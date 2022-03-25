Хазал Нехир: "Перепрыгни через все свои препятствия"

Хазал Нехир – выдающаяся спортсменка в одном из креативных видов спорта – фриране. Фриран объединяет в себе искусные движения бега, лазания и прыжков через препятствия наиболее эффективным способом. Но как бы ни были физически сложны прыжки через проемы в крыше и сальто по стенам, Нехир считает, что 80% в паркуре составляет моральная подготовка.

Это идеальная тема для подкаста Red Bull Basement Sessions, в котором люди из мира спорта, бизнеса и технологий обсуждают свое мировоззрение, мотивацию и то, что нужно сделать, чтобы изменить мир к лучшему.

Звезда паркура Хазал Нехир © Nuri Yılmazer

Вот несколько советов от Хазал для тех, кто сталкивается с трудностями:

Смотрите шире и будьте открыты для новых возможностей

"Когда я нахожусь на улице, я всегда ищу споты, прыжки, стены, – говорит она. – Где бы я ни увидела что-то, я это фотографирую, а затем добавляю в свой список то, что нужно еще сделать". Она также черпает идеи в социальных сетях, говоря: "Там много спортсменов, которые делятся удивительными вещами, и я ими вдохновляюсь".

Определите свои способности и верьте в себя

На одной из съемок Нехир нужно было перепрыгнуть через проем в крыше, но она упала с четвертого этажа. "Я не очень-то концентрировалась на стене приземления, потому что мне было страшно", – вспоминает она. К счастью, опытные и надежные друзья напомнили Нехир о ее навыках и убедили ее, что у нее все получится. Подкрепив свою уверенность, она спокойно сделала прыжок.

В подкасте Нехир рассказывает замечательную историю о другой съемке – в фильме режиссера Майкла Бэя с актером Райаном Рейнольдсом. Там ей пришлось полностью выйти из зоны комфорта, что она описывает как самый неловкий момент в своей жизни. Тем не менее она была номинирована на награду за трюки в фильме.

Создайте “лестницу” целей

Вот что еще говорит Нехир о прокачке уверенности в себе: "У меня есть список дел с большим количеством переходов. Это мой список целей: разные цели разного уровня. Я стараюсь начинать с более легких целей, затем переходить к другим, по нарастающей. Так я добираюсь до больших целей, не испытывая стресса. Все точно так, как по лестнице".

Делайте то, что вам нравится, и оставайтесь в моменте

Когда речь заходит о главной мотивации Нехир, она говорит: "Получать удовольствие от занятий спортом – это самое главное".

А что насчет ее будущего? "Думаю, я просто буду больше работать над собой во всех планах и, надеюсь, войду в историю".

Подкаст из этой серии – это часть глобальной программы Red Bull Basement , которая дает возможность студентам-новаторам придумывать инновационные идеи и менять мир к лучшему.

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