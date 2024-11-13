Протез будущего: победа стартапа Umit на Red Bull Basement в Казахстане

С момента запуска в 2015 году конкурс стал стартовой площадкой для молодых предпринимателей, объединяя их вокруг проектов, направленных на улучшение мира через инновации.

Red Bull Basement

поддерживает инициативы в GreenTech и SocialTech, стремясь раскрыть потенциал студентов и вдохновить их на создание решений для экологических и социальных вызовов. С 2018 года конкурс приобрел международный масштаб, охватив больше 45 стран.