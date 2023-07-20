Алматы стал первым городом, где прошел квалификационный отбор на национальный финал турнира по стритболу Red Bull Half Court. Своим мастерством блеснули 64 мужских и 6 женских команд. Победители отправятся в Астану, чтобы сразиться за путевку на чемпионат мира, который пройдет в столице Сербии.

Red Bull Half Court – глобальный баскетбольный турнир в формате 3х3, который проходит в 20 странах мира. В 2023 году ожидается более 20 000 участников, что сделает Red Bull Half Court самым массовым соревнованием по стритболу на планете. В прошлом году мировой финал проходил в Египте. Нашу страну представляла команда Do Bro. Ребята показали отличную игру, но в финалисты не пробились. Кто в этом году поедет в Белград – станет известно 12 августа на национальном финале в Астане.

А пока в четырех городах республики проходят отборочные турниры, где баскетболисты демонстрируют все свое мастерство. Квалификационные игры в Алматы были жаркие и напряженные. Целый день на четырех площадках ТРЦ Forum команды выясняли, кто быстрее, сильнее и выносливее.

Кто же будет представлять Казахстан в Сербии? © Виктор Магдеев

В баскетболе 3х3 в команде четыре игрока: трое на площадке и один на замене. Команды играют на одно кольцо. Матч длится 10 минут либо до того момента, как один из соперников наберет 21 очко. Обычный бросок приносит одно очко, дальний – два. В отличие от баскетбола 5х5, в стритболе игра проходит стремительно. У игроков особо нет времени раскручивать комбинации, на атаку отведено всего 12 секунд, необходимо быстро принимать решения, и после забитого мяча время не останавливается, что позволяет поддерживать высокий темп. При этом на площадке могут встретиться как новички, так и профессионалы.

– Команды проходят жеребьевку в случайном порядке. И тут как повезет, – рассказывает организатор спортивной части Red Bull Half Court Дмитрий Чмиль. – 64 команды разделены на 16 групп по четыре команды. Из подгруппы выходит только две команды, которые играют дальше на вылет. Девушки играют две группы по три команды. У них сразу полуфинал и финал. В этом году ужесточили правила участия. Если в прошлые разы игроки могли кочевать по городам, то в этот раз сыграть можно за одну команду в одном городе. Еще одно из новшеств – подать заявку могли спортсмены 16+. В прошлом году возрастная категория начиналась 18+. Стритбол набирает популярность, и это здорово.

Команды играют на одно кольцо © Виктор Магдеев

На четырех площадках команды сменяли друг друга. На улице припекало солнце, а на кортах было вдвойне жарче от ожесточенной игры. Каждый коллектив хотел победить и пройти дальше по турнирной сетке, чтобы выйти в финал. Среди участников можно было увидеть как начинающих баскетболистов, так и играющих за профессиональные клубы.

– Баскетболом занимаюсь более 15 лет, играю 5х5 в петропавловском клубе “Барыс”. Ребята предложили сыграть в стритбол, и грех было отказываться, – говорит Максим Налогов из команды МАО. – Игра 3х3 проходит намного стремительнее. Здесь десять минут ты находишься в постоянном напряжении. Баскетболист должен совмещать в своей игре сразу несколько функций – и защиту, и нападение, и уметь выполнять все быстро и без ошибок. Это добавляет азарта и динамичности. Мне понравилось играть в таком формате.

С каждой игрой напряжение нарастало. Болельщики ставили ставки – кто же пройдет в финал. Интриги добавило участие прошлогодних победителей, которые были настроены повторить успех.

"Втроем тяжело было играть, но они выступили достойно" © Виктор Магдеев

– В этот раз мы выступаем под своим названием – Almaty Zhigarma – и настроены на победу, – отмечает Агван Аюров. – В прошлом году наша команда прошла непростой путь до мирового финала в Египте. К сожалению, из-за травмы я не смог поехать и еще одному нашему игроку не дали визу. В итоге парни полетели втроем. По рассказам ребят, в их группе были команды Германии, Испании и Молдовы. Втроем тяжело было играть, но они выступили достойно. Я играю в баскетбол 5х5 на любительском уровне пятнадцать лет. Это сбалансированный вид спорта, где вы должны совершать определенные действия в определенный промежуток времени. Плюс ты играешь в команде, а это значит, что ты на кого-то опираешься, а кто-то на тебя. Ты несешь ответственность за свои действия. Важно, чтобы в коллективе была “химия” и понимание друг друга. Формат 3х3 мне тоже нравится. Здесь важны реакция, быстрота принятия решения и правильное распределение силы по всей дистанции турнира, ведь за один игровой день можно провести 5-6 матчей.

