Red Bull Doodle Art: homm9k – об увлечениях и предстоящем опыте судейства

Я уже 4 года нахожусь в JKS Entertainment. Два года назад окончила школу, не стала поступать в университет, решила поработать и определиться со специальностью. А насчет хобби, я обожаю горнолыжные виды спорта, а именно – лыжи. Правда, после недавней травмы на некоторое время взяла перерыв. Кроме лыж, я занималась карате и волейболом. Еще я играю на фортепиано. Начала чаще путешествовать: недавно прилетела из Абу-Даби, мы вместе с ребятами побывали на “Формуле-1”.