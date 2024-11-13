Протез будущего: победа стартапа Umit на Red Bull Basement в Казахстане

Недавно в Алматы в MOST IT Hub прошел национальный финал конкурса Red Bull Basement, направленного на поддержку перспективных студенческих стартапов.
10 команд представили свои идеи перед лидерами казахстанского бизнеса и ведущими экспертами в сфере стартапов. Отбор прошел в напряженной и вдохновляющей атмосфере, где участники не только получили ценные отзывы, но и нашли поддержку и мотивацию для дальнейшего развития своих проектов.
Идея с протезом, который позволит управлять инвалидным креслом с помощью одного жеста языком, пришла к нам два года назад. Так как у нас есть дедушки и бабушки, у которых из-за болезни имеется паралич частей тела, не позволяющий им быть мобильными. Поэтому мы хотели сделать проект, который бы расширил их возможности независимого передвижения
С момента запуска в 2015 году конкурс стал стартовой площадкой для молодых предпринимателей, объединяя их вокруг проектов, направленных на улучшение мира через инновации. Red Bull Basement поддерживает инициативы в GreenTech и SocialTech, стремясь раскрыть потенциал студентов и вдохновить их на создание решений для экологических и социальных вызовов. С 2018 года конкурс приобрел международный масштаб, охватив больше 45 стран.
Кульминация национального этапа в Казахстане собрала финалистов, прошедших отбор и готовых делиться своими идеями. Программу мероприятия дополнили мастер-классы, где спикеры из ведущих компаний страны рассказывали о новейших технологиях и основах успешного стартап-бизнеса.
CEO Optimation Academy Нургиса Андасбек поделился видением на применение искусственного интеллекта, а Александр Мосин, соучредитель Alaqan, дал советы по запуску стартапов.
Среди представленных на питче проектов:
Clairity Video Enhancer: приложение, удаляющее слова-паразиты из загружаемого видео (автор: Алидар Панажугиев).
Smart Food Storage Solutions: контейнеры с сенсорами, сигнализирующие о приближающемся сроке годности продуктов (автор: Дана Карпиенова).
Балғын: инклюзивное кафе, предоставляющее работу людям с ограниченными возможностями (автор: Диана Ескожина).
Eco-Drone Restoration Initiative: дроны, оснащенные ИИ, высаживающие семена и восстанавливающие экосистемы (автор: Куралай Мендыхан).
Umit: инновативный протез, управляемый движениями языка, облегчающий управление цифровыми устройствами для людей с инвалидностью (автор: Қанат Тәжіхан).
И другие перспективные проекты, среди которых решения для экологичного хранения продуктов, навигаторы для слабовидящих и ИИ-помощники для бизнеса.
“Идея с протезом, который позволит управлять инвалидным креслом с помощью одного жеста языком, пришла к нам два года назад. Так как у нас есть дедушки и бабушки, у которых из-за болезни имеется паралич частей тела, не позволяющий им быть мобильными. Поэтому мы хотели сделать проект, который бы расширил их возможности независимого передвижения”, – рассказал один из победителей Red Bull Basement – 2024 в Казахстане Қанат Тәжіхан.
По итогам финального питча жюри отметило стартап Umit, разработанный старшеклассниками Қанатом Тәжіханом и Султаном Жумакадыром из Тараза.
Их проект – это устройство, позволяющее людям с ограниченными возможностями управлять технологиями одним движением языка. Идея возникла из личных наблюдений ребят за трудностями, с которыми сталкиваются их пожилые родственники.
Самым сложным в проекте для ребят была работа над микрочипом. Работа была кропотливой и требовалась филигранная точность при использовании мелких деталей. Еще одной сложностью для ребят было то, что затруднялся поиск лиц с инвалидностью для организации интервью и тестирования идеи, так как они в большинстве своем находятся дома.
Теперь, планируя поступление в MIT, они хотят развивать проект и сотрудничать с общественными фондами.