По мнению участников, такие турниры нужно проводить чаще, потому что с каждой игрой команды становятся все сильнее. Соответственно, растет конкуренция и бороться за звание сильнейшего становится все труднее.

Алматинская квалификация была напряженной и непредсказуемой. Особенно финал, который получился жарким в прямом и переносном смысле этого слова. Столбик термометра показывал 32 градуса жары, и это несмотря на вечернее время. Так что ребятам пришлось знатно попотеть.

В финале встретились два фаворита турнира – команды МАО Team и RAKHAT. Оба коллектива прошли непростой путь и, конечно же, хотели забрать победу. Игра была захватывающей, но чувствовалась усталость обоих коллективов. МАО были намного решительнее, быстрее соперников и в итоге стали победителями со счетом 18:9. Кстати, МАО в переводе с китайского означает «кот» – и Антон Котенко, Максим Налогов, Денис Бергман, Александр Жигулин полностью оправдали свое название, буквально цеплялись за мяч в каждом эпизоде.

Квалификация была напряженной и непредсказуемой © Виктор Магдеев

– Рад вновь вернуться в национальный финал, в шестой раз, – сказал после игры капитан МАО Team Антон Котенко. – Состав нашей команды поменялся, и я рад, что мы выступили отлично. Сейчас будем готовиться к турниру в Астане, чтобы забрать путевку на мировой финал в Сербию.

К слову, в прошлом году МАО Team уступили победу в национальном турнире команде Do Bro. В этот раз ребята нацелены забрать чемпионство. Впрочем, как и их соперники, команда RAKHAT, которая хоть и стала второй в Алматы, но тоже поедет на национальный финал в столицу.

– Мы играем в баскетбол 5х5 и как команда вместе выступаем пять лет. Это наш первый турнир Red Bull Half Court, – отметил капитан RAKHAT Аслан Армон. – Соперники все достойные, но самыми сильными противниками для нас были Almaty Zhigalma, Forum Hoops и MAO Team. Было непросто играть в такую жару, но я рад, что мы прошли в финал. Настроены в Астане показать высокий уровень игры и побороться за поездку в Сербию.

Впервые в этом году девушки играли на турнире в Казахстане © Виктор Магдеев

В этом году мужские баталии разбавили прекрасные девушки, которые впервые в Казахстане играли на турнире Red Bull Half Court. И хотя их было всего шесть команд, каждый матч девушек вызывал ажиотаж у зрителей. Красивые финты, точные броски и бескомпромиссная борьба сделали соревнования девушек изюминкой алматинской квалификации. Победу в женской номинации уверенно одержала команда BC TOMIRIS – Алтыншаш Зинабдин, Елизавета Митина, Аделя Мустафина, Тамилла Жакипова. Девушки играют профессионально в баскетбол 5х5.

– Наша команда получила море удовольствия от сегодняшних игр, организация была на высшем уровне, – говорит капитан BC TOMIRIS Алтыншаш Зинабдин. – Впереди национальный финал, где мы настроены побеждать.

В перерывах участники могли попробовать свои силы в конкурсе трехочковых бросков и в данк-контесте. Самым точным из 30 участников стал Ибадулла Ерканат, забивший 8 мячей, а в данк-контесте невероятный перформанс продемонстрировал Бахтияр Есеналы. Теперь его ждет борьба за чемпионство на республиканском чемпионате по данк-контесту 12 августа в столице.

Красивые финты, точные броски и бескомпромиссная борьба © Виктор Магдеев

Следующий отборочный этап состоится в Шымкенте 23 июля, затем эстафету подхватят Астана и Актау, там игры пройдут 30 июля.

Решающая схватка за путевку на мировой финал международного турнира по стритболу Red Bull Half Court состоится 12 августа в столице. Восемь победителей квалификаций среди мужчин и четыре сильнейшие команды девушек будут бороться за право представлять Казахстан в Сербии.

Пожелаем ребятам удачи!