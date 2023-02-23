Алина Ким
© Из личного архива
Art & Design

Red Bull Doodle Art: homm9k – об увлечениях и предстоящем опыте судейства

Раскрой свои таланты – возьми ручку, лист бумаги и твори!
Автор Айжан Нурпеисова
Читать 3 минОпубликовано
Казахстанская блогерша Алина Ким, ставшая популярной в TikTok под никнеймом Хомяк и прославившаяся на все СНГ, рассказала нам о своем творчестве и о том, как ей удается оставаться вдохновленной. В этом году Хоме предстоит абсолютно новая для нее роль – находиться в составе жюри конкурса Red Bull Doodle Art.
Спустя несколько лет самый творческий и необычный конкурс рисунков возвращается! Red Bull Doodle Art для всех, кто готов дать волю своим фантазиям и перенести их на бумагу с помощью ручки.
Хома жюри Red Bull Doodle Art

Хома жюри Red Bull Doodle Art

© Из личного архива

Судьи конкурса будут оценивать работы участников по трем критериям: креативность, артистизм и жизнерадостность работ. Героиня нашего интервью – Хомяк, заценит рисунки со стороны жизнерадостности. Узнай больше ниже.

Расскажи о себе: чем ты сейчас занимаешься, какие у тебя хобби?

Я уже 4 года нахожусь в JKS Entertainment. Два года назад окончила школу, не стала поступать в университет, решила поработать и определиться со специальностью. А насчет хобби, я обожаю горнолыжные виды спорта, а именно – лыжи. Правда, после недавней травмы на некоторое время взяла перерыв. Кроме лыж, я занималась карате и волейболом. Еще я играю на фортепиано. Начала чаще путешествовать: недавно прилетела из Абу-Даби, мы вместе с ребятами побывали на “Формуле-1”.

Как тебе “Формула-1”?

Мы были там с продюсером целую неделю. Это было здорово, такое масштабное мероприятие. Я бы сама хотела попробовать покататься там, обожаю адреналин.

"Я думаю, что каждый человек может рисовать"

"Я думаю, что каждый человек может рисовать"

© Из личного архива

А на кого бы ты хотела выучиться?

Я хочу выбрать что-то творческое: сначала думала идти в актеры или режиссеры, но сейчас думаю о профессии стилиста. Меня очень интересует это дело, поэтому я бы хотела изучить эту сферу.

Хома, ты очень творческий человек. Бывают ли у тебя выгорания? Если да, то как ты с ними справляешься?

Конечно бывают. В такие моменты я даю себе отдых, устраиваю детокс – отказываюсь от телефона и соцсетей. А потом с новыми силами за работу. Не люблю делать что-то через силу. Если нет желания, то лучше ничего не делать; зато потом, как появляются силы, я прямо фигачу!

"Самовыражайтесь, не бойтесь"

"Самовыражайтесь, не бойтесь"

© Из личного архива

У тебя много увлечений. А ты умеешь рисовать?

Я думаю, что каждый человек может рисовать. Я смотрела какой-то лайфхак в TikTok о том, как научиться рисовать любому человеку. По этому уроку я даже что-то рисовала, поэтому да, я рисую.

"Это будет мой первый опыт"

"Это будет мой первый опыт"

© Из личного архива

А был ли у тебя опыт в судействе?

Кажется, это будет мой первый опыт. Я подготовлюсь, пересмотрю разные шоу, где оценивают участников. Например, “Голос”. Шутка.

Какие у тебя ожидания? Волнуешься?

Эмоции, новые ощущения, опыт – это все очень классно. Хочу завести новые знакомства и в целом узнать больше о рисовании. Конечно, есть и волнение. Ведь будет столько участников, с нетерпением жду.

"Будет столько участников, с нетерпением жду"

"Будет столько участников, с нетерпением жду"

© Из личного архива

Что бы ты хотела пожелать участникам?

Быть уверенными в себе, не сомневаться ни в чем. Для начала, наверное, смелости, чтобы участвовали: сделать первый шаг. Самовыражайтесь, не бойтесь.

Совсем скоро в рамках конкурса Red Bull Doodle Art стартанет серия воркшопов, где студенты смогут потренироваться и научиться интересным “фишкам” у мастеров своего дела. Впереди много интересного, следи за новостями на нашем сайте и в социальных сетях.
Возможно, именно ты станешь победителем самого креативного конкурса и выиграешь билет в Амстердам на Мировой финал! Подробнее о правилах и условиях участия в Red Bull Doodle Art можно узнать здесь.
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