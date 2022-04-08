Red Bull Basement – 2022: поколение Z изменит мир

После нескольких месяцев работы с менторами финалисты программы Red Bull Basement для студентов-новаторов представили свои идеи перед международным жюри.

Как и большинство команд, участвовавших в Глобальном финале, Бринли Кидд и Сильвия Лопес, учащиеся Университета штата Аризона, выбрали категорию, основанную на целях устойчивого развития ООН: образование.

Их идея, названная Jotted, представляет собой автоматизированный инструмент для ведения заметок, который также генерирует флеш-карты в режиме реального времени, создает практические тесты и многое другое. Студенты считают, что Jotted может произвести революцию в том, как люди во всем мире находят и накапливают знания.

В течение трех дней семинаров, наставничества, дискуссий и основных выступлений на Глобальном финале студенческие команды сотрудничали, общались и дорабатывали свои презентации для окончательного представления своих идей. Для них даже был организован мастер-класс по паркуру с атлеткой из Турции Хазал Нехир .

Команда AirFlux из Казахстана на глобальном воркшопе Red Bull Basement © Nuri Yilmazer/Red Bull Content Pool

"Red Bull Basement – самый масштабный и познавательный проект, в котором мы когда-либо участвовали, – рассказывает Рустам Кабден – капитан команды-финалиста AirFlux из Казахстана. – С шести утра и до десяти вечера мы были в потоке информации, но при этом не чувствовали усталости, потому что программа была очень продуманной.

Все проекты, представленные в финале, были максимально интересными. Запомнилась идея студентов из японского университета – создание наушников, которые нейтрализуют внешний шум. Еще впечатлили цифровые рентгеновские очки от участниц из Южной Африки, с помощью которых, например, можно быстро распознавать травмы у спортсменов на соревнованиях, делать и передавать рентгеновские снимки.

Было много полезных тренингов, к примеру, как правильно выступать перед аудиторией. Поскольку это был первый наш опыт питчинга на международной арене на английском языке, этот тренинг нам очень помог. Но самое ценное, что мы получили на воркшопе, – это общение с участниками, обмен идеями, взаимодействие с другими культурами. Те цели, которые ставили для себя в финале, мы достигли: получили отличную обратную связь от финалистов, жюри, экспертов и поняли, в каком направлении нам дальше двигаться.

Загрязнение воздуха – актуальная проблема для всех стран. В мегаполисах сильный уличный шум, поэтому открывать окна нельзя. Но когда не проветривается помещение, люди быстрее утомляются, больше болеют. Наш прибор – отличное решение для жителей многоэтажек. Не нужно открывать окно, при этом воздух в помещении будет очищенный. Сейчас мы настроены на масштабирование своей идеи. Тестируем последние штрихи продукта и в ближайшее время начнем продажи. Планируем сначала освоить рынок Средней Азии, потом получить сертификацию и выходить на рынки Америки и Европы".

Участники глобального воркшопа Red Bull Basement © Nuri Yilmazer/Red Bull Content Pool

Манджула Ли, основатель и генеральный директор компании World Wide Generation и платформы G17Eco, уже во второй раз выступала в качестве глобального судьи Red Bull Basement Global Judge и была сопредседателем семинара на тему "Видение будущего бизнеса": "Поколение, которое изменит мир, – это миллениалы поколения Z. Мне нравится, что сейчас они окружены экосистемой людей и экспертов, которые могут их вдохновить".

Манджула Ли на глобальном воркшопе Red Bull Basement © Nuri Yılmazer/Red Bull Content Pool

Питч Jotted поразил экспертов, среди которых были Манджула Ли, а также Кудзи Чикумбу, лидер сообщества и создателей одной из крупнейших в мире платформ развлекательного видео; Маркус Кеннеди, генеральный менеджер сегмента игр и киберспорта в Intel; Сери МакКолл, старший вице-президент по маркетинговым операциям в NTT Ltd. и Сэм Джонс, основатель и генеральный директор Gener8, чье выступление на британской версии Dragon's Den известно как "лучший питч в истории".

Другие идеи варьировались от пешеходной плитки, которая освещает дорожки, когда на нее наступают, до платформы обмена энергией для домохозяйств, использующих солнечную энергию, а также наушников с шумоподавлением и “умного коврика” для мыши, который поможет избежать травм от повторяющихся движений.

"Конечно, победитель получит ресурсы, советы и помощь для ускорения реализации своей идеи, что просто невероятно, – сказал Джонс. – Но здесь все они участвуют в одних и тех же переговорах, изучают одни и те же вещи. Поэтому неважно, выиграют они или не выиграют – у них есть возможность вернуться домой, применить некоторые из полученных знаний, ускориться, расти быстрее и создавать лучшие продукты".

Команда Jotted из Университета штата Аризона (США) © Tanner Yeager/Red Bull Content Pool

Следующей целью финалистов является достижение 10 000 пользователей примерно за пять месяцев. Это амбициозное стремление, но теперь у них есть уверенность в своих силах.

"Это действительно правда, все выигрывают, когда приезжают на мировой финал. Люди, которых мы встретили, одни из самых лучших и ярких в мире – такие захватывающие, интересные и активные, – говорят победители Red Bull Basement. – Благодаря тому, чему мы научились, с точки зрения бизнеса и технической точки зрения мы чувствуем себя намного увереннее и готовы дальше развивать наш проект. Мы открываем новую страницу в невероятной книге, и нам очень хочется скорее отправиться в это путешествие".

Вдохновляйся и в течение всего года следи за Red Bull Basement на сайте redbullbasement.com .