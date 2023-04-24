В этом году на сцене собрались как “старички”, так и новые лица. После того как показали сетку, все пошло в режиме нон-стоп. Батл за батлом, крутые и неожиданные движения, взрыв эмоций и настоящая жара просто поразили зрителей.

В этом году на сцене собрались как “старички”, так и новые лица. После того как показали сетку, все пошло в режиме нон-стоп. Батл за батлом, крутые и неожиданные движения, взрыв эмоций и настоящая жара просто поразили зрителей.

В этом году на сцене собрались как “старички”, так и новые лица. После того как показали сетку, все пошло в режиме нон-стоп. Батл за батлом, крутые и неожиданные движения, взрыв эмоций и настоящая жара просто поразили зрителей.

Несмотря на то что перед жюри каждый раз складывался сложный выбор, им удалось мастерски определить самых главных победителей. Второй год подряд национальными победителями стали B-Boy Create (Даулет Анарбеков) и B-Girl Sayora (Саёра Алибекова), которые в прошлом году уже представляли Казахстан на мировом финале в Нью-Йорке.

Несмотря на то что перед жюри каждый раз складывался сложный выбор, им удалось мастерски определить самых главных победителей. Второй год подряд национальными победителями стали B-Boy Create (Даулет Анарбеков) и B-Girl Sayora (Саёра Алибекова), которые в прошлом году уже представляли Казахстан на мировом финале в Нью-Йорке.

Несмотря на то что перед жюри каждый раз складывался сложный выбор, им удалось мастерски определить самых главных победителей. Второй год подряд национальными победителями стали B-Boy Create (Даулет Анарбеков) и B-Girl Sayora (Саёра Алибекова), которые в прошлом году уже представляли Казахстан на мировом финале в Нью-Йорке.

По словам B-Girl Sayora, в этом году девушки на батлах были намного сильнее. И правда, b-girls не давали отдышаться друг другу и с бешеной энергией продолжали битвы. “Я надеюсь, что мы все будем расти и повышать свои навыки. Здоровая конкуренция и сильные соперники – залог прогресса, поэтому желаю нам всем удачи и продуктивных тренировок!”

По словам B-Girl Sayora, в этом году девушки на батлах были намного сильнее. И правда, b-girls не давали отдышаться друг другу и с бешеной энергией продолжали битвы. “Я надеюсь, что мы все будем расти и повышать свои навыки. Здоровая конкуренция и сильные соперники – залог прогресса, поэтому желаю нам всем удачи и продуктивных тренировок!”

По словам B-Girl Sayora, в этом году девушки на батлах были намного сильнее. И правда, b-girls не давали отдышаться друг другу и с бешеной энергией продолжали битвы. “Я надеюсь, что мы все будем расти и повышать свои навыки. Здоровая конкуренция и сильные соперники – залог прогресса, поэтому желаю нам всем удачи и продуктивных тренировок!”