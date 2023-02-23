Red Bull Doodle Art: homm9k – об увлечениях и предстоящем опыте судейства

Расскажи о себе: чем ты сейчас занимаешься, какие у тебя хобби?
Я уже 4 года нахожусь в JKS Entertainment. Два года назад окончила школу, не стала поступать в университет, решила поработать и определиться со специальностью. А насчет хобби, я обожаю горнолыжные виды спорта, а именно – лыжи. Правда, после недавней травмы на некоторое время взяла перерыв. Кроме лыж, я занималась карате и волейболом. Еще я играю на фортепиано. Начала чаще путешествовать: недавно прилетела из Абу-Даби, мы вместе с ребятами побывали на “Формуле-1”.
Как тебе “Формула-1”?
Мы были там с продюсером целую неделю. Это было здорово, такое масштабное мероприятие. Я бы сама хотела попробовать покататься там, обожаю адреналин.
А на кого бы ты хотела выучиться?
Я хочу выбрать что-то творческое: сначала думала идти в актеры или режиссеры, но сейчас думаю о профессии стилиста. Меня очень интересует это дело, поэтому я бы хотела изучить эту сферу.
Хома, ты очень творческий человек. Бывают ли у тебя выгорания? Если да, то как ты с ними справляешься?
Конечно бывают. В такие моменты я даю себе отдых, устраиваю детокс – отказываюсь от телефона и соцсетей. А потом с новыми силами за работу. Не люблю делать что-то через силу. Если нет желания, то лучше ничего не делать; зато потом, как появляются силы, я прямо фигачу!
У тебя много увлечений. А ты умеешь рисовать?
Я думаю, что каждый человек может рисовать. Я смотрела какой-то лайфхак в TikTok о том, как научиться рисовать любому человеку. По этому уроку я даже что-то рисовала, поэтому да, я рисую.
А был ли у тебя опыт в судействе?
Кажется, это будет мой первый опыт. Я подготовлюсь, пересмотрю разные шоу, где оценивают участников. Например, “Голос”. Шутка.
Какие у тебя ожидания? Волнуешься?
Эмоции, новые ощущения, опыт – это все очень классно. Хочу завести новые знакомства и в целом узнать больше о рисовании. Конечно, есть и волнение. Ведь будет столько участников, с нетерпением жду.
Что бы ты хотела пожелать участникам?
Быть уверенными в себе, не сомневаться ни в чем. Для начала, наверное, смелости, чтобы участвовали: сделать первый шаг. Самовыражайтесь, не бойтесь.