Когда речь заходит о турнирах по Counter-Strike: Global Offensive, нам в Red Bull нравится делать все немного по-другому. Конечно, здорово наблюдать, как лучшие игроки мира соревнуются в игре, на освоение которой они потратили годы, но разве не интереснее предложить им совершенно новый режим игры с картами, разработанными специально для них? Мы уверены в этом, поэтому и создали Red Bull Flick – режим игры двое против двух, с захватом и удержанием флага.

Карты и игровой режим Red Bull Flick доступны заранее до турнира – нелегко освоить совершенно новый игровой режим и карты за очень короткий промежуток времени. Но медленно и верно популярные игроки в CS:GO освоились в обновлениях. Мы попросили геймеров и экспертов поделиться своим мнением о Red Bull Flick.

"Я думаю, что Red Bull Flick – это здорово! Мне нравится темп игры и постоянное движение в ней. Идея и исполнение действительно новаторские, – говорит кастер и эксперт по CS:GO Джеймс Бардольф . – В режиме 2v2 много и непредсказуемой игры, и нон-стоп экшена – есть за чем наблюдать в онлайн-стримах. Если сравнивать, например, с Wingman, то этот формат, по мне, кажется более интересным и требовательным в положительном смысле".

"Я никогда не думал, что они создадут карты для удержания флага, которые требуют столько стратегии, – добавляет профессиональный киберспортсмен Рикардо 'Fox' Пачеко . – Я не помню, чтобы в CS:GO когда-либо было что-то подобное. Я думал, что соревнования будут проходить только на картах с прицеливанием, но в Red Bull Flick все намного интереснее, потому что здесь другая логика. Это более увлекательно и сложнее для освоения. Red Bull молодцы, что решили изменить тактику игры".

Профессиональные игроки в CS:GO уже выяснили несколько ключевых вещей, которые обязательно помогут тебе стать лучшим игроком в Red Bull Flick.

"Здесь важно понимать, как работать в паре на лету, особенно, когда нужно будет обмениваться фрагами или занимать позиции. Поэтому опыт в этом деле, безусловно, будет преимуществом, – говорит Бардольф. – Я думаю, что стоит освоить броски "молотова" для возвышенностей, конечно, где это уместно, и продумать небольшую стратегию в этом плане. Уверен, что "прошники" CS:GO быстро разберутся в этом».

"Разработайте несколько тактик вместе с напарником по команде. Но помни о важном: один должен быть сосредоточен на том, чтобы попасть на место, а другой, чтобы прикрыть его. Вы провалите все, если вдвоем будете на флаге, потому что тогда вы оба умрете и потеряете все позиции, – говорит Фокс. – Карты в Red Bull Flick веселые и нестандартные. Они предлагают разные решения в виде мостов и башен, и ты должен использовать это. Нельзя просто так напрямую бежать к флагу".

Если говорить о конкретной тактике, то она действительно зависит от карты, на которой ты играешь, поскольку все они очень разные. На одних ты можешь просто сидеть, прикрывая товарища по команде, а на других тебе придется быть ближе к противнику. Иногда тебе удастся подкрасться к противникам сзади, а в других случаях тебе придется бежать на них сломя голову. Также на некоторых картах запросто можно использовать гранаты, а на других их использовать гораздо сложнее.

"На мой взгляд, карты действительно хорошо проработаны, – говорит Фокс. – Мои любимые из прошлых сезонов: Himalaya – с пистолетами, и Speedway – с серфингом. Карта Castle меня немного смущала, однако она была хорошо проработана и в ней было трудно добраться до флага. Если в целом говорить о картах в CS:GO от Red Bull, то, очевидно, что тот, кто обладает большим мастерством в освоении местности, добьется успеха. Но тот, кто не использует мосты и башни, столкнется с трудностями".

Хотя изучение карт и выработка ключевых тактик – это, безусловно, ключ к успеху в Red Bull Flick, есть еще несколько советов и идей, о которых мы даже не подумали. Конечно, Фокс, один из лучших игроков в CS:GO в мире, уже заметил их. И хотя он не готов выдать все свои секреты, португальский киберспортсмен предложил ценную информацию, которая, возможно, поможет и тебе.

"Геймерам с пониженной чувствительностью компьютерной мышки придется сложнее из-за ее скорости отклика, – говорит Фокс. – Игроки постоянно и отовсюду появляются, и приходится стрелять то в одну сторону, то в другую. Поэтому игрокам с более высокой "сенсой" будет проще – они смогут быстрее ловить игроков, появляющихся отовсюду".

Это интересная идея, и она уникальна для Red Bull Flick. Постоянная смена углов означает, что тебе нужно быть наготове, а более высокая "сенса" твоей мышки значительно облегчит эту задачу. Конечно, сразу изменить реакцию не так-то просто, но можно попробовать в следующий раз, когда будешь играть на одной из наших карт.

В конечном счете если ты хочешь прокачаться в Red Bull Flick, то нет ничего лучше, чем наблюдать за игрой профессионалов. Эксперт по CS:GO Джеймс Бардольф смотрел многие трансляции Red Bull Flick, даже был ведущим некоторых из них, и рассказал нам, за кем мы должны следить.

"В разных регионах по-разному, особенно потому, что формат достаточно свежий, карты обновляются, и люди все еще разбираются в них, – говорит Бардольф. – Регион СНГ – самый конкурентоспособный на данный момент. Похоже, они больше всего поработали над позициями и гранатами. В Северной Америке люди просто беспредельничали с минимальными стратами и беспощадной стрельбой, что было ожидаемым. Но наблюдать за этим было довольно забавно".

Если ты хочешь тоже попробовать свои силы в международном турнире по CS:GO, то следи за нашими новостями. Грядет новый сезон Red Bull Flick! Более подробно о казахстанском этапе мирового турнира по CS:GO читай здесь .