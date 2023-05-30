Кьяра помнит, с чего все начиналось: ей казалось, что 27 мая – это очень далекая дата. Но когда художница из Милана приложила ручку к бумаге и создала рисунок для конкурса Red Bull Doodle Art в Италии, она начала свой творческий путь, который привел ее к Мировому финалу в Амстердаме. И после трехдневного погружения в голландскую столицу в компании профессиональных художников и творческих личностей со всего мира 27 мая она стала глобальным победителем конкурса 2023 года.

Кьяра позирует со своим трофеем © Tom Doms / Red Bull Content Pool

Red Bull Doodle Art дает возможность новому поколению художников. Чтобы принять участие в конкурсе, достаточно дать волю своим мыслям, взять в руки ручку и перенести всю фантазию на бумагу. В этом году на конкурс поступило больше работ, чем когда-либо – более 120 000. Судьи-эксперты выбрали по одному национальному победителю в каждой из 62 стран-участниц.

Когда Кроче объявили победителем от Италии, она поняла, что получила свой билет на Мировой финал, но до этого ей предстояло еще многое сделать.

Чтобы подготовиться к финалу в Амстердаме, каждый национальный победитель создал новый дудл, в котором использовал фирменную иконку, нарисованную знаменитым художником Burnt Toast (Скотт Мартин из Канады). При этом они не только смогли выбрать один из пяти монохроматических рисунков Burnt Toast для включения в свои работы, но и получили от него обратную связь и наставничество. Кроче выбрала иконку Burnt Toast с изображением персонажа, сидящего на скамейке, и вплела ее в свой собственный инновационный рисунок.

Победный дудл Кьяры Кроче © Chiara Croce

Когда Кроче и другие победители национального конкурса прибыли в Амстердам на Мировой финал, они окунулись в диджитал, который объединил физическую и цифровую сферы искусства. Познакомившись друг с другом и поделившись своими различными стилями рисования и вдохновением, они отправились на экскурсию по достопримечательностям Амстердама, прослушали основные доклады и пообщались с экспертной международной судейской коллегией, в которую, помимо Burnt Toast, вошли британский художник Mr Doodle (Сэм Кокс), голландский предприниматель и создатель цифровых технологий Анна Ноошин, спортсменка по фрираннингу Ноа Диоргина из Нидерландов и победительница конкурса Red Bull Doodle Art 2017 года Аяка Тоёмасу из Японии.

Кроче и другие финалисты также приняли участие в семинаре по совместному дудлингу и информационных сессиях с экспертами по созданию цифровых коллекционных предметов под руководством Леджера о чеканке произведений искусства NFT. Этот семинар не был простым упражнением, потому что во второй половине второго дня 61 новая работа, созданная победителями национального конкурса в сотрудничестве с Burnt Toast, поступила в открытую продажу на рынке Nifty Gateway в качестве коллекции Red Bull Doodle Art NFT под руководством Burnt Toast.

Тем временем в амстердамском заведении Capital C в специальной галерее-витрине, открытой для публики, были представлены как оригинальные рисунки пером на бумаге, так и новые NFT-творения победителей национального конкурса. Именно там на основе критериев креативности, художественного мастерства и того, как каракули передают любовь к жизни, судьи принимали свое решение. Когда объявили имя Кроче, она не могла поверить, что получила приз:

Судьи Аяка Тоёмасу, Анна Ноошин, Ноа Диоргина и Burnt Toast © Tom Doms / Red Bull Content Pool

"Теперь, когда я выиграла этот конкурс, я чувствую себя на вершине мира. Мои будущие мечты и цели представлены в моем рисунке, который победил в итальянском финале. Я хочу стать известным художником-комиксистом".

Теперь победная работа Кьяры, выполненная в фирменном пастельном цвете Burnt Toast, будет жить вечно в блокчейне как победитель Red Bull Doodle Art – 2023.