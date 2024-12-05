Sayora: Казахстан на мировой сцене брейкинга

Я настроена побеждать — иначе просто не вижу смысла
Брейкинг стал неотъемлемой частью жизни Sayora, представляющей Казахстан на Red Bull BC One 2024 в Рио-де-Жанейро. Её история — это путь через трудности, преодоление и поиск себя. Мы поговорили с ней о том, как начался её путь в брейк-дансе, что её мотивирует и как она готовится к столь значимым соревнованиям.
«Буду бороться до конца»
Sayora не скрывает своих переживаний, говоря о формате и трудностях турнира. Несмотря на уверенность в своих силах, она признаёт, что Red Bull BC One всегда полон неожиданностей.
«Я готова пройти отбор на 100%, костьми лягу, но пройду. А дальше начинается самое сложное. Если в спортивных соревнованиях ты соперничаешь с равными, то здесь всё решает жеребьёвка. Ты можешь сразу попасть на сильнейшего. В этом году ввели новшество — соперники сами вызывают друг друга на баттл. Это интересно и добавляет интриги».
Для Саёры важно не только физическое, но и эмоциональное состояние. Она настроена «кайфовать» и показывать максимум, несмотря на стресс и давление.
Важные наставники: те, кто изменил её жизнь
Саёра с теплотой говорит о тренерах, сыгравших ключевую роль в её становлении.
«Мой первый тренер, Коля, научил меня базовым движениям, хотя мне было сложно даже различать право и лево. Его терпение и вера стали моим фундаментом».
После закрытия студии она начала тренироваться у Дамира, который помог ей преодолеть подростковую упрямость.
«Дамир прошёл со мной сложный этап взросления. То, кем я стала сейчас, — это его заслуга».
Позже, в Санкт-Петербурге, её тренером стал Вольт из команды Top 9. Его ранний уход стал для неё тяжёлым ударом.
«Вольт был человеком, который формировал российский брейк. Его уроки и принципы я несу с собой до сих пор».
Сейчас Sayora тренируется с B-Girl Rita, которую она называет не только наставницей, но и подругой.
«Рита помогла мне раскрыться. С ней тренировки — это не только работа, но и поддержка. Она верит в меня, а значит, я могу всё».
Первый шаг: от желания завести друзей до мечты о сцене
Брейк-дансом Sayora начала заниматься в 12 лет, чтобы завести друзей в новой школе. Хотя эта цель не сработала, брейкинг захватил её полностью.
«Сначала я хотела просто казаться крутой. Но когда увидела тренера, выступающего на Red Bull BC One, поняла, что хочу быть, как он».
Её путь был непростым: сложности с координацией, долгие тренировки и терпение тренеров научили её настойчивости.
Я тогда проиграла, но поняла, что легенды — это тоже люди. Это помогло мне не бояться соперников и сосредотачиваться на своей энергии и стиле
Первые баттлы: уроки уверенности
В 16 лет она впервые участвовала в Red Bull BC One, где её соперницей стала признанная легенда брейкинга.
«Я тогда проиграла, но поняла, что легенды — это тоже люди. Это помогло мне не бояться соперников и сосредотачиваться на своей энергии и стиле».
Уникальный стиль
Свой стиль Sayora описывает как энергичный и динамичный. Она черпает вдохновение из аниме, музыки и жизни.
«В этом году меня вдохновил "Клинок, рассекающий демонов". Я пытаюсь передать элементы этих историй в своём танце. А ещё я тренируюсь под рок. Iron Maiden и Metallica дают мне мощный заряд».
О борьбе с сомнениями и страхами
Давление на соревнованиях особенно велико, когда она представляет Казахстан, где от неё многого ждут.
«Когда я выступаю за границей, я — чёрная лошадка, и это даёт свободу. Но дома все знают меня, и это добавляет напряжения. Теперь я учусь не бояться и верить в свои силы».
Что вдохновляет
Для Sayora брейкинг — это искусство, где сочетаются спорт, творчество и философия.
«Брейк — это свобода, как балет. У каждого свой путь, но главное — любить то, чем ты занимаешься».
Цель на Red Bull BC One 2024
Для неё участие в финале — это шанс показать себя и доказать, что она достойна мировой сцены.
«Я хочу выйти на второй день, на главную сцену. Это мой главный прорыв».
Sayora готова бороться до конца. Её история вдохновляет, а её энергия заряжает. Не пропустите её выступление на Red Bull BC One 2024 в Рио-де-Жанейро!