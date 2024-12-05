Sayora: Казахстан на мировой сцене брейкинга

Sayora © Victor Magdeyev / Red Bull Content Pool

Я настроена побеждать — иначе просто не вижу смысла Sayora

Брейкинг стал неотъемлемой частью жизни Sayora, представляющей Казахстан на Red Bull BC One 2024 в Рио-де-Жанейро. Её история — это путь через трудности, преодоление и поиск себя. Мы поговорили с ней о том, как начался её путь в брейк-дансе, что её мотивирует и как она готовится к столь значимым соревнованиям.

«Буду бороться до конца»

Sayora не скрывает своих переживаний, говоря о формате и трудностях турнира. Несмотря на уверенность в своих силах, она признаёт, что Red Bull BC One всегда полон неожиданностей.

«Я готова пройти отбор на 100%, костьми лягу, но пройду. А дальше начинается самое сложное. Если в спортивных соревнованиях ты соперничаешь с равными, то здесь всё решает жеребьёвка. Ты можешь сразу попасть на сильнейшего. В этом году ввели новшество — соперники сами вызывают друг друга на баттл. Это интересно и добавляет интриги».

Для Саёры важно не только физическое, но и эмоциональное состояние. Она настроена «кайфовать» и показывать максимум, несмотря на стресс и давление.

Важные наставники: те, кто изменил её жизнь

Саёра с теплотой говорит о тренерах, сыгравших ключевую роль в её становлении.

«Мой первый тренер, Коля, научил меня базовым движениям, хотя мне было сложно даже различать право и лево. Его терпение и вера стали моим фундаментом».

После закрытия студии она начала тренироваться у Дамира, который помог ей преодолеть подростковую упрямость.

«Дамир прошёл со мной сложный этап взросления. То, кем я стала сейчас, — это его заслуга».

Позже, в Санкт-Петербурге, её тренером стал Вольт из команды Top 9. Его ранний уход стал для неё тяжёлым ударом.

«Вольт был человеком, который формировал российский брейк. Его уроки и принципы я несу с собой до сих пор».

Сейчас Sayora тренируется с B-Girl Rita , которую она называет не только наставницей, но и подругой.

«Рита помогла мне раскрыться. С ней тренировки — это не только работа, но и поддержка. Она верит в меня, а значит, я могу всё».

Би-герл Sayora из Казахстана © Little Shao/Red Bull Content Pool

Первый шаг: от желания завести друзей до мечты о сцене

Брейк-дансом Sayora начала заниматься в 12 лет, чтобы завести друзей в новой школе . Хотя эта цель не сработала, брейкинг захватил её полностью.

«Сначала я хотела просто казаться крутой. Но когда увидела тренера, выступающего на Red Bull BC One, поняла, что хочу быть, как он».

Её путь был непростым: сложности с координацией, долгие тренировки и терпение тренеров научили её настойчивости.

Я тогда проиграла, но поняла, что легенды — это тоже люди. Это помогло мне не бояться соперников и сосредотачиваться на своей энергии и стиле Сайора

Первые баттлы: уроки уверенности

В 16 лет она впервые участвовала в Red Bull BC One, где её соперницей стала признанная легенда брейкинга.

«Я тогда проиграла, но поняла, что легенды — это тоже люди. Это помогло мне не бояться соперников и сосредотачиваться на своей энергии и стиле».

Уникальный стиль

Свой стиль Sayora описывает как энергичный и динамичный. Она черпает вдохновение из аниме, музыки и жизни.

«В этом году меня вдохновил "Клинок, рассекающий демонов". Я пытаюсь передать элементы этих историй в своём танце. А ещё я тренируюсь под рок. Iron Maiden и Metallica дают мне мощный заряд».

Сайора стала чемпионкой Red Bull BC One Cypher Kazakhstan 2022 © Victor Magdeyev / Red Bull Content Pool

О борьбе с сомнениями и страхами

Давление на соревнованиях особенно велико, когда она представляет Казахстан, где от неё многого ждут.

«Когда я выступаю за границей, я — чёрная лошадка, и это даёт свободу. Но дома все знают меня, и это добавляет напряжения. Теперь я учусь не бояться и верить в свои силы».

Что вдохновляет

Для Sayora брейкинг — это искусство, где сочетаются спорт, творчество и философия.

«Брейк — это свобода, как балет. У каждого свой путь, но главное — любить то, чем ты занимаешься».

Сайора - чемпионка Red Bull BC One Cypher Kazakhstan B-Girl © Victor Magdeyev / Red Bull Content Pool

Цель на Red Bull BC One 2024

Для неё участие в финале — это шанс показать себя и доказать, что она достойна мировой сцены.

«Я хочу выйти на второй день, на главную сцену. Это мой главный прорыв».

Sayora готова бороться до конца. Её история вдохновляет, а её энергия заряжает. Не пропустите её выступление на Red Bull BC One 2024 в Рио-де-Жанейро!