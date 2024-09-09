Наверняка, ты тоже смотрел фильмы “Шаг вперед”, “Уличные танцы” или “Лапочку”. Казалось бы, что общего имеют эти ленты с стрит-стайлом Казахстана?

Но кинематограф сыграл большую роль в формировании данного стиля в стране. Ведь в лентах авторы передали не только любовь к танцам, но и идею сплоченности, храбрости и поддержки, которые оказывают друг другу танцоры на протяжение всего существования этого коммьюнити.

Наша задача не в том, чтобы рассказать вам историю уличных танцев, но и погрузить вас в уникальный мир стрит стайла.

Red Bull Dance Your Style participants © Victor Magdeyev / Red Bull Content Pool

История Red Bull Dance Your Style берет свое начало в 2018 году, когда команда решила создать уникальный проект, который бы показал, что такое уличные танцы.

Эпоха 2000-х годов стала знаковой для культуры Казахстана, ведь она воспитала целое поколение сторонников стрит-стайла. Это движение приобрело масштабный культурный феномен. Тогда, как и сейчас, молодые люди старались показать дух свободы. Эстетика хип-хопа и RnB окончательно укрепила место стрит-стайла. Период характеризовался формированием танцевальных команд, проведением первых крупных баттлов и фестивалей, а также активным интересом мировых танцевальных трендов.

За годы существования энтузиасты из разных городов, в частности Астаны и Алматы, создавали уникальные сообщества, которые сплочали людей в танце. Свое отражение стрит стайл в Казахстане нашел в хип-хопе, брейкдансе, паппинге и локинге. Эти стили были в новинку для общества, однако из-за динамичности и яркости их сразу же полюбили как танцоры, так и зрители. Каждый из вышеперечисленных стилей имеет особенности и развивается по-своему, но все они объединены одной идеей – свободой самовыражения.

Как и в других странах, этой субкультуре удается менять целое поколение молодых людей. Так, появилась идея Red Bull Dance Your Style , танцевального чемпионата, соединившего весь мир. История Red Bull Dance Your Style берет свое начало в 2018 году, когда команда решила создать уникальный проект, который бы показал, что такое уличные танцы.

Впервые, танцоры не боятся экспериментов, экспрессии и креатива. Некоторые могут называть танцы протестом или отголоском юношеского максимализма, но одно остается неизменным – стрит-стайл задает моду в индустрии танцев Казахстана. Многие представители показали, что такое стильный и чувственный стрит-стайл.

Red Bull Dance Your Style participants © Victor Magdeyev / Red Bull Content Pool

Субкультура стала для многих неким инструментом для выражения чувств, эмоций и внутреннего мира через движения. Поэтому уличные батлы и фестивали в Астане и Алматы собирают тысячи зрителей и участников. Но не стоит забывать, что когда-то эти танцы зародились на уличных дворах, где молодежь отстаивала свободу через искусство танца.

Знаковые танцоры

На пути развития стрит стайла появились свои танцевальные герои. За последнее десятилетие танцевальная культура добилась значительных результатов. Наши танцоры выступают на зарубежных баттлах в США и Европе, впервые в этом году брейкдансер Амир Закиров отправился на Олимпиаду в Париж.

Отметим, что в 2020 году брейкинг официально был признан олимпийской дисциплиной. Такие ключевые события говорят о том, что стрит-стайл развивается с каждым годом во всем мире, не только в Казахстане. Однако есть и были те, кто стоят у истоков становления этого стиля. О них мы хотим поговорить подробнее.

Марат Ягфаров

Marat Yagfarov © yagfunky

Марат Ягфаров @yagfunky – это один из популяризаторов жанра hip-hop, house, popping, locking. Танцор является “ветераном” сцены, ведь его опыт пришелся на момент популярности стрит-стайла в Казахстане. Дэнсер в одном из интервью признался, что танцы дали Марату финансовую независимость и возможность самореализации.

Уличные танцы стали неизбежным результатом эволюции в танце. Со временем меняются поколения, вкусы и потребности. Спустя столетия танец вернулся на улицы, но теперь это уже не явление бродячих артистов, а молодежная субкультура Марат Ягфаров

Даурен Айжариков

Айжариков Даурен © Red Bull

Даурен @darren_pop_ не раз представлял Казахстан в международных ивентах. Более 15 лет танцор посвятил себя стрит-стайлу, поэтому о танцах зачастую говорит больше, чем о себе. Не раз в интервью парень упоминал, что восхищается свободными и творческими людьми. Более того, главной движущей силой Даурена, как он признается, является адреналин на танцевальных баттлах.

