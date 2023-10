Крупнейший в мире чемпионат по брейкингу Red Bull BC One -- крупнейший и самый престижный в мире чемпионат по брейкингу в формате "1 на 1". Каждый год тысячи танцоров соревнуются друг с другом за шанс выступать на мировом финале.

Red Bull BC One на легендарном парижском стадионе "Ролан Гаррос"

Легендарный стадион "Ролан Гаррос" привык принимать на своих известных глиняных кортах лучших теннисистов мира. Но в октябре этого года здесь не будет ни одной ракетки, поскольку парижская площадка превратится в крупнейшую международную сцену, на которой лучшие b-boys и b-girls мира будут сражаться за желанный титул Red Bull BC One World Championship.

Париж уже в третий раз принимает мировой финал Red Bull BC One. Первый раз это произошло в 2008 году, когда южнокорейский B-Boy Wing выиграл чемпионат после эпического финала с японцем Taisuke. Второй раз – в 2014 году, когда Taisuke снова вышел в финал, но на этот раз уступил голландскому брейкеру Menno, который в дальнейшем еще дважды завоевывал титул.

© Little Shao

Париж примет мировой финал Red Bull BC One в 2023 году

Что такое Red Bull BC One World Final?

Red Bull BC One World Final – это незабываемые соревнования по брейкингу в формате "один на один", которые стартовали в 2004 году. С тех пор соревнования проводились 19 раз и каждый год проходили в разных крупных городах.

В результате отбора по wild card и других квалификационных соревнований в мировом финале участвуют 16 лучших b-boys и 16 b-girls планеты, чтобы побороться за чемпионский пояс Red Bull BC One. Брейкеры соревнуются друг с другом в элитном мастерстве, демонстрируя высочайший уровень пауэрдвижений, футворков, фризов, трюков и многого другого. Кроме того, ведущими и диджеями соревнований выступают известные представители брейкерской и хип-хоп-сцены, а соревнования транслируются в прямом эфире для мировой аудитории поклонников.

Мировой финал Red Bull BC One World Final – 2022 стал эпическим возвращением на родину хип-хоп-культуры – в Нью-Йорк, США. B-Girl India из Нидерландов завоевала свой первый титул и стала самой молодой B-Girl, когда-либо получавшей чемпионский пояс, а B-Boy Victor (США) выиграл свой второй титул в мировом финале.

