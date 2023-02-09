Дудлы как искусство!

Раскрой свои художественные таланты и выиграй путевку на Мировой финал Red Bull Doodle Art, который пройдет в Амстердаме.

“Дудлинг”, “дудл”, “паракули” – нет, это не слова магического заклинания, а творческая привычка, которая объединяет молодых людей по всему миру. Дудлинг – это произвольный рисунок, сделанный, пока сознание занято чем-то другим, например, нарисованный студентом на парах.

Благодаря проекту Red Bull Doodle Art студенты могут свои дудлы преобразить в реальное творчество.

История Doodle Art началась в 2007 году, и уже в 2014-м в проекте приняли участие более 40 стран мира. До сих пор конкурс остается верным своей инклюзивной концепции, при этом продолжая расширять горизонты благодаря виртуальным галереям и постоянно развивающимся технологиям. В 2014 году мировые финалисты создавали дудлы на цифровой платформе, в то время как финалисты Мирового финала 2017 года уже перенесли свои рисунки в мир виртуальной реальности. В 2023 году Red Bull Doodle Art впервые перенесет дудлы, созданные художниками и творческими людьми, в формат NFT (цифровой актив на блокчейне).

В Казахстане конкурс Red Bull Doodle Art состоялся в 2017 году и наделал немало творческого шума среди студентов. О том, как это было пять лет назад и что будет в этом году, мы решили узнать у судейской команды. К слову, оценивать работы участников будут Мими Ильницкая – художник, иллюстратор, дизайнер, Рамир RAMBOYART Хаиров – иллюстратор, художник, и Дмитрий DMN – художник-граффитист из команды REPAS.

Мими Ильницкая © Из личного архива

– В 2017 году конкурс проходил очень активно и интересно, – вспоминает Мими Ильницкая. – Всегда приятно видеть работы учащихся, так как они отличаются от конкурсов со взрослыми участниками. Главное отличие – это еще не зашоренный мозг, который свободен в своих интерпретациях, смелые линии и идеи.

Рисовали ли вы сами на парах подобные дудлы? Вот только этим я и занималась. Честно! У меня в каждой тетради, как у японца, была своя собственная галерея, если листать с конца. Причем забавно, что на каждом предмете ты, как в медитации, вырисовываешь совершенно отличные от других уроков паракули. Иногда выходило так классно, что, заканчивая учебный год, я сохраняла тетрадь не из-за лекций, а именно из-за этих рисунков! С седьмого класса я училась уже в художественном лицее, поэтому дудлы становились профессиональнее и профессиональнее.

Чего ждете от этого конкурса и по каким параметрам вы будете оценивать участников? Я жду от молодых художников самого главного – их смелого подхода! По каким параметрам буду оценивать участников? Я часто повторяюсь в интервью, что верю в гениальность каждого конкурсанта. Конечно, мы (жюри) всегда обращаем внимание, с какой серьезностью подошел участник к выполнению задания. А бывает, что человек не парясь, легко нарисовал сюжет, а у жюри просто тает сердце, так как искусство – вещь субъективная! Где-то рисунок вытянет идея (так часто работаю я, могу делать очень быстрые визуалы, главное, передав смысл, заложенный вовнутрь), где-то техника исполнения (как нарисован рисунок, каким инструментом, стилизован ли или, наоборот, акцент сделан на реалистичность), иногда может выиграть работа с крутой палитрой (сочетание цвета очень важно, так как мы сначала считываем глазом большое цветовое пятно, далее форму и лишь в конце детали).

Я буду оценивать по тому, что до этого не видела: индивидуальность участника. Рисунок может многое рассказать, познакомить тебя и раскрыть тайны мыслей человека, ведь не зря проводятся тесты именно на рисунках, которые человек сделал в момент стагнации. Уже не терпится познакомиться с нашими участниками через их работы!

RAMBOYART © Из личного архива

– Согласен с коллегой, что этот конкурс дает возможность заявить о себе и показать свое мышление и видение как художника. Все мы разные, и у каждого свой стиль рисовки, свой подход к тому или иному методу рисования, – говорит Рамир Хаиров. – Также ребятам выпадает возможность вдохновиться, смотря на работы других участников и рисуя вместе с ними. Еще немаловажная часть – это, конечно, возможность получить знания и опыт, посетив мастер-классы, которые будут проходить в рамках этого конкурса.

Развивает ли конкурс художественные способности? Конечно. По мне, развитие идет не только физически, как я уже говорил ранее, конкурс дает возможность показать свое мышление, которое как раз таки и входит в художественные способности. Художник, иллюстратор, дизайнер – кем бы мы ни были, одним из главных качеств, характеризующих нас, является креативное мышление: думать не как все, рисовать не как все, придумывая свой стиль, через который другие люди видят твое мышление.

По каким параметрам будете оценивать участников вы? Для меня в первую очередь важен, конечно же, отличительный стиль рисовки, он играет большую роль в оценке участников. Но все же, как и все судьи, я буду оценивать по трем критериям: креативность, художественное мастерство, оптимизм рисунка.

По словам Дмитрия DMN, который также был в жюри в 2017 году, тот первый конкурс запомнился веселой подготовкой.

Дмитрий DMN © Из личного архива

– Мы ездили по университетам, рисовали. Я даже выступал на парах. Интерес у студентов был большой, а атмосфера драйвовая, –продолжает разговор Дмитрий DMN. – В этот раз хотелось бы сделать какие-то арт-объекты в коллаборации с участниками, и чтобы они остались после конкурса и украсили город. Например, создать инсталляцию и расписать ее. Что касается оценок, то я обычно сужу работы интуитивно. Есть такие рисунки, когда вроде неважное исполнение, но есть изюминка.

В рамках конкурса Red Bull Doodle Art – 2023 состоятся воркшопы, на которых студенты и творческие люди возьмутся за перо, чтобы узнать, куда приведет их воображение.

Затем 1 апреля работы более 50 национальных финалистов будут представлены на открытой выставке в Алматы. Из числа финалистов жюри выберет победителя, который в течение двух недель будет работать над эксклюзивной зарисовкой NFT с профессиональным художником, чтобы представить Казахстан на Мировом финале в Амстердаме, который пройдет с 25 по 28 мая 2023 года и соберет вместе всех финалистов национальных этапов со всего мира для участия в трехдневном мероприятии. Финалистов ждут семинары, эксклюзивные фиджитальные креативные сессии. И самый волнительный момент – выбор международного победителя конкурса Red Bull Doodle Art – 2023.

Ты еще думаешь? Зря. Потому что, возможно, именно ты станешь победителем.

Как зарегистрироваться? Проект Red Bull Doodle Art открыт для всех участников старше 18 лет, в настоящее время являющихся резидентами Казахстана. Чтобы принять участие в конкурсе, отправь свою зарисовку по ссылке www.redbulldoodleart.com . Чтобы узнать место и время проведения локальных мероприятий, ознакомься с информацией на сайте проекта.

Пришло время раскрыть свои художественные таланты миру!