Red Bull Content Pool

Студенты из Сельскохозяйственного и технологического университета Джомо Кеньятты (Кения) разработали проект по получению первой помощи для участия в категории “Расширение прав и возможностей”. “Мысли о том, как спасать жизни в чрезвычайных ситуациях, привели нас к Siren. Это решение позволит связывать пациентов, остро нуждающихся в помощи врачей, с машинами скорой помощи и больницами”.

Кенийские студенты считают, что их приложение Siren поможет людям как с физическим недомоганием, так и с ментальными проблемами. Пациент может вызвать ближайшего к себе врача для оказания медицинской помощи через приложение еще до прибытия скорой помощи.

Умная корзина для мусора с автоматической сортировкой отходов

Команда E-Trash из H-FARM (Италия) © Sebastiano Felicetti/Red Bull Content Pool

Официальный партнер Red Bull Basement по технологическим услугам NTT объединяет лидеров мнений и студентов. Так, в этом году wild-card от NTT получили два студента по цифровому менеджменту из H-FARM (Италия) – Филиппо Казеллато и Умберто Больцони. Итальянские студенты представят на финале Red Bull Basement идею по повышению эффективности сортировки отходов в категории “Умные города”.

“Каждый год перерабатывается только 55 процентов мусора, и не все знают, как правильно его сортировать”, – отмечает Филиппо Казеллато. Поэтому их умная корзина E-Trash самостоятельно распознает состав мусора и автоматически помещает его в соответствующие отсеки. Команда также ищет варианты использования солнечной энергии, чтобы сделать их мусорное ведро полностью автономным.

Умный коврик для мыши по предотвращению травм от повторяющихся движений

Команда Wrest из Карлова университета (Чехия) © Jakub Zeman/Red Bull Content Pool

Синдром запястного канала (carpal tunnel syndrome, или CTS) – распространенная проблема среди тех, кто большую часть времени использует в работе или учебе компьютерную мышь. И именно поэтому Васил Костин и Томаш Трейдл с медицинского факультета Карлова университета (Чехия) решили разработать умный коврик для мыши Wrest в категории “Тело и разум”.

Wrest определяет давление и положение запястья, предупреждает пользователей, когда они нажимают на мышку слишком сильно, и напоминает им о необходимости потренировать запястья или сделать перерыв. “Синдром запястного канала – второе по распространенности профессиональное заболевание, – объясняют чешские студенты из медицинского университета. – Не важно, насколько много вы работаете, желание оставаться здоровым должно всегда стоять на первом месте”.

Автоматизированный инструмент обучения

Команда Jotted из Университета штата Аризона (США) © Tanner Yeager/Red Bull Content Pool

“Часто самое сложное в подготовке к экзаменам – это знать, с чего начать. Студенты могут часами корпеть над конспектами лекций и рыскать в интернете только для того, чтобы понять, что они ничего не знают”, – отмечает Сильвия Лопес, студентка Университета штата Аризона (США). Так у Сильвии и ее напарницы по команде Бринли Кидд родилась идея технического решения под названием Jotted .

Jotted – это автоматический инструмент для создания заметок в процессе обучения. Он будет генерировать наборы карточек, определяя ключевые термины и информацию в конспектах лекций в режиме реального времени. Помимо этого, инструмент также будет собирать соответствующую информацию, создавать на этой базе практические тесты и многое другое.

Портативная бутылка для питья, которая стерилизует воду в любом месте

Участница команды AQUALUX из Федерального университета Ору-Прету (Бразилия) © Donatello Ferraz/Red Bull Content Pool

Когда Барбара Пайва, студентка Федерального университета Ору-Прету (Бразилия), узнала, что 1,5 миллиона человек ежегодно умирают от болезней, связанных с загрязненной питьевой водой, она решила что-то с этим сделать.

Специально для решения этой проблемы Барбара разработала бутылку AQUALUX в категории “Чистота воды”. AQUALUX сможет фильтровать и стерилизовать воду с помощью солнечного света, благодаря чему бутылка становится полностью автономной. Идея бразильской студентки сможет обеспечить чистой питьевой водой кого и где угодно – и людей, проживающих в антисанитарных условиях, и хайкеров с туристами в отдаленных заповедниках. “Цель проекта – обеспечить качественную воду для всех и в любое время”, – говорит Барбара Пайва.

Приложение для принятия решения о будущей карьере с помощью профессионалов

Команда Find Your Pro из Брюссельской школы менеджмента Ichec (Бельгия) © Hajar Saidi/Red Bull Content Pool

В категории “Карьера” две студентки из Брюссельской школы менеджмента Ichec (Бельгия) решили облегчить молодым людям выбор своей будущей профессии с помощью FindYourPro . Это приложение свяжет студентов с профессионалами в выбранных сферах работы, чтобы напрямую узнать об этом карьерном пути и иметь более четкое представление о том, что они будут делать в будущем.

“Это нормально, когда тебе нужно выбрать свою будущую профессию, а ты растерян и не знаешь, кем хочешь работать”, – говорит Хаджар Саиди из Бельгийского университета. Ее напарница по команде Кавтра Саиди добавляет: “Мы думаем, что эта идея очень поможет многим студентам, включая нас!”