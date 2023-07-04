Площадки для стритбола, которые вдохновят на участие в игре

Вот несколько площадок, где игроки могут поиграть.

Самый быстрый вариант баскетбола 3 х 3, Red Bull Half Court, – это глобальный турнир, посвященный культуре стритбола: от игрового процесса до моды, искусства и музыки. В настоящее время по всему миру проходят отборочные соревнования на 2023 год. Во время турнира 2022 года игры проводились на многочисленных площадках, которые были обновлены не только с помощью новейших покрытий и оборудования, но и с помощью оригинальных художественных работ местных талантов. Художники создали привлекательные игровые площадки, которыми можно будет наслаждаться долгие годы.

Эти места обязательны к посещению!

01 Мельбурн, Австралия

Площадка в парке Прахран была признана лучшим местом для игры в баскетбол под открытым небом в Австралии, и теперь, после обновления, она стала лучше, чем когда-либо. Здесь, недалеко от торгового и развлекательного района Мельбурна, вы не удивитесь, если встретите иностранных посетителей, а также игроков со всего города.

Red Bull Half Court на обновленной площадке в Мельбурне, Австралия © Samuel Costin/Red Bull Content Pool

02 Мангейм, Германия

Для реконструкции корта, затопленного рекой Неккар, художник Флориан Будке создал дизайн площадью более 1000 квадратных метров. После проведения турнира он снова стал популярной игровой площадкой. Художника цитируют: "Площадка снова стала местом, которое приглашает людей встретиться, отдохнуть и, в конце концов, поиграть вместе в баскетбол".

Вид сверху на площадку в Мангейме, Германия © Daniel Schulz/Red Bull Content Pool

03 Лагос, Нигерия

В Нигерии Оса Seven Окунполор, один из самых талантливых и востребованных художников-граффитистов Африки, помог отремонтировать площадку Ndubisi Kanu Park Court в Икедже, штат Лагос. Он считает, что баскетбол – это искусство. Искусство прыжков, бросков, дриблинга – и площадки должны отражать это.

С воздуха можно увидеть образ баскетболиста на площадке – мяч в одной руке, другая рука вытянута в сторону защиты, на стенах – крылья. До модернизации эта баскетбольная площадка была пережитком своего раннего периода – бортики были без сеток, очертания выцвели, и практически не было мотивации играть на ограничивающей поверхности, но все это теперь в прошлом.

3 мин. Own Your Court Join local artist, Osa Seven, as he showcases the intricate graffiti he added to the newly renovated basketball court in Ikeja, Nigeria.

04 Рим, Италия

Итальянский художник PISKV (Франческо Персичелла) сыграл важную роль в том, чтобы дать новую жизнь двору в римском районе Скало Сан-Лоренцо. PISKV работал с добровольцами из местной общины над созданием нового художественного оформления. На ней изображен игрок, бросающий мяч в корзину на территории знаменитого римского Колизея. Готовый расписной корт – один из самых больших в Европе, его площадь составляет около 800 квадратных метров. Корт использовался для проведения мирового финала Red Bull Half Court в 2021 году, который состоялся в столице Италии.

Итальянский художник подарил новую жизнь римской площадке Скало Сан-Лоренцо © Gabriele Seghizzi/Red Bull Content Pool

05 Анкона и Римини, Италия

На прекрасном Адриатическом побережье Италии можно поиграть на двух площадках, где в 2022 году проходили отборочные соревнования Red Bull Half Court. В историческом порту Анконы на тренировочной площадке команды Silverback, победившей в Red Bull Half Court Italy в 2021 году, находится корт с потрясающим изображением гориллы, спроектированный Джанмарко 2emme Оливьери и реализованный Федерико Зеноби и Николой Канареччи.

А на пляжном корте в Римини царит атмосфера морского побережья. Он украшен художественными работами Эмануэле Rems182 Ронко и Мауро Mauro149 Итальяно с их командой Truly Design и расположен на площади Кеннеди, знаменитой набережной города. Как и многие другие обновленные площадки по всему миру, эти итальянские корты были модернизированы для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик с помощью продукции компании Mapei, официального поставщика Red Bull Half Court World Final – 2022.

Приморская площадка в Римини, Италия © Red Bull Content Pool

06 Прага, Чешская Республика

Этот снимок площадки, на которой проходил финал национального чемпионата Чехии по футболу в Праге, "до" и "после" показывает, насколько может измениться реконструкция. Отправляйтесь на эту площадку в зоне отдыха "Пражачка" и посмотрите, сможете ли вы увидеть следующего Томаша Саторански – в детстве профессиональный разыгрывающий играл в стритбол неподалеку, и в честь него здесь установлен корт.

