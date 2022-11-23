Почувствуй всю силу танца

Попасть на самый крутой финал Red Bull BC One мечтает каждый брейк-дансер. Но шанс сразиться за престижный пояс чемпиона выпадает лучшим в мире 16 b-boys и 16 b-girls. Нынешний Red Bull BC One прошел на родине брейкинга и хип-хопа в Нью-Йорке и собрал участников из 20 стран. Блеснули своим мастерством и казахстанские танцоры.

Первый турнир Red Bull BC One прошел в 2004 году и сразу же завоевал репутацию самого грандиозного события в мире брейкинга. Ежегодно турнир собирает танцоров и фанатов брейкинга. Каждый раз соревнования проходят в разных городах мира. В этом году состоялся уже 19-й мировой финал, который прошел в Нью-Йорке.

Отборочные туры, на которых b-boys и b-girls бились за возможность поехать на самый крупный и престижный в мире чемпионат по брейкингу в формате "один на один", были проведены более чем в 30 странах.

Битва за чемпионский титул состоялась в зале Hammerstein Ballroom в Манхэттен-центре. Финал получился грандиозным и захватывающим. С шоу-программой выступили легенды Нью-Йорка Caz и Rakim, которые сыграли важную роль в движении хип-хопа. Также своим творчеством порадовали фанатов дуэт из Квинса Black Sheep и революционная танцевальная команда Jabbawockeez.

Впервые в истории Red Bull BC One соревнование транслировалось через сервис потокового видео ESPN+, а двухчасовой обзор основных моментов показали на ESPN.

Главное – наслаждаться танцем

Казахстан на мировом финале представляли прошлогодний чемпион Red Bull BC One B-Boy Amir (Амир Закиров), а также чемпионы страны B-Girl Sayora (Саера Алибекова) и B-Boy Create (Даулет Анарбеков).

Наши ребята показали отличную подготовку, но, к сожалению, дальше топ-8 не смогли пройти. Это брейкинг. Здесь чемпион может проиграть новичку, и наоборот.

Мы пообщались с ребятами и узнали из первых уст, как все прошло на чемпионате.

Для 30-летнего B-Boy Create это был дебют на мировом финале. Он занимается брейкингом с 12 лет. В его копилке участие в разных чемпионатах, в том числе международных.

B-Boy Create © Little Shao / Red Bull Content Pool

– Финал Red Bull BC One прошел на высшем уровне. Чувствуется, что организаторы чтут традиции брейкинга и знают, что нужно брейкерам, чтобы они получили максимум удовольствия и показали высокий уровень, – отметил B-Boy Create. – Это был мой первый чемпионат такого уровня. Результатом недоволен, но

сделал работу над ошибками и в следующий раз, надеюсь, выступлю намного лучше.

– Какая атмосфера царила среди участников: соперническая или дружеская? – Многие участники знают друг друга долгие годы, кого-то лично знаешь, кого-то заочно. Во время батла все сфокусированы на себе, никто толком не говорит друг с другом, хотя в основном участники все вместе находятся в одном помещении. Обстановка там напряженная, все хотят выиграть. Во время батла все выкладываются без шуток и дружеской улыбки. Но вне битвы все находят время пообщаться, поделиться впечатлениями.

– Кто из соперников запомнился? – B-Boy Isin из Японии. Очень подготовленный и слаженный танцор.

– Как прорабатываете проигрыш? – Это очень сложный вопрос. В брейкинге в целом сложно судить, так как для меня это искусство, сложно сказать, кто круче – Давинчи или Малевич. Это все субъективно. Но, определенно, формула победы есть, и я на пути к ее пониманию. В планах больше участвовать в соревнованиях, чтобы запал не пропал. Есть ощущение, что все делаю правильно. Это не последний мой шанс.

B-Girl Sayora занимается брейкингом восемь лет. Она уже имеет опыт участия на Red Bull BC One.

B-Girl Sayora © Dean Treml / Red Bull Content Pool

– Это мой третий мировой финал. Конечно, была цель выиграть, но… Считаю, что мой проигрыш – моя победа. В топ-8 я билась с Алессандриной, опытной B-Girl. Когда я начинала танцевать, она уже забирала крупные тусы в Европе. Я помню, как в интернете смотрела на нее и вдохновлялась. Поэтому этот батл был для меня очень сокровенным и важным событием. Чем больше брейк становится спортом, тем меньше импровизации в танце, по крайней мере у меня. Но как раз, когда я танцевала с ней, пришлось импровизировать, что принесло мне невероятное удовольствие. Я абсолютно не расстроилась, и даже больше – это зарядило меня!

