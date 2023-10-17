Red Bull BC One на легендарном парижском стадионе "Ролан Гаррос"

Легендарный стадион "Ролан Гаррос" привык принимать на своих известных глиняных кортах лучших теннисистов мира. Но в октябре этого года здесь не будет ни одной ракетки, поскольку парижская площадка превратится в крупнейшую международную сцену, на которой лучшие b-boys и b-girls мира будут сражаться за желанный титул Red Bull BC One World Championship.

Париж уже в третий раз принимает мировой финал Red Bull BC One. Первый раз это произошло в 2008 году, когда южнокорейский B-Boy Wing выиграл чемпионат после эпического финала с японцем Taisuke. Второй раз – в 2014 году, когда Taisuke снова вышел в финал, но на этот раз уступил голландскому брейкеру Menno, который в дальнейшем еще дважды завоевывал титул.

Париж примет мировой финал Red Bull BC One в 2023 году © Little Shao

Что такое Red Bull BC One World Final?

Red Bull BC One World Final – это незабываемые соревнования по брейкингу в формате "один на один", которые стартовали в 2004 году. С тех пор соревнования проводились 19 раз и каждый год проходили в разных крупных городах.

В результате отбора по wild card и других квалификационных соревнований в мировом финале участвуют 16 лучших b-boys и 16 b-girls планеты, чтобы побороться за чемпионский пояс Red Bull BC One. Брейкеры соревнуются друг с другом в элитном мастерстве, демонстрируя высочайший уровень пауэрдвижений, футворков, фризов, трюков и многого другого. Кроме того, ведущими и диджеями соревнований выступают известные представители брейкерской и хип-хоп-сцены, а соревнования транслируются в прямом эфире для мировой аудитории поклонников.

Мировой финал Red Bull BC One World Final – 2022 стал эпическим возвращением на родину хип-хоп-культуры – в Нью-Йорк, США. B-Girl India из Нидерландов завоевала свой первый титул и стала самой молодой B-Girl, когда-либо получавшей чемпионский пояс, а B-Boy Victor (США) выиграл свой второй титул в мировом финале.

Мировой финал 2023 года пройдет в Париже, в год 50-летия хип-хопа, и, несомненно, подготовит почву для еще одного события, вошедшего в историю.

Стадион превратится в арену для брейкинга © Ghostographic

Как попасть на мировой финал?

Каждый год несколько стран проводят квалификационные соревнования Red Bull BC One Cyphers. Тысячи брейкеров соревнуются за право стать чемпионом своей страны и получить место в Last Chance Cypher. На Last Chance Cypher чемпионы со всего мира по сайферу сражаются за место среди 16 лучших танцоров.

Сезон Red Bull BC One Cypher, включающий более 90 мероприятий и программ по всему миру, является захватывающей частью пути к Red Bull BC One World Final.

Не пропусти ни одного события

Перед мировым финалом в Париже пройдет долгожданный Red Bull BC One Camp. Легенды брейкинга и восходящие звезды соберутся вместе на семинарах, панелях и открытых батлах.

Брейкеры со всего мира привезут в Париж свои высочайшие навыки. © Little Shao

Отдельные части программы лагеря будут транслироваться на Red Bull TV и в социальных сетях Red Bull BC One.

Для тех, кто хочет посетить мировой финал Red Bull BC One – 2023 в Париже, билеты уже поступили в продажу. Болельщики также могут следить за победителями сайферов по странам и за теми, кому предоставили wild card мирового финала Red Bull BC One – 2023, на сайте www.redbullbcone.com .

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