Итоговый вид Пражачки © Lukáš Wagneter/Red Bull Content Pool

07 Болонья, Италия

Еще одна итальянская реконструкция, но на этот раз в Болонье. Расположенный в саду Грациелла Фава, обновленный двор украшен массивной фреской с изображением морского бога Нептуна. Художники Truly Design Crew, отмеченные наградами, создали эту работу в сотрудничестве с Regaz dei Fava, сообществом примерно из 80 молодых людей разного происхождения и из разных районов, которые объединились, чтобы превратить сад в место встречи, сердцем которого является детская площадка.

Нептун появился в Болонье © Nicola Venturi

08 Лозанна, Швейцария

В знак уважения к Лозанне художник-монументалист Серж Лоурайдер привнес уникальный стиль в оформление площадки в Боул-де-Види. Возьми с собой скейтборд и баскетбольный мяч, потому что эта площадка – часть самого большого скейт-парка такого рода во всей Швейцарии.

Швейцарская площадка в Лозанне Bowl de Vidy © Ondrej Kolacek/Red Bull Content Pool

09 Нови-Сад, Сербия

Местная художница Лена Янков назвала возможность создать этот дизайн "сбывшейся мечтой" и говорит, что надеется, что люди во всем мире будут вдохновлены прийти и поиграть на красочном корте. Еще больше мотивации? Когда ты играешь в Нови-Саде, то ты играешь в родном городе великого игрока 3 х 3 Душана Булута.

Душан Булут на корте в Нови-Саде © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

10 Стамбул, Турция

Стамбульские художники-монументалисты Синс и Мерт Туген сотрудничали в создании этой впечатляющей трансформации парка Кадыкёй Йогуртчу. Попробуй сыграть тут, и ты не только будешь играть на площадке, где короновались чемпионы Турции по Red Bull Half Court, но и будешь играть в одном из немногих городов, соединяющих два континента – Европу и Азию.

Обновленную площадку в Стамбуле окружают деревья © Nuri Yılmazer/Red Bull Content Pool

В Турции организаторы Red Bull Half Court совместно с фестивалем Mural Istanbul преобразили три корта страны. Дизайнер и художник-монументалист Max On Duty вдохновлялся местной легендой Синане Гюлере, переделывая корт в стамбульском парке Аббас Ага. В Анкаре граффити-художник Эск Рейн создал шедевр из цветов и углов на корте в городском парке Аныттепе. А в Бурсе уличный художник господин Хюре был ответственен за абстрактное творение в парке Хюдавендигар Кент.

Площадка Анкары готова к игре © Barış Acarlı/Red Bull Content Pool The court in Izmir © Mahmut Cinci/Red Bull Content Pool

11 Каир, Египет

В дополнение к вышеупомянутым площадкам, которые остаются служить своим сообществам, финал чемпионата мира 2022 года в Каире у пирамид Гизы вызвал к жизни более эфемерную игровую площадку, созданную специально для этого случая египтянином Ахмедом Нофалом (он же Нофал О). Хотя баскетбольная площадка у пирамид в Египте оставалась только для стоячих мест до тех пор, пока длился турнир, воспоминания о напряженных финальных раундах, а также такие моменты, как этот, когда Lethal Shooter забрасывал ведра, еще долго будут вдохновлять баскетболистов.

22 мин. Ball is Life: 3on3 Showdown at the Pyramids The Pyramids of Giza played host to the hoops community at the world’s biggest 3-on-3 streetball tournament.

Участие в Red Bull Half Court – это единственный способ принять участие в таком мировом финале. Следи за всеми новостями в следующем выпуске прямо здесь.

12 Проекты кортов для спортсменов

Вдали от кортов PISKV также помог выдающимся бейсболистам Душану Булуту, Джоуи King Handles Хейвуду, Полу Гудде, Ли Цз Квану и Джамаду Фиину воплотить в жизнь их видение корта мечты в рамках другого проекта, после того как он сделал множество эскизов вручную, а затем создал окончательную иллюстрацию для каждой идеи в цифровом формате.

1 мин. Художник PISKV нарисовал 5 иллюстраций площадок для Red Bull Half Court Итальянский уличный художник PISKV — настоящее имя Франческо Персичелла, в цифровом формате нарисовал 5 иллюстраций площадок для Red Bull Half Court.