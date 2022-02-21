Team Spirit: “Приятно ощущать себя чемпионами Red Bull Flick”

Глобальный Red Bull Flick , турнир 2 на 2 по Counter-Strike: Global Offensive, завершился в 2021 году победой Бориса 'magixx' Воробьева и Виктора 'somedieyoung' Оруджева из Team Spirit .

Участникам профессиональной esport-команды, несмотря на их мастерство, все равно пришлось попотеть – на международных соревнованиях в Хельсинки собрались лучшие геймеры со всей планеты. Высокий уровень участников особенно был заметен ближе к концу второго дня турнира, где в групповом этапе осталась только одна pro-команда – Team Spirit. Это стало для многих сюрпризом, поскольку борьбу за трофей, кроме российских pro-геймеров, продолжили только любительские команды: DepressionDuo, doggonogog, PardiPojad, ALPARTAY, GUESS, Garnuchy и swiiiry.

По напряженной борьбе в турнире было очевидно – никто не собирается уступать просто так, даже если ты – любитель. Pro-участники magixx и somedieyoung едва удержали свои позиции после того, как чуть не вылетели в полуфинале. Тем не менее звездный дуэт собрал всю волю в кулак и прошел весь путь до финала. Напряжение в финальном матче зашкаливало, и Team Spirit боролись до последнего раунда, чтобы подтвердить свое право на главный трофей Red Bull Flick.

Мы поговорили с magixx и somedieyoung сразу после их победы.

Борис 'magixx' Воробьев на Red Bull Flick – 2021 © Victor Engström/Red Bull Content Pool

Каково это – быть чемпионом Red Bull Flick?

Magixx: Приятно ощущать себя чемпионами Red Bull Flick, потому что это необычный турнир 2 на 2. Обычно мы не тренируемся и никогда не играем в таком. Но надо сказать, что мы отлично провели здесь время, и это было действительно круто.

Somedieyoung: Да, участвовать в турнире было действительно интересно и классно. Мне очень понравилась вся система – все было плавно и понятно. Спасибо всем, кто ее реализовал! И, безусловно, это был хороший опыт для нас.

На самом деле я не ожидал, что мы выиграем турнир Борис 'magixx' Воробьев

О чем вы думали, когда проходили последний раунд?

Somedieyoung: Если честно, то ты ни о чем не думаешь, когда играешь последний раунд. Ты просто сосредотачиваешься на игре в данный момент. Если ты этого не сделаешь, она может пойти не так, как надо, и можно все проиграть. За свою карьеру я столько раз проигрывал, и не хотел, чтобы это повторилось снова. Так что не нужно ни о чем думать, когда ты играешь!

Вы предполагали, что доберетесь до самого финала?

Magixx: На самом деле я не думал, что мы выиграем турнир. Я только думал, что мы классно проведем здесь время: насладимся игрой, посмотрим, как играют другие. Главным для нас здесь была конкуренция.

Публика аплодирует выступлению Team Spirit © Victor Engström/Red Bull Content Pool

Кого было труднее всего победить?

Somedieyoung: Все команды, с которыми мы играли, были довольно сильными. Например, пришлось непросто с первыми ребятами в групповом этапе – это были Рудич 'm1koo24' Михаил и Кулаха 'HELLKISSS' Валентин из Team GUESS. Или еще одни сильные геймеры, с которыми мы дважды играли в плей-офф, это Alec 'Puteli' Kolvanen и Julius 'blaze-_-_-' Leppaniemi (Team PardiPojad).

Чему вы научились на Red Bull Flick? Что вы заберете с собой в повседневную игру CS:GO?

Somedieyoung: Стрельбу raw aim и оттачивание движений. Это то, что мы точно возьмем в нашу профессиональную игру от Red Bull Flick.

Что бы вы хотели сказать своим фанатам?

Magixx: Спасибо всем за то, что болеете за нас!

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