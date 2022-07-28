B-Boy Amir: "Нам есть что показать"

Смелая и дерзкая работа представляет собой яркий микс казахской традиционной культуры, брейкинга и урбан-элементов. Производством видео, которое было полностью отснято в Алматы, занималась казахстанская продакшен-компания Qara Studios.

2 мин. Red Bull BC One World Final Teaser with B-Boy Amir

B-Boy Amir, являющийся действующим чемпионом Red Bull BC One, выступил не только главным героем видео, но также автором идеи и режиссером.

– Режиссура – моя вторая любовь. Первая – брейкинг. Ничего не может быть лучше, чем совместить два любимых занятия, – рассказывает B-Boy Amir. – Хотелось рассказать всему миру о нашей культуре, о том месте, где я вырос, но сделать это современно и нестандартно. К Казахстану на мировой брейкинговой арене сейчас приковано большое внимание. Нам есть чем поделиться и что показать.

B-Boy Amir © Фото Victor Magdeyev/Red Bull Content Pool

В видео присутствуют все узнаваемые национальные атрибуты. Для героев специально были отшиты казахские традиционные костюмы с добавлением современных элементов. Также в видео задействован популярный казахстанский исполнитель dudeontheguitar. Он выступил в непривычном для него актерском амплуа – сыграл шамана.

dudeontheguitar в роли шамана © Фото Victor Magdeyev/Red Bull Content Pool Образы участников видео как отдельный вид искусства © Фото Victor Magdeyev/Red Bull Content Pool Каждый образ детально проработан © Фото Victor Magdeyev/Red Bull Content Pool Концепт за рамками традиционных рамок © Фото Victor Magdeyev/Red Bull Content Pool Совместить традиционное и современное в необычной форме © Фото Victor Magdeyev/Red Bull Content Pool Яркий микс традиционной культуры и урбан-элементов © Фото Victor Magdeyev/Red Bull Content Pool Для съемок была выбрана необычная локация - заброшенный терминал аэропорта © Фото Victor Magdeyev/Red Bull Content Pool Во время съемок добавляли много незапланированных кадров © Фото Victor Magdeyev/Red Bull Content Pool Производством видео занималась продакшен-компания Qara Studios © Фото Victor Magdeyev/Red Bull Content Pool Съемочный процесс © Фото Victor Magdeyev/Red Bull Content Pool

– Наша задумка была показать казахскую культуру так, как мы ее еще не привыкли воспринимать, – рассказывает режиссер-постановщик Nur Niaz. – Изначально Амир планировал снимать видео на натуре. После прочтения его синопсиса я уловил мысль, и мне захотелось больше поиграть на контрапунктах. Если мы показываем что-то традиционно казахское, то тут же смешиваем с чем-то современным и, на первый взгляд, несовместимым. Если мы видим юрту, то она не на жайляу, а на огромной бетонной площадке, а на ее фоне летают самолеты.

Режиссер-постановщик видео Nur Niaz и B-Boy Amir © Фото Victor Magdeyev/Red Bull Content Pool

– Мы с Нуром давно хотели снять что-то вне традиционных рамок. Мы даже локацию выбрали, которая работала бы вне времени, – рассказывает оператор-постановщик Еркебулан Куанышбаев. – Нам не хотелось привязываться конкретно к какому-то месту. Несмотря на то что мы знали, чего хотим и у нас были раскадровки, на площадке было очень много импровизации. Мы во время съемок добавляли много незапланированных кадров, и они классно сработали в финальной версии видео.

"Хотелось рассказать всему миру о нашей культуре" © Фото Victor Magdeyev/Red Bull Content Pool "Режиссура – моя вторая любовь. Первая – брейкинг" © Фото Victor Magdeyev/Red Bull Content Pool "Ничего не может быть лучше, чем совместить два любимых занятия" © Фото Victor Magdeyev/Red Bull Content Pool "Нам есть чем поделиться и что показать" © Фото Victor Magdeyev/Red Bull Content Pool

– Без мелких неприятностей на площадке не обошлось. Сценарий сценарием, но погодные условия диктовали свои правила. Погода менялась несколько раз за день. Был и зной, и сильнейший ветер, который сдувал шатры, и ливень… Это усложняло работу для камер, систем стабилизации. Каждый человек, помогавший на площадке, которого вы видите в видео, привнес в него что-то от себя. Такое случается редко, и это особенно ценно, – поделился Nur Niaz.

– Мы снимали на улице, на открытом пространстве. Начался сильный ветер. Была сцена, где мне нужно было смотреть в камеру максимально серьезным взглядом. Но в это время я видел, как на фоне камеры из-за ветра улетают палатки, техника, съемочная команда… В итоге мой взгляд получился не серьезным, а испуганным. Эта сцена не вошла в ролик, – вспоминает B-Boy Amir.

Режиссер-постановщик проекта Nur Niaz признался, что после работы над видео проникся философией брейкинга.

– Честно говоря, до этого проекта о брейкинге я не знал ровным счетом ничего, кроме того, что он бывает нижний и верхний. Но и это знание было заблуждением, как мне потом объяснил Амир, потому что такого деления не существует. Ну и много другой информации узнал в ходе изучения темы и общения с Амиром. Сейчас у меня нет никаких сомнений, что это спорт. В нем есть и сложная физическая составляющая, и жесткий соревновательный элемент, а также массовая аудитория и прочие элементы, присущие большому спорту. Очень круто, что Казахстан в этом виде спорта занимает лидирующие позиции, – подчеркнул Nur Niaz.

Отметим, что B-Boy Amir – не только действующий чемпион Red Bull BC One, но и член Национальной олимпийской сборной Казахстана по брейкингу.