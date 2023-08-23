Битва стилей, харизмы и обаяния

Национальный финал чемпионата Red Bull Dance Your Style, который прошел в Алматы, запомнился драйвом, энергетикой и неординарностью баттлов. 16 лучших танцоров показали зрителям, что стрит-дэнс-культура у нас на высоком уровне.

Международный проект Red Bull Dance Your Style проходит с 2019 года. В этот раз национальные финалы состоятся в 46 странах. Сильнейшие танцоры от каждой страны встретятся на мировом финале в Германии, чтобы сразиться за чемпионский титул.

Да будет баттл! © Victor Magdeyev / Red Bull Content Pool

Национальный финал получился интригующим и динамичным. На открытой сцене выступали представители абсолютно разных стилей – вакинга, хип-хопа, поппинга, локинга, хауса и крампа. В танцевальных батлах сошлись как молодые танцоры, так и суперпрофессионалы. Жеребьевка не дала возможности расслабиться ни одному участнику. Состязание проходило в формате “один на один” и порой напоминало боксерский поединок, а иногда шахматную партию. Но результат зависел от болельщиков.

Главная “фишка” этого конкурса – победителей выбирают зрители, голосуя прямо с трибун. Танцпол разделен на красную и синюю зоны, а публике раздают карточки соответствующих цветов. Диджей ставит мировые хиты, которые не всегда подходят танцевальным стилям участников. Это еще одна особенность Red Bull Dance Your Style.

Баттл сменялся баттлом. Импровизация, пластика, акробатика в сочетании с харизмой, обаянием, эмоциями. Танцоры старались завоевать зрительскую симпатию. Не всегда публика с первого раза могла выбрать лучшего, и тогда приходилось танцевать снова. В 1/4 битвы сошлись Lizzard (Елизавета Яковенко) и Riott (Ринат Донских). Вакинг против хип-хопа. Батл был настолько ярким и захватывающим, что мнение публики разделилось. И так четыре раза! Ребятам пришлось танцевать четыре дополнительных раунда. И только после этого победа досталась Riott.

– Выступлением своим довольна. Правда, четыре тай-брейка меня убили, – улыбается Lizzard. – Я больше всего боялась, что не оправдаю того, что я хочу. Сегодня все получилось. Совершенно не расстроилась. Могу лучше, хочу лучше.

У каждого танцора своя "фишка" © Victor Magdeyev / Red Bull Content Pool

В полуфинале история повторилась, только в этот раз Riott вышел на танцпол с Fortis (Рустам Жанаев), который танцует локинг. К слову, Fortis за время выступления три раза сменил имидж. Он был таким обаяшкой, что женская половина зрителей просто визжала, когда он садился на шпагат или делал какую-нибудь “фишку”. А когда он в порыве танца снял рубашку, зал просто взорвался овациями. Riott не остался в долгу и тоже устроил шоу. Зрители опять не смогли определиться, кто из парней лучший. И снова по кругу. Только после трех дополнительных раундов победу с перевесом всего в несколько голосов забрал Riott. Впереди его ждал финал с одним из самых титулованных танцоров стиля поппинг Алмасом Уромбаевым.

– Сегодня было атмосферно, что позволило многим танцорам раскрыться, – считает консультант проекта, профессиональный танцор и диджей Акежан Кулиев. – Было обидно, когда люди не могли определиться и ребятам приходилось раз за разом танцевать. Они выжимали из себя все. Но в этом и “фишка” ивента. Радует, что не было токсичного соперничества и танцоры поддерживали друг друга.

Финал получился ярким, динамичным и действительно интригующим. Было видно, что Riott устал, но музыка, поддержка зрителей будто дали ему второе дыхание. Он зажигал и удивлял. Не отставал от него и Алмас. Опытный боец, он знал, как достучаться до сердец зрителей и пускал в ход все свое обаяние и харизму.

– Финал с Алмасом для меня знаковый, – признался Riott. – В 2016 году я выиграл свой первый баттл, на котором он был судьей, а сегодня я вышел против него на равных. Я танцую хип-хоп и крамп. Конечно, батлы в ¼ и полуфинале сильно меня вымотали, было мало времени восстановиться, но я сказал себе: “Расслабься и просто танцуй”. Так и сделал. Я пришел на этот турнир за опытом и победить себя. Под такую музыку я никогда не танцевал, более того, я даже не слушаю такую музыку, под которую сегодня пришлось баттлиться. Но все получилось, я доволен собой.

Победитель! © Victor Magdeyev / Red Bull Content Pool

В финале танцоры отжигали в трех раундах. И когда ведущий попросил поднять карточки, наступило самое волнующее мгновение. Riott и Алмас обнялись, так и стояли в ожидании зрительского вердикта. Опыт победил молодость. Кубок и путевка на мировой финал Red Bull Dance Your Style достались Алмасу Уромбаеву. Он вскинул руки к небу и по лицу покатились слезы.

– Свою победу я посвятил маме, которой не стало несколько лет назад. Я плакал, и это были слезы радости и горести одновременно, – сказал Алмас. – В последнее время я мало танцевал, а сегодня проснулся и почувствовал, что хочу вернуться в танцы. Достал шляпу, стряхнул с нее пыль, надел свой костюм и приехал побеждать.

Насколько сложно было выступать в таком формате? Алмас: Я танцую поппинг. И сегодня не было ни одного трека из моего жанра. Испытание было максимальное. Нужно было подстраиваться под музыку и стили соперников, а еще обаять зрителей. Если вы обратили внимание, то в каждом раунде я смотрел в глаза людям. Для меня важен коннект со зрителями. Когда ты качаешь энергию, а публика ее тебе возвращает.

Алмас Уромбаев в движении © Victor Magdeyev / Red Bull Content Pool

Ваш костюм, шляпа – это образ на сегодняшнее выступление? Алмас: Это стиль поппинга. Но шляпа мне сегодня пригодилась. Я не знал, что будет третий раунд. Это был сюрприз от организаторов. После двух раундов уже выдал все, что мог, и в ход пошли резервные запасы. “Фишки” с головными уборами – это крамп-стиль, но мне пригодились. Вообще шляпа эта счастливая. Я в ней выиграл несколько крутых чемпионатов.

В ней поедете в Германию? Алмас: Конечно. А если серьезно, буду готовиться к поездке усиленно и постараюсь достойно представить страну на мировом финале.

Алмас танцует 17 лет. Танцор с мировым именем и опытом, хореограф и диджей.

Победитель многих международных чемпионатов, в том числе всемирно известного танцевального проекта WORLD OF DANCE в 2016 году в Орландо (штат Флорида), а спустя год он был там в качестве судьи.

Пожелаем Алмасу удачи!