– Атмосфера на этом финале отличалась от двух других, на которых вы выступали? – Так как в этом году мировой финал прошел на исторической родине брейка в Нью-Йорке, ощущалась грандиозная атмосфера андеграунда, которая заряжала и позволяла почувствовать всю силу и энергию американской сцены! Это придавало сил! Финал прошел в небольшом театре. По сравнению с предыдущим Red Bull BC One в Цюрихе, людей было меньше, но благодаря этому было уютное чувство и ощущение принадлежности к культуре.

– Если проанализировать выступления: что получилось, а над чем стоит еще поработать? – В этот раз мне, наконец-то, удалось по-настоящему открыться. Обычно я жутко нервничаю, переживаю перед выходом на сцену, но в этот раз я чувствовала свободу, тепло и совсем не волновалась. Я действительно наслаждалась танцем. И самое важное: смогла донести свой танец, энергию, эмоции до зрителей и судей. Да, мое выступление не идеально, были повторения, глупые ошибки из-за суеты, падения, однако коннект, который получилось создать, намного важнее и ценнее для меня. После батла ко мне подходили не только зрители, но и сами судьи, которые говорили только положительное о моем танце. Следующие два дня кэмпа меня пригласили участвовать в break the game и royal battle, что доказывает мой рост, а также мне удалось заинтересовать организаторов.

– Какие планы на будущее? – Тренироваться, танцевать, наслаждаться, развивать стиль, верить в себя и в свой танец. И чтобы каждый батл был ярким.

Прошлогодний чемпион Red Bull BC One B-Boy Amir был немногословен. После батла он дал небольшое интервью местным журналистам.

B-Boy Amir © Little Shao / Red Bull Content Pool

“В принципе, все хорошо прошло. Мне понравилось, как я танцевал. Если вы посмотрите прошлый чемпионат и этот, то вы увидите двух разных танцоров. В этом году я представил много новых движений, идей. Для меня важно показать, что я весь год не останавливался, развивался”, – сказал он.

Лучшие из лучших

После четырех часов и 30 напряженных батлов судьи,

легендарные брейкеры Аюми, FaBGirl, Кид Глайд, Джей и Сик, определили чемпионов Red Bull BC One World Final – 2022. Лучшими из лучших стали B-Girl India (Индия Сарджо) из Нидерландов и B-Boy Victor (Виктор Монтальво) из США.

Новоиспеченная чемпионка не скрывала радости, потому что ей удалось одолеть действующую чемпионку Red Bull BC One 2021 года B-Girl Logistx. Она вошла в историю как самая молодая победительница чемпионата. B-Girl India 16 лет.

B-Girl India © Little Shao / Red Bull Content Pool

“Это была непростая задача – победить Logistx. Я приложила все свои усилия, но была очень счастлива сразиться с такой соперницей”, – отметила B-Girl India.

Индия Сарджо родилась и выросла в Гааге, Голландия.

Свой танцевальный путь она начала с уроков хип-хопа, но в семь лет перешла в брейк-данс. Спустя два года она заняла второе место в своем первом конкурсе. Ее фирменный стиль характеризуется как мощный, креативный и динамичный со всеобъемлющими движениями танец.

B-Boy Victor опытный и титулованный танцор. В его копилке победы на чемпионате Silverback Open – 2015 (который он выиграл повторно в 2018 году), в финале Red Bull BC One – 2015 в Риме, на Всемирных городских играх – 2019 в Будапеште, чемпионате мира по брейкингу WDSF 2021 года в Париже и многих других соревнованиях. Его фирменные движения – это вращение на одной руке, которое он называет супер-Монтальво, и его комбо c переворотом назад.

Виктор Монтальво одержал победу в напряженной финальной битве с B-Boy Lee.

B-Boy Victor © Little Shao / Red Bull Content Pool

“Честно говоря, это похоже на сон. Не могу поверить, что снова выиграл. Я хотел доказать себе, что я могу стать чемпионом второй раз”, – признался B-Boy Victor. В 2020 году брейкинг вошел в программу Олимпийских игр и уже в 2024 году танцоры поборются за олимпийские медали в Париже.