Баука Сейфуллин

Баука Сейфуллин © bauka_seifullin

Сейчас Баука @bauka_seifullin является хореографом Димаша Кудайбергена и певца Дастана Оразбекова. Танцор является многократным чемпионом современным танцам в странах СНГ и Европы. Уникален Бауыржан своим стилем, где умело сочетает техники Hip-Hop с другими направлениями.

Мадина Бейсекеева

Madina Beisekeyeva © iam.madiina

Звезда вакинга Мадина Бейсекеева @iam.madiina стала одной из первых, кто начал развивать это направление. В числе ее побед как чемпионаты Казахстана, СНГ и Европы. Девушка динамично смотрится в кадре, вспомнить только ее первое появление на телевизионном шоу “Танцы”. А недавно Мадина снялась в рекламе с известным актером Педро Паскалем, выступила на фестивале “Коачелла” на MTV-шоу.

Килла Коля

Killa Kolya © Andrey Davydenko / Red Bull Content Pool

B-boy Килла Коля @killakolya начал танцевать в 14 лет. Выступает парень как за Казахстан, так и за Америку. Свой танцевальный стиль он называет flexible unique, в нем, как считает Коля, отражен его подход к брейкингу, где сочетаются супер сложные фризы из впечатляющих сплетений рук и ног.

Я стараюсь быть лучше не только для себя, потому что знаю, — у меня есть время, которое я могу использовать с пользой и тогда это пригодится следующему поколению. Килла Коля

Амир Закиров

Amir Zakirov © Little Shao / Red Bull Content Pool

Известный казахстанский b-boy Амир Закиров @amir_pdvl_predatorz этом году представил Казахстан на Олимпиаде в Париже. Однако прославился Амир еще до того, как получить путевку на главное спортивное состязание. Он закрепил в истории брейкданса с момента победы в сольной битве Legits Blast в Праге в 2020 году. В 2021 году он стал лучшим среди сильнейших 16 брейкеров планеты. В 2023 году ему удалось победить в турнире по брейкдансу Breaking for Gold в Японии.

Даурен Жакенов

Даурен Жакенов © Red Bull

Благодаря форматам уличных танцев битвы всегда получаются максимально необычными. Даурен @bigoutx в этом году вышел в финал Red Bull Dance Your Style, но на сцене он уже 18 лет! За это время Даурен принял участие во многих баттлах. Начались его танцы с улиц. Как-то парень сказал, что “как в сюжете любого американского фильма про ребят из гетто, которые просто хотели получить то, что заслуживают”.

Диас Аубакиров

Bboy Dias © Victor Magdeyev / Red Bull Content Pool

Диаса @dias.awbakir называют восходящей звездой брейкинга. Запомнился он по своим выступлениями на Red Bull BC One Camp Paris и Hip Opsession. Фирменный стиль, взрывные движения, креатив и молодость – вот что отличает Диаса от других. Сначала к танцам парень относился как к хобби, однако после это превратилось в его профессиональную деятельность. Победы в баттлах и признание публики вселили Диасу уверенность в своем таланте.

Асия Нестай

Assiya Nestay © assiyaseeya

Асия @assiyaseeya умело сочетает хип-хоп и другие стили с музыкой казахстанских исполнителей, делая субкультуру страны трендовой и самобытной. Повлияли на индустрию развития танцев популярность Q-Pop и K-Pop. Динамичные движения, сложные танцевальные связки, невероятный синхрон – все это мы видели на концертах Ninety One. За воплощением ярких шоу как артисты, так и их личный хореограф Асия Нестай.

Алмас Уромбаев

Almas Urombaev Red Bull Dance Your Style © Red Bull

Уличный танец паппинг сочетает в себе ритмичные движения под популярную музыку и эффектные позы. Освоить искусство позирования, но при этом не забывать про танец – требует огромных усилий. Однако по праву, Алмас Уромбаев @almas_urombayev считается одним из ярких представителей этой индустрии. В 2014 году он представлял Казахстан на чемпионате Hip-Hop International в Лас-Вегасе. В 2016 году он победил в проекте World of Dance, а спустя год был там судьей. Вдохновляет, правда?

Ключевые майлстоуны

Уличные танцоры должны быть готовы к любомой импровизации. В танцах можно показать свою харизму, силу и мощь. Причем, для этого требуется только танцпол, музыка и нужная атмосфера. Биться всегда нужно против кого-то – иногда это соперники, иногда это ты сам. Возможно, именно по этой причине уличные танцоры талантливы во всем. Они могут умело использовать элементы хип-хопа против вакинга, а паппинг против агрессивного крампа. У танцоров есть только один выход, где они могут себя проявить.

Энергия батлов, фестивалей и уличных танцев сочетает в себе историю борьбы и веры, свободы и правил, дружбы и ненависти. Это целая субкультура, собирающая на своих площадках миллионы людей – с разными интересами, но любовью к танцам и шоу.

