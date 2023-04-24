После отборочных соревнований в Актобе, Астане и Алматы 16 лучших b-boys и 8 b-girls со всей страны сразились за право представлять Казахстан на мировом финале Red Bull BC One в Париже.
По традиции сайфер начался с выступлений жюри: B-Boy Neguin, B-Girl Sarah Bee и B-Boy Amir (чемпион мира Red Bull BC One – 2021). С первых минут профи как следует разогрели сцену и задали настроение на весь предстоящий вечер.
Ведущими мероприятия выступили MC ZUZU и Quick San, а музыкальное сопровождение для всех батлов и поддержка крутого настроя была от BreakDj Jan-Kit.
Готовы? Погнали!
В этом году на сцене собрались как “старички”, так и новые лица. После того как показали сетку, все пошло в режиме нон-стоп. Батл за батлом, крутые и неожиданные движения, взрыв эмоций и настоящая жара просто поразили зрителей.
Несмотря на то что перед жюри каждый раз складывался сложный выбор, им удалось мастерски определить самых главных победителей. Второй год подряд национальными победителями стали B-Boy Create (Даулет Анарбеков) и B-Girl Sayora (Саёра Алибекова), которые в прошлом году уже представляли Казахстан на мировом финале в Нью-Йорке.
Теперь их ждет финал в Париже
По словам B-Girl Sayora, в этом году девушки на батлах были намного сильнее. И правда, b-girls не давали отдышаться друг другу и с бешеной энергией продолжали битвы. “Я надеюсь, что мы все будем расти и повышать свои навыки. Здоровая конкуренция и сильные соперники – залог прогресса, поэтому желаю нам всем удачи и продуктивных тренировок!”
B-Girl Sayora: “Это уже моя четвертая победа на казахстанском Red Bull BC One Cypher. С каждым годом мне сложнее выступать из-за большой ответственности, которую я возлагаю сама на себя. Просто побеждать – это всегда здорово, но защищать титул и понимать, что у тебя как будто бы нет права на ошибку, волнительно и вызывает много стресса. В этот раз я была истощена эмоционально, морально, физически. Поэтому, когда мою руку подняли, все мысли и эмоции в голове смешались. Конечно, я была рада, но теперь мне предстоит еще более трудное дело. Но это все стоит того самого момента в танце, когда музыка заполняет твою душу и ты являешься неким проводником энергии людей. Для меня это самый настоящий кайф”.
Как будете готовиться к финалу в Париже?
B-Girl Sayora:Мне нужно немного поправить здоровье. А так, тренироваться в обычном усиленном режиме. Но я также добавлю разные темы, о которых узнала от судей на мастер-классах. Больше участвовать, больше импровизировать, замечать детали, слушать музыку и, естественно, выкладываться на все 100%.
B-Boy Create тоже оценил уровень соперников в этом году: “Честно признаться, эмоционально сложнее, чем в том (в прошлом году), но физически я готовился хорошо, это компенсировало все мои сомнения. Уровень у соперников растет каждый год. К тому же среди ребят я был один из возрастных и думаю, что тут мне помог мой многолетний опыт”.
Каково становиться победителем второй год подряд?
B-Boy Create:Ощущение облегчения – после, куча сомнений – до. Люди любят говорить, что молния в одно место два раза не бьет, но мне это удалось. Второй раз было особенно волнительно, если первый раз я нападал, второй раз я чувствовал, что мне надо защищать, атмосфера вокруг меня была смешанная. Были те, кто верил в мой успех, но также были и те, кто не хотел, чтобы это случилось повторно. К финалу в этом году я буду готовиться особенно упорно! В том году я с треском проиграл, даже был подавлен этим. Но сейчас я знаю, что это был определенный опыт, который я должен был пройти, чтобы в этом году сиять!
Выставка и итоги конкурса
Кроме батлов, в этот же день проходила выставка работ от Рамира (Ramboyart) с иллюстрациями популярных мировых танцоров. А также подвели итоги конкурса официального партнера чемпионата, компании Visa – #Танцуюдопарижа. Два финалиста конкурса вышли на батл друг против друга перед финальными раундами Red Bull BC One Cypher Kazakhstan – 2023. Победителем стал B-Boy Silver Max (Максим Хайрулин), который выиграл путевку на мировой финал в Париже в качестве зрителя.
Информационный партнер мероприятия Red Bull BC One Cypher Kazakhstan – интернет-издание zakon.kz.
Уже в октябре 2023 года пройдет двадцатый в истории мировой финал Red Bull BC One в Париже на знаменитом стадионе “Ролан Гаррос”, который превратится из теннисного корта в крупнейшую международную арену брейкинга.