В Red Bull Dance Your Style участвуют только самые яркие представители уличной сцены. Представьте, как это здорово, ощущать ту незабываемую энергию, которую танцоры выражают во время чемпионатов.

Red Bull Dance Your Style participants © Victor Magdeyev / Red Bull Content Pool

Еще одним важным моментом в развитии стрит стайла стало участие казахстанских танцоров на международной арене. Они представляют свои таланты на мировом танцполе, встречаясь с сильными соперниками вдали от дома. Но это не мешает им быть лучшими или строить свою карьеру в этой сфере, обратно, только закаляет их дух и силу воли!

Отметим, что проведение Red Bull Dance Your Style позволил уличным танцам выйти на новый уровень. Батлы стали отправной точкой для многих танцоров, которые мечтали заявить о себе и своем таланте. Впервые в истории Казахстана уличные танцы получили поддержку и это событие изменило танцевальную индустрию.

До 2018 года развивался самостоятельно благодаря энтузиастам. С 2019 года в стране проходит международный танцевальный баттл Red Bull Dance Your Style. С тех пор он стал неотъемлемой частью местной танцевальной культуры. Тогда победителем батла стал 18-летний Богдан Берлов. Заявил о себе позже казахстанец в Париже. На мировой арене он обошел турчанку Айдан. В тот год Богдану выпала честь представлять Казахстан в мировой танцевальной серии.

Red Bull Dance Your Style предлагает уникальный формат соревнований: танцоры сражаются музыку, выбранную диджеем. Именно такой подход создает особую атмосферу, где важны не только не танцевальные навыки, но и умение импровизировать и взаимодействовать с публикой.

Главная фишка Red Bull Dance Your Style в том, что победителей выбирают зрители. Они голосуют прямо с трибун, именно в этот вечер люди разделяются на две группы “красную” и “синюю” и выбирают лучших танцоров вечера. Баттл сменяется другим батлом и так, пока не определится самый лучший участник.

Red Bull Dance Your Style Participants © Victor Magdeyev / Red Bull Content Pool

В импровизированных номерах сочетается харизма, противостояние, сила воли и даже актерское мастерство. Порой танцевать приходится снова и снова, ведь на сцене Red Bull Dance Your Style сложно выбрать самого яркого представителя. Участники устают, соревнуются, но не останавливаются. Ведь этот момент – и есть вся жизнь.

Даже пандемия не стала преградой для баттла. В 2020 году яркое мероприятие переместилось на платформу TikTok, где участники соревновались в виртуальном формате. Тогда от участников требовалось загрузить 30-секундный ролик под хит Black Eyed Peas и ждать решения судей.

Но баттл также служит объединяющим элементом для мирового танцевального сообщества. Представители разных стран, городов и культур собираются вместе, чтобы соревноваться, обмениваться опытом и вдохновляться друг другом. Для многих танцоров участие в таком международном баттле – это шанс заявить о себе!

Баттл не только популяризирует уличные стили, но и способствует развитию новых танцевальных направлений, трендов и стилей. Субкультура уличных танцев всегда была о свободе самовыражения и уважении к различным стилям и направлениям. Red Bull Dance Your Style помогает сохранить эту свободу, предоставляя танцорам платформу, где они могут показать себя.

В 2023 году международный чемпионат по уличным танцам Red Bull Dance Your Style вернулся в Казахстан. 16 танцоров представили разнообразие танцевальных стилей: от популярных хип-хопа и вакинга, до дэнсхолла. Они сражались за путевку на мировой финал в Германии. Победу одержал Алмас Уромбаев, который ранее выигрывал многие международные конкурсы и соревнования.

Red Bull Dance Your Style голосование © Victor Magdeyev / Red Bull Content Pool

Будущее стрит-стайла в Казахстане имеет огромный потенциал. Ежегодно на международном чемпионате принимают участие танцоры со всего мира, а ведущие из них – наши. Танцоры Казахстана невероятно талантливы, самобытны, очень интересны. Они готовы доказывать публике снова и снова, что танцы – это не просто шоу, а настоящая жизнь. Именно этим и ценен Red Bull Dance Your Style, ведь толпа имеет возможность увидеть звезд, которые зачастую скрыты внутри танцевальных студий. Оставаться частью этой динамичной культуры – значит быть в центре самых красочных событий.

Приходи стать частью этого мира и выбрать того, кто представит Казахстан на Мировом финале Red Bull Dance Your Style 2024 в Мумбаи, Индия.

14 сентября, ТРЦ MEGA Silk Way ( 2ГИС ), 15:00 - ты решаешь кто станет финалистом Red Bull Dance Your Style 2024 в Казахстане.

Мы тебя ждем!